Группировка хуситов заявила об атаке на два американских эсминца

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Группировка хуситов заявила об атаке на два американских эсминца

Военный представитель группировки хуситов Яхья Сари заявил вчера вечером в телевизионном обращении, что «в знак поддержки палестинского народа и в ответ на американо-британскую агрессию они провели военные операции против вражеских военных кораблей в Красном море».

Он пояснил, что операции включали в себя нападение на два американских эсминца с помощью нескольких дронов, которые успешно достигли своих целей.



Представитель хуситов отметил, что они и дальше продолжат проводить военные операции против врагов Палестины и Йемена.

На данный момент комментариев американской и израильской сторон по поводу заявления военного представителя хуситов не последовало.

Как уже сегодня сообщало ВО, йеменские повстанцы атаковали и два коммерческих судна в акватории Красного моря.

Напомним, что после начала наземной операции Израиля в секторе Газа йеменские хуситы заявили, что начнут атаковать израильские или связанные с Израилем корабли в Красном море и Аденском заливе. Это парализовало движение на одной из самых загруженных морских артерий, проходящих через Суэцкий канал.
11 комментариев
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  1. Вадим С Звание
    Вадим С
    +3
    Сегодня, 10:07
    Друзья, потопите уже хоть один, вот это будет новость!
  2. Anarchist Звание
    Anarchist
    -1
    Сегодня, 10:07
    нападение на два американских эсминца с помощью нескольких дронов, которые успешно достигли своих целей.
    Насколько успешно? Потопить, конечно же, дронами не получится, но шороху навести вполне себе...
    1. Ехим Звание
      Ехим
      0
      Сегодня, 10:13
      подскажите, пожалуйста, хуситам, где на американских эсминцах расположен пороховой погреб?
      1. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        +1
        Сегодня, 11:01
        Подсказываю: внутри корпуса.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:14
    Мочи байдена,совсем Иран с прокси " хуситами" распоясались.В Оммане переговоры прошли результативно .Всё довольны кроме палестинцев.Интересно,самоходный Джо квоту Ирану выделил,на Арли Бёрки?Ну так носовую артустановку снести или набор шпангоутов попортить?
  4. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 10:27
    Даже если и долетели, то вряд ли амеры нас фотками результатов порадует . Но я сомневаюсь , что результат действительно был . Атака немассированная, корабль в открытом море , на ходу , в режиме боеготовности ... Вряд ли , "хоть и хочется немного"(с) feel
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:30
    операции включали в себя нападение на два американских эсминца с помощью нескольких дронов, которые успешно достигли своих целей
    Даже если просто разорвались на палубе или попали в надстройку - уже успех для хуситов, т.к. американцы не смогли отразить атаку.
  6. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    0
    Сегодня, 10:32
    Молодцы хуситы, конечно, вашими ударами не потопить, но действительно конкретный шорох, чтобы они не чувствовали себя там вольготно вы наделать можете ))) ❗❗❗
  7. borisvt Звание
    borisvt
    0
    Сегодня, 10:34
    .. операции включали в себя нападение на два американских эсминца с помощью нескольких дронов, которые успешно достигли своих целей.
    А вот потопить - тут уже, допустим, божья помощь требуется
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 11:03
      В случае хуситов скорее не божья, а аллашья...
  8. Галина Мыльникова Звание
    Галина Мыльникова
    0
    Сегодня, 11:30
    Молодцы ребята! Надо весь мир поднять на борьбу с Империей Зла - США/Великобританией и их продажными сателлитами.Пусть земля, вода и воздух горят вокруг них и под ними.Может, тогда рядовые американцы и англичане возьмутся за свое глубинное государство, где змееныши Соросы лишь одни из всего гадства.