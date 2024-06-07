Российские войска ночью наносили удары по объектам противника в Харькове, Ильичёвске, Белой Церкви и в Полтавской области

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Российские войска ночью наносили удары по объектам противника в Харькове, Ильичёвске, Белой Церкви и в Полтавской области

В ночь на 7 июня российские Вооружённые силы нанесли очередную серию комбинированных ударов по объектам противника на удалении от линии боевого соприкосновения. Началась атака объектов киевского режима с ряда ударов по резервам ВСУ в Харькове. Поражены несколько автомобилей с личным составом в районе Харьковской окружной автодороги. Уничтожено и несколько единиц техники, включая буксируемые гаубицы американского производства.

Также удар был нанесён по одному из объектов в порту Ильичёвска (переименован киевским режимом в Черноморск) Одесской области. Речь, по последним данным, идёт об объекте перевалки военных грузов, поступающих на Украину из стран НАТО.



Серия взрывов прогремела в Полтавской области. Там была сначала выявлена, а затем уничтожена пусковая установка комплекса ПВО.

Громко в течение ночи на пятницу было и в Киевской области. Сообщается об атаках на военные объекты в районе города Белая Церковь. По некоторым данным, там тоже было осуществлено уничтожение комплекса ПВО и личного состава сил противовоздушной обороны.

Серия ударов, как уже сообщало «Военное обозрение», была нанесена по позициям противника на юге Волчанска и в его окрестностях. Напомним, что к настоящему моменту город фактически поделён на две части, северная часть контролируется Вооружёнными силами России.
2 комментария
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  1. bambr731 Звание
    bambr731
    +2
    Сегодня, 06:33
    В ночь на 7 июня российские Вооружённые силы нанесли очередную серию комбинированных ударов по объектам противника на удалении от линии боевого соприкосновения. Началась атака объектов киевского режима с ряда ударов по резервам ВСУ в Харькове. Поражены несколько автомобилей с личным составом в районе Харьковской окружной автодороги. Уничтожено и несколько единиц техники, включая буксируемые гаубицы американского производства.

    Так держать!!! Продохнуть ВСУ не давать ни на одну минуту!!!
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 06:50
    удар был нанесён по одному из объектов в порту Ильичёвска... объекте перевалки военных грузов, поступающих на Украину из стран НАТО.
    Такие удары обычно очень результативные, т.к. наносятся по местам складирования боеприпасов и техники. И конечно очень важно то, что эти б/п и техника уже не попадут на ЛБС.