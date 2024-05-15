Зеленский отменил поездки в Испанию и Португалию «из-за ситуации на фронте»

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Зеленский отменил поездки в Испанию и Португалию «из-за ситуации на фронте»

Американские СМИ выходят с публикациями об отмене Зеленским своих зарубежных поездок. Так, на канале CNN сообщается, что глава киевского режима планировал отправиться на Пиренейский полуостров – в Мадрид и Лиссабон. Там он собирался (помимо прочего) традиционно обсудить новые поставки военной помощи Украине, включая системы ПВО.

Теперь, как сообщают американские репортёры, Зеленский вынужден отменить своё европейское турне «в связи со сложной ситуацией на фронте».



В испанской прессе подтверждают сведения об отмене визита Зеленского, который был запланирован на 17 мая. В ходе своей предполагаемой поездки в Испанию Зеленский, как выясняется, собирался добиться от официального Мадрида подписания «соглашения о предоставлении гарантий безопасности». Ранее такие «гарантии» сроком на 10 лет Зеленскому в Киеве пообещал прибывший туда накануне Энтони Блинкен. Потом Блинкен, как уже сообщало «Военное обозрение», отправился в ночной клуб, где поужинал и сыграл на гитаре, чем возмутил украинскую «патриотическую общественность». По мнению оной, американские чиновники должны заниматься только тем, что передавать Украине деньги и оружие. А тут вдруг отход от запросов и… ночной клуб с увеселением.

В Португалии Зеленский так же собирался подписывать соглашение о гарантиях, однако ситуация на севере Харьковской области внесла ряд корректировок.

Зеленскому приходится форсировать события с подписанием международных договоров, так как он понимает, что после 20 мая далеко не все чиновники даже в странах-спонсорах будут готовы воспринимать его в качестве легитимного президента Украины.
10 комментариев
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  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +5
    Сегодня, 07:29
    А чем фюрер может помочь фронту? Сфоткаться у стеллы Волчанска? Хотя, ехать на Пиренеи может и смысла-то нет - эти нищуки, помощи от них мало. Если только не домик там присмотреть.
    1. Светлан Звание
      Светлан
      +1
      Сегодня, 08:04
      Сырского на Мырского поменять может. Авось поможет.
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 08:11
      А чем фюрер может помочь фронту?
      Убиться о стену wink
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 07:34
    «В Португалии Зеленский так же собирался подписывать соглашение о гарантиях» —

    — Ещё с Монако и Андоррой не подписано...
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 08:12
      Ещё с Монако и Андоррой не подписано
      И с атоллом Науру wink
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    +2
    Сегодня, 07:35
    Попрошайка опять хотел поехать на поклон к белым господам? Когда уже дойдет что проиграл?!
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 07:44
    "Соглашения о гарантиях". О каких гарантиях идет речь? Что его там примут в случае побега? Янукович тоже подписывал "гарантии" и что? Забыл Зеля, что ЕС - хозяин своему слову. Захотел - дал, захотел - обратно взял.
  5. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 07:46
    Попрошайка задерживается. Мадрид и Лиссабон выдохнули.
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 07:46
    Смотрю на эту фотографию и удивляюсь, как можно деградировать за столь короткое время?
    Какие гарантии безопасности? Единственная гарантия - быстрая смерть...
  7. Stenolaz Звание
    Stenolaz
    0
    Сегодня, 07:47
    Гастрольное турне по Европе отменена! Клоун веселил публику дома!