Два НПЗ и военный аэродром: стали известны цели ночной атаки украинских БПЛА по Краснодарскому краю

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Два НПЗ и военный аэродром: стали известны цели ночной атаки украинских БПЛА по Краснодарскому краю

Сегодня ночью украинские националисты предприняли одну из наиболее массированных атак беспилотниками по нескольким стратегическим объектам Краснодарского края. Как сообщает Минобороны РФ, силами ПВО всего было перехвачено и уничтожено 66 вражеских БПЛА над территорией региона.

Телеграм-канал Mash раскрыл подробности, какие именно цели на территории российского региона были выбраны киевским режимом для нанесения ударов. По данным неназванных источников, атака началась около 3:20 по местному времени в ночь на 27 апреля и продлилась около полутора часов.



Основной целью атаки, судя по количеству сбитых дронов, был Кущевский военный аэродром, на котором базируется 195-я учебная авиабаза второго разряда ВКС РФ. Всего в сторону аэродрома было запущено 38 дронов-камикадзе, большинство из них самолетного типа с 2–3,5 кг взрывчатки на борту. Все БПЛА сбиты силами ПВО. В результате падения обломков есть незначительные повреждения на земле, авиатехника не пострадала. Небольшие очаги возгорания были быстро потушены.

Второй целью стал нефтеперерабатывающий завод в поселке Ильский. На подлете к НПЗ и над его территорией всего было сбито 12 вражеских дронов, обломки семи упали на территорию предприятия. О повреждениях и других последствиях ничего не сообщается, очевидно, они незначительные.

Более серьезные последствия были при атаке по второму нефтезаводу — НПЗ «Славянск ЭКО» в Славянске-на-Кубани. По нему также было запущено 12 дронов-камикадзе, все они сбиты, шесть упали на территорию предприятия. Незначительные повреждения получила ректификационная колонна. Из-за атаки предприятие частично приостанавливало работу. О подробностях этой атаки ранее рассказало «Военное обозрение».

Телеграм-канал ничего не сообщает о судьбе еще четырех дронов. Видимо, расхождение в цифрах связано с получением информации из неофициальных источников. Главное, что наши зенитчики сумели отразить массированную атаку и защитили не только важный военный объект, но и два гражданских.

Помимо массированной попытки атаковать стратегические объекты в Краснодарском крае, Минобороны РФ сообщает о двух беспилотниках, сбитых нынешней ночью над Крымским полуостровом. Это довольно примечательно, ведь ранее украинские националисты массированным атакам подвергали как раз Крым.

Очевидно, что усиление террористической деятельности в отношении крупных военных и гражданских объектов на «традиционной» территории России связано с нарастающими неудачами ВСУ на фронте. Кроме того, это указывает на то, что США, которые якобы отговаривают Киев от атак по признанным Западом регионам России, в особенности находящимся на них НПЗ, на деле вовсе не препятствуют этому.
21 комментарий
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  1. fax66 Звание
    fax66
    -11
    Сегодня, 15:43
    Всё сбито! Но обломки .... Очень умные, точные и взрывоопасные обломки... Может лучше не сбивать - ущерба меньше будет... За кого нас держат?
    1. topol717 Звание
      topol717
      +2
      Сегодня, 16:06
      Цитата: fax66
      Всё сбито!

      Чукча не читатель чукча писатель. Вам же написали что сбито 66. 2 штуки не сбили.
      1 попал в колонну и нанес незначительный ущерб и произошло возгорание. 1 видимо попал не туда или не взорвался, или упал где то в море/речку.
      Но обломки .... Очень умные, точные и взрывоопасные обломки
      БПЛА содержат взрывчатку и при падении взрываются. Но так как никто и ничто не пострадало то видимо до целей не долетело. а взорвалось где то на пустырях или в воздухе.
    2. Татьяна Звание
      Татьяна
      +2
      Сегодня, 16:07
      США, которые якобы отговаривают Киев от атак по признанным Западом регионам России, в особенности находящимся на них НПЗ, на деле вовсе не препятствуют этому.

      Наивно думать, что США этому препятствуют!
      Если бы США препятствовали - то США не вооружали бы ВСУ в Укрорейхе , т.е. не вооружали бы военную хунту своего фашиста-марионетки - еврея-русофоба Зеленского!
    3. svp67 Звание
      svp67
      +1
      Сегодня, 16:15
      Цитата: fax66
      Очень умные, точные и взрывоопасные обломки...

