ВС РФ вышли севернее Евгеновки на Покровском направлении, а также взяли противника в оперативные клещи в Яснобродовке
2
В результате успешных наступательных действий российские войска продвинулись на глубину до полутора километров на Покровском направлении. В результате продвижения под контроль наших бойцов перешли территории площадью около 3 кв. км к северу и северо-востоку от населённого пункта Евгеновка.
Это позволило в большей степени расширить плацдарм у важнейшей с точки зрения снабжения ВСУ автомобильной дороги Покровск-Константиновка - в районе села Прогресс, с одновременным огневым контролем одного из участков этой дороги. Напомним, что ранее на этом участке фронта было освобождено село Новоалександровка.
Одновременно с этим российские Вооружённые силы добились успеха в районе села Яснобродовка - на левом берегу Карловского водохранилища.
Гарнизон противника в Яснобродовке оказался в оперативных клещах, что позволяет методично уничтожать его с нескольких направлений, теперь - и с северного.
Аналогичная ситуация с попаданием подразделений противника в клещи и огневые мешки и на нескольких других участках, включая, как уже сообщало ВО, территории к востоку от Угледара - в районе Владимировки.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация