А кому бесплатный гроб из «Миража»?
В первых строках сразу можно сказать: реально. Но практически одноразово. Вот прямо так, и дальше начнем аргументировать.
Вообще «Мираж-2000» - очень старый самолет. Начал свою службу в очень далеком 1978 году, служит до сих пор, вопрос только в том, где и как.
И сразу стоит заметить, модификациями клиентов фирма «Дассо» не баловала. Так что за исключением время от времени менявшейся электроники – это все тот же старина «Мираж» из 70-х со всеми его недостатками, главный из которых – более чем скромный набор вооружения и далеко не новая РЛС.
Но самолетик как-то тихо-мирно, но протянул до настоящих времен. Звезд с неба не хватал, до звезд очень далеко, но и летал наш герой в ВВС стран, которые скажем так, на передовую не рвались. Исключение тут составляет Индия, вот в ВВС этой страны «Мираж-2000» участвовал в войнах с Пакистаном и выполнял там боевые задания. Но опять же – на вторых ролях.
Зато в авиакатастрофах этот самолет преуспел. С 1978 по 2023 год зафиксировано 59 случаев потерь «Миража», но только ДВА из них – по боевым причинам.
В августе 1995 года сербы при помощи ПЗРК «Игла» уговорили «Мираж» насовсем, а в 2016 году повстанцы в Йемене каким-то образом приземлили еще один самолет. Все остальные самолеты как хомячки, самоуничтожались самыми различными способами, не имеющими никакого отношения к ведению боевых действий.
В 21 век «Мираж-2000» прилетел как самолет, как говорится, третьего ряда. Французы реально не утруждали себя модернизациями, а такие пользователи, как Перу, Катар, Греция и Египет не особенно и настаивали на них.
Единственным ценным моментом стала адаптация самолета по несение высокоточной ракеты SCALP. И это, пожалуй, единственный козырь «Мираж-2000» сегодня. В остальном – это откровенно устаревший самолет уровня МиГ-29, хотя в Каргильскую войну именно МиГ-29 прикрывали «Миражей», дабы из них не сделали отбивные пакистанские -16.
И вот намедни господин Макрон говорит о том, что даст Киеву именно эти самолеты. И оружие. И подготовит пилотов.
Вообще, конечно, грех судить, но еще с момента своей свадьбы Макрон далеко не у всех числится в адекватных. То есть, уже довольно давно по времени. И вот это «усиление» ВВС ВСУ – оно реально такое себе, потому что «Миражи» ничего толком изобразить не смогут.
Еще в 2010 году, в ходе учений «Гаруда-2010» произошли учебные бои «Мираж-2000» против Су-30МКИ. Индию на этих учениях представляли асы из «Эскадрона-2», реально пилоты очень высокого, если не высочайшего класса. Они до этого вполне успешно в рамках учений «Ред флаг» сражались со всей номенклатурой истребителей НАТО, включая даже F-22.
Индийские летчики в небе Франции встретились отнюдь не с новичками, а с такими же асами в плане подготовки, пилотами эскадрильи «Аисты», которым к тому же помогали коллеги на «Рафалях». «Рафали» тогда в схватках не участвовали, а нивелировали преимущество Су-30МКИ в радарах тем, что подсвечивали своими РЛС индийские истребители.
Не помогло. Су-30МКИ выиграли все бои у «Мираж-2000» с «Рафалем» за спиной. По итогам журнал «Air & Cosmos» написал весьма хвалебную статью о российских истребителях, многозначительно названную одним словом – «Мощь!».
И теперь ЭТО должно отправиться Украине, чтобы… А что «чтобы»?
Для этого надо понимать, как и чем собирается облагодетельствовать Макрон Зеленского. А для этого достаточно изучить речугу, которую толкнул Макрон в день 80-летия высадки войск союзников в Нормандии каналам TF1 и France 2.
Конечно, было бы очень интересно посмотреть на лица представителей Германии, Бельгии, Испании и Швейцарии, которые тоже граничат с Францией, но, видимо, такие пассажи Макрона уже никого не пугают. Ну а если Макрон имел в виду границы НАТО, так там все еще более прозаично – это как бы НАТО оказалось у границ России, а не наоборот.
Но в окончательно поехавшей несколько не туда Европе такие вещи уже обычны.
Кроме того, Макрон объявил, что «Украина будет получать достаточно поддержки, чтобы оказывать сопротивление, но таким образом, чтобы избежать «эскалации войны. Мы ни в коем случае не ведем войну с Россией и ее народом».
