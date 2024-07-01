Гладкоствол переднего края: дробовики для применения в СВО
Ударные FPV БЛА стали главной проблемой Российских войск и одной из главных проблем ВСУ. На фото – БЛА «Упырь» российского производства
Массовое распространение т. н. FPV-дронов (FPV-БЛА) привело к запросу со стороны войск на средство для их поражения.
Средства РЭБ, как многократно было предсказано, имеют ограниченную эффективность, вследствие чего в войсках возникла острая потребность в гладкоствольном оружии – дробовиках.
В применении гладкоствольного оружия в войсках нет ничего особенного, ещё во время войны во Вьетнаме ВС США применяли такое оружие даже в бою, да и сейчас оно повсеместно используется как спецсредство.
У ВС РФ крайне остро стоит вопрос защиты войск от малых ударных FPV-БЛА. Средний по квалификации стрелок действительно может сбить летящий малый беспилотный летательный аппарат (БЛА) с помощью гладкоствольного ружья.
Американские солдаты тренируются применять дробовики, в данном случае «Моссберг» 590А1
Практика показывает – при всей ограниченности возможностей гладкоствольного оружия, оно даёт некоторые возможности по защите от БЛА на малых высотах (как раз там, где летают FPV), и поэтому имеет смысл составить ряд рекомендаций по выбору и использованию этого оружия, которые могли бы быть полезны в войсках.
Данную статью не следует понимать как рекламу дробовиков как универсального средства против малых БЛА, это не так, основной нажим нужен на другом направлении, но для средства последнего шанса дробовики подходят.
Пример стрельбы из гладкоствольного ружья по FPV-БЛА на видео по ссылке.
Ранее этот вопрос поднимался в «Военном обозрении» в статье Андрея Митрофанова «50 000 дробовиков в год для Российской Армии. Почему проблему FPV-дронов-камикадзе необходимо решать уже сейчас».
Сейчас же необходимо приземлить вопрос, полностью разобрав его с технической точки зрения и отчасти с организационной.
Сначала техническая часть.
Боеприпас
В силу малых размеров и высокой скорости цели, поразить её пулей почти невозможно, требуется боеприпас с рассеиванием поражающих элементов. Картечь имеет слишком крупные поражающие элементы (картечины, которых в патроне слишком мало), поэтому патрон должен быть дробовой.
Мелкая дробь может не разрушить FPV, у большой – такая же проблема, как у картечи, крупных дробин в патроне немного, поэтому нужно стараться применять патроны с дробью 2–5 (диаметр дробин 3–3,75). Это не значит, что другие не подходят, просто указанный диапазон номеров, скорее всего, будет наилучшим.
По калибру – наилучшим вариантом является 12-й калибр (18,5 мм). Такие патроны обладают максимальной убойностью и содержат в себе больше дробин, чем все остальные.
Выбор оружия
Так как Минобороны почти не поставляет «гладскоствол» в армию (ходила информация о большой разовой закупке и всё), и ружья приобретаются или самими бойцами, или с помощью спонсоров, то у закупщика есть возможность сделать выбор. Соответственно, рекомендации по подбору гладкоствольного ружья имеют смысл.
Определим контуры оптимального ружья для защиты от FPV-БЛА.
По типу ствола.
Существуют как цилиндрические стволы, так и стволы с дульными сужениями. Подробно вопрос дульных сужений раскрыт в статье «Дульные сужения (чок, получок, парадокс и т. д.)», из неё понятно следующее.
По мере того, как увеличивается дульное сужение, кучность стрельбы с применением дроби и картечи растёт.
Иллюстрация роста кучности с ростом дульного сужения. При этом надо помнить, что после определенного момента снижается применимость некоторых размеров дроби
Это говорит о том, что ружья с цилиндрическими стволами хуже подходят для защиты от FPV, чем с дульными сужениями.
Дульное сужение не должно быть слишком большим, так как ухудшается эффективность стрельбы крупной дробью.
Наилучшим выбором для стрельбы по БЛА стоит признать дульное сужение «чок».
Если в распоряжение подразделения попало ружьё с цилиндрическим стволом, то при наличии возможности его нужно дооснастить дульной насадкой с «чоком».
Важно! Согласно российскому законодательству, данное действие запрещено, Госдума последними поправками к закону об оружии запретила гражданам самим проводить такие модификации, поэтому в тылу оказавшееся у бойца ружьё должно быть спрятано. Шансы на то, что доработанное ружьё вызовет проблемы с законом, минимальны, но лучше заранее об этом побеспокоиться.
По длине ствола.
Для стрельбы по малой воздушной цели лучше подходит длинный ствол. Чем ниже длина ствола, тем ниже кучность, тем большую осыпь даёт дробь. Однако, чем длиннее ствол, тем тяжелее поворачивать ружьё, тем оно менее манёвренно и тем тяжелее его носить физически. Тем не менее при отражении удара FPV на открытой местности критичной будет вероятность поражения цели, а следовательно нужно брать максимально длинный ствол, 710–750 мм в зависимости от модели ружья.