      Были бы они умными, они бы падали на пустырь... И на счет "точности" я бы поспорил...
      Цитата: fax66
      Может лучше не сбивать - ущерба меньше будет...

      Нет, ущерба будет больше
      Цитата: fax66
      За кого нас держат?

      С такими воплями, Вам не на этот сайт....
    4. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 16:16
      Всё сбито! Но обломки .... Очень умные, точные и взрывоопасные обломки... Может лучше не сбивать - ущерба меньше будет... За кого нас держат?

      За тех кто всё и так с полуслова понимает и держат... Зачем панику нагнетать...??? Паникёров помнится когда-то расстреливали... О потерях врага с удовольствием, подробно и в деталях... А кто и когда подробно рассказывает о своих потерях...??? О наших потерях противник всё так же с удовольствием расскажет, ещё и от себя добавит, но мы же врагу не верим... Наши сводки информбюро во время ВОВ почитайте - всё то же самое...
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    +6
    Сегодня, 15:46
    Каждый раз статьи как удивление. А что они не должны по нам пулять ничем? Зная натуру врага можно только приготовится к новым пакастям.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +5
      Сегодня, 16:01
      Каждый раз статьи как удивление. А что они не должны по нам пулять ничем? Зная натуру врага можно только приготовится к новым пакастям.

      Ты бомбишь - тебя бомбят... Ты стреляешь - по тебе стреляют... Это и есть война - здесь по другому не бывает... am
    2. Комментарий был удален.
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 15:47
    А вот информация от Рыбаря. Обратите внимание, на сколько информация на ВО "оптимистичнее".
    "Украинские формирования вновь провели массированную атаку  беспилотниками на объекты энергетической отрасли и военной инфраструктуры в Краснодарском крае.

    ▪️Под первую волну налёта свыше десятка дронов попал военный аэродром на окраине станицы Кущевская в Краснодарском кране. По предварительным данным, на территории есть разрушения, степень которых сейчас устанавливается.

    ❗️Огромное внимание следует уделить утекшим в Сеть кадрам с сотрудниками МЧС, разбирающими завалы одного из зданий на территории военной базы. Как и в случае с ударами по Крыму, некоторые проукраински настроенные граждане либо просто непонимающие серьёзность ситуации помогают противнику оценивать ущерб.

    ▪️Помимо этого, Славянском, Северском и Кущевском районах Краснодарского края украинские формирования пытались атаковать нефтезаводы и инфраструктуру.

    ▪️В результате атаки более десяти БЛА на территорию завода в Славянске-на-Кубани была повреждена ректификационная колонна. Возникшее возгорание было оперативно ликвидировано, работа НПЗ частично приостановлена.

    ▪️На Ильиском НПЗ зафиксирован прилет 17 беспилотных аппаратов, в результате была повреждена установка первичной переработки нефти, пожар длился более получаса, но также был устранен.

    ▪️По некоторым данным, еще одной целью налёта мог стать Афипский НПЗ, официальной информации по повреждениям на территории завода не поступало.

    ❗️Всего силами ПВО было перехвачено 66 БЛА над Краснодарским краем, еще два — над Крымским полуостровом."
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 16:09
      А вот информация от Рыбаря. Обратите внимание, на сколько информация на ВО "оптимистичнее".
      По мне так всё то же самое.
    2. svp67 Звание
      svp67
      +1
      Сегодня, 16:19
      Цитата: Pharmacist
      разбирающими завалы одного из зданий на территории военной базы.

