Сербские эксперты объяснили причину голосования делегации Сербии за итоговую декларацию на украинском саммите в Швейцарии
Сербские эксперты объясняют позицию официального Белграда, представители которого голосовали за итоговую декларацию на так называемом «саммите мира» в Швейцарии.
Отмечается, что сербская делегация отметила тот факт, что составители декларации акцент делали на соблюдении устава ООН и международного права. При этом сербская делегация «постаралась экстраполировать эти положения и на отношения с Приштиной». В частности, указывается на то, что все подписанты поддерживают устав ООН и международное право, значит, они не могут выступать за нарушение суверенитета и территориальной целостности Сербии, а если выступают, значит сами не поддерживают устав ООН.
Как уже сообщало «ВО», за итоговую декларацию проголосовали и делегаты из Косово. То есть, так называемые власти беззаконно отторгнутого (на штыках НАТО) от Сербии края - за международное право и устав ООН? Лицемерие запредельного уровня. Только получается, что сами зашли в тупик. Если Приштина подписалась за международное право, стало быть, ей пора подумывать о возвращении под юрисдикцию Белграда. А как иначе... За территориальную целостность же.
Напомним, что накануне интервью швейцарским журналистам дал сербский президент Александр Вучич. По его словам, на Европу надвигаются большие потрясения. И если не одуматься и не остановить военных маховик сегодня, то с этими потрясениями Европа столкнётся через 3-4 месяца.
Вучич:
По словам сербского лидера, войну нужно останавливать всеми способами, а не рассуждать о том, в каком виде та или иная страна отправит на Украину свои войска.
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