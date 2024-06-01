Представитель Белого дома подтвердил запрет США на удары ВСУ ракетами ATACMS по территории РФ
На фоне возрастающих неудач ВСУ на фронте все больше западных союзников киевского режима выдают украинским боевикам «индульгенцию» на право наносить удары по признаваемой самим Западом «исконной» территории РФ. Известно, что уже более десяти европейских стран и Канада вошли в этот список «разрешантов», в ближайшее время их количество наверняка вырастет.
Довольно противоречивая информация по этому поводу поступает из Вашингтона, что явно указывает на дискуссию в администрации Байдена. Ранее в американской прессе появилась информация, что Белый дом вроде как позволил ВСУ применять американские системы ПВО для поражения военных воздушных целей над Россией. Официального подтверждения этому нет. Кроме того, Штаты не против, чтобы украинские боевики били и по наземным объектам, но только с применением американских боеприпасов малой дальности.
Это сильно не устраивает Киев и наиболее рьяных его европейских союзников. Они настаивают на том, чтобы США вообще сняли любые ограничения для нанесения ударов поставленных Пентагоном ВСУ вооружений по всей российской территории. Речь в первую очередь идет о дальнобойных ракетах ATACMS.
Старший директор Совета нацбезопасности США по Европе Майкл Карпентер в интервью государственному агентству «Укринформ» подчеркнул, что разрешение применять американское оружие для ударов по территории РФ не касается дальнобойных ракет ATACMS.
— сказал Карпентер.
Он сообщил, что после получения соответствующего запроса из Киева президент Байден поручил своей группе по вопросам нацбезопасности «изменить указания по использованию американского оружия так, чтобы предотвратить подобные виды ударов». Теперь ВСУ позволено бить по приграничным территориям РФ. Это решение направлено на срыв наступления ВС РФ в Харьковской области, но не касается дальнобойных ракет ATACMS или ударов на большие расстояния вглубь российской территории другим американским оружием, уточнил Карпентер.
Ранее «Военное обозрение» писало о том, каким западным оружием и на какую глубину в России могут быть ВСУ после снятия соответствующих ограничений. Из наземных средств поражения наиболее дальнобойными являются ракеты ATACMS Block IA и QRU, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров.
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