«Семерки»: советские эсминцы с картонными корпусами на гнилых заклепках?
Да, мы пришли к таким временам, когда все в ассортименте. И источники информации, и источники дезинформации. Причем, вторых много больше, и не потому, что имя им легион, а потому что так проще. Стоит только одному деятелю Дзена, например, написать что-то этакое, возвышенное, но не соответствующее действительности, как у него появляются клоны. Переписанные нейросетями, озвученные и даже с видеорядом.
Порой авторы приличных статей воем воют от такого, совершенно не понимая, откуда берется этот лютый бред. Почему нельзя оттолкнуться от нормальной статьи? Вот и я не знаю. Но так как приближается 9 мая, а весна в этом году странная, то и обострение, видимо, шарахнуло от души по многим. Потому тот же Дзен заботливо подкидывает материалы один краше другого.
Потому буквально за неделю я насобирал столько мифов, причем, современных, выдуманных на коленке без задействования головы, что решил вставить свои пять копеек именно под День Победы. Как антитеза тем, кто пишет про то, какими отвратительными кораблями были «семерки».
Итак, «семерки». Естественно, включая и «усовершенствованные», потому что разница была совсем незначительной. Война показала, что линейное или эшелонированное размещение агрегатов силовой установки эсминца не так существенно, поскольку корабли были небольшие, и прилетевший в котельное отделение снаряд устраивал там очень приличные проблемы.
Так что наказали разработчиков «семерки» совершенно зря. В основном эсминцы во флотах всего мира строились с линейным расположением, а те, что были с эшелонным, похвастаться такой уж живучестью не могли: тот же итальянский «Грекале» после 152-мм снаряда от британского крейсера тащили на базу на буксире, поскольку хода корабль лишился абсолютно. А «Вивальди» повезло еще меньше, ему, чтобы остаться без хода, хватило одного 120-мм снаряда с британского же эсминца.
И аналогичные случаи можно найти с эсминцами всех без исключения флотов: британский «Хантер», американский «Купер» и так далее.
Прототипом «семерок» послужили итальянские «Маэстрале», головной из которых, «Грекале» (на фото), уже упомянутый, прослужил с 1934 по 1964 год и закончил службу вполне себе таким фрегатом. То есть, с корпусом как-то проблем не было, а 152-мм снаряд – так им и крейсер мог поперхнуться по полной программе.
Это вот краткая выжимка из интернет-воплей на тему наших эсминцев. В одном сообществе рискнул пойти в комменты, долго, правда, не продержался. На что уж у нас читательское сообщество кого хочешь загрызет, но там было еще круче. Ты, говорят, недоумок, или источники читай! Столько написано, что корпуса были дрянь, на волне играли, заклепки срезало сотнями. Стоп, говорю, если срезало заклепки – причем тут корпус? Корпус, значит, нормальный был, это заклепки были дрянь или руки их ставившие кривые. Ну на этом мое участие в жизни этого сообщества морских спецов закончилось навсегда.
Но, как говорится, осадочек остался, а потому давайте без истерик посмотрим на статистику?
Северный флот
Наш самый маленький флот в ту войну понес не самые большие, но очень ощутимые для себя потери, в том числе и две «семерки»: «Стремительный» (3 бомбы 250 кг в палубу 20 июля 1941 года на стоянке в порту) и «Сокрушительный» (действительно разломился и затонул в ноябре 1942 года). Скажете вот оно? Ничуть.
Вообще о «Сокрушительном» в самом начале своей работы на ВО я написал большой материал (История трагедии эсминца "Сокрушительный"), если кому интересно – пожалуйста. Здесь же замечу, что эсминец погиб в 11-балльный шторм в Северном Ледовитом океане, после сопровождения конвоя.
В условиях менее критичных те же немецкие эсминцы разворачивались и шли на базы, оставляя свои тяжелые крейсера и линкоры. Рекомендую почитать о том, как и почему немецкие рейдеры зачастую действовали в одиночку: волнение более 5 баллов – и эсминцы шли на базу. В принципе, оправдано, потому что от эсминца в такое волнение пользы ноль: ни торпеды пустить, ни из пушек пострелять, поскольку не очень стабильная оружейная платформа кораблик водоизмещением в 1,8-2 тысячи тонн. Хотя немецкие эсминцы были больше, около 3 тысяч тонн, но тем не менее.
Балтийский флот
«Гневный». Погиб 23 июня 1941 года. Подрыв на мине, экипаж сохранил плавучесть, но корабль был добит своими же.
«Гордый». Ночь с 13 на 14 ноября 1941 года, подрыв на двух минах.
