Сербские эксперты объяснили причину голосования делегации Сербии за итоговую декларацию на украинском саммите в Швейцарии

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Сербские эксперты объяснили причину голосования делегации Сербии за итоговую декларацию на украинском саммите в Швейцарии

Сербские эксперты объясняют позицию официального Белграда, представители которого голосовали за итоговую декларацию на так называемом «саммите мира» в Швейцарии.

Отмечается, что сербская делегация отметила тот факт, что составители декларации акцент делали на соблюдении устава ООН и международного права. При этом сербская делегация «постаралась экстраполировать эти положения и на отношения с Приштиной». В частности, указывается на то, что все подписанты поддерживают устав ООН и международное право, значит, они не могут выступать за нарушение суверенитета и территориальной целостности Сербии, а если выступают, значит сами не поддерживают устав ООН.



Как уже сообщало «ВО», за итоговую декларацию проголосовали и делегаты из Косово. То есть, так называемые власти беззаконно отторгнутого (на штыках НАТО) от Сербии края - за международное право и устав ООН? Лицемерие запредельного уровня. Только получается, что сами зашли в тупик. Если Приштина подписалась за международное право, стало быть, ей пора подумывать о возвращении под юрисдикцию Белграда. А как иначе... За территориальную целостность же.

Напомним, что накануне интервью швейцарским журналистам дал сербский президент Александр Вучич. По его словам, на Европу надвигаются большие потрясения. И если не одуматься и не остановить военных маховик сегодня, то с этими потрясениями Европа столкнётся через 3-4 месяца.

Вучич:

Я не могу сказать, что Запад недооценивает себя, но я считаю, что Россия и Путин Западом явно недооценены. Сегодня в Европе все ведут себя как великие герои, но только они не говорят своим гражданам, что именно им придётся заплатить за это основную цену.

По словам сербского лидера, войну нужно останавливать всеми способами, а не рассуждать о том, в каком виде та или иная страна отправит на Украину свои войска.
27 комментариев
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  1. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +10
    Вчера, 22:10
    Трудная позиция у Сербии - и туда, и сюда. Пробьём коридор в Сербию, будет она только сюда. Сложилось впечатление, что в целом народ относится к нам хорошо.
    1. Aken Звание
      Aken
      +13
      Вчера, 22:13
      в целом народ относится к нам хорошо.

      Не просто хорошо, а очень хорошо. Я свидетель. Бывал в Сербии.
      Но без коридора их рано или поздно задавят.
      1. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        +2
        Вчера, 22:14
        Хотел бы Вам возразить,да нечего,увы.
    2. Пленник Звание
      Пленник
      -3
      Вчера, 22:49
      Их можно понять. У них фантомные боли от Косово.
    3. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +6
      Вчера, 23:07
      «Пробьём коридор в Сербию»©
      А для тренировки пробъëм коридор в Калининград?
  2. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Вчера, 22:10
    Сербские эксперты объяснили причину голосования делегации Сербии за итоговую декларацию на украинском саммите

    Слишком часто сербам приходится объяснять те или иные поступки.
    А могли бы поступать так чтобы и объяснять ничего не пришлось. Просто поступать по совести.
    1. Пленник Звание
      Пленник
      +4
      Вчера, 22:50
      По совести в геополитике?! Было бы неплохо, но... сие не реально.
  3. Ham59 Звание
    Ham59
    +2
    Вчера, 22:11
    Сербы последовательны. Но когда джентльмены проигрывают, они меняют правила. Так что сербам объяснят, что "это другое"
  4. Aken Звание
    Aken
    -3
    Вчера, 22:11
    Двустульчаковый. Не он первый, не он последний.
    А может, его просто убить пообещали. Тогда я его понимаю.
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +1
      Вчера, 22:16
      Хочется верить, что сербы не забыли 99 год и бомбардировки Белграда.
      1. Aken Звание
        Aken
        +1
        Вчера, 22:40
        А ещё они не забыли, кто их спасал после наводнения.
    2. Пленник Звание
      Пленник
      0
      Вчера, 22:53
      Что меняет этот "документ" и каков вес подписи Сербии? Пшик, ничто. Пустое место. Вучич и решил, что нет смысла дразнить гусей. Хитрован конечно тот ещё. Но вреда-то от него нет.
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        -1
        Вчера, 23:08
        «Но вреда-то от него нет.»©
        А польза есть? Кому?
      2. sdivt Звание
        sdivt
        +1
        Вчера, 23:48
        Цитата: Пленник
        Что меняет этот "документ" и каков вес подписи Сербии? Пшик ...

