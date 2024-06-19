Пакет с северокорейским «чугунием»: договор между РФ и КНДР может реализоваться на практике уже в ближайшее время в связи с ударами натовским оружием по России

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Пакет с северокорейским «чугунием»: договор между РФ и КНДР может реализоваться на практике уже в ближайшее время в связи с ударами натовским оружием по России

Сколько бы ни гадали западные политики и эксперты ещё в преддверии визита Владимира Путина в Пхеньян о том, какие именно договорённости будут достигнуты, сегодня в любом случае главы КНДР и России преподнесли им крайне неприятный и ощутимо болезненный сюрприз. Как уже сообщало «Военное обозрение», между Москвой и Пхеньяном подписан договор о стратегическом партнёрстве такого уровня, при котором страны будут оказывать военную помощь друг другу в случае агрессии со стороны третьих стран. А агрессия уже имеет место быть. И это подчеркнул Ким Чен Ын, указав на то, что агрессию в отношении России осуществляет весь блок НАТО.

Владимир Путин, выступая в Пхеньяне, вполне чётко дал понять, что эта договорённость может начать работать уже в ближайшее время и связано это с тем, что США и другие страны НАТО не только поставляют киевскому режиму оружие, но и разрешают применять его против, как сами говорят, международно признанной территории России.



Президент Путин:

В этой связи Российская Федерация не исключает для себя развития военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным сегодня документом.

Другими словами, северокорейские ракеты, включая ракеты дальнобойных систем РСЗО, превосходящих американские HIMARS по целому ряду параметров, смогут уже в скором времени поражать объекты противника на внушительном удалении от линии фронта - при реализации буквы договора.

Это могут быть самые разнообразные вооружения, учитывая тот уровень развития ВПК, которого Пхеньяну удалось достичь за последние годы. Среди прочего это дальнобойные реактивные снаряды KN-25 к 600-мм пусковым установкам. Такие ракеты в ходе прошлогодних пусков показали дальность поражения целей почти в 400 км. При этом реактивные снаряды являются вдобавок ещё и управляемыми. То есть, точность поражения целей даже на таком внушительном расстоянии обеспечена.

То есть, если ВСУ бьют американским оружием по Белгороду, то обратно может прилететь северокорейский «чугуний» - вплоть до Киева и ряда территорий центральной части Украины. А то и целым пакетом... Да вместе с российскими средствами огневого поражения. В ответ ещё и на пакет военной помощи Киеву от Байдена и конгресса. И в этом случае иностранные «военные инструкторы» могут быть «несказанно благодарны» Макрону и другим лидерам стран НАТО, которые решили послать их на Украину.
53 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Rage66 Звание
    Rage66
    +8
    Сегодня, 13:28
    То есть, если ВСУ бьют американским оружием по Белгороду, то обратно может прилететь северокорейский «чугуний»

    Корейцам теперь не надо будет бесплатно пулять в сторону Японского моря... yes
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +8
      Сегодня, 13:31
      Корейцам теперь не надо будет бесплатно пулять в сторону Японского моря...

      По моему, на Западенщине тоже очень ждут северокорейских "гостинцев"...
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +3
        Сегодня, 13:42
        британская разведка именно их и предупредила , ну а кто же им виноват ,если 70% военной логистики и газовые хабы находятся у них?
      2. guest Звание
        guest
        +5
        Сегодня, 13:44
        Цитата: Lev_Russia
        По моему, на Западенщине тоже очень ждут северокорейских "гостинцев"...

