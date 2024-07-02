Украинская сторона: Возможно, уже после первого ракетного удара по аэродрому Миргорода истребители поднять в воздух было некому
Продолжают появляться подробности вчерашней ракетной атаки по аэродрому в полтавском Миргороде, где были уничтожены и повреждены в общей сложности 6 истребителей ВС ВСУ, в том числе использовавшихся для ударов с помощью французских и британских ракет авиационного базирования.
Украинские паблики, ссылаясь на военнослужащих ВСУ, пишут о том, что ракетных прилётов по аэродрому было четыре. Использовались ракеты не только с кассетной боевой частью, но и с обычной боеголовкой. При этом украинская сторона сетует на то, что после первого удара «самолёты не покинули территорию аэродрома и не взлетели». Соответственно, это свидетельствует либо о том, что уже после первого удара все находившееся на авиабазе в Миргороде истребители Су-27 ВС ВСУ получили такие повреждения, которые не позволили их поднять в воздух с той целью, чтобы обезопасить от дальнейших (возможных на тот момент) ударов, либо о том, что поднимать самолёты в воздух было некому.
Напомним, что по состоянию на вчерашний вечер сообщалось о ликвидации на аэродроме в Полтавской области минимум 14 украинских военнослужащих, включая лётчиков, которых ранее на Западе готовили для пилотирования американских истребителей F-16. Как пишут на Украине, вполне могло случиться так, что уже после первого удара «Искандера» значительная часть личного состава авиабазы была потеряна.
Ещё один повод для украинской рефлексии в данном случае состоит в том, что российский дрон-разведчик в течение нескольких часов беспрепятственно вёл съёмку территории аэродрома, передавая данные в режиме реального времени. То есть, либо возле аэродрома вообще не было систем ПВО, либо для этих систем российский БПЛА остался незаметен.
Оправдывать командование ВС ВСУ попытался экс-спикер ведомства Ю.Игнат:
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