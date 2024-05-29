КНДР подавляла сигналы GPS в Жёлтом море в ходе налета воздушных шаров в Южную Корею
Десятилетиями находящаяся под международными и односторонними санкциями Корейская Народно-Демократическая Республика успешно удерживает на плаву экономику и постоянно развивает военное производство. Будучи одним из самых закрытых государств в мире, северокорейское руководство очень охотно делится информацией о разработке, налаживании выпуска и испытаниях вооружений. Обычно во всем этом традиционно участвуют лидеры КНДР, которую ныне возглавляет председатель Государственного совета и генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын.
Возвращаясь к военно-техническим достижениям КНДР и их демонстрации, за которыми пристально следят не только в соседней Южной Корее (Республика Корея), Японии, других странах региона, но и в США.
Крупнейшее информационное агентство Южной Кореи со ссылкой на военных сообщило о том, что КНДР сегодня ранним утром попыталась подавить сигналы американской системы глобального позиционирования GPS (Global Positioning System) в Жёлтом море вблизи фактической межкорейской морской границы. Помехи создавались в течение нескольких часов как раз в то время, когда с территории Северной Кореи в соседнюю республику были запущены более 260 воздушных шаров с бытовыми отходами и навозом, о чем ВО уже писало ранее. Южнокорейские военные отметили, что прямого ущерба от обеих акций не зафиксировано.
Между тем появление в небе более двух с половиной сотен воздушных объектов с неприятным содержимым вызвало определенный переполох у южнокорейских военных. Содержимое посылок от северного соседа, часть из которых достигла не только Сеула, но и юго-восточной провинции Южный Кенсан, было исследовано на предмет радиационной, химической и биологической угрозы. Правда, ничего такого, кроме неприятного запаха, специалисты не обнаружили.
Армия Республики Корея рекомендовала гражданам не приближаться к этим объектам и сообщать о них компетентным органам. На шнурах, соединяющих пакеты с мусором и шары, были установлены детонаторы с таймером.
— прокомментировал прессе ситуацию с «мусорной атакой» представитель администрации президента Республики Корея.
На фоне шумихи, поднятой в южнокорейской прессе по поводу воздушных шаров с неэстетичной начинкой, сообщения о глушении сигналов системы GPS, которая в том числе активно используется западными странами в военных целях, как-то остались без особого внимания. Помимо всего прочего, следует отметить, что южнокорейские военные ничего не сообщают о сбитии воздушных целей, которые в другой ситуации могли быть начинены чем-то более опасным, чем обычный мусор и навоз. К слову, GPS управляется и поддерживается Космическими силами США.
— заявили в Объединенном комитете начальников штабов Республики Корея (JCS).
В сообщении JCS говорится, что о «безобразной демонстративной акции» КНДР уведомлено командование ООН, осуществляющее надзор за деятельностью в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи. На самом деле, Пхеньян давно предупреждал о подобном в ответ на запуски с территории Южной Кореи шаров с агитационными листовками. Этот вопрос долгое время был источником напряженности между двумя Кореями, которые технически все еще находятся в состоянии войны, потому что Корейская война 1950-53 годов закончилась перемирием, а не мирным договором.
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