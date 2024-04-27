Два НПЗ и военный аэродром: стали известны цели ночной атаки украинских БПЛА по Краснодарскому краю
Сегодня ночью украинские националисты предприняли одну из наиболее массированных атак беспилотниками по нескольким стратегическим объектам Краснодарского края. Как сообщает Минобороны РФ, силами ПВО всего было перехвачено и уничтожено 66 вражеских БПЛА над территорией региона.
Телеграм-канал Mash раскрыл подробности, какие именно цели на территории российского региона были выбраны киевским режимом для нанесения ударов. По данным неназванных источников, атака началась около 3:20 по местному времени в ночь на 27 апреля и продлилась около полутора часов.
Основной целью атаки, судя по количеству сбитых дронов, был Кущевский военный аэродром, на котором базируется 195-я учебная авиабаза второго разряда ВКС РФ. Всего в сторону аэродрома было запущено 38 дронов-камикадзе, большинство из них самолетного типа с 2–3,5 кг взрывчатки на борту. Все БПЛА сбиты силами ПВО. В результате падения обломков есть незначительные повреждения на земле, авиатехника не пострадала. Небольшие очаги возгорания были быстро потушены.
Второй целью стал нефтеперерабатывающий завод в поселке Ильский. На подлете к НПЗ и над его территорией всего было сбито 12 вражеских дронов, обломки семи упали на территорию предприятия. О повреждениях и других последствиях ничего не сообщается, очевидно, они незначительные.
Более серьезные последствия были при атаке по второму нефтезаводу — НПЗ «Славянск ЭКО» в Славянске-на-Кубани. По нему также было запущено 12 дронов-камикадзе, все они сбиты, шесть упали на территорию предприятия. Незначительные повреждения получила ректификационная колонна. Из-за атаки предприятие частично приостанавливало работу. О подробностях этой атаки ранее рассказало «Военное обозрение».
Телеграм-канал ничего не сообщает о судьбе еще четырех дронов. Видимо, расхождение в цифрах связано с получением информации из неофициальных источников. Главное, что наши зенитчики сумели отразить массированную атаку и защитили не только важный военный объект, но и два гражданских.
Помимо массированной попытки атаковать стратегические объекты в Краснодарском крае, Минобороны РФ сообщает о двух беспилотниках, сбитых нынешней ночью над Крымским полуостровом. Это довольно примечательно, ведь ранее украинские националисты массированным атакам подвергали как раз Крым.
Очевидно, что усиление террористической деятельности в отношении крупных военных и гражданских объектов на «традиционной» территории России связано с нарастающими неудачами ВСУ на фронте. Кроме того, это указывает на то, что США, которые якобы отговаривают Киев от атак по признанным Западом регионам России, в особенности находящимся на них НПЗ, на деле вовсе не препятствуют этому.
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