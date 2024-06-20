США оказывали давление на Вьетнам, чтобы воспрепятствовать визиту президента РФ в Ханой
После поистине триумфального визита в Пхеньян и сенсационных результатов переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент РФ Владимир Путин вчера вечером прибыл с государственным визитом в столицу Социалистической Республики Вьетнам город Ханой.
Следует отметить, что США в открытую пытались воспротивиться приезду российского лидера в эту страну. Посольство США в Ханое в понедельник заявило, что «ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для пропаганды его агрессивной войны или иным образом позволять ему нормализовать свои зверства». Однако руководство Вьетнама давление и предупреждения Вашингтона по этому поводу проигнорировало. К слову, это уже пятый визит Путина во Вьетнам. О том, как встречали российского лидера и нашу делегацию в столичном аэропорту Нойбай, ВО уже писало.
— говорится в распространенном накануне заявлении правительства Вьетнама.
Ханой отвергает критику Запада в адрес Путина, который в последний раз посещал Вьетнам в 2017 году, когда там проходил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Вьетнам отказался от присоединения к масштабным западным санкциям в отношении России и выдерживает нейтральную позицию по конфликту на Украине.
На сайте Кремля сообщается, что сегодня президент России Владимир Путин и его вьетнамский коллега То Лам провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций. В приветственной речи президент Вьетнама подчеркнул, что визит Путина проходит в контексте 30-летия подписания Договора об основах дружественных отношений между Москвой и Ханоем. Кроме того, в следующем году исполнится 75 лет установлению дипломатических отношений между Вьетнамом и тогда еще СССР, правопреемницей которого является РФ.
— отметил президент Вьетнама, назвав сотрудничество с Россией важным стратегическим приоритетом.
В ответной речи Путин поздравил президента Вьетнама с переизбранием на эту должность. Российский лидер особо отметил, что Москве и Ханою следует развивать экономическое сотрудничество, добиваясь в том числе дальнейшего роста взаимного товарооборота.
— заявил президент РФ, пригласив своего вьетнамского коллегу в Москву на празднование в следующем году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
По итогам переговоров в расширенном составе делегаций принят и подписан ряд двусторонних документов. Среди них, в частности, межправительственное соглашение в области высшего образования. Подписан Меморандум о графике по реализации проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий на территории Социалистической Республики Вьетнам. Всего согласовано и подписано пятнадцать документов о сотрудничестве в различных сферах между РФ и СРВ.
Далее по программе визита состоятся отдельные встречи президента России с высшим руководством Социалистической Республики Вьетнам. В настоящее время Владимир Путин проводит беседу с премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Тинем.
Информация