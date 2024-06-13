Показаны кадры, как боец ВС РФ в одиночку продолжил штурм опорника ВСУ даже после ранения
В сети набирает популярность видео, снятое с коптера, на котором показан очередной пример мужества, выучки и находчивости российского бойца. Предыстория сюжета остается за кадром, но вышло так, что воин ВС РФ буквально в чистом поле был вынужден продолжить штурм опорного пункта ВСУ где-то на Купянском направлении.
Другой бы в такой ситуации, скорее всего, быстро нашел укрытие, чтобы дождаться подмоги или отступить. Но наш боец оказался не из таких. Он продолжил бежать в направлении вражеских позиций, стреляя из автомата, пока рядом с ним не разорвался FPV-дрон, ранив бойца в ногу. Получив ранение, солдат отполз в кусты и продолжил вести огонь по противнику. К слову, тот тоже отвечал, но воин оказался вне зоны стрелкового огня.
Тогда всушники атаковали его еще тремя дронами-камикадзе. В это сложно поверить, но раненый боец все БПЛА сбил прицельными очередями. Продолжая обстреливать опорник, наш воин дождался подхода подкрепления.
В таких случаях обычно говорят: в рубашке родился. Но правильнее будет использовать другую известную русскую поговорку, слегка ее перефразировав: и один в поле воин, коли он по-российски скроен.
Ранее «Военное обозрение» рассказывало о многих случаях героизма, а то и просто смекалки наших бойцов, позволяющим им не просто сохранить жизнь, но и выходить победителями из порой весьма непростых поединков. К примеру, в конце мая в сети было показано видео (ВО писало и об этом), на котором запечатлено уничтожение бойцом российской армии с позывным «Манул» четырех американских БМП Bradley.
Кстати, манул — это дикое млекопитающее из семейства кошачьих, которое охотится обычно из засады. Вот так совпало, а может, вовсе и нет…
К сожалению, даже позывной сегодняшнего героя неизвестен. Но вот награду он точно заслужил.
Из этого сюжета следует сделать и еще один, хотя очевидный, вывод: у противника, действительно, большое количество FPV-дронов. Только на одного этого солдата всушники не пожалели четыре беспилотника, атаковавшие его всего в течение полутора минут. И это серьезная проблема для наших бойцов на передовой.
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