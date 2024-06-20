США оказывали давление на Вьетнам, чтобы воспрепятствовать визиту президента РФ в Ханой

Визит (президента РФ) демонстрирует, что Вьетнам активно реализует свою внешнюю политику в духе независимости, самостоятельности, диверсификации и многосторонности

Мы также всегда с благодарностью помним о той бескорыстной помощи и поддержке, которые российский народ оказывал Вьетнаму в нашем деле борьбы за независимость, возведения страны в прошлом, а также на нынешнем этапе развития, строительства нашего государства

Мы координируем наши действия и на международной арене. Россия придает важное значение развитию диалога с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, одним из ведущих членов которой является Вьетнам