«Сметливый». 3 ноября 1941 года, подрыв на двух минах.
«Стерегущий». 21 сентября 1941 года. Три прямых попаданий бомбами 250 кг, затонул на мелководье, впоследствии был поднят.
Черноморский флот
«Бдительный». 2 июля 1942 года во время стоянки в Новороссийской бухте эсминец получил попадание 500-кг авиабомбы. От взрыва сдетонировали две торпеды в торпедном аппарате, эсминец переломился на две части и затонул.
«Безупречный». 26 июня 1942 года был атакован немецкими бомбардировщиками, получил несколько прямых попаданий бомбами в кормовой мостик, в первое котельное отделение и полубак, после чего, эсминец затонул.
«Быстрый» 1 июля 1941 подорвался на донной мине, выставленной немецким самолётом. Сел на мелководье, был отбуксирован в док для ремонта, где его окончательно добили бомбами немецкие самолеты в сентябре 1941 года. Не восстанавливался, носовую часть отдали для ремонта ЭМ «Беспощадный».
«Беспощадный». Здесь долгая история, которая очень ярко показывает, насколько картонными были «семерки».
В ночь с 9 на 10 октября 1939 года корабль попал в 8-балльный шторм. Запоминаем. Корпус в районе 84-90-го шпангоутов деформировался, срезались заклепки, образовались трещины, погнулись шпангоуты и бимсы. Корабль отремонтировали, и он пошел служить дальше, но видимо, кто-то когда-то прочитал о срезавшихся заклепках.
22 сентября 1941 года. В два захода немцы сбросили на эсминец 84 бомбы. С чего так круто – вообще не понятно, но попали тремя: одна в корму и две в носовую часть. Одна взорвалась нехорошо, внутри корпуса, в районе носового шпиля. В результате вся носовая часть по 35-й шпангоут практически оторвалась. Экипаж отрубил держащийся на одной обшивке нос, восстановил плавучесть и на буксире «Беспощадный» приволокли в Севастополь.
Там недолго думая, эсминцу приделали носовую часть от «Быстрого», на котором уже поставили крест. Проблему не решили и кое-как эсминец отвели в Поти, где ремонт был закончен. И «Беспощадный снова пошел в бой!
Окончательно отвоевался этот несговорчивый корабль только 6 октября 1943 года, в ходе глупейшей набеговой операции на Крым, стоившей флоту лидера «Харьков» и эсминцев «Беспощадный» и «Способный» исключительно благодаря «умелому» командованию капитаном второго ранга Негодой.
«Беспощадный» во время первого налета получил попадание бомбы 250 кг (или 500 кг, других «Штуки» не носили) с немецкого пикирующего бомбардировщика Ju-87 в машинное отделение, во втором налете немцы попали в беспомощный корабль четырьмя бомбами: одна снова в машинное отделение и три в корму. «Беспощадный» разломился и затонул.
Позже этим же днем немцы потопили и «Способного» с «Харьковым». И на этом боевые действия крупных кораблей (от эсминца и выше) Черноморского флота по приказу Сталина были завершены до конца войны.
И теперь считаем:
- погибло из-за «слабого» корпуса в шторм: 1 корабль;
- погибло от авиационных бомб: 6 кораблей;
- погибло от подрыва на минах: 4 корабля («Быстрый» считается в двух категориях);
- погибло от артиллерии противника: 0.
Посмотрел ради интереса статистику немецких эсминцев класса 1934 всех модификаций и 1936, то есть, принявший участие с первого дня Второй Мировой войны:
- погибло от авиационных бомб: 2 корабля;
- погибло от подрыва на минах: 1 корабль;
- погибло от артиллерии противника: 6 кораблей;
- погибло от торпед: 3 корабля;
- взорвано экипажами: 3 корабля.
Тут еще стоит уточнить, что два эсминца, которые погибли от авиабомб – это корабли, потопленные Люфтваффе. Была такая набеговая операция, которую Люфтваффе утопила на корню. А основное количество этих эсминцев погибло в битве за Норвегию.
Теперь пара слов о минах.
Немецкие донные якорные мины EMC, EMD, EMF – это весьма продуманные устройства с зарядом весом от 150 до 350 кг. Такого заряда более чем достаточно для того, чтобы повредить днище корабля и вызвать массовое поступление воды. Что мы и наблюдали. То, что на Балтике гибли на минах корабли в больших количествах – это благодаря грамотно выставленным минным заграждениям. Мину сложнее обнаружить, в отличие от торпеды, она себя не демаскирует следом и носителем, в общем – очень неприятный вид вооружения.
