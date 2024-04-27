Показаны кадры мощных ударов ВКС РФ по украинским позициям на Донецком направлении

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Показаны кадры мощных ударов ВКС РФ по украинским позициям на Донецком направлении

Российская армия продолжает наступление, освобождая все новые территории Донбасса. Практически ежедневно поступают сообщения о продвижении наших войск и взятии населённых пунктов на Донецком направлении.

При этом зачастую противник самовольно, вопреки приказам, оставляет позиции, в том числе на так называемых вторых линиях обороны. Бегству врага способствует массированное огневое воздействие российской авиации и артиллерии. С учетом серьезного ослабления противовоздушной обороны ВСУ наша штурмовая авиация теперь работает непосредственно над украинскими позициями, что повышает точность и разрушительную мощь наносимых ударов.



В сети показаны несколько кадров массированных ракетно-бомбовых ударов ВКС РФ по позициям украинских боевиков на Донецком направлении. Судя по всему, вначале по выявленной оборонительной линии ВСУ вблизи с лесополосой отработала армейская авиация, причем настолько плотно и масштабно, что огневое воздействие вполне можно назвать ковровым. Затем по более укрепленным опорникам были нанесены бомбовые удары, скорее всего, с применением ФАБ с УМПК. Очевидно, что после таких ударов от позиций врага осталось разве что только название.







Согласно последним данным на сегодняшнее утро, к западу от Марьинки российские штурмовые группы продвигаются в Георгиевке вдоль центральной улицы, закрепились в школе и продолжают продавливать оборону противника. К западу от Новомихайловки наши штурмовики вошли в восточную часть Парасковиевки и уже взяли под контроль до трети села.

В Красногоровке продолжается зачистка завода огнеупоров, который был наиболее мощным укрепрайоном противника. Если от завода наши пойдут зачищать малоэтажную северную часть города, то засевшие в многоэтажках в восточной части украинские боевики рискуют оказаться в котле. Судя по последним сообщениям о вхождении наших отрядов в северную застройку, этот план уже реализуется, причем с противоположного фланга.



С Артемовского фронта особых новостей нет. На флангах идут встречные бои в районе Богдановки и Клещеевки и к западу от Красного (Ивановского). Активно работает авиация и артиллерия, бьют по позициям ВСУ в Часов Яре и объектам снабжения ВСУ в Константиновке. По всей видимости, киевское командование решило устроить из Часов Яра очередную символическую «фортецию» и постоянно посылает под российские ФАБ и артиллерию подкрепления. При этом серьезной проблемой на этом участке остаются FPV-дроны противника.

По ситуации в районе освобожденного ВС РФ Очеретино на Авдеевском направлении сегодня уже писало «Военное обозрение».

7 комментариев
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  1. Бережливый Звание
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 10:55
    Ну,так пишут что наши бомбы с модулями коррекции залетают на 120 километров вглубь территории врага,то есть авиации работает в относительно спокойной обстановке!А,массовое приминение таких бомб позволяет нашим военным максимально эффективно зачищать территории от всук.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 10:59
      Пишут что зависит от высоты сброса. Пишут что максимально до 100 км летают.
      Пишут что есть опытный вариант с пульсирующим двигателем - этот типа до 150 может.
      1. Бережливый Звание
        Бережливый
        0
        Сегодня, 11:01
        Модуль коррекции доработали,да и не только его,и такие бомбы летят теперь на 120 километров вглубь территории от точки сброса.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:58
    Могли бы и в рекламных целях показать место куда КАБ 500 разгрузилась ,уже после детонации касет.А то всё в дыму ничего не видно. recourse
    1. tun5t
      tun5t
      0
      Сегодня, 11:08
      СВО вроде всерьёз, а не шоу - так говорят во власти.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:03
    по выявленной оборонительной линии ВСУ вблизи с лесополосой отработала армейская авиация, причем настолько плотно и масштабно, что огневое воздействие вполне можно назвать ковровым
    Действительно по первым кадрам видно, что легло "ковром". Очень похоже на применение кассетных б/п (характер чередующихся разрывов). Так их и только так.
  4. МЮД Звание
    МЮД
    0
    Сегодня, 11:27
    Честно говоря, я скептически отношусь к таким видео. Картинка сама по себе эффектная. Но вот результат удара вызывает сомнения. Первое мы не знаем где находились позиции противника. Перед лесопосадкой, за ней или как правило в самой посадке. Если исходить из последнего, то последствия для противника минимальны. Если не прав, опровергните.