ВС РФ вошли в Котляровку Харьковской области, выбив противник из восточной и центральной частей села
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Российские войска в течение последних нескольких часов ещё на несколько квадратных километров расширили зону контроля на востоке Харьковской области. Продвижение идёт в селе Котляровка и окрестностях.
По последним данным, Вооружённые силы России выбили противника из восточной и центральной частей Котляровки, заняв территорию сельхозпредприятия на востоке села и территории в северо-восточной части.
Развитие успеха на этом направлении позволяет не только брать контроль новые участки территории, но также сковывать действия ВСУ, не давая возможности осуществлять переброску значительных резервов на Донбасс.
Напомним, что ранее на востоке Харьковской области под контроль ВС РФ перешла и Кисловка, находящаяся неподалёку от Котляровки – севернее. Это Купянское направление, где враг продолжает ожидать «масштабного наступления» российской армии. Напомним, что в интервью The Economist, о котором сообщало «Военное обозрение», замначальника ГУР Украины Скибицкий заявил, будто бы ВС РФ готовятся «в конце мая-начале июня» начать наступление в Харьковской и Сумской областях. Он же добавил, что «в одиночку Украина не сможет добиться победы на поле боя».
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