      Ну да какой то ангар или гараж, легкого типа навес... Ну там явно не авиатехника стояла, но что то похожее на танк просматривалось и всё... Даже ящики и покрышки на стеллажах рядом в целостности...
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 15:47
    Довольно успешно отразили атаку на конечном участке.Пока проблема с перехватом у всех на маршруте следования.Значит надо эту проблему решать радикально.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 16:04
      На видео с военного аэродрома Кущевка (которое засветилось в сети в некоторых телеграмм каналах) , куда прилетело несколько БПЛА , (остальные 29 были сбиты) не склад с УПМК, и не стоянка техники. Это технические помещения вокруг вышки управления полетами. Никто не пострадал. Разрушения минимальные. Вышка и оборудование целое. Поэтому массированную атаку БПЛА противника действительно отразили успешно. Что касается перехвата на маршрутах , то это действительно та проблема , которую необходимо решать как можно скорее.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 16:07
        Если бы в склад Фабов с УМПК прилетело ,я бы наверно почувствовал. hi
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +2
          Сегодня, 16:13
          Да это точно. Думаю ФАБы и все остальное подвесное бк хранятся в заглубленных или углубленных хранилищах. Подвешивается перед выполнением полетного задания. В это время РЭБ и РЭР работают в усиленном режиме. Что касается уничтожения на маршрутах движения БПЛА ,еще раз повторюсь, вы правы на 100%
  5. Фаталист Звание
    Фаталист
    -3
    Сегодня, 15:50
    38 штук на аэродром. И все сбиты. Возможно, повторюсь, возможно, там проходит обкатку наш лазерный ПВО/ПРО "Задира"? Давече вычитал, что в отличие от "Пересвета" "Задира" не принят пока на вооружение и проходит обкатку в боевых условиях.
  6. Victor19 Звание
    Victor19
    +2
    Сегодня, 15:52
    С увеличением помощи от США следует ожидать массовых атак на нашу энергетическую и транспортную инфраструктуру. Выход - усиливать ПВО, но стопроцентной защиты понятно нет и не было. Потому лучшая защита - нападение. До каждого жителя незалежалой должно дойти, как уже дошло до жителей Харькова, - нападать на Россию очень больно.
    1. alebdun2000 Звание
      alebdun2000
      0
      Сегодня, 16:26
      А при чём тут жители харькова, что до них дошло или должно дойти? Как жители харькова нападают на белгород?? Жители харькова обычные терпилы как и все вокруг
  7. Дво Звание
    Дво
    +1
    Сегодня, 15:54
    По стандарту НАТО выбивают логистику они прощупывали ПВО ВС РФ ,если США дадут ракеты PrSM ,то да возникнут большие проблемы у ВС РФ в части авиационной техники и её базирования и у остатков ЧФ РФ .У хозяев нефтеперерабатывающих заводов и крупных подстанций генерирующих компаний Юга РФ . Можно ставить вопрос к МО РФ о наличии капониров для самолётов ,за три года СВО они сделаны или нет, если нет то печально будут миллиардные убытки.
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 16:01
      У МО сейчас, увы и ах, другие задачи_ подчистка хвостов. Читал инсайд от военкоров, Суровикина обязательно вернут в МО, в каком качестве, пока интрига.
  8. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 15:57
    У Умерова - морда дебила.. Плюс еще толстый,пузатый. Ну точно-" мЫнЫстр обороны Украины".
  9. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    0
    Сегодня, 16:28
    Очевидно, что усиление террористической деятельности в отношении крупных военных и гражданских объектов на «традиционной» территории России связано с нарастающими неудачами ВСУ на фронте.

    А может и ещё с чем-то:
    Около 40 БПЛА ВСУ атаковали аэродром на окраине станицы Кущевская в Краснодарском крае. До сих пор у тыловых аэродром нет своей надежной ПВО, которая могла бы сбивать низколетящие и медленные цели.
    Если коммерческие НПЗ, на один из которых так же был совершен этой ночью налет, уже начали строить защитные сооружения, закупать РЭБ и вести активный поиск БПЛА, то военные уже 2 года войны ничего не могут сделать - ждут приказ.

    На Ильиском НПЗ зафиксирован прилет 17 беспилотных аппаратов - повреждена установка по первичной переработки нефти. Самое интересно, то у ВСУ не наблюдается острого дефицита БПЛА и они могут их запускать десятками на один объект. Связано это с давнем отсутствии ударов по производственным мощностям "Антонова" на Украине, где эти беспилотники клепают ежедневно десятками.
    https://voenhronika.ru/publ/vojna_na_ukraine/27_04_2024_srochno_novokalinovo_pereshlo_pod_kontrol_vs_rf_karta_boevykh_dejstvij_rabotino_ocheretino_19_video/60-1-0-15211

    Кто не считает, что это не связано только с бандеровским неудачами, может минусовать.