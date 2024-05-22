Источники: ВСУ применили для удара по Кинбурнской косе безэкипажный катер с реактивной установкой

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Источники: ВСУ применили для удара по Кинбурнской косе безэкипажный катер с реактивной установкой

Фронт в Херсонской области, где ЛБС фактически проходит по руслу Днепра, считается наиболее «спокойным», особенно сейчас, когда ВС РФ ведут активное наступление практически на всех остальных направлениях. Однако и здесь не стихает круглосуточная работа артиллерии и авиации, противник не оставляет попыток атаковать наши позиции на левом берегу, занять острова и высадить десант.

Российские телеграм-каналы сообщают, что сегодня ночью ВСУ атаковали наши позиции в районе Кинбурнской косы, находящейся в северо-западной части Кинбурнского полуострова между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем. В разговорной речи на юге Украины «Кинбурнской косой» чаще называют весь Кинбурнский полуостров.



При этом противник применил довольно новое техническое средство. Речь идет о морском безэкипажном катере (МБЭК) с установленным на него реактивным комплексом. Ранее ВСУ использовали надводные и полупогружные катера в качестве своего рода брандеров для атак прибрежных объектов и кораблей Черноморского флота ВМФ РФ в Крыму. Однако наши моряки и летчики научились противодействовать этой угрозе. Тогда украинские военные решили использовать оружие дальнего действия поражения, установленное на катерах. О первых катерах с РСЗО, испытанных ВСУ еще минувшей зимой, ранее писало «Военное обозрение».

Похоже, именно такое плавсредство украинские боевики задействовали и для атаки на Кинбурнскую косу. Удар по нашим позициям реактивными снарядами с украинского МБЭК был нанесен с расстояния не менее пяти километров, после чего беспилотник сумел покинуть район. Данный инцидент указывает на возрастание угроз нашим военным объектам на всем черноморском побережье.

Между тем в пойме Днепра продолжаются действия наших групп на островах, по вражескому берегу ВС РФ бьют высокоточными боеприпасами, уничтожая пункты операторов БПЛА. На фоне нехватки боеприпасов ВСУ все чаще задействуют для атак на российские позиции как раз ударные дроны и беспилотники со сбрасываемыми боеприпасами.

С начала недели украинские боевики пытаются массированными атаками БПЛА «Баба Яга» и FPV-дронами хоть как-то повлиять на обстановку на Херсонском участке фронта. За это время на всём направлении сбиты порядка десяти вражеских дронов типа «Баба Яга», а уничтоженных FPV перевалило за второй десяток. По правому берегу активно работает наша артиллерия. Пресечено несколько попыток высадки украинского десанта, сбросами с БПЛА уничтожено около пяти лодок с личным составом ВСУ, сообщают военкоры.

25 комментариев
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  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 13:48
    Есесно на них будет почти вся номенклатура вооружений. Но самое неприятное, как мне кажется, это обезличенность того кто именно отправляет такое судно. Простор для терактов огромный, попробуй докажи.
  2. НИКНН Звание
    НИКНН
    +4
    Сегодня, 13:49
    Что то у меня некие сомнения в эффективности таких ударов. С воды беспилотником РСЗО, как наводить? Что то типа мы нанесли удар, а там уже как то как.
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 14:24
      Цитата: НИКНН
      С воды беспилотником РСЗО, как наводить

      Никак. Это просто шайтан-труба, как у палестинцев, которые иным разом лупили просто ракетами даже без направляющих просто на авось. Военного смысла никакого.
    2. Andriuha077 Звание
      Andriuha077
      +1
      Сегодня, 14:25
      как наводить
      Украина ранее уже получала ракеты Hydra 70, но не для авиации, а в составе комплекса APKWS II. Его разработали для того, чтобы неуправляемую ракету сделать высокоточной благодаря лазерной системе прицеливания. По крайней мере, часть APKWS II поступили на вооружение в новосозданную 37-ю отдельную бригаду морской пехоты.
      Другие марки ракет
      Ракеты в изобилии
      https://www.economist.com/science-and-technology/2012/09/29/rockets-galore
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        +3
        Сегодня, 14:37
        Теоретически все верно, однако для этого (в данной ситуации применение с надводных беспилотников) требует серьезного планирования и организации применения данных средств. Пока, что мне кажется (не претендую на истину), это (конкретно это применение) больше похоже на политическую или рекламную акцию.
        1. Andriuha077 Звание
          Andriuha077
          +2
          Сегодня, 14:40
          Раз опасность существует, нужны методы противодействия. Например, определять лазер и выбивать наводчики, которых существенно меньше, на два-три порядка, чем ракет.
          1. НИКНН Звание
            НИКНН
            +2
            Сегодня, 14:43
            Цитата: Andriuha077
            Например, определять лазер и выбивать наводчики,

