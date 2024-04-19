Северо-западнее Авдеевки ВС РФ берут в охват Новокалиново, сообщается о продвижении у Очеретино
Существенных изменений в оперативной обстановке на фронте в течение сегодняшнего дня не произошло. Российская армия продолжает активную работу по уничтожению военного потенциала украинской военщины как на передовой, так и в тылу. В последнем случае серьезные нарушения сегодня получила логистика снабжения ВСУ на фронте.
В районе Часова Яра на Артемовском направлении фиксируется значительное увеличение атак штурмовой авиации ВКС РФ, связанное с резким ослаблением ПВО противника. По выявленным позициям врага наносятся удары ФАБ с УМПК, с обеих сторон активно применяются дроны. Пока серьезных штурмовых действий ВС РФ не ведут, идет закрепление в восточной части города и активный разбор позиций противника, а также отсечение переброски резервов. Хотя сообщается, что десантники 98-й дивизии ВДВ ВС РФ на юго-восточной окраине Часов Яра захватили крайнюю лесополосу, отделяющую наши передовые позиции от города.
В районе Богдановки российские войска проводят атаки и в сторону поселка Калиновка, где есть небольшие успехи. Стрелковые бои и прямые стычки продолжаются. ВСУ ведут хаотичный огонь в попытках остановить наступление наших бойцов.
При этом активные действия наших войск к юго-западу от Артемовска на линии Клещеевка — Ивановское (Красное) заставляют командование ВСУ и сюда подтягивать резервы, что обеспечивает будущий успех нашей армии в районе Часов Яра. Наши бойцы рассказывают, что на этом участке им противостоят весьма мотивированные боевики одного из украинских нацбатов. Из-за сложного рельефа местности на позиции ВС РФ затруднен подвоз боеприпасов, приходится доставлять их «эстафетой», в которой участвуют несколько такелажных команд.
Северо-западнее Авдеевки российские войска стараются взять в охват Новокалиново. Сообщается о существенном продвижении ВС РФ у Очеретино, что стало причиной обсуждений в украинском сегменте соцсетей. Как ранее писало «Военное обозрение», взятие этого населенного пункта серьезно нарушит логистику снабжения ВСУ на Авдеевском участке фронта, а также в Красногоровке и Курахово.
На Запорожском фронте продолжаются бои в Работино, сообщают о продвижении наших войск северо-западнее Вербового. Противник обладает множеством беспилотников с ночными камерами, гексакоптеры «Баба Яга» и FPV-дроны стали одним из основных средств поражения ВСУ на этом направлении.
На Херсонском направлении ВСУ сохраняют присутствие на нашем берегу в Крынках и у Антоновского моста. Позавчера ВСУ малым десантом пополнили живую силу. Идут взаимные обстрелы, дроны противника по-прежнему представляют серьезнейшую угрозу.
Возвращаясь к последствиям ударов ФАБ, которыми российские летчики буквально заваливают наиболее укрепленные позиции врага. Один из украинских вояк, выживших после прилета авиабомбы благодаря тому, что успел спрятаться достаточно далеко в воронке более раннего удара ФАБ, рассказал о «побочном» эффекте. Помимо прямого фугасного воздействия авиабомбы оказывают и психологический эффект. Звук прилета ФАБ похож на ракетную атаку, с характерным свистом, постепенно переходящим в гул по мере приближения боеприпаса к цели. Ну а судя по размеру воронки, где спрятался горе-воин ВСУ, шансов уцелеть после взрыва боеприпаса никаких.
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