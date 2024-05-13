ВС РФ взяли под контроль сёла Лукьянцы и Зелёное Харьковского района

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ВС РФ взяли под контроль сёла Лукьянцы и Зелёное Харьковского района

Российская армия продолжает продвижение в Харьковской области с освобождением населённых пунктов. К утру 13 мая нашла своё подтверждение информация о том, что ВС РФ взяли под контроль село Лукьянцы Харьковского района. В этом населённом пункте до начала конфликта проживало около 1200 человек. Оно является центром сельсовета, в который входят и несколько других населённых пунктов, освобождённых с 10 мая нашими войсками. Это Пыльная, Борисовка и Олейниково. Об их освобождении «Военное обозрение» уже сообщало.

К настоящему моменту стало известно об освобождении российской армией ещё одного села в Харьковской области. Это Зелёное, которое тоже находится на территории Харьковского района. Также на этом направлении ВС РФ продвинулись в Нескучное. Это к северо-востоку от Харькова. От Нескучного до северных окраин Харькова по прямой не более 23 км.





Генштаб ВСУ, называя ситуацию сложной, пишет о «высокой динамике боевых действий» на ряде участков к северу и северо-востоку от Харькова:

Ведутся боевые действия на направлениях Пыльная – Лукьянцы, Пыльная – Глубокое, Пыльная – Олейниково, Муром – Бугроватка. Кроме того, противник проводит штурмовые действия на направлениях Стрелечья – Глубокое, Олейниково – Глубокое, Олейниково – Лукьянцы, Муром – Старица, Плетеневка – Тихое.

О потере контроля над территориями площадью около сотни квадратных километров ГШ противника не сообщает. Это лишний раз подтверждает тезисы украинских военных в интервью западной прессе о том, что Зеленский требует положительных отчётов и крайне раздражён, когда сводки с фронта для него и самих ВСУ негативны.
8 комментариев
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    +8
    Сегодня, 08:38
    Для Зеленского новости негативные. А для нас позитивные. Хорошо идут. good
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +7
    Сегодня, 08:39
    Продолжаем удивлять! hi ....
  3. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 08:55
    "Нет таких крепостей, которые б не взяла Красная Армия!"
    1. Deon59 Звание
      Deon59
      -1
      Сегодня, 09:52
      А Красная Армия каким боком тут . У нас вроде буржуи рулят .
  4. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 09:08
    Зеленский требует положительных отчётов и крайне раздражён, когда сводки с фронта для него и самих ВСУ негативны.
    Всю бандеровщину в пыль, на молекулы - за Белгород! За Донбасс! За Луганск! За Херсон и Запорожье!
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +4
    Сегодня, 09:11
    редакция, ну пожалуйста, давайте нормальные карты, каждый раз читаешь новость и вынужден лезть в карты выискивать где и что
  6. Тарелка Звание
    Тарелка
    +1
    Сегодня, 09:18
    Вот люблю я такой нашенский подход к рекламе. А именно её полное отсутствие. Украинцы полгода рекламировали свой "наступ" из всей щелей. Обещали, что будет когда будет, а уж как будет, так Россия посыпется. Кажется, на Западе что-то всерьёз ожидали от этого. А в итоге... за несколько дней неожиданно (для меня, по крайней мере: я в последнее время не занимаюсь активным мониторингом) начавшееся российское наступление, которое нигде и никем не рекламировалось, заняло столько территории, сколько "наступу" удалось взять за примерно месяц (если брать среднюю скорость продвижения).
    Я, конечно, видел заметки всяких блохеров о том, что "что-то" ну точно будет, но у них постоянно что-то вот-вот намечается для привлечения внимания, так что такие записи игнорировались.
    1. Deon59 Звание
      Deon59
      0
      Сегодня, 10:00
      украинцы во время перегрупировки взяли 37 тыс км2, а наши за полгода 507 км2. Вопрос , зачем надо было сдавать Волчанск врагу если он стоит от границы 4км