        Простите, но, кажется, вы не вполне понимаете всё происходящее
        Охотно поясню.
        Первое - зачем вообще собирался этот саммит?
        Саммит собрался, чтобы выработать совместное решение, вынуждающее Россию капитулировать.
        Что подразумевается под капитуляцией России?
        Полная демилитаризация, полное разоружение, включающее, разумеется, наш козырь - ядерные силы, смена власти на марионеточное правительство, выплату контрибуции, и всё прочее.
        И, разумеется, судебные процессы над всеми, кто так или иначе фигурировал в СВО
        И, как вишенка на торте, если всё пойдет так, как задумывается - раздробление страны на осколки
        Если коротко, то - прекращение нашей государственности.
        Я сейчас не рассматриваю вопрос, получится у них такое, или нет.
        Я рассматриваю только их ожидание от этого саммита.
        Отсюда:
        - каждый подписант - подписался под смертным приговором России
        - а каждый НЕ подписавшийся - дал нам шанс. И, в том числе, не пошел у остальных на поводу. И то, и другое - стоит дорогого.

        Вот что такое подпись Сербии, в том числе

        Ещё раз
        Вопрос не в том, получится у них, или не получится
        Вопрос в том, что своей подписью каждый из них открыл своё лицо
        1. Ивар Рави Звание
          Ивар Рави
          0
          Сегодня, 00:13
          Абсолютно верно - подписываясь, подписанты прекрасно понимают, что это первый шаг. Потом, если у них получится, будет Тегеран, Ялта и Потсдам
      3. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Вчера, 23:59
        Цитата: Пленник
        Хитрован конечно тот ещё. Но вреда-то от него нет.

        ну всего лишь по тихому всушникам оружие поставляет. А еще в конце 2022 года поставлял электрооборудование чтобы восстановить им энергетику
  5. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +2
    Вчера, 22:17
    Мне не нравится этот Вучич, я ему не доверяю. Он хочет играть на обоих постах.
  6. solar Звание
    solar
    0
    Вчера, 22:17
    Сербские эксперты объясняют позицию официального Белграда

    Что за "эксперты"? А сами официальные представители свою позицию объяснили?
    Интересно, что за декларацию проголосовал и Израиль.
    за итоговую декларацию проголосовали и делегаты из Косово.

    А чего им не голосовать? Дело Косово по представлению Сербии рассматривал Международный Суд ООН. В пользу Косова причем. Хотя это и было необязательное консультативное заключение, а не судебное решение.
  7. Путник_2 Звание
    Путник_2
    +2
    Вчера, 22:24
    Вучич в очередной раз показал, что он не мужик, а слизняк. И все эти отговорки про устав ООН, международное право, Косово, и т.д. не отменяют этого ясного факта.
  8. ArtPilot Звание
    ArtPilot
    -1
    Вчера, 22:27
    Сербия маневрирует. Но манёвры неизбежно когда-то заканчиваются.
  9. sdivt Звание
    sdivt
    +3
    Вчера, 22:33
    Да тут, кроме сербов, были и другие, кто удивил
    Например, Грузия, которая на днях (вроде бы) что-то говорила о безвизе с Россией - подписала
    А Армения, которую, наоборот, все характеризуют, как отдаляющуюся от России - не подписала
  10. IGOR IGOR_2 Звание
    IGOR IGOR_2
    0
    Вчера, 22:46
    На двух креслах не усидишь
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      0
      Вчера, 22:53
      Сидят же турканы, венгры и прочие разные. Кто-то от желания жрать в два горла,кто-то от безысходности, как сербы.
  11. fiv Звание
    fiv
    +2
    Вчера, 22:50
    Кто то, помню, не был против вторжения в Ирак. И что, помогло? Если ты чуть нагнулся - значит, согнешься еще. Приходится очень много прилагать усилий и платить, в т.ч.и кровью, чтобы разогнуться. А кто-то ( честь им и хвала!) не гнутся вовсе.
  12. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    -1
    Вчера, 23:09
    Да уж... Лет тридцать бегают, как ишачок за морковкой на удочке. И остановиться нельзя.
  13. fsvlad Звание
    fsvlad
    0
    Сегодня, 00:02
    Лицемерие запредельного уровня

    Хитрозадые рассуждают не так. Например, косовары искренне поддерживают международное право и Устав ООН. Просто в 2008 году они были за самоопределение, а сейчас - за суверенитет и территориальную целостность :)
  14. Ивар Рави Звание
    Ивар Рави
    0
    Сегодня, 00:11
    Не люблю сербов - на словах они любят Россию, но последние десятилетия политика явно недружественная