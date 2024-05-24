Украинский военкор: жители Волчанска помогали бойцам ВС РФ тайно проникнуть в город перед штурмом
Выясняются некоторые довольно любопытные подробности того, как наши военные готовились к штурму города Волчанск в Харьковской области. Дабы использовать эффект неожиданности, застигнуть врага врасплох и минимизировать потери, наши бойцы небольшими группами от двух до пяти человек заранее пробирались на окраины города.
Там их встречали хорошо знающие все закоулки местные жители, которые помогали бойцам пробраться незаметно для противника к общим точкам сбора, где уже и формировались штурмовые группы. По единой команде, или просто в заранее согласованное время, российские штурмовики начали атаки.
О военной хитрости ВС РФ и помощи горожан в подготовке штурма, что тоже интересно, рассказал в эфире «Радио НВ» украинский военкор обслуживающего интересы президента Владимира Зеленского антироссийского пропагандистского телеканала «1+1» Андрей Цаплиенко. Информация российским командованием официально не подтверждена, впрочем, это и неудивительно.
— сообщил Цаплиенко.
Он отметил, что для успешного проведения этой секретной операции были не только четко расписаны все действия наших штурмовиков. Российская разведка заранее создала агентурную сеть из сочувствующих РФ и ожидающих прихода наших войск жителей Волчанска.
— явно в оправдание неудач ВСУ на севере Харьковщины в целом и в самом Волчанске в частности заявил украинский военкор.
Эту историю можно, конечно, считать обычной военной байкой и домыслами украинской пропаганды. Однако известно, что некоторые жители Волчанска с риском для жизни в ночное время переплывают реку Волчья, чтобы оказаться в северной части города, которую контролируют российские войска. Река делит этот населенный пункт примерно на две равные части.
По последним данным, ВС РФ продолжают выдавливать гарнизон ВСУ в Волчанске, массово применяются не только артиллерия и ФАБ, но и куда более эффективные тяжелые огнеметные системы (ТОС). Одновременно идет продвижение наших войск с флангов, что заставляет противника обороняться практически на 360 градусов. Военные эксперты полагают, что взятие Волчанска российской армией — вопрос нескольких ближайших дней.
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