Можно сказать и о минимальной длине: 610–660 мм – это минимум. При меньшей длине ствола кучность стрельбы дробью будет неудовлетворительная, впрочем, короткие стволы цилиндрические.
Вопрос о том, какая длина ствола предпочительнее в уличных боях, например из око зданий, и в других стесненных условиях, требует дополнительной экспериментальной проверки.
По длине патронника.
По длине патронника однозначно нужно выбирать 76-мм, так как из него можно стрелять и более короткими патронами, а вот обратное неверно. Но если доступны только ружья с патронниками 70 мм, то это вполне допустимо.
По прицельным приспособлениям.
В базе существуют ружья с обычным открытым прицелом (мушка и целик) или мушкой и прицельной планкой.
Ружья с длинными стволами и дульным сужением всегда имеют мушку и планку. Следует признать, что именно это является оптимальным для стрельбы по воздушным целям.
Вопрос о применении по БЛА различных видов коллиматорных прицелов требует отдельного исследования, если при стрельбе из автомата коллиматор сразу поднимает точность стрельбы минимум на треть, то с гладкоствольным оружием и необходимостью стрелять навскидку на короткую дистанцию такой ясности нет.
Однозначно нужны ночные прицелы для защиты от БЛА ночью, но оснащение ружей ими также требует специальных доработок в мастерской, что чаще всего будет невозможно.
По типу магазина.
В продаже имеются ружья как с трубчатым подствольным, так и с отъёмным коробчатым магазинами.
Ружья с отъёмными магазинами («Сайга», «Вепрь») имеют короткий цилиндрический ствол, и уже поэтому не могут быть выбраны.
Тем не менее нужно раскрыть вопрос с магазином подробнее.
У трубчатого магазина есть два свойства, обеспечивающие ему превосходство над отъёмным коробчатым магазином.
Первое – трубчатый магазин даёт возможность добавлять в него патроны между выстрелами.
Второе – его нельзя потерять.
Коробчатые магазины к ружьям 12-го калибра очень велики, объёмны, требуют для переноски крупногабаритных подсумков.
«Добросить» в коробчатый магазин патрон невозможно.
На видео ниже скоростная зарядка/дозарядка трубчатого магазина.
По опыту, хороший стрелок тратит на FPV-БЛА 1–3 патрона.
Стандартной ёмкостью трубчатого магазина является 4 патрона, кроме того, конструкция любого ружья позволяет зарядить его по схеме: 1 в патроннике +4 в магазине.
Это значит, что даже у стандартного ружья ёмкость магазина позволяет сбить в среднем два БЛА без дозарядки.
Такую ёмкость магазина можно считать минимально достаточной. Так как дозарядка ружья с трубчатым магазином в ходе стрельбы производится быстрее, чем смена магазина у ружья с коробчатым магазином, то выбирать нужно трубчатый магазин.
Российский гладкоствольный карабин «Вепрь-12К» у бойца французского полицейского подразделения. Видны размеры 8-зарядного магазина и то, как в нём удерживаются патроны. В поле это не лучший вариант.
По способу перезарядки.
Среди ружей с трубчатым магазином можно найти как полуавтоматические ружья, так и ружья с ручной перезарядкой, т. н. «помповые».
Последние отличаются меньшей массой, чем полуавтоматы, и нечувствительностью к типу патрона – осечный патрон выбрасывается движением цевья мгновенно.
Однако минусом «помпы» являются требования к стрелку – на «помпу» его дольше учить.
Поэтому следует выбирать полуавтомат, оставив «помпы» тем профессионалам, которые по своей подготовке способны раскрыть их потенциал.
По типу приклада.
Тип приклада имеет куда большее значение, чем можно подумать – стрелок, имеющий классическую ложу с классическим прикладом, изготовится к стрельбе чуть быстрее, чем стрелок, имеющий пистолетную рукоятку и складной приклад.
Преимущества пистолетной рукоятки в виде более быстрого перехода на стрельбу с другого плеча в борьбе с БЛА особого значения не имеют, да и реализовать средний по подготовке стрелок их не сможет.
Таким образом, наше ружьё – это длинноствольный полуавтомат 12-го калибра с трубчатым магазином, «чоковым» сужением ствола, 76-мм патронником, прицельной планкой и классическим прикладом без пистолетной рукоятки. Из доработок для такого ружья имеют смысл только крепления для оптического (ночного) прицела и удлинитель магазина на 1 патрон.
Такое ружьё менее привычно для бойцов, чем напоминающие АК «Сайги» и «Вепри», и под него придётся специально переучиваться, но оно эффективнее, и намного.