Давайте для чистоты эксперимента возьмем еще и британские эсминцы? Тип «Джервис», которые как раз воевали в Северном и Средиземном морях? Было построено 24 эсминца этого класса («Джервис»), из которых во время войны погибло 11 кораблей:
- погибло от авиационных бомб: 4 корабля;
- погибло от подрыва на минах: 3 корабля;
- погибло от артиллерии противника: 1 корабль;
- погибло от торпед: 2 корабля;
- взорвано экипажами: 1 корабль.
Понятно, что корабли, которые утопила авиация – это битвы за Крит и Мальту. То есть, практически то, что было на Черном море – при полном превосходстве Люфтваффе над морем.
Перекос видим? Понимаем?
Какая разница, как скомпонованы котельные и машинные отделения, какая сталь у корпуса, из чего заклепки и так далее, если у кораблей нечем отбиваться от самолетов? Британцы очень долго раскачивались в этом плане, дольше наших даже. Но у нас был Сталин, который загнал на берег адмиралов-дегенератов, бесцельно гробящих корабли в никчемных «операциях» и не способных прервать судоходство противника на море, имея полное преимущество в кораблях и самолетах, а вот у британцев не было. И чем дело закончилось? Правильно, «Принцем Уэльским» и «Рипалсом». Потом начали шевелиться, но им деваться некуда было – морская держава…
Давайте теперь сравним ПВО трех кораблей, британского, советского и немецкого. Мы не станем считать универсальные орудия главного калибра, они все-таки для других целей предназначались.
Тип 1934А (Германия)
37-мм спаренные установки – 2 шт;
20-мм одноорудийные установки G.30 – 6 шт.
Тут надо отметить, что 37-мм спарки были еще и гиростабилизированы в двух плоскостях. 20-мм установки – это не «Эрликоны», а «Маузеры», с более тяжелым снарядом, большей дальностью стрельбы и меньшей скорострельностью.
Тип J «Джервис» (Великобритания)
102-мм зенитная пушка QF Mk.V – 1 шт;
Счетверенная установка «Пом-пом» 40-мм Mk.VII – 1 шт;
20-мм одноорудийные установки «Эрликон» - 4 шт;
12,7-мм спаренные пулемёты Vickers – 2 шт.
Тип 7/7У (СССР)
76-мм зенитные орудия 34-К – 2 шт;
45-мм зенитные полуавтоматические пушки 21-К – 2 шт;
12,7-мм пулеметы ДШК – 2 шт.
И что мы здесь наблюдаем? То, что у советских эсминцев Тип 7/7У ПВО не было как такового. Были отдельно взятые пушки с ручным заряжанием, стреляющие куда-то вверх.
Убираем британскую 102-мм зенитку, она такое же бессмысленное оружие, как и советские 76-мм пушки. Что видим?
Немецкий эсминец имеет 10 автоматических стволов артиллерии ПВО.
Британский эсминец имеет 8 автоматических стволов артиллерии ПВО.
Советский эсминец имеет 0 (НОЛЬ) стволов автоматической артиллерии ПВО.
Пулемет… да, что «Виккерс», что ДШК в качестве оружия последнего рубежа обороны сойдет. Им топмачтовику брюхо распороть можно запросто, если попасть.
Вот очень поучительная фотография. Это не то, о чем мы говорим, судя по 37-мм автомату 70-К, это минимум вторая половина 1942 года, если вообще не 1943-й. Да, получив кроваво по лицу, наши адмиралы все-таки задумались над тем, что стреляют не циферки, а стволы. И начали устанавливать на эсминцы хоть что-то.
Модернизации эти были довольно бессистемны, корабли оснащались по принципу «я его слепила из того, что было». То есть, кто-то получал те же ДШК, кто-то крупнокалиберные «Виккерсы» или «Кольт-Браунинги», где-то устанавливали, как на снимке, 37-мм автомат 70-К, а кому-то от щедрот ставили еще одну бесполезную 45-мм пукалку.
Выражу мнение, что более бесполезного средства ПВО, чем 45-мм противотанковая пушка, поставленная на морской лафет, не было ни на одном флоте. Все уже прекрасно поняли, что победить авиацию можно только одним: плотным и точным огнем автоматической артиллерии. Желательно под управлением радара. Вот в чем залог победы.
Американцы это поняли первыми (точнее, их японцы быстро научили), и начали беспощадно выбрасывать с крейсеров и эсминцев бесполезные с их точки зрения торпедные аппараты, впихивая куда только можно стволы ПВО.
