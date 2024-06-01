Представитель Белого дома подтвердил запрет США на удары ВСУ ракетами ATACMS по территории РФ

5
Представитель Белого дома подтвердил запрет США на удары ВСУ ракетами ATACMS по территории РФ

На фоне возрастающих неудач ВСУ на фронте все больше западных союзников киевского режима выдают украинским боевикам «индульгенцию» на право наносить удары по признаваемой самим Западом «исконной» территории РФ. Известно, что уже более десяти европейских стран и Канада вошли в этот список «разрешантов», в ближайшее время их количество наверняка вырастет.

Довольно противоречивая информация по этому поводу поступает из Вашингтона, что явно указывает на дискуссию в администрации Байдена. Ранее в американской прессе появилась информация, что Белый дом вроде как позволил ВСУ применять американские системы ПВО для поражения военных воздушных целей над Россией. Официального подтверждения этому нет. Кроме того, Штаты не против, чтобы украинские боевики били и по наземным объектам, но только с применением американских боеприпасов малой дальности.



Это сильно не устраивает Киев и наиболее рьяных его европейских союзников. Они настаивают на том, чтобы США вообще сняли любые ограничения для нанесения ударов поставленных Пентагоном ВСУ вооружений по всей российской территории. Речь в первую очередь идет о дальнобойных ракетах ATACMS.

Старший директор Совета нацбезопасности США по Европе Майкл Карпентер в интервью государственному агентству «Укринформ» подчеркнул, что разрешение применять американское оружие для ударов по территории РФ не касается дальнобойных ракет ATACMS.

Это все происходит в контексте российского наступления в Харьковской области, после которого украинская сторона обратилась к нам и попросила разрешения сбивать цели в России, откуда велся огонь по украинским позициям, украинским городам и селам

— сказал Карпентер.

Он сообщил, что после получения соответствующего запроса из Киева президент Байден поручил своей группе по вопросам нацбезопасности «изменить указания по использованию американского оружия так, чтобы предотвратить подобные виды ударов». Теперь ВСУ позволено бить по приграничным территориям РФ. Это решение направлено на срыв наступления ВС РФ в Харьковской области, но не касается дальнобойных ракет ATACMS или ударов на большие расстояния вглубь российской территории другим американским оружием, уточнил Карпентер.

Ранее «Военное обозрение» писало о том, каким западным оружием и на какую глубину в России могут быть ВСУ после снятия соответствующих ограничений. Из наземных средств поражения наиболее дальнобойными являются ракеты ATACMS Block IA и QRU, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Vladlous Звание
    Vladlous
    +2
    Сегодня, 15:41
    Пускай свой запрет засунут себе в одно место!

    С их подачи убивают наших людей, бизких, сограждан, друзей, одноклассников. По сути, они начали целенаправленную войну против мирного населения России. Не важно, что они говорят. Важно - что они делают. Не порали развязать террор против населения США? Как-то уже совсем не смешно слушать проджажных товарищей с песней "я не такая". Ну, да, конечно, не такая - у таких дети с иноземными гражданствами учатся в том же США.
    1. Коте пане Коханка Звание
      Коте пане Коханка
      +1
      Сегодня, 15:58
      У меня только одно на языке.
      При дерьмовой игре хотят сохранить морду лица. Простите за мой французкий.
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 15:47
    Чушь полнейшая.Попытка сохранить морду лица ,при плохой игре.Эти ракеты летят и в Белгородскую,и на Кубань.Не говоря уже о Крыме,Донбассе,Запорожской и Херсонщине
  3. Chuk-i-gek Звание
    Chuk-i-gek
    +2
    Сегодня, 15:50
    Выступлю в роли Ура-патриота. "Ура! Мы сделали их! Они нас боятся!". А теперь вопрос от себя. А Крым уже не раз накрывали этими самыми ракетами. Или Крым - это другое? По моему, кто-то грозно заявлял, что, если ударите по России, то будет а-я-яй. Ну и где этот а-я-яй? Если мне память не изменяет, то Крым по Конституции - это Россия.
  4. Fachmann Звание
    Fachmann
    0
    Сегодня, 16:02
    У Василия Шукшина один из героев его произведения говорил "Я положил на это с прибором".
    Украинцы явно давно "положили" на какие-либо разрешения, правила, ограничения и предупреждения.
    Все эти заявления последних дней- просто дешёвый театр. am