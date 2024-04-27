Сообщается о полном взятии ВС РФ Кисловки на Купянском направлении Запорожского фронта
В последнее время основные фронтовые новости приходят из Донецкой республики, где российская армия непрерывно выбивает противника со все новых позиций. Для сдерживания натиска ВС РФ командование ВСУ вынуждено перебрасывать на Донецкое направление дополнительные резервы, в том числе снимая подразделения с других участков фронта.
Очевидно, этим воспользовалось наше командование. Сегодня с утра поступают сообщения об оживлении фронта в Харьковской области, где в последнее время в основном шли позиционные бои. Как уже писало ранее «Военное обозрение», ВС РФ накануне заняли часть села Кисловка на Купянском направлении и тем самым начали охват соседней Котляровки, фактически разрезав оборону противника между этими населенными пунктами и взяв под огневой контроль все пути снабжения противника.
На этом наступление нашей армии не остановилось. Некоторые российские телеграм-каналы военной тематики сообщают, что наши не просто вошли в Кисловку, но уже полностью взяли под контроль всё село. Если это подтвердится, то гарнизон ВСУ в Котляровке оказался в полуокружении и фактически под полным огневым контролем. Единственным выходом из создавшейся ситуации для противника остается срочное оставление села, что тоже сделать непросто под плотным огнем ВС РФ.
Угроза для прорыва российской армии на этом направлении сохраняется и на других участках. Враг перебрасывает свои «пожарные» бригады, чтобы не допустить новых прорывов, однако, как уже было сказано, Генштабу ВСУ приходится принимать сложное решение между стабилизацией фронта уже сразу на двух крупных участках — в ДНР и теперь еще в Харьковской области.
Для ускорения переброски резервов через Купянск, украинские военные стараются наладить переправы через реку Оскол, ранее разрушенные российскими ударами. Однако по инженерным бригадам ВСУ активно работает наша артиллерия и авиация, вследствие чего у врага есть серьёзные потери.
На северо-восточных подступах к Купянску продолжаются встречные бои у Синьковки. Недавно предпринятые ВСУ попытки наступления на село Лиман Первый прекратились. Атаки отбиты, произошёл возврат к позиционным боям. Теперь у украинского командования новая дилемма: перебрасывание частей с северного фланга для купирования ситуации в районе Котляровка-Кисловка может привести к активизации наступления ВС РФ от Синьковки, где наши войска ближе всего подошли к Купянску.
Одновременно ВС РФ не прекращают удары по военным целям в самом Купянске. Вчера вечером был как минимум прилет одной ракеты. Местные жители сообщают о сильном взрыве, после которого много скорых металось по городу.
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