Подготовка стрелка
Базовые навыки по стрельбе из ружья по движущейся цели стрелок может получить, стреляя по тарелочкам, однако для наработки всех необходимых приёмов стрельбы следует стрелять и по «учебным» (не несущим боевого заряда) FPV-БЛА, идущим как на самого стрелка, так и на другую цель.
Естественно, что для подразделения, получившего гладкоствольные ружья уже на передовой, всё это окажется недоступно.
Поэтому для минимального обучения должны быть хорошо продуманные письменные инструкции и, если есть возможность использовать телефоны, планшеты или компьютеры, то обучающие видеоролики.
Организационная часть.
Необходимо, чтобы в любом действующем на открытой местности подразделении был примерно один обученный стрелок с гладкоствольным оружием на четырёх бойцов, выполняющих иные задачи.
Такой стрелок в наступлении должен нести боекомплект, из расчёта двадцать патронов на каждого человека в охраняемой группе из состава подразделения.
Российский солдат с гладкоствольным карабином «Вепрь-12» в зоне СВО
Например, штурмовая группа на базе половины взвода из двух отделений сокращённой численности по 5 человек в каждом, командира и пары бойцов, подчиненных непосредственно ему, всего 13 человек, должна иметь в своём составе не менее 3-х бойцов с «гладкостволом», которые должны иметь на троих не менее 260 патронов.
При этом нужно тщательно взвесить то, какое оружие должны будут нести эти бойцы – ружья тяжёлые и большие, если вместе с ними нести ещё и штатные автоматы и сменные магазины к ним, но боец может оказаться очень существенно нагружен.
С другой стороны, гладкоствольные ружья почти неприменимы в бою против пехоты противника, и если боец с «гладким» окажется против пехотинца противника с автоматом, то он, скорее всего, обречён.
Для определения оптимального состава вооружения бойца с гладкоствольным оружием нужны экспериментальные учения. Зарубежный опыт тут не поможет, в США, например, практики ближнего боя отрицают саму возможность использования в бою солдат с гладкоствольным оружием, а например, в ВС Великобритании такие вещи делаются, в том числе в боевой обстановке.
Кроме того, иностранным войскам не приходилось действовать против FPV. Нам придётся всё нарабатывать самим.
Бойцам нужны средства для переноски патронов 12-го калибра, позволяющие быстро дозаряжать ружьё при стрельбе, в перерывах между выстрелами, и которые не мешают ползать, должно быть исключено повреждение патронов в укладке при ползании, а бойцы должны помнить про то, что патроны 12-го калибра очень уязвимы перед механическим воздействием.
Пример подсумка для автоматного магазина и патронов 12-го калибра с подвесом MOLLE. Плюс – возможность быстрого выхватывания патронов, минус – уязвимость патронов при ползании и падении на землю.
Подсумки для патронов 12-го калибра. Хорошо защищают патроны, но быстро выхватывать патрон для перезарядки сложнее.
Нельзя совмещать должность стрелка с гладкоствольным оружием и оператора носимых средств РТР и РЭП, предназначенных для заблаговременного обнаружения БЛА и подавления радиоканалов управления ими и трансляции телеизображения.
Задача на ближайшее будущее
В России производятся два ружья, которые практически без доработок подходят для задач по защите от FPV-БЛА, речь идёт о ружьях МР-155 и «Бекас-12М Авто». Министерство обороны должно принять эти ружья на вооружение с длинными стволами, а также получить разрешение закупать их иностранные аналоги. Также на вооружение должен быть принят дробовой патрон к гладкоствольному ружью калибра 18,5 мм.
Ружьё МР-155 Ижевского механического завода
Ружьё «Бекас»-12М автозавода «Молот»
Сразу после этого такое оружие должно начать закупаться для войск из расчёта не менее 3 ружей на каждый развернутый на линии боевого соприкосновения взвод, с перспективой выхода на три ружья на любой воюющий взвод, и далее по одному на артиллерийский расчёт.
Возможно, Минобороны смогло бы взять в пример Росгвардию, где на вооружении состоит стрелковый комплекс ССК-18,5 в составе гладкоствольного карабина КС-П (военизированное ружьё МР-153 с удлиненным магазином и складным прикладом) и гладкоствольного карабина КС-К (военизированная «Сайга-12К»), оба калибра 18,5-мм (12-й калибр). Это, правда, не то, что нужно.
В солдатской среде можно встретить мнения о том, что дробовики становятся важнее, чем автоматы, так как до встречи с противником в ближнем бою ещё надо как-то дожить, а FPV-БЛА – вот они, здесь.
Это не совсем верно, однако очевидно, что насыщенность подразделений на передовой гладкоствольным оружием необходимо резко увеличить. Пока Минобороны ещё только раскачивается на этом направлении, а значит – и ружьями придётся заниматься частным спонсорам и волонтёрам. К счастью, механизмы поставки дробовиков от частных лиц и благотворительных организаций воинским частям Минобороны разработало. Надеюсь, эта статья окажется полезной для тех, кто уже сейчас организует эти поставки.
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