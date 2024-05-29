КНДР подавляла сигналы GPS в Жёлтом море в ходе налета воздушных шаров в Южную Корею

19
КНДР подавляла сигналы GPS в Жёлтом море в ходе налета воздушных шаров в Южную Корею

Десятилетиями находящаяся под международными и односторонними санкциями Корейская Народно-Демократическая Республика успешно удерживает на плаву экономику и постоянно развивает военное производство. Будучи одним из самых закрытых государств в мире, северокорейское руководство очень охотно делится информацией о разработке, налаживании выпуска и испытаниях вооружений. Обычно во всем этом традиционно участвуют лидеры КНДР, которую ныне возглавляет председатель Государственного совета и генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын.

Возвращаясь к военно-техническим достижениям КНДР и их демонстрации, за которыми пристально следят не только в соседней Южной Корее (Республика Корея), Японии, других странах региона, но и в США.



Крупнейшее информационное агентство Южной Кореи со ссылкой на военных сообщило о том, что КНДР сегодня ранним утром попыталась подавить сигналы американской системы глобального позиционирования GPS (Global Positioning System) в Жёлтом море вблизи фактической межкорейской морской границы. Помехи создавались в течение нескольких часов как раз в то время, когда с территории Северной Кореи в соседнюю республику были запущены более 260 воздушных шаров с бытовыми отходами и навозом, о чем ВО уже писало ранее. Южнокорейские военные отметили, что прямого ущерба от обеих акций не зафиксировано.

Между тем появление в небе более двух с половиной сотен воздушных объектов с неприятным содержимым вызвало определенный переполох у южнокорейских военных. Содержимое посылок от северного соседа, часть из которых достигла не только Сеула, но и юго-восточной провинции Южный Кенсан, было исследовано на предмет радиационной, химической и биологической угрозы. Правда, ничего такого, кроме неприятного запаха, специалисты не обнаружили.

Армия Республики Корея рекомендовала гражданам не приближаться к этим объектам и сообщать о них компетентным органам. На шнурах, соединяющих пакеты с мусором и шары, были установлены детонаторы с таймером.

Северная Корея, видимо, помимо провокации, хотела испытать, как наше население и правительство отреагируют на их шары и как сработают небольшие гибридные угрозы и приемы психологической войны. Мы ответим спокойно

— прокомментировал прессе ситуацию с «мусорной атакой» представитель администрации президента Республики Корея.

На фоне шумихи, поднятой в южнокорейской прессе по поводу воздушных шаров с неэстетичной начинкой, сообщения о глушении сигналов системы GPS, которая в том числе активно используется западными странами в военных целях, как-то остались без особого внимания. Помимо всего прочего, следует отметить, что южнокорейские военные ничего не сообщают о сбитии воздушных целей, которые в другой ситуации могли быть начинены чем-то более опасным, чем обычный мусор и навоз. К слову, GPS управляется и поддерживается Космическими силами США.

Эти действия Северной Кореи явно нарушают международное право и серьезно угрожают безопасности нашего народа. Мы строго предупреждаем Северную Корею, чтобы она немедленно прекратила свои бесчеловечные и вульгарные действия

— заявили в Объединенном комитете начальников штабов Республики Корея (JCS).

В сообщении JCS говорится, что о «безобразной демонстративной акции» КНДР уведомлено командование ООН, осуществляющее надзор за деятельностью в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи. На самом деле, Пхеньян давно предупреждал о подобном в ответ на запуски с территории Южной Кореи шаров с агитационными листовками. Этот вопрос долгое время был источником напряженности между двумя Кореями, которые технически все еще находятся в состоянии войны, потому что Корейская война 1950-53 годов закончилась перемирием, а не мирным договором.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. BlackMokona Звание
    BlackMokona
    0
    Сегодня, 16:05
    Автор. Глушилки GPS свободно продаются на Алиэкспресс за копейки. winked

    Чтобы не быть голословным
    https://tv-vision.ru/skorpion-gsm-gps-1
    Всего за 5.7 тысяч рублёв. Обеспечивает глушение разом ГПС, ГЛОНАСС и шестёрки видов мобильной связи
    1. al3x Звание
      al3x
      +1
      Сегодня, 16:51
      Ну этими штуками разве что соседу по лестничной площадке можно помехи поставить)))
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 16:51
      Автор. Глушилки GPS свободно продаются на Алиэкспресс за копейки. winked а они работают на пару сотен километров?
      1. BlackMokona Звание
        BlackMokona
        -1
        Сегодня, 17:13
        Цитата: свой1970
        Автор. Глушилки GPS свободно продаются на Алиэкспресс за копейки. winked а они работают на пару сотен километров?

