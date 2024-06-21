Американские медиа: Россия создаёт пояс военно-морского влияния от Японского до Южно-Китайского морей
В зарубежной прессе продолжается обсуждение соглашений о стратегическом партнёрстве, которые были подписаны Россией с КНДР и Вьетнамом. Несмотря на то, что в соглашении с Ханоем нет «военной» части, на Западе начинают обсуждать «возможное появление российских военно-морских баз» в этой стране. Видимо, память о Камрани...
Говорится о том, что российские боевые корабли «теперь могут беспрепятственно швартоваться в портах Северной Кореи на Японском и Жёлтом морях. С аналогичными «расстройствами» выступают в Сеуле, где в МИД, как уже сообщало «Военное обозрение», решили вызвать посла РФ, чтобы «обозначить чёткую позицию Республики Корея по вопросу военно-технического сотрудничества между Москвой и Пхеньяном».
«Озабочена» сотрудничеством России с КНДР и Япония, где, видимо, никак не могут взять в толк тот факт, что суверенные страны имеют полное право сотрудничать друг с другом вне зависимости от того, как на это смотрят другие, особенно противники. А союзником и даже нейтральной в отношении России страной Японию назвать нельзя, так как она давно спонсирует враждебный нам киевский режим.
После визита Владимира Путина в Ханой на Западе и в стане американских сателлитов в Восточной Азии заговорили о том, что российские боевые корабли «теперь смогут использовать вьетнамские порты». При этом на Западе, видимо, забывают, что такого запрета для российских кораблей не существовало и до подписания соглашения от 20 июня 2024 года.
В американских и японских медиа заявляют, что теперь Россия создаёт «пояс военно-морского влияния от Северной Кореи до Вьетнама в Японском, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях». И, конечно же, всё это преподносится западными властями и контролируемыми им режимами как «вызов демократии». Значит, будут ещё больше запрашивать средств на военные бюджеты. А таковой в одних только США приближается к 900 млрд долларов.
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