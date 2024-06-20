США оказывали давление на Вьетнам, чтобы воспрепятствовать визиту президента РФ в Ханой

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США оказывали давление на Вьетнам, чтобы воспрепятствовать визиту президента РФ в Ханой

После поистине триумфального визита в Пхеньян и сенсационных результатов переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент РФ Владимир Путин вчера вечером прибыл с государственным визитом в столицу Социалистической Республики Вьетнам город Ханой.

Следует отметить, что США в открытую пытались воспротивиться приезду российского лидера в эту страну. Посольство США в Ханое в понедельник заявило, что «ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для пропаганды его агрессивной войны или иным образом позволять ему нормализовать свои зверства». Однако руководство Вьетнама давление и предупреждения Вашингтона по этому поводу проигнорировало. К слову, это уже пятый визит Путина во Вьетнам. О том, как встречали российского лидера и нашу делегацию в столичном аэропорту Нойбай, ВО уже писало.



Визит (президента РФ) демонстрирует, что Вьетнам активно реализует свою внешнюю политику в духе независимости, самостоятельности, диверсификации и многосторонности

— говорится в распространенном накануне заявлении правительства Вьетнама.

Ханой отвергает критику Запада в адрес Путина, который в последний раз посещал Вьетнам в 2017 году, когда там проходил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Вьетнам отказался от присоединения к масштабным западным санкциям в отношении России и выдерживает нейтральную позицию по конфликту на Украине.

На сайте Кремля сообщается, что сегодня президент России Владимир Путин и его вьетнамский коллега То Лам провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций. В приветственной речи президент Вьетнама подчеркнул, что визит Путина проходит в контексте 30-летия подписания Договора об основах дружественных отношений между Москвой и Ханоем. Кроме того, в следующем году исполнится 75 лет установлению дипломатических отношений между Вьетнамом и тогда еще СССР, правопреемницей которого является РФ.

Мы также всегда с благодарностью помним о той бескорыстной помощи и поддержке, которые российский народ оказывал Вьетнаму в нашем деле борьбы за независимость, возведения страны в прошлом, а также на нынешнем этапе развития, строительства нашего государства

— отметил президент Вьетнама, назвав сотрудничество с Россией важным стратегическим приоритетом.

В ответной речи Путин поздравил президента Вьетнама с переизбранием на эту должность. Российский лидер особо отметил, что Москве и Ханою следует развивать экономическое сотрудничество, добиваясь в том числе дальнейшего роста взаимного товарооборота.

Мы координируем наши действия и на международной арене. Россия придает важное значение развитию диалога с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, одним из ведущих членов которой является Вьетнам

— заявил президент РФ, пригласив своего вьетнамского коллегу в Москву на празднование в следующем году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По итогам переговоров в расширенном составе делегаций принят и подписан ряд двусторонних документов. Среди них, в частности, межправительственное соглашение в области высшего образования. Подписан Меморандум о графике по реализации проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий на территории Социалистической Республики Вьетнам. Всего согласовано и подписано пятнадцать документов о сотрудничестве в различных сферах между РФ и СРВ.

Далее по программе визита состоятся отдельные встречи президента России с высшим руководством Социалистической Республики Вьетнам. В настоящее время Владимир Путин проводит беседу с премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Тинем.
22 комментария
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  1. SS68SS Звание
    SS68SS
    +4
    Сегодня, 12:09
    Однако руководство Вьетнама давление и предупреждения Вашингтона по этому поводу проигнорировало.


    Помнят наверное кто их напалмом сжигал и гербицидами джунгли поливал. Надеюсь память не короткая как у некоторых... Россия всегда поддерживала молодых и слабых, кто против англосаксов поднимался. И никогда не предавала их.
    1. кредо Звание
      кредо
      +3
      Сегодня, 12:15
      Посольство США в Ханое в понедельник заявило, что «ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для пропаганды его агрессивной войны или иным образом позволять ему нормализовать свои зверства».

      В приличном обществе это называется "оборзевшие в корень", но США приличиям не научено и свои зверства, до сих пор чинимые по всему белу свету, воспринимает как благо, а богоугодные дела чужих мажет дёгтем. hi
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 12:38
        После поистине триумфального визита в Пхеньян и сенсационных результатов переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном

        Вот везде об этом пишут, но кроме громких слов никакой конкретики! В чём триумфальность то? В чём сенсационность результатов переговоров? Что включает взаимопомощь???
        Это где прочитать можно? Похоже народ совсем за держать стали! Достаточно "Ура" вставить в заголовок и никакой информации для анализа и размышлений уже давать не надо? Все на автомате будут повторно орать "Ура"? А ещё над скачущими охлами смеёмся! wassat В чём отличие то?
    2. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 12:18
      Извините, но "молодых и слабых" поддерживал СССР, а не Россия. Россия же, особенно та "которую мы потеряли", была таким же империалистическим хищником как и "англосаксы". Или Вы не в курсе как царская Россия, к примеру, участвовала в агрессии в Китай совместно с "англосаксами" или лезла в Корею?
      1. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        0
        Сегодня, 12:51
        Извините, но "молодых и слабых" поддерживал СССР, а не Россия.
        Всё написано... черным по белому:
        ...в следующем году исполнится 75 лет установлению дипломатических отношений между Вьетнамом и тогда еще СССР, правопреемницей которого является РФ.
        Имеем право.
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          0
          Сегодня, 12:56
          Это да, иметь право или ещё как то подгонять реальность под себя, это у нас любят.
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +1
        Сегодня, 12:58
        Цитата: Копчёный
        Россия же, особенно та "которую мы потеряли", была таким же империалистическим хищником как и "англосаксы".

