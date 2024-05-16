Британский таблоид: европейские страны НАТО без поддержки США проиграют войну с Россией
Британский таблоид Daily Mail решил провести беспристрастный, насколько это возможно в текущей ситуации, анализ соотношения военного потенциала России и НАТО на случай гипотетического прямого военного противостояния альянса и РФ. Автор статьи военный эксперт Дэвид Эверре пришел к неутешительному выводу, что даже с учетом существенного превосходства в живой силе и вооружениях западного военного блока в текущем моменте над российскими Вооруженными силами, случись завтра война — европейские страны НАТО без поддержки США ее точно проиграют.
В публикации автор первым делом напоминает высказывание известного американского генерала времен Второй мировой войны Джорджа Паттона-младшего, которому приписывается фраза, что «войны ведутся оружием, но выигрываются людьми». Именно в России лучше всего понимают эту аксиому, справедливо полагает британский журналист.
— констатирует Эверре.
Далее он делает расклад по соотношению военного потенциала НАТО и России, в том числе с учетом качественных характеристик армий и мобилизационных возможностей на случай прямого военного столкновения без учета применения ядерного оружия.
Североатлантический альянс, несомненно, является самой мощной военной силой в мире. В совокупности в армиях НАТО насчитывается более трех миллионов военных, около трех миллионов резервистов и свыше 700 000 в военизированных формированиях. Но войны ведут не на бумаге, и основная часть огромной силы НАТО предполагает членство США. Скоро в Штатах президентские выборы, и многие опасаются, что поддержка Вашингтоном евросоюзников в случае прихода к власти Трампа вовсе не гарантирована.
Если исключить армии США и Канады из уравнения, расклад сил между Россией и европейскими членами НАТО внезапно выглядит намного более сбалансированным. Последняя оценка военного эксперта Королевского института объединенных служб доктора Джека Уотлинга утверждает, что Россия увеличила численность войск, активно участвующих в операциях против Украины, до колоссальных 510 000 человек. В общей сложности в рядах Вооруженных сил России 1 320 000 военных, в перспективе это количество будет доведено до 1 500 000 военнослужащих. Но не это главное.
На случай масштабной войны России не нужно прибегать к дополнительной воинской повинности, есть огромное сообщество ветеранов и множество добровольцев. Ежегодно более миллиона человек достигают призывного возраста, и все от 18 до 30 лет обязаны служить год. А значит, в резерве огромное количество относительно подготовленных бойцов.
НАТО поддерживает боевые группы в восьми странах рядом с Россией. Но это не те силы, чтобы развернуть их на линии фронта. И хотя общая численность войск альянса намного больше, чем у России, очень маловероятно, что все страны захотят отправить в бой много солдат, если только Москва не нападет на страну НАТО первой, что должно включить в действие пятую статью о коллективной защите.
Ну и самое главное. Силы НАТО по-настоящему боевых испытаний не видели. И наоборот, Россия показала в ходе военного конфликта на Украине впечатляющую способность привлекать резервы и перебрасывать значительные силы на передовую в короткие сроки.
Примечательно, что в 2018 году подобный анализ гипотетического столкновения России и НАТО провел другой британский таблоид Daily Express, о чем писало «Военное обозрение». Тогда британский автор пришел к выводу, что у РФ, без учета применения ядерного оружия, нет никаких шансов победить в войне с Западом.
Вот такой неожиданный и очень полезный отрезвляющий «побочный эффект» произвела на русофобствующих англичан специальная военная операция. Ведь в данном случае Соединенное Королевство — это тоже европейская страна НАТО.
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