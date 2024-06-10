Потеряв Рыжевку, противник опасается продвижения ВС РФ к дороге Сумы-Путивль-Глухов

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Потеряв Рыжевку, противник опасается продвижения ВС РФ к дороге Сумы-Путивль-Глухов

После потери контроля над приграничным селом Рыжевка украинские войска с потерями отошли южнее и юго-западнее – на несколько километров вглубь Сумской области.

Как уже сообщало «Военное обозрение», об освобождении сумской Рыжевки российскими войсками сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав это тактическими действиями бойцов полка «Ахмат-Чечня» Минобороны РФ и других подразделений Вооружённых сил.



Рыжевка долгое время использовалась противником для атак на приграничное село (рабочий посёлок) Тёткино Курской области. Фактически Рыжевка примыкает к Тёткино вплотную, причём так, что одно село переходит в другое несколькими улицами.

Потеря Рыжевки снижает возможности диверсионных групп противника по проникновению на российскую территорию. Дополнительно у противника появляется проблема удержания территорий, расположенных в низменности – у рек Сейм и Вир – вплоть до важного транспортного узла Ворожба.



Это небольшой город в Сумской области, через которые железной и автомобильной дорогами Сумы соединяются с Черниговской и Киевской областями.



Опасаясь, что российские войска продвинутся к дороге Р-44 Сумы-Путивль-Глухов, командование ВСУ вынуждено перебрасывать резервы и на этот участок фронта.
10 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Комментарий был удален.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 08:09
      Оказывается, что наступление из Тёткино имеет смысл в перерезании рокадного шоссе.
      В любом случае для этого наступления придётся обеспечивать фланги, чтобы не оказаться в котле.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 08:16
        Посмотрим как оно дальше пройдёт...
        Противник сильно занят на других направлениях, какие силы он способен выделить, что б активно обороняться ещё в одном месте, это вопрос?
        1. Лешак Звание
          Лешак
          +3
          Сегодня, 08:25
          Но тут же возникает другой вопрос - а какие силы могут задействовать наши войска чтобы развить успех на этом направлении... request
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 09:04
            Правильно поставленный вопрос, это... в общем понятно, это по вопросам, а вот ответ... туман войны, военная, госс тайна, где то так или около того.
            Можно /придётся опять подождать и посмотреть... другие варианты есть?
            1. Лешак Звание
              Лешак
              0
              Сегодня, 09:18
              Можно /придётся опять подождать и посмотреть... другие варианты есть?

              Так тут без вариантов - ждать.
              Все остальные рассуждения от лукавого.
        2. Бородач Звание
          Бородач
          +4
          Сегодня, 08:26
          У ВСУ ещё достаточно резервов, в том числе на Белорусском направлении.
          Пока в Сумской области нашего наступления нет. Заняли один населённый пункт, который является продолжением нашего Тёткино. По факту всего лишь улучшили свои позиции, но создали новую информационную повестку о наступлении на Сумы.
          Даже наше наступление в Харьковской области имеет ограниченный характер: наступление идёт не по всей линии границы.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 09:08
            Туман войны, информационная муть... поди пойми, если со всех сторон столько лажи, в ней потонуть легче лёгкого!
            Ждать, посмотреть на какие то итоги... какие ещё варианты есть?
            Можно ставки делать, но это уж совсем цинично и не патриотично, так что воздержимся от оного.
        3. Single-n Звание
          Single-n
          +1
          Сегодня, 08:28
          Думаю найдет. Людин ловят активно. Так что мясо для передовой будет. Ну а арту им регуляно подвозят. Как и дроны. Мы ведь там тоже не волной в 100500 мильенов атакуем. так что одну-две бригады найдут. Тут скорее вопрос , а найдут ли потом силы для контратаки. Хотя тут еще с боями под харьковом непонятно. ВСУ трубит что у них там перемога. Обстрелы Харькова вроде бы уменьшились. Но эта инфа толком не проверенна. Так что ждем.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 09:11
            Уже стандартно... туман войны и много не правды/заблуждений, со всех сторон.
            Можно только гадать, но и это надоело изрядно...
            Может подождём, посмотрим, как и у кого будет получатся/не получатся?
  3. сергей_вакк Звание
    сергей_вакк
    +1
    Сегодня, 09:35
    В рыжевке и не было ВСУ,там была серая зона.Уже пишут что это была очередная пиар акция тик токеров.зашли с Тёткино,пофоткались и ушли