Украинский военкор: жители Волчанска помогали бойцам ВС РФ тайно проникнуть в город перед штурмом

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Украинский военкор: жители Волчанска помогали бойцам ВС РФ тайно проникнуть в город перед штурмом

Выясняются некоторые довольно любопытные подробности того, как наши военные готовились к штурму города Волчанск в Харьковской области. Дабы использовать эффект неожиданности, застигнуть врага врасплох и минимизировать потери, наши бойцы небольшими группами от двух до пяти человек заранее пробирались на окраины города.

Там их встречали хорошо знающие все закоулки местные жители, которые помогали бойцам пробраться незаметно для противника к общим точкам сбора, где уже и формировались штурмовые группы. По единой команде, или просто в заранее согласованное время, российские штурмовики начали атаки.



О военной хитрости ВС РФ и помощи горожан в подготовке штурма, что тоже интересно, рассказал в эфире «Радио НВ» украинский военкор обслуживающего интересы президента Владимира Зеленского антироссийского пропагандистского телеканала «1+1» Андрей Цаплиенко. Информация российским командованием официально не подтверждена, впрочем, это и неудивительно.

Российские солдаты заходили в город, и у них уже были заранее обозначены точки сбора. На одном из видео, которые сняли украинские военные, мы видели, как кто-то из местных жителей заводил российских солдат на одну из таких точек, где они скапливались

— сообщил Цаплиенко.

Он отметил, что для успешного проведения этой секретной операции были не только четко расписаны все действия наших штурмовиков. Российская разведка заранее создала агентурную сеть из сочувствующих РФ и ожидающих прихода наших войск жителей Волчанска.

То есть у них была агентура, и агентуре были расписаны задачи. Все эти вещи привели к тому, что у нас были определённые проблемы, определённый неуспех на двух направлениях обороны

— явно в оправдание неудач ВСУ на севере Харьковщины в целом и в самом Волчанске в частности заявил украинский военкор.

Эту историю можно, конечно, считать обычной военной байкой и домыслами украинской пропаганды. Однако известно, что некоторые жители Волчанска с риском для жизни в ночное время переплывают реку Волчья, чтобы оказаться в северной части города, которую контролируют российские войска. Река делит этот населенный пункт примерно на две равные части.

По последним данным, ВС РФ продолжают выдавливать гарнизон ВСУ в Волчанске, массово применяются не только артиллерия и ФАБ, но и куда более эффективные тяжелые огнеметные системы (ТОС). Одновременно идет продвижение наших войск с флангов, что заставляет противника обороняться практически на 360 градусов. Военные эксперты полагают, что взятие Волчанска российской армией — вопрос нескольких ближайших дней.
21 комментарий
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 15:10
    Вялая попытка оправдаться за пролюбленные позиции?
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +6
      Сегодня, 15:16
      А вот интересная информация.В Гомель прибыл Янукович...Неужели этот бес готовится возвращатся во власть на наших штыках?Нет,ту же Сумскую и Черниговскую область освобождать надо..Только не для того что бы эти черти опять зашли во власть...А по сути статьи..Надеюсь,что там остались поддерживающие нас люди
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +6
        Сегодня, 15:20
        dmi.pris 1, Януковича сильно не уважаю, но он легетимный президент если опять же не ошибаюсь, да и при хорошем РЕГЕНТЕ пусть лучше он чем Зеленский.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +1
          Сегодня, 15:46
          Цитата: Ропот 55
          но он легетимный президент если опять же не ошибаюсь, да и при хорошем РЕГЕНТЕ пусть лучше он чем Зеленский