            Само собой и даже больше, надо предусматривать и другие способы, на то она и война, кто вперед определит проблему и придумает способ решения тот и победит.
            1. Andriuha077 Звание
              Andriuha077
              +1
              Сегодня, 14:45
              Танковые системы регистрации лазерного излучения
              https://topwar.ru/142334-tankovye-sistemy-registracii-lazernogo-izlucheniya.html
              Вероятность срыва наведения ракеты (устаревших комплексов типа Milan, HOT, TOW первых модификаций, «Малютка», «Фагот», «Фаланга», «Конкурс» и др.) составляет примерно 0,8-0,9.
    3. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +2
      Сегодня, 14:45
      Почему тогда в заметке не написали про то, что удар оказался неэффективным, что урон нашим войскам не был нанесён?
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        0
        Сегодня, 14:48
        Да как то об этом не принято писать и не только у нас. Вопрос уже не по теме применения беспилотников
    4. alystan Звание
      alystan
      +2
      Сегодня, 14:59
      А при небольшой волне они запросто превратят все небо в труху. wassat
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    -2
    Сегодня, 13:52
    Как они управляются интересно, если беспилотник над нейтральными водами, почему бы не сбить его? Чего наши все бояться, не понимаю
  4. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    0
    Сегодня, 13:55
    На воде с катера трудно даже по косе попасть, не то что по цели. Но, креатив бурлит.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 13:57
    При этом противник применил довольно новое техническое средство.
    . Предположим, устанавливать на плавсредства системы залповоо огня, это было и давно.
    Вопрос в точности наведение снарядов/ракет этих "ракетоносцев"...
    Это единственное, где можно и нужно вносить технологические достижения сегодняшнего дня иначе эффективность ударов будет так себе, а то и похуже.
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      +2
      Сегодня, 14:09
      а ударить по порту без входа в него, по нефтебазе, по поселкам...это оружие террора...не важно попасть, важно держать в напряге и страхе..мол "мы укры ишо ого могём, и зря вы покусились на "наше", шо ми хотели продать амерам"
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 14:14
        А охранители, защитники на что?
        Такие ракетоносци, не весть какая сложная цель для обнаружения и ликвидации... искать и уничтожать!
        1. rosomaha Звание
          rosomaha
          +2
          Сегодня, 14:27
          абсолютных не бывает...а для гражданского даже прорыв 1 снаряда и взрыв его в черте города-уже последствия, пусть не важные и без жертв, но это разбитые окна, посеченные фасады и крыши, разбитые авто, поражённые соцмагистрали (вода, газ, тепло, ЛЭП) - на восстановление этого идут деньги, которые берутся из бюджета..а их туда ещё заработать нужно...и вместо ремонта и выплат людям, они могли пойти на про-во оружия, чтобы эту хохломразь уничтожить.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            -1
            Сегодня, 14:45
            Посмотрим что и как будет сделано...
            Наши учатся, набираются опыта и мастерства... будем посмотреть на результаты.
  6. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    +3
    Сегодня, 14:04
    Ёлы-палы ! Написали бы сразу ...с РСЗО ! А то я принял "реактивную установку" за "реактивный движок" ! fool Мол, укро-фашисты перенимают опыт у гитлеровцев ! request
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 14:21
      На рисунке что, импульсный движок как у Фау 1?
      Громыхалка ещё та, да и тяга у него паршивая, без дополнительного ускорителя он лодку будет разгонять, разгонять... разгонять! Да и то, если её на подводные крылья не поставить, это лохань будет чапать как... в общем чапать. Ещё, это такое световое, жаркое пятно...
      1. Nikolaevich I Звание
        Nikolaevich I
        0
        Сегодня, 15:14
        Цитата: rocket757
        На рисунке что, импульсный движок как у Фау 1?

        Yes !
        Цитата: rocket757
        тяга у него паршивая, без дополнительного ускорителя он лодку будет разгонять, разгонять... разгонять!

        Ну,про ускоритель ничего не говорилось ...Но расчёты обещали достижение скорости до 65 узлов ! fellow Есть даже утверждение,что один опытный образец построили и на испытаниях достигли 48 узлов ...на спокойной воде !
        Цитата: rocket757
        если её на подводные крылья не поставить,

        Кстати , считается,что немцы имели приоритет и в создании судов на подводных крыльях !
  7. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 14:44
    Если это не высокоточное РСЗО с подсветкой или с модулем gps, то эффективность выстрела с катера стремиться к нулю.
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 14:44
    Пора нашим специалистам придумать систему подавления управления этими БЭКами...
    Должна быть у этой техники «Ахиллесова пята»...
    1. Andriuha077 Звание
      Andriuha077
      +1
      Сегодня, 15:04
      «Ахиллесова пята»
      Что-то можно и сразу применить.
      Без "вот этой вот всей" разработки.
      Орланы и им подобные сплошной полосой, дежурящие по полсуток, в количестве соответствующие катерам и охраняемой полосе, оборудованные курсовым автоматом любым и выбивающие в пикировании в упор в один катер один магазин.
      Барражирование по карте с переходом в старое доброе FPV.
      А когда пустят полупогружные, марички подводные, той же изолентой на тот же носитель примотать следующие автоматы.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 15:15
        БПЛА с пулемётом калибра 12,7 мм - вполне применим для атак БЭК на дальних подступах...