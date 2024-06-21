Американские медиа: Россия создаёт пояс военно-морского влияния от Японского до Южно-Китайского морей

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Американские медиа: Россия создаёт пояс военно-морского влияния от Японского до Южно-Китайского морей

В зарубежной прессе продолжается обсуждение соглашений о стратегическом партнёрстве, которые были подписаны Россией с КНДР и Вьетнамом. Несмотря на то, что в соглашении с Ханоем нет «военной» части, на Западе начинают обсуждать «возможное появление российских военно-морских баз» в этой стране. Видимо, память о Камрани...

Говорится о том, что российские боевые корабли «теперь могут беспрепятственно швартоваться в портах Северной Кореи на Японском и Жёлтом морях. С аналогичными «расстройствами» выступают в Сеуле, где в МИД, как уже сообщало «Военное обозрение», решили вызвать посла РФ, чтобы «обозначить чёткую позицию Республики Корея по вопросу военно-технического сотрудничества между Москвой и Пхеньяном».



«Озабочена» сотрудничеством России с КНДР и Япония, где, видимо, никак не могут взять в толк тот факт, что суверенные страны имеют полное право сотрудничать друг с другом вне зависимости от того, как на это смотрят другие, особенно противники. А союзником и даже нейтральной в отношении России страной Японию назвать нельзя, так как она давно спонсирует враждебный нам киевский режим.

После визита Владимира Путина в Ханой на Западе и в стане американских сателлитов в Восточной Азии заговорили о том, что российские боевые корабли «теперь смогут использовать вьетнамские порты». При этом на Западе, видимо, забывают, что такого запрета для российских кораблей не существовало и до подписания соглашения от 20 июня 2024 года.

В американских и японских медиа заявляют, что теперь Россия создаёт «пояс военно-морского влияния от Северной Кореи до Вьетнама в Японском, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях». И, конечно же, всё это преподносится западными властями и контролируемыми им режимами как «вызов демократии». Значит, будут ещё больше запрашивать средств на военные бюджеты. А таковой в одних только США приближается к 900 млрд долларов.
29 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Alien From Звание
    Alien From
    0
    Сегодня, 08:08
    Шоу продолжается, масло в огне
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 08:19
      Если быть точным-Россия возвращается.
      1. Silver99 Звание
        Silver99
        -2
        Сегодня, 08:25
        В КНДР без сомнения будут российские военные базы, ракетные силы будут держать на прицеле всех сателитов США в этом регионе, а станции раннего обнаружения ракетного нападения обезопасят российский Дальний Восток.
        1. Egeny Звание
          Egeny
          +1
          Сегодня, 09:15
          держать на прицеле всех сателитов США

          ...достаточно наших Курил.
          ...а станции раннего обнаружения находятся там же.
  2. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +7
    Сегодня, 08:08
    Россия и военно-морское влияние, мягко говоря это очень преждевременное умозаключение.
    1. Egeny Звание
      Egeny
      0
      Сегодня, 09:16
      ...Вы про "Кузю" забыли.)
  3. Ясная Звание
    Ясная
    +1
    Сегодня, 08:08
    Значит, будут ещё больше запрашивать средств на военные бюджеты. А таковой в одних только США приближается к 900 млрд долларов.

    Про их запросы понятно, непонятно только сколько ещё можно дурачить американских налогоплательщиков по зомбо СМИ.
    1. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      0
      Сегодня, 08:25
      Цитата: Ясная
      непонятно только сколько ещё можно дурачить американских налогоплательщиков

      налогоплательщики не одно и тоже что военные корпорации smile
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 08:10
    В зарубежной прессе продолжается обсуждение соглашений о стратегическом партнёрстве, которые были подписаны Россией с КНДР и Вьетнамом.

    Что им остается? Тока обсуждать....
    . Россия создаёт «пояс военно-морского влияния от Северной Кореи до Вьетнама в Японском, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях».

    Кто- то разрушает... кто- то создает.... smile
  5. Ясная Звание
    Ясная
    -1
    Сегодня, 08:11
    в Сеуле решили вызвать посла РФ, чтобы «обозначить чёткую позицию Республики Корея по вопросу военно-технического сотрудничества между Москвой и Пхеньяном».

