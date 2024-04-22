ВС РФ продвинулись по фронту шириной около 7 км юго-западнее освобождённой Новомихайловки

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ВС РФ продвинулись по фронту шириной около 7 км юго-западнее освобождённой Новомихайловки

Российские войска развивают успех после освобождения Новомихайловки – села, расположенного южнее города Марьинки.

В результате успешных действий российские подразделения морской пехоты в течение суток овладели территорией площадью около 12 кв. км южнее и юго-западнее Новомихайловки. Противник признаёт за собой утрату территорий, отмечая, что ВС РФ продвинулись по фронту шириной до 7 км, выйдя к балке Солёненькая



На фрагменте карты продемонстрирован прирост территории контроля ВС РФ за минувшие сутки на данном участке фронта.



Таким образом, идёт планомерное расширение зоны контроля ВС РФ как к северо-западу, так и к юго-западу от Марьинки. Как уже сообщало «Военное обозрение», в минувшие выходные наша армия выровняла фронт на участке от Георгиевки до села Победа, взяв под контроль около 10 кв. км территории.

Соответственно, идёт и планомерная работа по расширению зоны контроля в направлении Угледара, который пока остаётся под оккупацией украинских войск. Учитывая тот факт, что противника в Угледаре наши войска поджимают ещё и с юга, для него ситуация может свестись к попаданию в оперативные клещи.
7 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +8
    Сегодня, 13:15
    Практически ни когда не коментирую наши боевые действия,по одной причине на передовой меня нет и нет права комментировать что да как.7 км по фронту - это очень серьёзно для ВСУ,на прорыв не тянет - но запад выразить озабоченность зе.А мы ,в другом месте штурманём.
    1. Romario_Argo Звание
      Romario_Argo
      +1
      Сегодня, 13:25
      интересно, там ВСУ заминировали всё и вся везде в круговую
      наши анонсировали поступление партии БМР-3М Вепрь - вопрос, а чё они без ДЗ Реликт (?)
      новейшие катковые минные тралы ТМТ-С - это конечно круто - а живучесть (?)
      или тоже будут сверху шалаш ставить "царь-мангал" из профлиста и шифера (?)
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +6
    Сегодня, 13:16
    Молодцы морпехи! Так же наши парни уверенно продвигаются в Очеретино и Новокалиново. 115 механизированная бригада укропа была разбита в данный момент отходит с Очеретино. good
    1. Alex100 Звание
      Alex100
      -3
      Сегодня, 14:05
      Очень сомнительно, что они отходят из Очеретино. Опыт боев показывает, что они не отходят, а отползают буквально на метры под нашим давлением. По нашим данным мы перешли ж/д и углубились севернее. Впереди как минимум 50 % поселка и без боя они его не оставят, тем более нажим идет только с одной стороны.
      Ближе к вечеру посмотрим из альтернативных источников как обстоят дела. Надоели общие фразы, а как начинаешь смотреть поконкретнее , то картина предстает несколько в ином плане.
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        -1
        Сегодня, 14:23
        Населенный пункт Очеретино практически полностью освобожден от многолетней оккупации противника. Враг цепляется лишь за ряд позиций на кирпичном заводе. 47 бригада ВСУ "Магура" , которая в срочном порядке была кинута под Очеретино, так и не успела подойти.
  3. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    Сегодня, 13:31
    Очень хорошие новости. Территориальные успехи становятся все более значительными, а украинцы все меньше хотят воевать.
  4. Imperor_Alive Звание
    Imperor_Alive
    0
    Сегодня, 14:12
    Судя по карте, до дороги на Угледар осталось километра три.