        Надеюсь дождутся.
      3. Бородач Звание
        Бородач
        +13
        Сегодня, 13:50
        Всё-таки северокорейцы решили принять участие в Армейских Играх -2024 на Украине. laughing lol wassat good
        РФ готова предоставить КНДР самые лучшие полигоны на Украине с реалистичными мишенями. wink
        Ждём взрыв пуканов в западной прессе. yes
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +3
          Сегодня, 13:54
          ....вони то оттуда будет..... belay
          1. Вежливый Лось Звание
            Вежливый Лось
            +3
            Сегодня, 14:07
            Цитата: Nexcom
            вони то оттуда будет

            Щаз Трамп Байдена "нефритовыми стеблями" по самое горло обложит. И полконгресса на дерьмо изойдет.
            1. fif21 Звание
              fif21
              0
              Сегодня, 14:55
              Цитата: Вежливый Лось
              Щаз Трамп Байдена

              Пусть что угодно говорят НАТОвские врунишки , про неучастие в боевых действиях против ВС РФ . В РФ считают , что НАТО ведет прямую агрессию . Фашингтон должен быть уничтожен , вместе с его шестерками . hi
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      +4
      Сегодня, 13:37
      США вынашивают план по созданию азиатского аналога НАТО, и данный военно-политический союз России и КНДР это только начало противовеса, опять же Вьетнам возможно присоединится ну и Китай, как бы не вертелся с экономической дружбой с США должен определиться, с кем они.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 13:52
        Про Вьетнам осталось ждать не долго.
        Очень интересно узнать про Камрань. yes
        1. Владимир80 Звание
          Владимир80
          0
          Сегодня, 15:52
          Очень интересно узнать про Камрань. yes

          а что камрань, там весь регион "под Китаем" скоро будет, даже если бы у нас были лишние в.с. - нам там делать нечего....
      2. paul3390 Звание
        paul3390
        0
        Сегодня, 14:02
        Интересно другое - какое именно определение в договоре понятий агрессия и помощь? То есть - когда стороны решат что это именно агрессия и какую конкретно помощь обязуются оказать в таком случае? Это ж самое важное!
      3. Normann Звание
        Normann
        0
        Сегодня, 14:24
        Китай - это Китай, они себе на уме...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 13:36
    Запад пока в ступоре.Без цензуры описывают обстановку визита Президента России в КНДР.Запад ухи наелся от подписании Ким Чен Ыном и Путиным В.В.пакта о Стратегическом партнёрстве.Особенно их обрадовала 4 статья пакта.Пока пережёвывают и думают что ответить.Даже в ЮК - тишина..
  3. Лешак Звание
    Лешак
    +4
    Сегодня, 13:42
    ...договор о стратегическом партнёрстве такого уровня, при котором страны будут оказывать военную помощь друг другу в случае агрессии со стороны третьих стран. А агрессия уже имеет место быть. И это подчеркнул Ким Чен Ын, указав на то, что агрессию в отношении России осуществляет весь блок НАТО.
    То есть появление, в зоне СВО, дивизии северокорейских "инструкторов" вполне возможно... what
    1. Дмитрий Иванов_1991 Звание
      Дмитрий Иванов_1991
      +3
      Сегодня, 13:49
      там скорее офицеры высшего среднего-звена будут в инструкторах и наблюдателях.
      смотреть, как мы командуем армиями, смотреть, как мы боремся с РЭБ и дронами, смотреть как мы ракеты пуляем и т.д.
      учится и учится.
      у них нет боевой практики, а то к чему готовились северо-корейцы - уже устарело.

      батальонов рядовых северо-корейцев, имхо, не будет.
      гробы никому не нужны. Хотя, сами северо-корейцы, думаю, с гордостью будут идти сражаться за нас.
      я почему-то в это верю.
      1. Single-n Звание
        Single-n
        +1
        Сегодня, 14:23
        Ну так обучить можно. Тех же пехотинцев за 4-6 месяцев. А может и быстрее , если у них изначально подготовка присутствует.
      2. Normann Звание
        Normann
        -2
        Сегодня, 14:26
        Их можно только использовать как людской ресурс, если это потребуется, а вояки они как и китайцы...
      3. faridg7 Звание
        faridg7
        +1
        Сегодня, 15:15
        Цитата: Дмитрий Иванов_1991
        там скорее офицеры высшего среднего-звена будут в инструкторах и наблюдателях.
        смотреть, как мы командуем армиями, смотреть, как мы боремся с РЭБ и дронами, смотреть как мы ракеты пуляем и т.д.
        учится и учится.
        у них нет боевой практики, а то к чему готовились северо-корейцы - уже устарело.