          ну при условии, что деваться ему не куда, по сути просто говорящая голова
        2. Дедок Звание
          Дедок
          +1
          Сегодня, 16:25
          а, что у нас "на дворе" феодализм? - его сроки ушли, как и власть - между пальцев
      2. helilelik Звание
        helilelik
        +2
        Сегодня, 15:25
        Если они и остались,то после таких новостей их не станет. Его ж там ненавидели абсолютно все.
      3. Tagan Звание
        Tagan
        +4
        Сегодня, 15:34
        Иуда Янукович давно сам себя похоронил. Продвигать его кандидатуру - это все равно, что самостоятельно вляпываться в дерьмо. На такое вряд-ли кто отважится.
      4. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 15:37
        Януковощу ничего не светит. Малороссия будет включена в состав России по отдельным областям.
        Хватит уже играть в эти автономии. Это заканчивается развалом страны и гражданской войной. am
      5. Rage66 Звание
        Rage66
        +3
        Сегодня, 15:49
        Если из "бывших", то самый вменяемый Азаров hi
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +2
          Сегодня, 15:51
          Только военная администрация.Хотя бы временно.Там есть и Олег Царев и другие..
          1. А. Эверт Звание
            А. Эверт
            0
            Сегодня, 15:58
            Разговоры об этом целесообразно начать после освобождения Харькова.
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +5
      Сегодня, 15:29
      Русская группировка "Север" после эффектного броска в Харьковской области увязла в "клинче" в Волчанске и Липцах, сообщил военный эксперт Алексей Живов.

      Он выделил два типа причин, которые к этому привели, – "обычные и экстраординарные".
      К обычным причинам он относит небольшую численность группировки "Север", небольшой спектр задач, ресурсов и резервов, а также сильнейшее противодействие врага, который стянул на Харьковщину резервы всех видов войск и стал использовать управляемые натовские бомбы.

      "А экстраординарные причины пока толком никто не осмыслил. В основном они сводятся к тому, что у ВСУ превосходство в малом воздухе (ударные и разведывательные БПЛА), а у нас недостаток в эффективных средствах радиоэлектронной борьбы окопного и армейского типа", – отметил Живов.

      Однако дело ещё и в том, что прошлом году Североатлантический альянс совместно с украинскими войсками начал тестировать полноценную систему децентрализованного управления боем на базе специальных многослойных военных программ с применением искусственного интеллекта.

      "Назовем это "военный Гугл". DARPA вкладывает в мультидоменную войну львиную долю денег", – пишет Живов.
      Суть данного военно-аналитического комплекса в том, что он может "видеть весь фронт целиком" и обрабатывать огромные объемы боевых данных за секунду. Это серьёзно изменяет картину боя с армией, которая имеет классическую (ещё и не очень надежную) военную связь, подчеркнул эксперт.

      "Крылья, мавики ФПВ и управляемые бомбы составляют новый тип системы поражения и разведки. Многие шторма раненые не видели ни одного солдата ВСУ. У пленного оператора ФПВ в посадке лежало пятьдесят беспилотников два Starlink и антенн на деся миллионов. Это был дед какой-то, который в одно лицо кошмарил месяц Вознесеновку", – рассказал Живов.

      Он подчеркнул, что противник начал применять совершенно другой уровень организации поля боевых действий.

      Все подразделения в зоне СВО, имеющие спутниковую связь, все артиллерийские и минометные расчеты, все операторы беспилотных летательных аппаратов, вся авиация, бронетехника и реактивные системы залпового огня одновременно подключены к "военному Гуглу". К нему также подключены все средства разведки - от тактических дронов до спутников США.

      "Все перемещения, маршруты ротации, численность и состав русских войсковых подразделений, военные склады, скопления живой силы (привет построениям), все это в один момент известно системе, а значит и каждому украинскому боевику", – говорится в сообщении.
      "Военный Гугл" забирает большинство вторичных задач войсковых украинских подразделений на цифровой аутсорсинг, оставляя противнику исключительно огневое воздействие.
      1. Peter1First Звание
        Peter1First
        0
        Сегодня, 15:50
        Все таки вынудят нас сбивать весь старлинк и вырубать под ноль всё электричество!
      2. Дедок Звание
        Дедок
        +1
        Сегодня, 16:38
        Однако дело ещё и в том, что прошлом году Североатлантический альянс совместно с украинскими войсками начал тестировать полноценную систему децентрализованного управления боем на базе специальных многослойных военных программ с применением искусственного интеллекта.


