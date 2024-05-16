Пресс-секретарь Госдепа США: Мы считаем положение украинской армии чрезвычайно сложным

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Пресс-секретарь Госдепа США: Мы считаем положение украинской армии чрезвычайно сложным

Официальный представитель Госдепартамента США Ведант Патель провёл брифинг для журналистов. Множество вопросов касалось недавнего визита глава Госдепа Энтони Блинкена в Киев. Патель повторил тезисы Блинкена, заявив о том, что тот посещал украинскую столицу, чтобы «выразить поддержку Украине». Напомним, что на самой Украине визит госсекретаря США в целом раскритиковали, особенно посещение им киевского ночного клуба с игрой там на гитаре. Радикалы ожидали от Блинкена денег и оружия, а он им – «слова поддержки» и мини-«рок-концерт».

Комментируя ситуацию на фронтах украинского конфликта, Ведант Патель в ходе брифинга заявил, что в Вашингтоне положение украинской армии считают «невероятно отчаянным» и «чрезвычайно сложным».



Патель заявил, что ВСУ вынуждены растягивать свои силы по фронту огромной протяжённости, что сказывается на возможностях украинской армии. Проблем для ВСУ, как отмечают в США, добавило российское наступление на севере Харьковской области.

Напомним, что ранее в Вашингтоне заявляли о предупреждении, направленном Украине, о подготовке ВС РФ к наступательным действиям в Харьковской области. То же самое теперь говорят в разведке Британии. Причём там, как уже сообщало «Военное обозрение», утверждают, что Украина к наступлению российских войск к северу от Харькова не подготовилась, «так и не выстроив необходимых оборонительных рубежей».
5 комментариев
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  1. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 21:29
    в Вашингтоне положение украинской армии считают «невероятно отчаянным» и «чрезвычайно сложным».


    Ничего сложного нету. ВСУ белый флаг, руки в гору и топать в плен. Мин там нету говорят.
  2. Дмитрий Донской Звание
    Дмитрий Донской
    0
    Сегодня, 21:32
    Пресс-секретарь Госдепа США: Мы считаем положение украинской армии чрезвычайно сложным.
    А мы считаем,что это еще цветочки,сложной ситуация будет,когда еще пара-тройка регионов после референдума вернется на Родину
    1. Nord11 Звание
      Nord11
      0
      Сегодня, 21:35
      Новые регионы это конечно же хорошо, вот только пугает обитающее там поголовье. Нам мигрантов выше крыши, а эти еще гаже..
  3. Nord11 Звание
    Nord11
    0
    Сегодня, 21:34
    Самое время организовать в незалежной курсы по полетам на шасси Боингов..
  4. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    0
    Сегодня, 21:37
    Патель заявил, что ВСУ вынуждены растягивать свои силы по фронту огромной протяжённости, что сказывается на возможностях украинской армии. Проблем для ВСУ, как отмечают в США, добавило российское наступление на севере Харьковской области.

    Плохому вояке всегда что-то мешает