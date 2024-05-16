Британский таблоид: европейские страны НАТО без поддержки США проиграют войну с Россией

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Британский таблоид: европейские страны НАТО без поддержки США проиграют войну с Россией

Британский таблоид Daily Mail решил провести беспристрастный, насколько это возможно в текущей ситуации, анализ соотношения военного потенциала России и НАТО на случай гипотетического прямого военного противостояния альянса и РФ. Автор статьи военный эксперт Дэвид Эверре пришел к неутешительному выводу, что даже с учетом существенного превосходства в живой силе и вооружениях западного военного блока в текущем моменте над российскими Вооруженными силами, случись завтра война — европейские страны НАТО без поддержки США ее точно проиграют.





В публикации автор первым делом напоминает высказывание известного американского генерала времен Второй мировой войны Джорджа Паттона-младшего, которому приписывается фраза, что «войны ведутся оружием, но выигрываются людьми». Именно в России лучше всего понимают эту аксиому, справедливо полагает британский журналист.

Только благодаря огромной советской живой силе союзные державы смогли победить нацистов во Второй мировой войне. Этот факт запечатлен в коллективной памяти России

— констатирует Эверре.

Далее он делает расклад по соотношению военного потенциала НАТО и России, в том числе с учетом качественных характеристик армий и мобилизационных возможностей на случай прямого военного столкновения без учета применения ядерного оружия.



Североатлантический альянс, несомненно, является самой мощной военной силой в мире. В совокупности в армиях НАТО насчитывается более трех миллионов военных, около трех миллионов резервистов и свыше 700 000 в военизированных формированиях. Но войны ведут не на бумаге, и основная часть огромной силы НАТО предполагает членство США. Скоро в Штатах президентские выборы, и многие опасаются, что поддержка Вашингтоном евросоюзников в случае прихода к власти Трампа вовсе не гарантирована.



Если исключить армии США и Канады из уравнения, расклад сил между Россией и европейскими членами НАТО внезапно выглядит намного более сбалансированным. Последняя оценка военного эксперта Королевского института объединенных служб доктора Джека Уотлинга утверждает, что Россия увеличила численность войск, активно участвующих в операциях против Украины, до колоссальных 510 000 человек. В общей сложности в рядах Вооруженных сил России 1 320 000 военных, в перспективе это количество будет доведено до 1 500 000 военнослужащих. Но не это главное.

На случай масштабной войны России не нужно прибегать к дополнительной воинской повинности, есть огромное сообщество ветеранов и множество добровольцев. Ежегодно более миллиона человек достигают призывного возраста, и все от 18 до 30 лет обязаны служить год. А значит, в резерве огромное количество относительно подготовленных бойцов.

НАТО поддерживает боевые группы в восьми странах рядом с Россией. Но это не те силы, чтобы развернуть их на линии фронта. И хотя общая численность войск альянса намного больше, чем у России, очень маловероятно, что все страны захотят отправить в бой много солдат, если только Москва не нападет на страну НАТО первой, что должно включить в действие пятую статью о коллективной защите.



Ну и самое главное. Силы НАТО по-настоящему боевых испытаний не видели. И наоборот, Россия показала в ходе военного конфликта на Украине впечатляющую способность привлекать резервы и перебрасывать значительные силы на передовую в короткие сроки.

Примечательно, что в 2018 году подобный анализ гипотетического столкновения России и НАТО провел другой британский таблоид Daily Express, о чем писало «Военное обозрение». Тогда британский автор пришел к выводу, что у РФ, без учета применения ядерного оружия, нет никаких шансов победить в войне с Западом.

Вот такой неожиданный и очень полезный отрезвляющий «побочный эффект» произвела на русофобствующих англичан специальная военная операция. Ведь в данном случае Соединенное Королевство — это тоже европейская страна НАТО.

16 комментариев
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  1. BAI Звание
    BAI
    -5
    Сегодня, 18:48
    Без ЯО мы и сейчас войну с НАТО не вытянем
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +3
      Сегодня, 18:57
      Можно подумать - у нас будет выбор.. Придётся вытянуть, потому что иначе - нам точно кирдык.

      Вспомните - их ВСЕГДА было больше. Во все века. И всегда у них было больше оружия, снабжения, да всего. И всегда приходя в очередной раз к нам - они огребали. Да - это нам давалось огромной кровью, но тут уж судьба наша такая. Неужели же мы настолько никчёмнее своих предков?
      1. K._2 Звание
        K._2
        +1
        Сегодня, 19:18
        Смысл тогда в ТЯО? Наша цель - сохранить благополучно страну, граждан, с нашей демографической обстановкой мы не вывезем ещё одну войну, такую как ВОВ, мы не СССР, нас меньше на порядок, экономика не та и тоже может не вывезти, нужно понимать эти геополитические процессы. Надеюсь, если будет конфликт с НАТО, не дай Бог- то по ним шандарахнут, а не будут гробить людей. Что-то мне подсказывает, что руководство страны это понимает. Боже храни Россию.
      2. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 19:30
        Тогда британский автор пришел к выводу, что у РФ, без учета применения ядерного оружия, нет никаких шансов победить в войне с Западом.

