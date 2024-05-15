Зеленский отменил поездки в Испанию и Португалию «из-за ситуации на фронте»
Американские СМИ выходят с публикациями об отмене Зеленским своих зарубежных поездок. Так, на канале CNN сообщается, что глава киевского режима планировал отправиться на Пиренейский полуостров – в Мадрид и Лиссабон. Там он собирался (помимо прочего) традиционно обсудить новые поставки военной помощи Украине, включая системы ПВО.
Теперь, как сообщают американские репортёры, Зеленский вынужден отменить своё европейское турне «в связи со сложной ситуацией на фронте».
В испанской прессе подтверждают сведения об отмене визита Зеленского, который был запланирован на 17 мая. В ходе своей предполагаемой поездки в Испанию Зеленский, как выясняется, собирался добиться от официального Мадрида подписания «соглашения о предоставлении гарантий безопасности». Ранее такие «гарантии» сроком на 10 лет Зеленскому в Киеве пообещал прибывший туда накануне Энтони Блинкен. Потом Блинкен, как уже сообщало «Военное обозрение», отправился в ночной клуб, где поужинал и сыграл на гитаре, чем возмутил украинскую «патриотическую общественность». По мнению оной, американские чиновники должны заниматься только тем, что передавать Украине деньги и оружие. А тут вдруг отход от запросов и… ночной клуб с увеселением.
В Португалии Зеленский так же собирался подписывать соглашение о гарантиях, однако ситуация на севере Харьковской области внесла ряд корректировок.
Зеленскому приходится форсировать события с подписанием международных договоров, так как он понимает, что после 20 мая далеко не все чиновники даже в странах-спонсорах будут готовы воспринимать его в качестве легитимного президента Украины.
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