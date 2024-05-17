Сообщается, что противник под натиском ВС РФ с потерями покинул Зыбино в Харьковской области

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Сообщается, что противник под натиском ВС РФ с потерями покинул Зыбино в Харьковской области

С северного направления проведения специальной военной операции приходят сообщения о том, что российские войска нанесли огневое поражение противнику в селе Зыбино. Это село располагается восточнее города Волчанск, в центре которого идут бои.

Под натиском Вооружённых сил России противник с потерями покинул Зыбино, частично отойдя в Волчанские Хутора (ближайший восточный пригород Волчанска), частично – южнее, в лесной массив и село Покаляное.



Зыбино с трёх сторон окружено лесом. От села идёт прямая дорога на Волчанск через упомянутые Волчанские Хутора.



Если информация об освобождении Зыбино подтвердится официально, то это будет означать, что группировка противника в Волчанске попадает в оперативные клещи и что по ней у ВС РФ появляется возможность наносить удары с трёх направлений – с северного, западного, теперь и восточного.

Напомним, что ранее в украинском командовании заявили, что ситуация в Харьковской области «сложная, но контролируемая». А глава натовского командования генерал Каволи позволил себе заявление о том, что армия России, видите ли, «не имеет навыков по превращению локального прорыва в стратегическое преимущество».

Бои продолжаются и за населённый пункт Липцы Харьковского района, куда противник пытался перебросить резервы, но значительная их часть была уничтожена ВКС РФ ночными ударами по объектам размещения в Харькове.
6 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:24
    «Противник с потерями покинул Зыбино, частично отойдя в Волчанские Хутора , частично – южнее, в лесной массив и село Покаляное» —

    — Отошли на "более выгодные позиции" ...
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 06:38
      Отошли на "более выгодные позиции"
  2. Бородач Звание
    Бородач
    +2
    Сегодня, 06:26
    Судя по карте, Зыбино находится за рекой. Это значит, что наши форсировали реку и могут атаковать Волчанск с Востока, в том числе южную окраину города. good
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 06:28
    противник с потерями покинул Зыбино
    Молодцы наши ребята, давят противника.
    армия России, видите ли, «не имеет навыков по превращению локального прорыва в стратегическое преимущество».
    НАТОвский генерал может лепетать пытаясь принизить действия российских войск, но ему в этом случае неплохо было бы озвучить какие навыки имеет американская армия или коалиция НАТО "по превращению локального прорыва в стратегическое преимущество" (Ирак не вспоминать, т.к. шли практически без жесткого сопротивления со стороны противника).
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 06:53
      Даже если кто то тне имеет какого то опыта, на войне быстро учатся...
      Цитата: rotmistr60
      какие навыки имеет американская армия или коалиция НАТО "по превращению локального прорыва в стратегическое преимущество"

      У них отлично отработан навык ковровых бомбардировок и уничтожения свадеб...
  4. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +1
    Сегодня, 06:38
    Непонятно как мы делили территории с УССР при распаде союза, но я с удивлением смотрю на карту, большое количество украинских сел тянутся вериницей обходя с юга Белгород, фактически заходя последнему в тыл, кстати и до Воронежа буквально рукой подать.