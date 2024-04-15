Эксперты предполагают, что Иран использовал РЭБ-имитацию ракет для введения в заблуждение ПВО Израиля

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Эксперты предполагают, что Иран использовал РЭБ-имитацию ракет для введения в заблуждение ПВО Израиля

Продолжают появляться подробности комбинированного удара, нанесённого в ночь на 14 апреля Ираном, и действий Израиля и его союзников по отражению атаки.

Напомним, что израильское командование заявляет о том, что «99% процентов выпущенных Ираном дронов и ракет были перехвачены». При этом в сети есть множество свидетельств того, как иранские ракеты одна за другой беспрепятственно ударяют по целям, включая одну из крупных баз израильских ВВС.





Ближневосточные источники говорят о том, что во время отражения иранского удара проявила себя значительная несогласованность действий Израиля и его союзников. Всё больше стран утверждают, что это именно их военные «помогли Израилю отбить атаку». Среди таких – США, Британия, Иордания, теперь и Франция. При этом указывается на то, что зачастую и израильские ПВО, и средства перехвата союзников, нацеливались на одни и те же иранские ракеты, что приводило к перерасходу боеприпасов для уничтожения одной и их нехватке для перехвата других.

По оценкам специалистов, Израиль потратил на отражение удара за 4-5 часов примерно 1,5 млрд долларов – на выпущенных зенитных ракетах, хотя большинство ЗУР так и не «нашли» целей в небе. В связи с этим стали высказываться предположения о том, что иранские войска помимо боевых ракет могли использовать их имитацию в виде сгенерированных специальных сигналов средствами постановки радиоэлектронных помех. Это вполне может объяснять заявления тех же французов о том, что именно они «сбили множество ракет», на фоне сообщений о том, что многие ракеты войск Ирана всё же преодолели израильскую (коллективную) систему ПВО-ПРО.

Официальный Тегеран заявления о возможном использовании РЭБ-имитации ракет во время атаки на Израиль пока не комментирует.
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    12 комментариев
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    1. S.K.Vichyakow Звание
      S.K.Vichyakow
      +5
      Сегодня, 11:51
      Действительно, "кардинал и галантерейщик, это великая сила". Куда уж без Франции.
      1. Чёрный Звание
        Чёрный
        +8
        Сегодня, 11:54
        Осталось хо.хлам заявить, что они тоже помогали - нагадили перед дверью ипанского посольства bully
      2. Бережливый Звание
        Бережливый
        +1
        Сегодня, 12:16
        В ближайшее время к странам сбивавшим ракеты и дроны присоединятся Фиджи ,Тувалу,Соломоновы острова,Гаити,Свазеленд,и дед Микола из Житомира с полсотней банок консерованных огурцов! wassat
    2. BecmepH Звание
      BecmepH
      +1
      Сегодня, 11:59
      Разведка боем. Ложные цели.
      Наши научили.
    3. Joker62 Звание
      Joker62
      +4
      Сегодня, 12:00
      Персы никогда не скажут, что и как и чем выпускали своих дронов и ракет.
      С толпой, спору нет, можно сбивать, а вот попробуй в одиночку, стенка-на-стенку, вот тут евреи обделаются по полной в себе штанишки. lol
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 12:12
        Цитата: Joker62
        Персы никогда не скажут, что и как и чем выпускали своих дронов и ракет.

        Пусть не скажут сами, зато другие кое-что заметили. Вот это больше всего порадовало, если было в реальности:

        "... стали высказываться предположения о том, что иранские войска помимо боевых ракет могли использовать их имитацию в виде сгенерированных специальных сигналов средствами постановки радиоэлектронных помех."

        Не лыком шиты иранские спецы, если заставили израильское ПВО тратить ракеты на поражение электронных призраков. Отлично сработали товарищи персы! hi
    4. Magic Archer Звание
      Magic Archer
      +4
      Сегодня, 12:02
      Тегеран показал силу. Все слова о 99% перехваченных ракет и бпла это ложь. Давайте не будем забывать что данная атака лишь демонстрация. Иран прощупал пво, присмотрелся и в следующий раз всё будет гораздо круче. Плюс ко всему ракет пво сильно убавилось, что тоже сказывается на обороноспособности.
      1. amonoa
        amonoa
        -7
        Сегодня, 12:10
        Были бы попадания все бы уже давно увидели .а так в основном одни фейки в тик ток
      2. spirit Звание
        spirit
        0
        Сегодня, 12:41
        Тегеран показал силу. Все слова о 99% перехваченных ракет и бпла это ложь. Давайте не будем забывать что данная атака лишь демонстрация. Иран прощупал пво, присмотрелся и в следующий раз всё будет гораздо круче
        Замените Тегеран на Киев ,который точно такие же заявления делает по атакам на Крым, и почувствуете что как ваши мысли меняются в вашей голове)))Мозг он такой гибкий и Биполярный laughing
    5. Стирбьорн Звание
      Стирбьорн
      0
      Сегодня, 12:25
      При этом в сети есть множество свидетельств того, как иранские ракеты одна за другой беспрепятственно ударяют по целям, включая одну из крупных баз израильских ВВС.
      Почему не выложить здесь эти свидетельства?! По факту, пока только то, что финансовые затраты атаковавшего Ирана, намного ниже Израиля, несмотря на успешное отражение налета.
    6. Фразах Звание
      Фразах
      0
      Сегодня, 12:38
      По всем непроверенным данным, кадрам, сообщениям было очень похоже на имитацию бурной атаки. А реально, черт его знает.
    7. stone Звание
      stone
      -1
      Сегодня, 13:01
      Ну начали придумывать! Можно узнать какие эксперты, как отсталый Иран с технологиями 30-летней давности может организовать
      тауую имитацию?! А где спрятаны станции РЭБ? В Шахедах? lol Вообще на западе все говорят о супер успешных действиях ПВО Израиля. Но у вас тут своя реальность, впрочем как всегда hi

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