        Не было у России ЯО ни в 1812 -м, ни в 1941-м, но победили же... Очень плохо нас знает Запад раз так уверен что мы не применим ЯО... Если будет реальная угроза поражения и исчезновения нашего государства , ещё как применим... Как там у Путина - "А зачем нужен мир где не будет России...???"
  2. Rage66 Звание
    Rage66
    +4
    Сегодня, 18:53
    Наигрались в компьютерные игры...
    НАТО это не Украина...
    В случае чего, ЯО прилетит быстро.
    Брюссель, Париж, Лондон, Берлин и Варшава исчезнут и станут стеклянной пустыней...
    США отсидятся за лужей, если будут себя хорошо вести yes
  3. fif21 Звание
    fif21
    0
    Сегодня, 18:59
    Россия с НАТО воевать не собирается am Если первые не полезут . А вот когда полезут,пусть прибавят к ВС РФ , добровольцев из КНДР , КНР .... РФ обратится за помощью ко всем странам , вот тогда и расклад получится, не в пользу НАТО . hi
  4. советник 2 уровня Звание
    советник 2 уровня
    0
    Сегодня, 18:59
    суть этой статьи, написанной именно для европейцев- молитесь на США и НАТО, делайте все что скажут-иначе злые русские порвут всех..
  5. Пленник Звание
    Пленник
    -1
    Сегодня, 19:05
    Они и с пиндocoвской поддержкой проиграют. Только людей поляжет немерено с обеих сторон и матрасам прилетит по полной.
  6. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    +3
    Сегодня, 19:05
    ЕС более чем в 2.5 раза превышает демографически РФ . Соответственно и моб.потенциал и качество этого потенциала могут быть выше при меньших напряжухах. Рассуждая в стиле "если что мы всю европу на лопатки" стоит вспомнить о том, что в свое время у СССР были бОльшие проблемы с европейским ОСИ ,вдвое уступавшим СССР демографически . Сейчас же "новая европейская ОСЬ" будет превосходить нас демографически - и очень наивны те местные господа, которые думают что всё европейское мужичье сплошь никчёмно и вяло , а у нас все богатыри и сгибатели подков.
    1. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      0
      Сегодня, 19:29
      Цитата: Knell Wardenheart
      ЕС более чем в 2.5 раза превышает демографически РФ
      А вы не разделяете арабов, негров, турок и прочих не титульных наций с действительно европейцами? Просто очень хотелось бы посмотреть на готовность европейцев, особенно арабских и негритянских европейцев сражаться насмерть за свою вновь обретенную родину.
  7. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +1
    Сегодня, 19:06
    А самих США кто поддержит? Будто бы они вытянут.
  8. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 19:16
    Следующая статья: США без поддержки инопланетян проиграют войну с Россией.
  9. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 19:23
    Это они спецом так говорят, что бы денег больше на вооружения выделяли, заказная статейка от военного лобби Запада, у ххлов научились.
  10. Владимир-ТТТ Звание
    Владимир-ТТТ
    +1
    Сегодня, 19:23
    Цитата: Rage66
    В случае чего, ЯО прилетит быстро.
    Брюссель, Париж, Лондон, Берлин и Варшава исчезнут и станут стеклянной пустыней...

    Москва тож...
  11. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 19:28
    Британский таблоид: европейские страны НАТО без поддержки США проиграют войну с Россией

    Да, помните, собаки, историю...Верно, что «таблоид» особо рьяным надо было давно начистить...
  12. osp Звание
    osp
    0
    Сегодня, 19:30
    Цитата: Rage66
    Наигрались в компьютерные игры...
    НАТО это не Украина...
    В случае чего, ЯО прилетит быстро.
    Брюссель, Париж, Лондон, Берлин и Варшава исчезнут и станут стеклянной пустыней...
    США отсидятся за лужей, если будут себя хорошо вести yes

    А 8 ПЛАРБ европейских стран НАТО почему со счетов сняли ?
    На боевом дежурстве всегда чуть больше половины.
    Британские подлодки есть в Северном море. Французские в Средиземном.
    И оттуда имея возможность настильных ударов они легко могут накрыть все важнейшие
    объекты в полосе до Урала с минимальным подлетным временем.
    Притом противнику нужно будет уничтожить только Москву и еще несколько крупных городов.
    И России как государства нет.
    Ибо все органы власти, вся экономика, все производство и население там.