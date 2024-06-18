ВС РФ вышли севернее Евгеновки на Покровском направлении, а также взяли противника в оперативные клещи в Яснобродовке

2
ВС РФ вышли севернее Евгеновки на Покровском направлении, а также взяли противника в оперативные клещи в Яснобродовке

В результате успешных наступательных действий российские войска продвинулись на глубину до полутора километров на Покровском направлении. В результате продвижения под контроль наших бойцов перешли территории площадью около 3 кв. км к северу и северо-востоку от населённого пункта Евгеновка.

Это позволило в большей степени расширить плацдарм у важнейшей с точки зрения снабжения ВСУ автомобильной дороги Покровск-Константиновка - в районе села Прогресс, с одновременным огневым контролем одного из участков этой дороги. Напомним, что ранее на этом участке фронта было освобождено село Новоалександровка.





Одновременно с этим российские Вооружённые силы добились успеха в районе села Яснобродовка - на левом берегу Карловского водохранилища.

Гарнизон противника в Яснобродовке оказался в оперативных клещах, что позволяет методично уничтожать его с нескольких направлений, теперь - и с северного.



Аналогичная ситуация с попаданием подразделений противника в клещи и огневые мешки и на нескольких других участках, включая, как уже сообщало ВО, территории к востоку от Угледара - в районе Владимировки.
2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 10:03
    Блин... Там сейчас, судя по сообщениям, реально ад... Скаклы на смерть стоят... Господи, на так пошли ты им эту смерть, а нашим пацанам удачу и победу!!!
  2. Ella34 Звание
    Ella34
    0
    Сегодня, 10:14
    Елы палы сколько там сёл!!!! Что ж они так прилеплены то к друг другу?