        батальонов рядовых северо-корейцев, имхо, не будет.

        будет. Ын очень заинтересован в получении боевого опыта своими военными спецами на всех уровнях. Вот прямо ОЧЕНЬ ЗАИНТЕРЕСОВАН. до такой степени, что даже мнение китайцев на этот счёт его слабо волнует. Кстати, русский язык эти специалисты вполне приемлемо знают.
    2. Bulrumeb Звание
      Bulrumeb
      +3
      Сегодня, 14:02
      По факту неизвестно, но если следовать букве договора, то такая возможность на законной основе есть.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 13:42
    . А агрессия уже имеет место быть. И это подчеркнул Ким Чен Ын, указав на то, что агрессию в отношении России осуществляет весь блок НАТО.
    . И что из всего этого получится???
    На предстоящих события будет очень интЭрЭсно будет посмотреть!!! soldier
    Скажем так, с военными из Кореи встречаются приходилось и с кем их можно сравнить... с вьетнамцами, наверно...
    У меня, ещё с тех далеки времен, устоявшаяся, чёткая связка... кубинцы, вьетнамцы, корейцы, хотя, можно к ним добавить ангольцев! Про остальных и говорить не хочется, такое себе.....
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +3
      Сегодня, 13:48
      географически Северная Корея это почти Россия, посмотрите там рядом Владивосток и наши Тихоокеанские базы, и правильно заранее предупредить супостатов не надо трогать КНДР это не минуемо затронет и Россию.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 13:54
        Корейцев нельзя победить, их можно попробовать уничтожить... а вот против такого желания мы им можем помочь! Это понимают все, кому положено, потому и бесятся, разную чушь по эфиру разносят, говорят, пишут.
        В общем, все как всегда.
    2. Normann Звание
      Normann
      +1
      Сегодня, 14:27
      Вот что значит
      будет посмотреть

      Русский язык изучали? Религия запрещает написать - посмотрим???
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 14:36
        И что, кто то не понял, что было написано?
        Если именно вам такое неприятно, тогда, в личном общении, кривлятся не буду.
        А так, не официальные бумаги заполняю, на исключительностью не претендую, могу позволить себе разные вольности, ибо скучно...
        1. Normann Звание
          Normann
          +1
          Сегодня, 15:03
          Так и на тарабарском можно написать, большинство поймет, только зачем?
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 15:11
            Наши понимают. Кто не понимает, не наш. О чем с ними можно говорить?
            Если кому то интересно, но не понятно, могу объяснить, делов то.
          2. Монтесума Звание
            Монтесума
            0
            Сегодня, 15:54
            Цитата: Normann
            Так и на тарабарском можно написать, большинство поймет, только зачем?