        Ну совсем не таким то! Давайте уж по фактам! Где наша Тасмания, с поголовно вырезанным населением? Давайте сравним судьбы различных ханты, манси, ненцы, якуты, эвенки, чукчи и т.д... с судьбами различных сиу, ирокезов, семинолов, команчей и тд... Где и каком виде находятся эти народы сегодня? А может у нас в Эрмитаже стоит чучело набитое из последнего живого айна? А вот чучело последнего тасманца до сих пор стоит в Британском музее...
        Я не сторонник и тем более не любитель Россиикоторуюмыпотеряли... но ради справедливости - российская экспансия и англосаксонская экспансия, это совершенно разные процессы... Наверное, всё таки, дело в культуре. Я не припомню исторического примера, даже из Гражданской войны, которая отличалась особенными зверствами, когда бы наши войны на себя ожерелья из отрезанных ушей противника вешали...
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          0
          Сегодня, 13:01
          Да, действительно. Пришёл завоёвывать и не тупо убил всех как эти англосаксы, а включил в своё податное население. Это совсем другое дело!
          1. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            0
            Сегодня, 13:03
            Цитата: Копчёный
            Да, действительно. Пришёл завоёвывать и не тупо убил всех как эти англосаксы, а включил в своё податное население. Это совсем другое дело!

            А вы считаете, что разницы нет?
            1. Копчёный Звание
              Копчёный
              -1
              Сегодня, 13:09
              Да, считаю, что нет разницы. Особенно, когда это делает некий чёрт, который заявляет мне, что получил власть от Бога и я должен делать всё, что он говорит.
    3. Олень Звание
      Олень
      +1
      Сегодня, 12:20
      Да Вьетнам уже давно зовет Россию к себе Они ненавидят амерсов и прочих ,но торгуют с ними ..Они помнят нас Русских и нашу помощь и военную (ПВО истребители и )..
      Читал много про этот переиод мемуаров , ну и так
      Знаете что самое интересное было во Вьетнаме у наших ? За ними всегда шла охрана из вьетнамцев ,скрытная и даже девушки .. И бывало под авиаобстрел попадали наши спецы и их буквально телами накрывали вьетнамская охрана ..маты перематы наших на них не действовали Ответ один у нас приказ !
      Сломали мы амерсам там хребет ,сбежали в панике
      1. Простой Звание
        Простой
        +1
        Сегодня, 12:43
        Цитата: Олень
        Сломали мы амерсам там хребет ,сбежали в панике


        У вас ус отклеился. lol
        1. Олень Звание
          Олень
          -1
          Сегодня, 12:57
          Цитата: Простой
          Цитата: Олень
          Сломали мы амерсам там хребет ,сбежали в панике


          У вас ус отклеился. lol

          Спасибо сейчас приклею ..)))) laughing good
          Подкол класс hi
    4. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +3
      Сегодня, 12:33
      Цитата: SS68SS
      И никогда не предавала их.

      Скажите это Хоннекеру или Наджибулле wassat А сколько раз Россия голосовала за резолюции Совбеза ООН, вводивших санкции против КНДР?
    5. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +1
      Сегодня, 13:07
      Давно забыли. Во Вьетнаме очень хорошо относятся к гражданам США, а правительство всячески приветствует американские инвестиции. Поколение, помнящее ужасы войны, сошло на нет, а нынешнее относится к ней как мы к войне 1812. Просто Вьетнам остается дружественной нам страной и разменивать эту дружбу на плюшки США не намерен. Некоторые назвали бы это многовектоностью и синдромом Лукашенко.
  2. nokki Звание
    nokki
    +2
    Сегодня, 12:21
    Англосаксы - истинные слуги дьявола : наглые и лживые перманентные убийцы и грабители. Огонь небесный и земной должен их жечь всегда и везде! Не будет мира и покоя нашей планете, пока мы не отправим их в ад!
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 13:00
      Цитата: nokki
      Англосаксы - истинные слуги дьявола : наглые и лживые перманентные убийцы и грабители. Огонь небесный и земной должен их жечь всегда и везде! Не будет мира и покоя нашей планете, пока мы не отправим их в ад!

      Где то я это уже слышал... winked
      Аааа... вспомнил! Один австрийский художник так кричал! Только про евреев... wassat
      Гена, ты ли это? belay
  3. Олень Звание
    Олень
    +2
    Сегодня, 12:34
    У меня мужики при слове Вьетнам сразу эта песня в душе .. soldier

    Работаем мужики и черти нам не братья . soldier
    Не опозорим наших дедов и прадедов ..Они знали сущность всего и воевали насмерть
    И в Корее тоже !!!! Нос утерли амерсам ,еще при Сталине
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 13:19
      «И в Корее тоже !!!! Нос утерли амерсам ,еще при Сталине»©
      Да? Амерсы об этом знают? По чесноку. Без набивших оскомину лозунгов.
      Чем, кстати, война окончилась? А она окончилась?
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:59
    США оказывали давление на Вьетнам, чтобы воспрепятствовать визиту президента РФ в Ханой
    . Если подумать... во всех странах, у кого с полосатиками была жёсткая конфронтация/конфликты, не склонны особо прислушиваться к "советам" полосатиков... исключение составляют те страны, которые под "окупацией" полосатиков до сих пор.
  5. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 13:11
    Вьетнам отказался от присоединения к масштабным западным санкциям в отношении России и выдерживает нейтральную позицию по конфликту на Украине.

    Ну, вот! Теперь и Вьетнам "Ось зла" зачислят... Представительная компания собирается, однако.
  6. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 13:19
    Сам факт того, что какая-то сволочь может оказывать подобное давление на суверенную, вроде бы, страну должен заставить задуматься о создании антиколониального блока.