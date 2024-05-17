Сообщается, что противник под натиском ВС РФ с потерями покинул Зыбино в Харьковской области
С северного направления проведения специальной военной операции приходят сообщения о том, что российские войска нанесли огневое поражение противнику в селе Зыбино. Это село располагается восточнее города Волчанск, в центре которого идут бои.
Под натиском Вооружённых сил России противник с потерями покинул Зыбино, частично отойдя в Волчанские Хутора (ближайший восточный пригород Волчанска), частично – южнее, в лесной массив и село Покаляное.
Зыбино с трёх сторон окружено лесом. От села идёт прямая дорога на Волчанск через упомянутые Волчанские Хутора.
Если информация об освобождении Зыбино подтвердится официально, то это будет означать, что группировка противника в Волчанске попадает в оперативные клещи и что по ней у ВС РФ появляется возможность наносить удары с трёх направлений – с северного, западного, теперь и восточного.
Напомним, что ранее в украинском командовании заявили, что ситуация в Харьковской области «сложная, но контролируемая». А глава натовского командования генерал Каволи позволил себе заявление о том, что армия России, видите ли, «не имеет навыков по превращению локального прорыва в стратегическое преимущество».
Бои продолжаются и за населённый пункт Липцы Харьковского района, куда противник пытался перебросить резервы, но значительная их часть была уничтожена ВКС РФ ночными ударами по объектам размещения в Харькове.
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