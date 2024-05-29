КНДР подавляла сигналы GPS в Жёлтом море в ходе налета воздушных шаров в Южную Корею

Северная Корея, видимо, помимо провокации, хотела испытать, как наше население и правительство отреагируют на их шары и как сработают небольшие гибридные угрозы и приемы психологической войны. Мы ответим спокойно

Эти действия Северной Кореи явно нарушают международное право и серьезно угрожают безопасности нашего народа. Мы строго предупреждаем Северную Корею, чтобы она немедленно прекратила свои бесчеловечные и вульгарные действия