Украинский военкор: жители Волчанска помогали бойцам ВС РФ тайно проникнуть в город перед штурмом

Российские солдаты заходили в город, и у них уже были заранее обозначены точки сбора. На одном из видео, которые сняли украинские военные, мы видели, как кто-то из местных жителей заводил российских солдат на одну из таких точек, где они скапливались

То есть у них была агентура, и агентуре были расписаны задачи. Все эти вещи привели к тому, что у нас были определённые проблемы, определённый неуспех на двух направлениях обороны