Показаны кадры мощных ударов ВКС РФ по украинским позициям на Донецком направлении
Российская армия продолжает наступление, освобождая все новые территории Донбасса. Практически ежедневно поступают сообщения о продвижении наших войск и взятии населённых пунктов на Донецком направлении.
При этом зачастую противник самовольно, вопреки приказам, оставляет позиции, в том числе на так называемых вторых линиях обороны. Бегству врага способствует массированное огневое воздействие российской авиации и артиллерии. С учетом серьезного ослабления противовоздушной обороны ВСУ наша штурмовая авиация теперь работает непосредственно над украинскими позициями, что повышает точность и разрушительную мощь наносимых ударов.
В сети показаны несколько кадров массированных ракетно-бомбовых ударов ВКС РФ по позициям украинских боевиков на Донецком направлении. Судя по всему, вначале по выявленной оборонительной линии ВСУ вблизи с лесополосой отработала армейская авиация, причем настолько плотно и масштабно, что огневое воздействие вполне можно назвать ковровым. Затем по более укрепленным опорникам были нанесены бомбовые удары, скорее всего, с применением ФАБ с УМПК. Очевидно, что после таких ударов от позиций врага осталось разве что только название.
Согласно последним данным на сегодняшнее утро, к западу от Марьинки российские штурмовые группы продвигаются в Георгиевке вдоль центральной улицы, закрепились в школе и продолжают продавливать оборону противника. К западу от Новомихайловки наши штурмовики вошли в восточную часть Парасковиевки и уже взяли под контроль до трети села.
В Красногоровке продолжается зачистка завода огнеупоров, который был наиболее мощным укрепрайоном противника. Если от завода наши пойдут зачищать малоэтажную северную часть города, то засевшие в многоэтажках в восточной части украинские боевики рискуют оказаться в котле. Судя по последним сообщениям о вхождении наших отрядов в северную застройку, этот план уже реализуется, причем с противоположного фланга.
С Артемовского фронта особых новостей нет. На флангах идут встречные бои в районе Богдановки и Клещеевки и к западу от Красного (Ивановского). Активно работает авиация и артиллерия, бьют по позициям ВСУ в Часов Яре и объектам снабжения ВСУ в Константиновке. По всей видимости, киевское командование решило устроить из Часов Яра очередную символическую «фортецию» и постоянно посылает под российские ФАБ и артиллерию подкрепления. При этом серьезной проблемой на этом участке остаются FPV-дроны противника.
По ситуации в районе освобожденного ВС РФ Очеретино на Авдеевском направлении сегодня уже писало «Военное обозрение».
Информация