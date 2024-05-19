В совершившем жёсткую посадку вертолёте с президентом Ирана находился и глава МИД страны Хосейн Абдолахиан

16
В совершившем жёсткую посадку вертолёте с президентом Ирана находился и глава МИД страны Хосейн Абдолахиан

Противоречивая информация продолжает поступать из иранской провинции Восточный Азербайджан, где, по одним данным – упал, по другим – совершил жёсткую посадку вертолёт с иранским президентом Эбрагимом Раиси на борту.


Раиси и Алиев на церемонии открытии гидроузла




Если изначально сообщалось о том, что с президентом Ирана всё в порядке, то теперь публикуются сообщения о том, что на данный момент точных сведений о состоянии Раиси и других находившихся на борту вертолёта нет.

В вертолёте, как пишет иранская пресса, помимо президента Раиси также находились глава МИД Ирана Хосейн Абдолахиан, аятолла, имам Тебриза Аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.

Как уже сообщало «Военное обозрение», президент Ирана возвращался после совместного с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым открытия плотины на реке Аракс.

В МВД Исламской Республики заявляют о том, что причиной происшествия с вертолётом президента, является густой туман. В связи с этим несколько странными выглядят сообщения о том, что на вертолёте президент решил осмотреть новые гидроузлы в районе границы с Азербайджаном. Ведь полёты в густой туман на вертолёте в гористой местности крайне опасны.

В иранских СМИ появились публикации, в которых иранцев призывают молиться за президента Раиси.

Известно о том, что в общей сложности в провинции Восточный Азербайджан летели три вертолёта с правительственными чиновниками. Два из них успешно достигли места посадки.

По последним данным, инцидент с президентским бортом произошёл в районе садов Дизмар, между городами Джульфа и Варзакан. К поискам места жёсткой посадки подключили более 20 спасательных отрядов и дроны.

При этом одно иранское агентство (Tasnim) сообщает, что президент Раиси вышел на связь, другие пишут, что «ситуация находится на уточнении».

В иранском сегменте соцсетей задаются вопросами о том, почему, если дело в густом тумане, лётчик рисковал жизнями высокопоставленных пассажиров и не дождался улучшения погоды. Среди версий - туман появился уже во время полёта вертолёта с Раиси и Абдолахианом на борту.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 17:54
    Ждем, ждем, время идет, и скоро все узнаем: жив нет и что это было, и т. п., и т. д.
    1. faiver Звание
      faiver
      +2
      Сегодня, 18:12
      ну на счет того "что это было" далеко не факт что узнаем....
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        0
        Сегодня, 18:41
        А как же уже распространённое фото, где они выходят из вертолёта на вспаханном поле среди гор?
        1. faiver Звание
          faiver
          +1
          Сегодня, 18:42
          это так называемое иллюстрационное фото
  3. Комментарий был удален.
  4. alystan Звание
    alystan
    -1
    Сегодня, 18:09
    Встречается уже информация о том, что найдены два тела на месте крушения вертолета. Хотя, по данным агентства «Фарс», спасательно-поисковые группы продолжают поиски вертолета в районе медного рудника Сангун, где держится очень густой туман, горизонтальная видимость составляет менее 5 метров. Плюс ко всему, в районе поиска идет сильный дождь.
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 18:15
      надеюсь всё.обойдётся, и все невредимы.
  5. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 18:14
    Что то слишком навязчиво разгоняется версия с густым туманом на фоне противоречивой инфы о том, упал вертолет, или все таки совершил жесткую посадку. Кому то нужно чтобы "густой туман" закрепился в памяти обывателей. Был реально туман, или его не было вообще, доказать потом не реально. Не удивлюсь если вертолет реально разбился.
    1. Юрий ЕВРАЗ
      Юрий ЕВРАЗ
      0
      Сегодня, 18:41
      Что то слишком навязчиво разгоняется версия с густым туманом

      А что там разгонять?Просто зайти на сайт метео и посмотреть.Да-дожди,да-туман,да-снег.
      Все,как с президентом Польши под Смоленском
  6. fif21 Звание
    fif21
    0
    Сегодня, 18:15
    ❗Президент Ирана в порядке, он едет на автомобиле в составе кортежа в Тебриз, сообщает агентство Mehr.
    Пока это крайняя новость , час назад . hi
    1. Володин Звание
      Володин
      0
      Сегодня, 18:17
      Цитата: fif21
      Президент Ирана в порядке, он едет на автомобиле в составе кортежа в Тебриз, сообщает агентство Mehr.
      Пока это крайняя новость , час назад .

      Это далеко не крайняя новость, так как тот же Мехр поставил её только в англоязычной версии, а затем удалил
      1. fif21 Звание
        fif21
        +1
        Сегодня, 18:25
        Цитата: Володин
        а затем удалил

        Держим кулаки за Президента Ирана , был бы верующим - помолился . hi
      2. fif21 Звание
        fif21
        0
        Сегодня, 18:30
        Цитата: Володин
        Это далеко не крайняя новость, так как тот же Мехр

        Вертолет президента Ирана найден у села Узи в районе Арсбарана в провинции Восточный Азербайджан, сообщило агентство Tasnim. Бригады спасателей направились на место происшествия. Состояние пассажиров вертолета неизвестно.
        Эта новость посвежей. hi
  7. nikolaevskiy78 Звание
    nikolaevskiy78
    +1
    Сегодня, 18:33
    Такие вертолеты просто так не падают. Но слишком много информации сейчас идет от арабских источников и иранских СМИ в Европе, а они в данном конкретном случае сомнительны. Тем более, что либеральным СМИ очень удобно сейчас прокачать тему "внутренних разборок в Иране". Так что лучше подождать пока Тасним или Ирна что-то официально дадут. Туман там сейчас действительно очень густой.
  8. Nexcom Звание
    Nexcom
    -1
    Сегодня, 18:41
    Сначала словак, теперь перс.....
    Какая-то странная "непруха" началась для тех кто лояльно относится к России....
  9. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    0
    Сегодня, 18:52
    Хм... Раньше отрывали окопы... Теперь уже и плотины... laughing
  10. 24rus Звание
    24rus
    0
    Сегодня, 19:03
    Это у наших СМИ такая мода писать писать : совершил жёсткую посадку хотя рухнул и расхреначился
    Съехал в кювет это об улетевшевшем автобусе
    И ТД..