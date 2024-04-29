ВС РФ перерезали дорогу Нетайлово-Уманское, противник отступает к Карловке
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Бойцы российской армии, продолжая наступательные действия западнее Авдеевки и Марьинки, овладели большей частью территории села Нетайлово. К вечеру вчерашнего дня, как сообщало «Военное обозрение», противник был вынужден отступить западнее Нетайловского (Чкаловского) пруда. Теперь же под натиском российских войск, понеся потери и в западной части Нетайлово, ВСУ покидают населённый пункт, отступая в сторону Карловки.
В течение ночи российские войска продвинулись ещё как минимум на 400-450 м, выйдя западнее дороги, соединяющей Нетайлово с расположенным севернее Уманским. Таким образом, гарнизон противника на так называемой «4-й к западу от Авдеевки линии обороны Сырского» оказался рассечён на части.
Учитывая тот факт, что ВС РФ находятся ещё и на восточной окраине Уманского, положение дел для вражеских формирований на этом участке фронта стало крайне сложным. Единственный вырисовывающийся вариант – отступление за реку Волчья, за Карловское водохранилище. И это будет означать очередную потерю достаточно обширных территорий, площадью не менее 220 кв.км.
К настоящему моменту российские войска вошли в западную часть Нетайлово, действуя против отрядов противника уже на берегах упомянутого Карловского водохранилища. Противник на своих картах продолжает указывать на контроль над западной частью населённого пункта, однако эта зона становится всё меньше по своим размерам.
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