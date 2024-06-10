Потеряв Рыжевку, противник опасается продвижения ВС РФ к дороге Сумы-Путивль-Глухов
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После потери контроля над приграничным селом Рыжевка украинские войска с потерями отошли южнее и юго-западнее – на несколько километров вглубь Сумской области.
Как уже сообщало «Военное обозрение», об освобождении сумской Рыжевки российскими войсками сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав это тактическими действиями бойцов полка «Ахмат-Чечня» Минобороны РФ и других подразделений Вооружённых сил.
Рыжевка долгое время использовалась противником для атак на приграничное село (рабочий посёлок) Тёткино Курской области. Фактически Рыжевка примыкает к Тёткино вплотную, причём так, что одно село переходит в другое несколькими улицами.
Потеря Рыжевки снижает возможности диверсионных групп противника по проникновению на российскую территорию. Дополнительно у противника появляется проблема удержания территорий, расположенных в низменности – у рек Сейм и Вир – вплоть до важного транспортного узла Ворожба.
Это небольшой город в Сумской области, через которые железной и автомобильной дорогами Сумы соединяются с Черниговской и Киевской областями.
Опасаясь, что российские войска продвинутся к дороге Р-44 Сумы-Путивль-Глухов, командование ВСУ вынуждено перебрасывать резервы и на этот участок фронта.
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