Украинская сторона: Возможно, уже после первого ракетного удара по аэродрому Миргорода истребители поднять в воздух было некому

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Украинская сторона: Возможно, уже после первого ракетного удара по аэродрому Миргорода истребители поднять в воздух было некому

Продолжают появляться подробности вчерашней ракетной атаки по аэродрому в полтавском Миргороде, где были уничтожены и повреждены в общей сложности 6 истребителей ВС ВСУ, в том числе использовавшихся для ударов с помощью французских и британских ракет авиационного базирования.

Украинские паблики, ссылаясь на военнослужащих ВСУ, пишут о том, что ракетных прилётов по аэродрому было четыре. Использовались ракеты не только с кассетной боевой частью, но и с обычной боеголовкой. При этом украинская сторона сетует на то, что после первого удара «самолёты не покинули территорию аэродрома и не взлетели». Соответственно, это свидетельствует либо о том, что уже после первого удара все находившееся на авиабазе в Миргороде истребители Су-27 ВС ВСУ получили такие повреждения, которые не позволили их поднять в воздух с той целью, чтобы обезопасить от дальнейших (возможных на тот момент) ударов, либо о том, что поднимать самолёты в воздух было некому.



Напомним, что по состоянию на вчерашний вечер сообщалось о ликвидации на аэродроме в Полтавской области минимум 14 украинских военнослужащих, включая лётчиков, которых ранее на Западе готовили для пилотирования американских истребителей F-16. Как пишут на Украине, вполне могло случиться так, что уже после первого удара «Искандера» значительная часть личного состава авиабазы была потеряна.

Ещё один повод для украинской рефлексии в данном случае состоит в том, что российский дрон-разведчик в течение нескольких часов беспрепятственно вёл съёмку территории аэродрома, передавая данные в режиме реального времени. То есть, либо возле аэродрома вообще не было систем ПВО, либо для этих систем российский БПЛА остался незаметен.

Оправдывать командование ВС ВСУ попытался экс-спикер ведомства Ю.Игнат:

Когда противник наносит удар, и что там говорить, ежедневно лупит по нашим аэродромам, пытаясь уничтожить украинскую авиацию, и иногда достигает своей цели, тогда мы готовы растерзать в соцсетях всех и все, что «не смогли, не присмотрели». Надо унять эмоции.
16 комментариев
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  1. Nesvoy
    Nesvoy
    -7
    Сегодня, 06:26
    Вот сижу и представляю, как противник в мельчайших подробностях рассказывает о своих потерях и как у них все плохо. На дезу ну вот прям совсем не похоже? Или все дружно уши развесили?
    1. BecmepH Звание
      BecmepH
      +4
      Сегодня, 06:49
      Цитата: Nesvoy
      Вот сижу и представляю, как противник в мельчайших подробностях рассказывает о своих потерях и как у них все плохо. На дезу ну вот прям совсем не похоже? Или все дружно уши развесили?

      От наших что ли деза?))
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 08:01
        Цитата: BecmepH
        От наших что ли деза?))

        Да нет от них, у него даже ник "несвой"
    2. Володин Звание
      Володин
      +11
      Сегодня, 06:49
      Цитата: Nesvoy
      Вот сижу и представляю, как противник в мельчайших подробностях рассказывает о своих потерях и как у них все плохо. На дезу ну вот прям совсем не похоже? Или все дружно уши развесили?

      Осталось понять, причём тут противник, когда есть данные объективного контроля с российского дрона (опубликованное в сети видео не полное).
    3. Александр Саленко Звание
      Александр Саленко
      +1
      Сегодня, 07:13
      Наши могут преувеличивать и преувеличивают, но если Игнат оправдывается, удар получился не слабый, у него обычно бравурные заявления.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 06:32
    Просто видео с БПЛА " слили " урезанным.
  3. Архитектор Звание
    Архитектор
    0
    Сегодня, 06:55
    Вот включаю свою логику и не пойму , стоят на аэродроме 6 самолетов Су 27 .
    А пилоты возле них те которые учились на Ф 16 .
    Есть на сайте кто в авиации шарит поясните мне дремучему, или пересесть с самолета на самолет это тоже как с Жигулей на Москвич?Или как всегда за дураков держат.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 07:01
      Цитата: Архитектор
      Или как всегда за дураков держат.

      Просто укроСМИ надо поддерживать идею, что пилоты Ф-16 есть, уже обученные и готовые, но...русские бомбы виноваты.
      1. Александр Саленко Звание
        Александр Саленко
        +1
        Сегодня, 07:16
        Кстати да Леночка, сам не сообразил, тот самый случай.
    2. Hellcos Звание
      Hellcos
      +1
      Сегодня, 07:15
      Так пилоты не с нуля же на ф16 учились, а возможно ранее на Су как раз и летали. Обучение закончилось, Ф-ки еще не поставили, а пилоты свободны. Летать на Су они всю жизнь учились, а на ф-16 несколько месяцев
    3. Александр Саленко Звание
      Александр Саленко
      +2
      Сегодня, 07:16
      А Вам какая разница? Ну может хвастанули, а может реальная инфа, минус пилоты - это ключевое. Как с автоматом АК, если вам выстрелить в коленку калибром 7,62, а в другую 5.45, разницы вы не заметите. Даже если там ни один пилот не погиб а только технари - это уже результат.
    4. solar Звание
      solar
      +1
      Сегодня, 07:24
      Очень похоже на последнее :((
    5. Berkut752 Звание
      Berkut752
      +1
      Сегодня, 07:30
      Архитектор-(Архитектор)Вы правы, обучение лётного состава, происходит на уровне рефлексов. И пересесть с одного на другой ВОЗМОЖНО, но существую ограничения. Или если хотите, переучивание происходит при выполнение полётов на предыдущем типе самолета.
  4. Goldmitro Звание
    Goldmitro
    +1
    Сегодня, 07:19
    .
    .. где были уничтожены и повреждены в общей сложности 6 истребителей ВС ВСУ, в том числе использовавшихся для ударов с помощью французских и британских ракет авиационного базирования.

    Жаль, что только сейчас они были уничтожены, когда уже наделали дел и, очевидно, серьезно поврежден аэродром.....
  5. Berkut752 Звание
    Berkut752
    +2
    Сегодня, 07:22
    Победить РОССИЮ, не сбывшаяся мечта Хранцузов, Немцев,Венгров, Румын да и всей Европы - опы............
  6. solar Звание
    solar
    +2
    Сегодня, 07:23
    Как пишут на Украине, вполне могло случиться так, что уже после первого удара «Искандера» значительная часть личного состава авиабазы была потеряна.

    не пишут такого на Украине нигде, с чего автор это взял?