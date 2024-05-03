ВС РФ вошли в Котляровку Харьковской области, выбив противник из восточной и центральной частей села

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ВС РФ вошли в Котляровку Харьковской области, выбив противник из восточной и центральной частей села

Российские войска в течение последних нескольких часов ещё на несколько квадратных километров расширили зону контроля на востоке Харьковской области. Продвижение идёт в селе Котляровка и окрестностях.

По последним данным, Вооружённые силы России выбили противника из восточной и центральной частей Котляровки, заняв территорию сельхозпредприятия на востоке села и территории в северо-восточной части.





Развитие успеха на этом направлении позволяет не только брать контроль новые участки территории, но также сковывать действия ВСУ, не давая возможности осуществлять переброску значительных резервов на Донбасс.

Напомним, что ранее на востоке Харьковской области под контроль ВС РФ перешла и Кисловка, находящаяся неподалёку от Котляровки – севернее. Это Купянское направление, где враг продолжает ожидать «масштабного наступления» российской армии. Напомним, что в интервью The Economist, о котором сообщало «Военное обозрение», замначальника ГУР Украины Скибицкий заявил, будто бы ВС РФ готовятся «в конце мая-начале июня» начать наступление в Харьковской и Сумской областях. Он же добавил, что «в одиночку Украина не сможет добиться победы на поле боя».
9 комментариев
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  1. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +4
    Сегодня, 07:41
    ВС РФ вошли в Котляровку Харьковской области, выбив противникА из восточной и центральной частей села
    А вот в СССР..... feel Хотя в целом новость хорошая. hi
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 07:56
      Хочу землякам на Донбассе сказать я –
      Страна всегда с вами – Работайте братья!!!
    2. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      0
      Сегодня, 08:02
      А вот в СССР..... feel

      Пару полков бы положили и за 30 минут взяли. Вам так хотелось бы?
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 07:49
    «Вооружённые силы России выбили противника из восточной и центральной частей Котляровки» —

    — В западной части Котляровки свидомым тоже делать нечего ...
    (Драп нах запад!)
  3. красноярск Звание
    красноярск
    +1
    Сегодня, 08:06
    [quote][/quote] замначальника ГУР Украины Скибицкий заявил, будто бы ВС РФ готовятся «в конце мая-начале июня» начать наступление в Харьковской и Сумской областях.
    В данном случае очень, ну очень хочется, чтобы он не ошибся.
    И дай Бог удачи нашим бойцам.
  4. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +2
    Сегодня, 08:10
    Что же, приятные новости с утра. Читать их постепенно входит в привычку
  5. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +7
    Сегодня, 08:15
    Этот фронт более застойный, чем фронт Адвайки, так что новость очень позитивная.
  6. Степняк Звание
    Степняк
    0
    Сегодня, 08:30
    "Мы рубим ступени. Ни шагу назад! И от напряженья колени дрожат."
    Владимир Высоцкий.
  7. Задира Звание
    Задира
    +4
    Сегодня, 08:53
    Интересно, кто нибудь пытается анализировать новости?