Не менее интересный момент, то есть, господа европейцы будут подкидывать дровишек в огонь, чтобы горело, но не сжигало напрочь. И да, с русскими Франция не воюет! А потому Киев получит самолеты «Мираж 2000-5», а Франция обучит летчиков для этих самолетов.
И вот тут не все ровно. Уже просочилось в СМИ, что так называемая подготовка займет шесть месяцев. И таким образом, «уже к концу года летчики будут готовы к вылетам».
В общем, в триста тридцать третий раз не станем тратить время на то, что, чтобы опять сказать, что полгода – это ни о чем, что надо готовить также двигателистов, прибористов, оружейников, гидравликов и так далее, потому что к французским самолетам украинские авиационные специалисты если и подходили, то на выставках. Это все ясно и понятно. Давайте поговорим о самолете, коль о политике мы уже закончили.
Макрон обещал отдать «Мираж-2000-5». Да, это родимые девяностые годы, в конце которых «пятый» пошел в ВВС Франции, а в экспортной версии в ВВС Тайваня и Катара.
По сути, это не что иное, как «Мираж-2000С» с некоторыми изменениями.
Двигатель остался прежним, по крайней мере, в чем отличия ТРДФ SNECMA M53-P20 от SNECMA M53-P2, могут сказать только специалисты, потому что в цифрах ТТХ отличий практически нет. Тяга на форсаже увеличилась аж на 3 кН. В остальном ТТХ идентичны.
Изменили БРЭО. В «пятом» появились многофункциональные дисплеи числом пять, чего в 2000С не было. Установили новую БРЛС RDY, которая «смотрела» на 130 км, что практически в два раза больше, чем у предыдущей РЛС RDM. РЛС позволяла одновременно сопровождать до восьми целей и обстреливать до четырех из них. Новая РЛС также имела несколько режимов работы «воздух-поверхность».
Сейчас некоторые начнут скептически хмыкать, но, во-первых, напомню: это 1992-й год! И тогда все смотрелось весьма неплохо. Сейчас, конечно, тоска и печаль, но ведь это только начало циркового представления!
Самое ржачное здесь то, что чуть ли не половина оставшихся в ВВС Франции (в том числе и за ее пределами, на базе в Джибути) самолетов 2000-5 – это модернизированные до этого уровня 2000С и 2000-3! То есть, накидываем к возрасту еще лет 10-12.
Вооружение. Комплекс обороны остался от 2000С, то есть, на уровне 80-х годов прошлого века. Его немного подтянули для продажи на экспорт, отличие в новом автомате отстрела тепловых ловушек. В остальном – все то же самое, только комплекс РЭБ ICMS Мк 2 смогли разместить внутри фюзеляжа, что позволило уйти от контейнерного размещения и освободить три точки подвески.
Номенклатура вооружения тоже не сильно изменилась, добавились ракеты MICA и SCALP. Это да, это ценно.
В целом-то самолетик неплохой, способный удовлетворить не очень строгие запросы. В ВВС Индии аккурат с 1982 года летают, и ничего! Правда, уже на роли бомбардировщиков, но летают и воюют!
Но то Индия, которая на французской технике давно сидит. А у нас несколько иное дело. У нас сборная солянка самолетов, которых ждала утилизация, но это сами знаете, дело дорогое и хлопотное. Потому Макрону проще сделать красивый жест, подарить Киеву некоторое количество авиахлама, избавив себя от головной боли с утилизацией.
Сколько? Доподлинно неизвестно, но эксперты говорят о том, что всего осталось не более 40 самолетов данных модификаций, разбросанных по разным авиабазам и ожидаемо находящихся в разной степени боепригодности.
И здесь возникает вопрос: а в качестве чего вообще можно применить «Мираж» в условиях Украины?
Начнем с того, что для российских истребителей и комплексов ПВО «Мираж» - корм. Сложностей с его уничтожением не будет, потому что самолет не новый и давно прописался во всех учебниках и наставлениях. Кроме того, у нас прекрасно знают все сильные и слабые стороны француза, причем, как говорится, на предмете.
Поэтому ни о каких таких операциях по нанесению ударов в глубину территории России, речь, конечно же, не идет. Значит – атака исключительно переднего края и прифронтовой зоны, не более того. SCALP? Возможно, но дело довольно рискованное, потому опять-таки, работать будут с прикрытием и безопасных расстояний.
Относительно прикрытия сразу возникает мысль о поставляемых F-16. Вот здесь Расчистка неба для F-16 началась было высказано некоторое количество соображений, и, надо сказать, небеспочвенно. В действительности, F-16 смогут довольно неплохо взаимодействовать с «Миражами», обеспечивая их относительную безопасность при условии того, что будут выполнены мероприятия, которые позволят работать самолетам НАТО.