            "Интересно будет посмотреть" - вполне себе применяемое словосочетание и часто употребляется в других вариантах, типа: интересно будет узнать, интересно будет услышать, интересно будет попробовать. И в чём крамола? request
    3. faridg7 Звание
      faridg7
      +2
      Сегодня, 15:20
      Кубинцев и ангольцев встречать не доводилось, а вот вьетнамцы и северокорейцы- ребята вполне жёсткие, с ними вату катать не получится.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 15:24
        Потому они смогли надавать по рогам очень сильному противнику... все закономерно.
        1. faridg7 Звание
          faridg7
          +1
          Сегодня, 15:31
          Будем посмотреть на результаты поездки верховного во Вьетнам. Хороший союзник будет в регионе. Китайцам тогда придётся сильно задуматься, стоит ли размениваться на союз с британскими упырями( конечно понятно, что британцы им гарантируют мешать америкосам в их противостоянии с китайцами, но это же британцы- они с лёгкостью могут и подставить)
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 15:41
            Нам, с дивана, только наблюдать, строить теории, озвучивать гипотезы.
            Важные дела планируются на самом верху, а делать будут... именно делать будут, будем на это надеятся.
  5. Aurelio
    Aurelio
    -5
    Сегодня, 13:45
    Ma cosa se ne fa Putin di tutte queste armi tecnologiche se poi continua a farsi bersagliare dai Droni della NATO che calcolano al millimetro gli obiettivi dei missili lanciati da Kiev all'interno della Russia ? Fino ad ora sia Dmitry Peskov che Lavrov non hanno fatto altro che abbaiare alla luna avvertendo Nato & Amerika sulle autorizzazioni dei lanci di missili a lunga gittata e sui tecnici Nato che diventano possibili bersagli. Finora è sempre e tutto come prima.
  6. kvv Звание
    kvv
    +2
    Сегодня, 13:49
    хорошо бы получить такие рсзо, но пока это только догадки
  7. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    0
    Сегодня, 13:57
    Купите американское(натовское) оружие и бейте по Украине... А сюрпризы... думаю оговорены с "партнёрами", кураторы ,конечно болезненно для самолюбия... Вот такая многоходовочка - затяжная война... Выгодно всем, кроме России... С Украиной понятно - расходник.
  8. Санчо да Винча Звание
    Санчо да Винча
    +3
    Сегодня, 13:57
    Появился шанс КНДР, вслед за Вьетнамом, напихать за воротник Гегемону, кажется, у Ким Чен Ына огонёк в глазах горит!!! wink Почему не помочь слегонца хорошим людям? smile
  9. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 14:00
    Цитата: Бородач
    Ждём взрыв пуканов в западной прессе

    Не всё так однозначно, выделенный комментарий из Дейли Майл с таким переводом
    "Я думаю, что Клинтон, Буш, Блэр и Байден ответственны за убийства гораздо большего числа людей, чем эти двое!" и одобрений этому комментарию больше
  10. Grania Звание
    Grania
    0
    Сегодня, 14:03
    этот бы текст статьи.особенно последние два абзаца .да богу в уши..и еще вчера бы..вот это будет истиное выполнение договора
  11. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +2
    Сегодня, 14:15
    Надо Киму штук 100 старых тополь м отдать ввиду нашего перевооружения сяс. Если фшисты полезут им по фашингтону сюрпризы прилетят.
    1. Normann Звание
      Normann
      -2
      Сегодня, 14:29
      Только никто и никогда этого не сделает.
    2. spektr9 Звание
      spektr9
      0
      Сегодня, 15:14
      Надо Киму штук 100 старых тополь м отдать ввиду нашего перевооружения сяс

      Лучше передать все наработки по р36м
      И акулы с проектом 1144.2, вместо утилизации передать КНДР
  12. goscha_04 Звание
    goscha_04
    0
    Сегодня, 14:20
    обсуждать договорённости можно в общем ,или по разным категориям ,военное сотрудничество уже здесь обсуждают , можно аспект перевести на строительство на дальнем востоке, тут у нас действительно не хватает строителей, везти сюда после Крокуса азиатов табу, вот где корейцы могут помочь нам ,а мы им оплатить их работу
  13. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 14:23
    Думаю, что со временем станет известна конкретика договоренностей. Но визит однозначно удачный - звук рвущихся западных пуканов уже слышен. Уже ради этого Путино следовало слетать к товарищу Киму. В военной и в экономической сфере есть взаимные интересы у обеих сторон. Будем посмотреть.
  14. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 14:36
    Это могут быть самые разнообразные вооружения,
    эккипажи думаю тоже от них будут.
  15. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +3
    Сегодня, 14:44
    Надеюсь что и проблему рабочих рук оговаривали. Замена "незаменимых" азиатских бармалеев (вместе с семьями) на цивилизованных и аккуратных рабочих из КНДР очень востребована. Кстати в КНДР, в отличие от басмаческих новообразований, гражданам с детских лет представляют РФ дружественной страной.
    1. goscha_04 Звание
      goscha_04
      0
      Сегодня, 15:02
      не надо так радикально ,что интересно мы рассматриваем вопрос как против США, а на самом деле ни кто не дает анлитику ,что там на южнокорейском направлении ,там ведь вообще кошмар и ни кто не пишет про это.
  16. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 15:04
    Вот что пишет вражеское ВВС:
    предельно милитаризированная экономика [КНДР]позволила создать один из крупнейших в мире арсеналов снарядов и ракет, а это именно то, в чём российская армия сейчас нуждается больше всего

