ВС РФ взяли под контроль сёла Лукьянцы и Зелёное Харьковского района
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Российская армия продолжает продвижение в Харьковской области с освобождением населённых пунктов. К утру 13 мая нашла своё подтверждение информация о том, что ВС РФ взяли под контроль село Лукьянцы Харьковского района. В этом населённом пункте до начала конфликта проживало около 1200 человек. Оно является центром сельсовета, в который входят и несколько других населённых пунктов, освобождённых с 10 мая нашими войсками. Это Пыльная, Борисовка и Олейниково. Об их освобождении «Военное обозрение» уже сообщало.
К настоящему моменту стало известно об освобождении российской армией ещё одного села в Харьковской области. Это Зелёное, которое тоже находится на территории Харьковского района. Также на этом направлении ВС РФ продвинулись в Нескучное. Это к северо-востоку от Харькова. От Нескучного до северных окраин Харькова по прямой не более 23 км.
Генштаб ВСУ, называя ситуацию сложной, пишет о «высокой динамике боевых действий» на ряде участков к северу и северо-востоку от Харькова:
Ведутся боевые действия на направлениях Пыльная – Лукьянцы, Пыльная – Глубокое, Пыльная – Олейниково, Муром – Бугроватка. Кроме того, противник проводит штурмовые действия на направлениях Стрелечья – Глубокое, Олейниково – Глубокое, Олейниково – Лукьянцы, Муром – Старица, Плетеневка – Тихое.
О потере контроля над территориями площадью около сотни квадратных километров ГШ противника не сообщает. Это лишний раз подтверждает тезисы украинских военных в интервью западной прессе о том, что Зеленский требует положительных отчётов и крайне раздражён, когда сводки с фронта для него и самих ВСУ негативны.
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