В результате к 1943 году их эсминец «Флетчер» обладал просто шикарным вооружением в виде 25 (!!!) стволов:
- счетверенный 40-мм «Бофорс» - 2;
- спаренный 40-мм «Бофорс» - 3;
- спаренный 20-мм «Эрликон» - 4;
- одноствольный 20-мм «Эрликон» - 3.
Один американский эсминец нес стволов больше, чем дивизион советских. И это были очень эффективные стволы, именно благодаря им американцы и выиграли битву на Тихом океане у японцев.
А у нас все получилось проще. У нас с конца 1943 года (впрочем, как и у немцев) флоты перестали использовать крупные корабли. И все задачи решала сухопутная армия, поэтому немцы так спокойно эвакуировали свои дивизии из Севастополя, совершенно не оглядываясь на то, что линкор, крейсера и эсминцы КЧФ вдруг появятся на горизонте и все разнесут.
Но уже к середине 1943 года ВВС РККА начали брать верх над Люфтваффе и на этом можно сказать, что все, флотам можно было расслабиться.
Однако, пришло время вернуться к теме разговора. К «картонным» корпусам и гнилым заклепкам, к тому, что в те времена делать корабли у нас не умели совершенно, потому флоты и не воевали толком.
Скажем прямо: безумным «успехам» на Балтике и Черном море мы действительно обязаны весьма одаренным адмиралам, планировавшим просто бесподобные операции типа отвода кораблей по минным полям и обстрела береговых объектов без корректировки и поддержки авиацией белым днем. Северный флот занимался делом и делал это так, что все дела североморские достойны баллад и былин.
Случай же с эсминцем «Сокрушительный» — это явно исключение из правил. Шторм силой 11 баллов опасен для любого корабля, не только для эсминца водоизмещением в 2 000 тонн. А как показали примеры, советские эсминцы были весьма крепкими кораблями. То, что мины были сильнее – так это извините, на минах подрывались и гибли корабли всех держав без исключения.
Не хотите, чтобы корабли гибли на минах? Не водите их на минные поля. Эта проблема неплохо решается минной разведкой и тралением. А если вооружить корабли ПВО, так им и самолеты не так страшны будут.
Американцы из 175 построенных эсминцев типа «Флетчер» потеряли всего 25:
- погиб в шторм: 1 корабль;
- погиб от артиллерийского огня противника: 4 корабля;
- подорвался на мине: 1 корабль;
- потоплен торпедой: 2 корабля;
- потоплен бомбами и торпедами авиации: 2 корабля;
- потоплен смертниками-камикадзе на самолетах: 15.
Задумайтесь. Камикадзе – это отдельная глава и обычными методами с ними бороться не получалось, отсюда и такие потери. Но в остальном – вполне приличный расклад. И в шторм, как видите, эти корабли могли погибнуть, правда, история там была с закавыкой, тайфун «Кобра» застал врасплох три эсминца, которые готовились к дозаправке и откачали из отсеков часть балласта. Так погибли «Спенс», «Хилл» и «Моноган», корабли не обладали остойчивостью и тайфун их просто расшвырял и опрокинул.
В остальном «Флетчеры» гибли как нормальные корабли, пусть и не так часто. Но «Флетчеров» считают (заслуженно) лучшими эсминцами той войны, и не просто так. Наши «семерки» лучшими не были, но и худшими тоже их считать не за что. Корабль, боевой корабль, он как оценивается? По тому, как он выполняет поставленные перед ним боевые задачи.
Так что «Семерки» со своими задачами на Северном флоте не просто справлялись, а справлялись на «отлично». Именно благодаря им и «новикам» корабли союзников доставляли в наши порты столь необходимые грузы ленд-лиза.
Советские эсминцы были для своего времени вполне приличными кораблями, в том числе и в плане прочности. И надо сказать, что удары они держали вполне хорошо, на тот же «Беспощадный» извели столько бомб, что хватило бы иному линкору.
Впрочем, тут стоит сразу вспомнить, как две бомбы «Фриц-Х», каждая из которых несла 320 кг аммотола отправили на дно в состоянии металлолома новенький линкор итальянцев «Рим». Водоизмещением, между прочим, в 41 000 тонн.
А некоторые считают, что эсминец в/и 2 000 тонн должен «держать» удар 250-кг бомб.
В общем, любителей ненаучной фантастики у нас все больше, однако вот цифры и факты, которые говорят, что в той стране могли производить не только галоши, но и вполне приличные корабли.
Да, «семерки» были не без недостатков, главный из которых – отсутствие ПВО, но это были полноценные боевые корабли. Наши корабли. А говоря про наши корабли, особенно в преддверии 9 мая, мы все-таки будем придерживаться очевидных фактов.
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