ВС РФ продвинулись по фронту шириной около 7 км юго-западнее освобождённой Новомихайловки
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Российские войска развивают успех после освобождения Новомихайловки – села, расположенного южнее города Марьинки.
В результате успешных действий российские подразделения морской пехоты в течение суток овладели территорией площадью около 12 кв. км южнее и юго-западнее Новомихайловки. Противник признаёт за собой утрату территорий, отмечая, что ВС РФ продвинулись по фронту шириной до 7 км, выйдя к балке Солёненькая
На фрагменте карты продемонстрирован прирост территории контроля ВС РФ за минувшие сутки на данном участке фронта.
Таким образом, идёт планомерное расширение зоны контроля ВС РФ как к северо-западу, так и к юго-западу от Марьинки. Как уже сообщало «Военное обозрение», в минувшие выходные наша армия выровняла фронт на участке от Георгиевки до села Победа, взяв под контроль около 10 кв. км территории.
Соответственно, идёт и планомерная работа по расширению зоны контроля в направлении Угледара, который пока остаётся под оккупацией украинских войск. Учитывая тот факт, что противника в Угледаре наши войска поджимают ещё и с юга, для него ситуация может свестись к попаданию в оперативные клещи.
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