        да, именно такого у нас и не хватает
        генералам в кабинетах - это не нужно
        надо надеяться на перестановки в МО и как следствие, появление "новых людей" - мыслящих и понимающих возникающие проблемы, в т.ч. и управления войсками
    3. антивирус Звание
      антивирус
      +1
      Сегодня, 15:36
      Где формируют(-овали) наших в/пл для обмена? Киев? Там прокурор еще не под статьей от краснова и бастрыкина? а новый балалаешник в сусуман зоне из киева будет?
  2. 30 вис Звание
    30 вис
    +5
    Сегодня, 15:22
    Приятно читать , что горожане Волчанска помогали Русской армии . Жива Русь !
  3. Правдодел Звание
    Правдодел
    +2
    Сегодня, 15:37
    жители Волчанска помогали бойцам ВС РФ тайно проникнуть в город перед штурмом

    Надеюсь, также будет с освобождением Харькова, Одессы, Николаева и, далее, по списку, и нужно чтобы цветами и флагами России встречали своих освободителей от этой коричневой чумы, которая опустилась на русские города и русских людей, живущих там...
  4. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 15:41
    Слава Богу, есть ещё нормальные люди!
  5. polinet Звание
    polinet
    0
    Сегодня, 15:48
    Цитата: OrangeBigg
    Русская группировка "Север" после эффектного броска в Харьковской области увязла в "клинче" в Волчанске и Липцах, сообщил военный эксперт Алексей Живов.

    Он выделил два типа причин, которые к этому привели, – "обычные и экстраординарные".
    К обычным причинам он относит небольшую численность группировки "Север", небольшой спектр задач, ресурсов и резервов, а также сильнейшее противодействие врага, который стянул на Харьковщину резервы всех видов войск и стал использовать управляемые натовские бомбы.

    "А экстраординарные причины пока толком никто не осмыслил. В основном они сводятся к тому, что у ВСУ превосходство в малом воздухе (ударные и разведывательные БПЛА), а у нас недостаток в эффективных средствах радиоэлектронной борьбы окопного и армейского типа", – отметил Живов.

    Однако дело ещё и в том, что прошлом году Североатлантический альянс совместно с украинскими войсками начал тестировать полноценную систему децентрализованного управления боем на базе специальных многослойных военных программ с применением искусственного интеллекта.

    "Назовем это "военный Гугл". DARPA вкладывает в мультидоменную войну львиную долю денег", – пишет Живов.
    Суть данного военно-аналитического комплекса в том, что он может "видеть весь фронт целиком" и обрабатывать огромные объемы боевых данных за секунду. Это серьёзно изменяет картину боя с армией, которая имеет классическую (ещё и не очень надежную) военную связь, подчеркнул эксперт.

    "Крылья, мавики ФПВ и управляемые бомбы составляют новый тип системы поражения и разведки. Многие шторма раненые не видели ни одного солдата ВСУ. У пленного оператора ФПВ в посадке лежало пятьдесят беспилотников два Starlink и антенн на деся миллионов. Это был дед какой-то, который в одно лицо кошмарил месяц Вознесеновку", – рассказал Живов.

    Он подчеркнул, что противник начал применять совершенно другой уровень организации поля боевых действий.

    Все подразделения в зоне СВО, имеющие спутниковую связь, все артиллерийские и минометные расчеты, все операторы беспилотных летательных аппаратов, вся авиация, бронетехника и реактивные системы залпового огня одновременно подключены к "военному Гуглу". К нему также подключены все средства разведки - от тактических дронов до спутников США.

    "Все перемещения, маршруты ротации, численность и состав русских войсковых подразделений, военные склады, скопления живой силы (привет построениям), все это в один момент известно системе, а значит и каждому украинскому боевику", – говорится в сообщении.
    "Военный Гугл" забирает большинство вторичных задач войсковых украинских подразделений на цифровой аутсорсинг, оставляя противнику исключительно огневое воздействие.

    ох уж сказочники эти украинские аналитики, проигрываете, так уж и проигрывайте. Финал всем уже ясен.
  6. kirichkov Звание
    kirichkov
    +1
    Сегодня, 16:32
    Смешно: "На одном из видео, которые сняли украинские военные, мы видели, как кто-то из местных жителей заводил российских солдат"
    Может ещё чё "сняли украинские военные", но молчат? Ржу в голос!
  7. kirichkov Звание
    kirichkov
    0
    Сегодня, 16:35
    Смешно: "На одном из видео, которые сняли украинские военные, мы видели, как кто-то из местных жителей заводил российских солдат"
    Может ещё чё "сняли украинские военные", но молчат? Ржу в голос!
  8. Комментарий был удален.