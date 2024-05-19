В совершившем жёсткую посадку вертолёте с президентом Ирана находился и глава МИД страны Хосейн Абдолахиан
Противоречивая информация продолжает поступать из иранской провинции Восточный Азербайджан, где, по одним данным – упал, по другим – совершил жёсткую посадку вертолёт с иранским президентом Эбрагимом Раиси на борту.
Если изначально сообщалось о том, что с президентом Ирана всё в порядке, то теперь публикуются сообщения о том, что на данный момент точных сведений о состоянии Раиси и других находившихся на борту вертолёта нет.
В вертолёте, как пишет иранская пресса, помимо президента Раиси также находились глава МИД Ирана Хосейн Абдолахиан, аятолла, имам Тебриза Аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.
Как уже сообщало «Военное обозрение», президент Ирана возвращался после совместного с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым открытия плотины на реке Аракс.
В МВД Исламской Республики заявляют о том, что причиной происшествия с вертолётом президента, является густой туман. В связи с этим несколько странными выглядят сообщения о том, что на вертолёте президент решил осмотреть новые гидроузлы в районе границы с Азербайджаном. Ведь полёты в густой туман на вертолёте в гористой местности крайне опасны.
В иранских СМИ появились публикации, в которых иранцев призывают молиться за президента Раиси.
Известно о том, что в общей сложности в провинции Восточный Азербайджан летели три вертолёта с правительственными чиновниками. Два из них успешно достигли места посадки.
По последним данным, инцидент с президентским бортом произошёл в районе садов Дизмар, между городами Джульфа и Варзакан. К поискам места жёсткой посадки подключили более 20 спасательных отрядов и дроны.
При этом одно иранское агентство (Tasnim) сообщает, что президент Раиси вышел на связь, другие пишут, что «ситуация находится на уточнении».
В иранском сегменте соцсетей задаются вопросами о том, почему, если дело в густом тумане, лётчик рисковал жизнями высокопоставленных пассажиров и не дождался улучшения погоды. Среди версий - туман появился уже во время полёта вертолёта с Раиси и Абдолахианом на борту.
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