    северокорейские вооружения разрабатывались на основе старых советских, используют те же калибры и потому совместимы с современными российскими. Некоторые из них и вовсе являются почти точными копиями российских образцов — к примеру, северокорейская ракета KN-23 ... очень похожи на российские 9М723 для оперативно-тактического комплекса «Искандер-М»

    И далее:
    осенью прошлого года [2023] разведка Южной Кореи сообщала об отправке в Россию из КНДР миллиона снарядов (для сравнения — столько же обещали поставить Украине страны ЕС в марте 2023 года, но спустя год признали, что не выполнили обещание). А 14 июня [2024] Минобороны Южной Кореи заявило, что Пхеньян отправил России контейнеры уже с 5 млн артиллерийских боеприпасов, а также десятки баллистических ракет

    Сложно сказать, фейк это или правда, но, надеюсь, во-первых, что это соответствует истине, и, во-вторых, что после визита туда Путина поставки вырастут и количественно, и качественно)
  17. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 15:11
    КимЧенЫну нужно выступить и разрешить бить по 404 оружием КНДР.
    Вот будет шороху. А если серьезно, то ем есть, что предложить РФ из арсенала БРСД.
    1. faridg7 Звание
      faridg7
      0
      Сегодня, 15:41
      Дело вооружением не ограничится( хотя уже скорее не ограничивается). Корейские военспецы должны получить личный боевой опыт, на основе которого будут обучать л/с своей армии. Ын скорее всего захочет на основе ротации пропустить через украинский полигон весь состав боевых подразделений и это правильно
      1. Zaurbek Звание
        Zaurbek
        0
        Сегодня, 15:50
        Мне кажется это маловероятным. Скорее всего - производство боеприпасов.
        В отличие от КНР они и авто нам не смогут нормальных поставить.
        Вот если решатся к импорту РСЗО крупных калибров и ОТРК, то скорее всего там будут корейцы.
        1. faridg7 Звание
          faridg7
          0
          Сегодня, 15:54
          ну, если бы дело было только в боеприпасах, то северокорейскому ИЛ62 незачем было бы так часто челночить к нам...
  18. Замкадыш Звание
    Замкадыш
    0
    Сегодня, 15:45
    Есть еще одна потенциальная тема. У КНДР 120 Миг-21Ф-13/J-7/ПФМ, 30 Миг-21бис, по состоянию на 2023 год и летчики, которые на них летают. Этот аппарат, хоть и тяжелее воздуха, но может потянуть пару ФАБ250 с УМПК (а может и пару 500-к или четыре 250-ки). Пусть коллеги тренируются, МИГари корейские амортизируются, а наши СУ-34 для более серьезных дел пригодятся.
    Если технически нет подводных камней, то, корейские товарищи будут не против, кмк.
    1. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      0
      Сегодня, 15:52
      У нас в ВКС валом самолетов, которые могут кидать бомбы с УМПК . И к сожалению, применить по прямому назначению Су34 и 24 и 25 уже никто не даст...
      А для сбросов УМПК подойдут и Су30 и Су35. Только они себя сами и защитить смогут.