Сотрудник НИИ «Вектор»: российских операторов БПЛА нужно обучать основам РЭБ
Массовое применение беспилотных летательных аппаратов в зоне проведения специальной военной операции уже давно превратилось из диковинки в повседневную, даже ежечасную и ежеминутную норму. Стоит констатировать, что именно ударными БПЛА противник все чаще компенсирует, и довольно эффективно, дефицит обычных боеприпасов. К примеру, вчера ВО показало кадры атаки на нашего штурмовика, когда, к счастью, ему удалось избежать поражения сразу четырьмя дронами-камикадзе ВСУ. При этом все БПЛА атаковали его всего в течение полутора минут.
Существует несколько способов противостояния беспилотникам — от пассивных, как минимум в виде андроновой защиты на бронетехнике и даже артиллерии, так и активных. Отдельно стоит сказать о средствах радиоэлектронной борьбы. Оборудование РЭБ позволяет сбивать с курса вражеские БПЛА и даже перехватывать управление с последующей посадкой. После этого некоторые уцелевшие беспилотники как минимум внимательно изучаются нашими специалистами, а порою уцелевшие экземпляры после перепрошивки поступают в распоряжение уже наших военных.
Но подобным оборудованием пользуется и наш противник. Поэтому стала актуальной задача научить уже наших операторов беспилотников противодействовать воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы, как и использованию нашими дроноводами оборудования РЭБ. Эту задачу намереваются решить в российском НИИ «Вектор», входящем в оборонный холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех. Пока соответствующая программа рассчитана на месяц обучения.
— рассказал ТАСС начальник лаборатории систем мониторинга компании-разработчика антидроновых комплексов НИИ «Вектор» Игорь Павлов.
Он отметил, что месячный курс — это недостаточно, чтобы подготовить высококвалифицированного специалиста в области РЭБ, но позволит понимать основы радиоэлектронной борьбы. Поэтому в будущем программа будет расширена и продлена, добавил сотрудник НИИ «Вектор». В сообщении агентства не уточняется, но скорее всего, программа курса, пусть в перспективе, будет включать в себя не только базовые знания, как противодействовать вражеским средствам РЭБ, но и обучение использованию российских средств радиоэлектронной борьбы.
Стоит отметить, что Павлов участвовал в разработке программы подготовки операторов БПЛА на базе окружного учебного центра Ленинградского военного округа, которая включает и навыки по противодействию дронам противника. По его словам, нужно не только уметь использовать технику, но и разбираться в основах радиоэлектронной борьбы, чтобы применять беспилотники более результативно.
К слову, наши умельцы на передовой времени зря не теряют. В начале апреля Минобороны рассказало о разработанной военнослужащими «Южной» группировки войск портативной системе подавления БПЛА. Антенный модуль, собранный военнослужащими 110-й бригады 1-го армейского корпуса, создаёт вокруг себя невидимый купол для защиты от FPV-дронов противника. В ходе испытания этой системы были успешно подавлены каналы видеосвязи оператора и управления дроном. Комплекс тогда прошел успешные испытания на полигоне. Такого оборудования, как раз компактного, очень не хватает нашим бойцам на передовой с учетом того количества дронов, которые используют для разведки, корректировки, а главное— атак ВСУ.
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