Пакет с северокорейским «чугунием»: договор между РФ и КНДР может реализоваться на практике уже в ближайшее время в связи с ударами натовским оружием по России
Сколько бы ни гадали западные политики и эксперты ещё в преддверии визита Владимира Путина в Пхеньян о том, какие именно договорённости будут достигнуты, сегодня в любом случае главы КНДР и России преподнесли им крайне неприятный и ощутимо болезненный сюрприз. Как уже сообщало «Военное обозрение», между Москвой и Пхеньяном подписан договор о стратегическом партнёрстве такого уровня, при котором страны будут оказывать военную помощь друг другу в случае агрессии со стороны третьих стран. А агрессия уже имеет место быть. И это подчеркнул Ким Чен Ын, указав на то, что агрессию в отношении России осуществляет весь блок НАТО.
Владимир Путин, выступая в Пхеньяне, вполне чётко дал понять, что эта договорённость может начать работать уже в ближайшее время и связано это с тем, что США и другие страны НАТО не только поставляют киевскому режиму оружие, но и разрешают применять его против, как сами говорят, международно признанной территории России.
Президент Путин:
Другими словами, северокорейские ракеты, включая ракеты дальнобойных систем РСЗО, превосходящих американские HIMARS по целому ряду параметров, смогут уже в скором времени поражать объекты противника на внушительном удалении от линии фронта - при реализации буквы договора.
Это могут быть самые разнообразные вооружения, учитывая тот уровень развития ВПК, которого Пхеньяну удалось достичь за последние годы. Среди прочего это дальнобойные реактивные снаряды KN-25 к 600-мм пусковым установкам. Такие ракеты в ходе прошлогодних пусков показали дальность поражения целей почти в 400 км. При этом реактивные снаряды являются вдобавок ещё и управляемыми. То есть, точность поражения целей даже на таком внушительном расстоянии обеспечена.
То есть, если ВСУ бьют американским оружием по Белгороду, то обратно может прилететь северокорейский «чугуний» - вплоть до Киева и ряда территорий центральной части Украины. А то и целым пакетом... Да вместе с российскими средствами огневого поражения. В ответ ещё и на пакет военной помощи Киеву от Байдена и конгресса. И в этом случае иностранные «военные инструкторы» могут быть «несказанно благодарны» Макрону и другим лидерам стран НАТО, которые решили послать их на Украину.
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