Получается такая цепочка: противодействие нашим войскам ПВО порождает возможность работы истребителям F-16, которых будут наводить по данным самолетов ДРЛОиУ, стратегических разведывательных БПЛА, спутников и так далее, теми же данными смогут пользоваться «Миражи», нанося удары по военным объектам. Это вообще серьезный расклад, уже говорилось, что система получения разведданных НАТО и выдача целеуказания самолетам, которые могут в ней работать, а могут и F-16, и «Мираж-2000» - это может оказаться эффективно.
Но тут есть неприятный нюанс.
Во-первых, кто сказал, что затея с подавлением российских ЗРК при помощи комбинированных ударов БПЛА и тактических ракет выгорит? Да, было потеряно несколько комплексов, но прикрыть их есть чем и, скорее всего, прикрытие будет организовано.
Во-вторых, Р-37 как летела на 200 км со скоростью 6М, так и летит. А Р-37М летит на 300 км. И если раньше это было чудо-оружие, которое таскал исключительно наш монстр МиГ-31, то теперь такой штукой засветить может и Су-57, и Су-35, и даже Су-30МК2. Что особенно огорчительно, потому что ни с одного спутника не углядишь, что там под крыльями висит, и не пора ли разбегаться из квадрата, роняя баки. А ракета Р-77 мало чем уступает (если вообще уступает, надо проверять) лучшим американским ракетам AIM-120 AMRAAM, то есть, и на ближних дистанциях не все так однозначно.
Но главное – у российских самолетов есть преимущество «длинной руки», и с этим ничего не поделаешь, нет у НАТО таких ракет, как Р-37М. Вот когда появятся – тогда и поговорим, а пока получается баланс несколько не в пользу украинской стороны.
Когда речь зашла о применении ВСУ истребителей F-16, было дело, я высказал мнение, что да, применение их возможно. Особенно если будут модификации Block 50/52, да, эти «Соколы» побарахтаются. Шансы есть.
Но что может изобразить французский старикан родом из девяностых, сказать очень сложно. Да что говорить, если его РЛС по цели с ЭПР 1 кв.м. дает картинку со 140 км, а РЛС Су-35 делает это с расстояния 270-300 км? Он слепой практически, этот «Мираж»!!!
Не зря на тех учениях, которые «Гаруда-2010» цели «Миражам» подсвечивали «Рафали», ой, не зря! Понятно, что РЛС «Миража» уже ни на что не годится в современном военном конфликте. И это главная проблема, хотя о гипотетическом противостоянии французского и российских истребителей стоит поговорить отдельно.
Итак, что-то вроде итога. Старый самолет, родом из семидесятых годов прошлого века, модернизированный по уровню техники девяностых годов прошлого века, с откровенно слабой РЛС, с небольшим ассортиментом не очень современного вооружения, с крайне слабо подготовленными летчиками и еще более слабо подготовленным техническим персоналом – что это? Оружие или просто способ бесплатной утилизации?
Вообще больше похоже на второе. Да, «Мираж» сможет взять на подвеску SCALP, подлететь к линии фронта и там осуществить пуск. Все остальное за него в плане управления сделают из соответствующих командных центров НАТО. Но «осуществить пуск» - это уже непростая задача. Бесспорно, два переоборудованных под Storm Shadow Су-24 смогли причинить определенный урон, но последнее время все тихо и спокойно, никаких победных отчетов с той стороны.
Научились нейтрализовывать. Согласен, это непросто, требуются хорошо скоординированные усилия многих расчетов и экипажей, но реально нет ничего невозможного.
Хорошо, если украинский летчик сможет тихонько, на небольшой высоте, подкрасться на дистанцию пуска и выстрелить SCALP. И дальше попытаться уйти восвояси. Но что будет, если его «Мираж» попадет в поле зрения российских РЛС? Как вообще можно воевать с истребителями противника, если ты слеп настолько, что не сможешь их увидеть в момент пуска ракеты? Да и с самой ракетой все не так просто…
В общем, совершенно не зря известные ядовитые журналисты из французского «Шарли Эбдо» намалевали такую карикатуру, которую вы увидели в самом начале. Даже они прекрасно понимают, что «Мираж» с не обученным (а 6 месяцев – это не срок) летчиком – это действительно гарантированный гроб для этого самого летчика.
Впрочем, французам ли жалеть украинцев?
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