        Ничего в новости про размер подавления не сказано, даже не сказано про успешность подавления. wassat
    3. smart fellow Звание
      smart fellow
      0
      Сегодня, 17:28
      Глушилки GPS свободно продаются на Алиэкспресс за копейки.

      Радиус действия прибора доходит до 8 метров для подавления сотовых телефонов и до 20 метров для подавления спутниковой навигации.
      Игрушечный танк тоже можно купить за копейки. А тут на десятки километров. Впрочем, по памяти, КНДР экспериментировала с глушением GPS еще лет 10 назад. Инчхонский аэропорт (главный аэропорт Сеула) несколько часов не работал, на отдельных участках границы, где предположительно расположились северо-корейские глушилки не работали сотовая связь и GPS. Южная Корея пожаловалась в ИКАО и ООН. Северяне после 2-3 дней тестов, длительностью от нескольких десятков минут до нескольких часов, их прекратили.
      1. BlackMokona Звание
        BlackMokona
        0
        Сегодня, 17:43
        Цитата: smart fellow
        . А тут на десятки километров.

        Лишь мощность сигнала замутить побольше. Думаю с таким справятся даже на технологиях начала 20 века winked
        1. smart fellow Звание
          smart fellow
          0
          Сегодня, 17:47
          Ну такая же разница как между настоящим и игрушечным танком. Десять лет назад это было ноу хау, сейчас же широко используется на СВО.
        2. Аэродромный Звание
          Аэродромный
          0
          Сегодня, 17:57
          Цитата: BlackMokona
          Цитата: smart fellow
          . А тут на десятки километров.

          Лишь мощность сигнала замутить побольше. Думаю с таким справятся даже на технологиях начала 20 века winked

          диапазон частот...учите матчасть
  2. Фаталист Звание
    Фаталист
    +6
    Сегодня, 16:05
    Не ну уж коли подавили джипиэс, так молодцы. Да и биологическое оружие КНДР самое гуманное в мире, состоящее из биобомбочек. По евро стандартам без ГМО. Чего соседи жалуются то? laughing
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 16:14
    Количество шаров странным образом почти удвоилось,статьёй ранее говорилось о 150 шарах.Может и GPS что то лишнее приписали.
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 16:21
      Вторая волна пошла. lol . Да и помимо детонаторов с таймером, на шарах видать была система воздушного антипозиционирования_ того и число удвоилось. laughing
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 16:43
        Не Фаталист,если посмотреть на небо невооружённым взглядом то увидишь воздушный шар ,а если на небо посмотреть вооружённым взглядом то увидишь 3, а лучше 5 коров.( с). drinks hi
        1. Фаталист Звание
          Фаталист
          +1
          Сегодня, 16:47
          drinks hi (короткий комментарий).
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 17:54
      Это ж сколько навоза на Ю.Корею сбросили??? belay
  4. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +2
    Сегодня, 16:41
    Молодцы, северокорейцы! Они у нас многому учатся. А было ли сотрудничество с Россией в области РЭБ, об этом источники умалчивают
  5. Костадинов Звание
    Костадинов
    +1
    Сегодня, 16:50
    На Сеул сбросили первокачественая натуральная моча в ответ на их идеологических екскрементов.
  6. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 16:51
    Южнокорейцы теперь по логике в ответ должны мешки с рисом в Северную отправить.
  7. kingnothing Звание
    kingnothing
    -1
    Сегодня, 16:52
    Рука лицо. Налёта в!!! Скоро уже и в Украину начнёте писать!
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 17:15
    появление в небе более двух с половиной сотен воздушных объектов с неприятным содержимым вызвало определенный переполох у южнокорейских военных
    Летние подарки от тов. Кима южнокорейцам! wink