    Наконец-то узнаем, кто там посол и его роль в угрозе этой чертовой западной демократии.
  6. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 08:20
    Сколько меня минусовали (и ещё будут ...совать!), а США с подельниками сразу раскусили, чем им это грозит.
    Если всё пойдёт как надо, то после объединения Кореи под мудрым руководством Ким Чен Ына, вся антикитайская, да и антироссийская стратегия Гегемона потерпит крах. И вся подготовка к войне на Тихом океане, всё эти договора с Японией и AUKUS - ни к чему.
    Посмотрим, что получится с Вьетнамом. Уж больно сильно США его обхаживают. В принципе достаточно и нейтрального статуса.
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 08:30
      после объединения Кореи
      Вы правильно подметили, что главной целью подписания сотрудничества между РФ и КНДР это посыл Западу, что РФ поддерживает сторону КНДР в Корейском вопросе. Озабоченность Японии также понятно, потому как после объединения Кореи они следующие на очереди.
      Посмотрим, что получится с Вьетнамом.
      Вывод Вьетнама из орбиты влияния США, это шаг по разрушению кольца создаваемого американцами во круг Китая. (Между Вьетнам и Китаем есть территориальные споры, которых нет между Вьетнам и РФ.) hi
    2. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      -2
      Сегодня, 09:03
      Объедение Кореи? А вы точно уверены что южнокорейский народ мечтает не доедать как соседи? Зачем им диктатор в третьем поколении ?
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 09:17
        Извините, но сначала США и Ко и так небольшое количество сельскохозяйственных территорий(остальное горы) Северной Кореи уменьшили ковровыми бомбардировками,а потом душили постоянными санкциями в числе которых даже удобрения не привезти.
        1. ASSAD1 Звание
          ASSAD1
          -2
          Сегодня, 09:30
          Плохо что простые люди десятилетиями расплачиваются за амбиции руководителей.
          1. Копчёный Звание
            Копчёный
            +1
            Сегодня, 09:31
            Простые люди во все времена и народы расплачиваются за амбиции правящего класса.
            1. ASSAD1 Звание
              ASSAD1
              -1
              Сегодня, 09:34
              Согласен, но где-то терпимо, а где-то вот прямо от всей души.
              1. Копчёный Звание
                Копчёный
                0
                Сегодня, 09:36
                Ну тогда озвучьте примеры где было/есть это самое "терпимо".
                1. ASSAD1 Звание
                  ASSAD1
                  -1
                  Сегодня, 09:41
                  Вы считаете что в тех же Кореях народ одинаково плохо живёт?
                  1. Копчёный Звание
                    Копчёный
                    -1
                    Сегодня, 09:51
                    Да. Человек так устроен, что ему будет плохо и при всеобщей уравниловке и при всеобщем "доступе" к благам.
  7. bambr731 Звание
    bambr731
    +1
    Сегодня, 08:22
    в Сеуле, где в МИД, как уже сообщало «Военное обозрение», решили вызвать посла РФ, чтобы «обозначить чёткую позицию Республики Корея по вопросу военно-технического сотрудничества между Москвой и Пхеньяном».

    Сеулу нужно чётко обозначить, что не их собачье дело, с кем и как сотрудничать России. Причём раз и навсегда обозначить
  8. Шиномонтажник Звание
    Шиномонтажник
    0
    Сегодня, 08:25
    Говорится о том, что российские боевые корабли «теперь могут беспрепятственно швартоваться в портах Северной Кореи на Японском и Жёлтом морях.

    Все, конец гегемонии США на море. Могут спокойно переделывать свои авианосцы в баржи для перевозки арбузов, все равно толку от них никакого не будет. Как пели наши деды "Самое синее в мире, Желтое море мое!"
  9. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 08:42
    Коллеги, не в тему - а кто подскажет, что за шлем дарта вейдера на титуле? lol Что за пушка? Не похожэ на зенитку, хотя вроде сверху есть какой-то намек, что под ствол что-то сдвигается.
    З.Ы. Любопытство feel
    1. DirtyLiar Звание
      DirtyLiar
      +1
      Сегодня, 08:56
      АК 630 вроде как (скорострельный корабельный комплекс).
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:49
    На счёт швартоваться в КНДР ТОФу улвбнуло,там вообще у нас должно быть " гнездо",чтобы всяким АПЛ из США надо будет проявлять чудеса изобретательности чтобы попасть в ЮК." Скажите" сыр" вас снимают! "bully
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:05
    Американские медиа:
    . Создаёт и создаёт... полосатики, а до них другие разные, создавали, если получалось, что то типа того??? И что в мире от того изменилось???
    Всё это временно, потому как вечного не бывает вообще, ничего!
  12. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 09:50
    Американские медиа: Россия создаёт пояс военно-морского влияния от Японского до Южно-Китайского морей
    Да хоть бы и так. Пора уже меркатосию под плинтус подсовывать.
  13. A17ttt
    A17ttt
    -1
    Сегодня, 10:02
    Ну что же, можно предположить, что следующая горячая точка (по типу Украины) уже определена и идет просчет возможного локального конфликта.
    Привет теперь - Ю Корея.

    Можно смело в этом увидеть свое желание Японии - сохранить свой технологический суверенитет. Ничего личного - только бизнес.
    Ну и в целом локация самой Японии и Ю Кореи - подталкивают к реализации такого сценария.

    А что до ВьетнамЭ, то это прямой ответ - ФилиппинамЭ.

    Все прекрасно читается глядя на карту. Будет прекрасно освещать небосвод - Ю Корея и ФилиппинамЭ. И есть большая вероятность, что и Япония - попадет под раздачу. Расстояние до материковой зоны и прямое вмешательство - всё-таки имеет значение.

    Кто хочет удачно войти в Фондовый рынок Японии - уже сейчас нужно шевелить "булками" - создавая обходной механизм. Там как никак серьезная Фондовая биржа и очень много патентов.
    Есть желающие через ЕС - погреть руки?!
  14. sodium20 Звание
    sodium20
    0
    Сегодня, 11:05
    A brilliant checkmate by Russia & China, to end the American/NATO circus in Asia. drinks