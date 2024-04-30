Группировка хуситов заявила об атаке на два американских эсминца
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Военный представитель группировки хуситов Яхья Сари заявил вчера вечером в телевизионном обращении, что «в знак поддержки палестинского народа и в ответ на американо-британскую агрессию они провели военные операции против вражеских военных кораблей в Красном море».
Он пояснил, что операции включали в себя нападение на два американских эсминца с помощью нескольких дронов, которые успешно достигли своих целей.
Представитель хуситов отметил, что они и дальше продолжат проводить военные операции против врагов Палестины и Йемена.
На данный момент комментариев американской и израильской сторон по поводу заявления военного представителя хуситов не последовало.
Как уже сегодня сообщало ВО, йеменские повстанцы атаковали и два коммерческих судна в акватории Красного моря.
Напомним, что после начала наземной операции Израиля в секторе Газа йеменские хуситы заявили, что начнут атаковать израильские или связанные с Израилем корабли в Красном море и Аденском заливе. Это парализовало движение на одной из самых загруженных морских артерий, проходящих через Суэцкий канал.
Википедия/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Aaron Lau
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