Под ударами ВС РФ противник отходит на правый берег реки Жеребец в Стельмаховке, пытаясь сдержать продвижение к границе Харьковщины ещё на одном участке фронта
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Как уже сообщалось, киевский режим требует от главкома ВСУ Сырского удержания «любой ценой» оставшейся под контролем части территории ЛНР. Это не более 1% от общей площади территории Луганской Народной Республики. И помимо медийного эффекта от того, что «контроль со стороны ВСУ над частью Луганщины сохраняется», киевский режим ставит более значимую в военном плане цель – не дать российской армии ещё с одного направления войти на территорию соседней Харьковской области.
Ситуация тем временем развивается так, что за минувшие сутки российские войска смогли освободить территории площадью около 2,5 кв. км в районе села Стельмаховка. Общее продвижение ВС РФ с востока в направлении Стельмаховки за сутки составило не менее 1,7 км.
Одновременно российские войска поджимают противника со стороны соседней Мясожаровки, что сковывает значительные силы ВСУ.
Стельмаховка остаётся единственным на данном направлении селом в ЛНР, которое контролируется противником, преграждающим путь в Харьковскую область – в сторону левого берега реки Оскол. Продвижение в районе Стельмаховки расширяют зону контроля ВС РФ к югу от Купянска. Напомним, что накануне Минобороны России сообщило об освобождении села Степовая Новосёловка, и это позволило нашим войскам продолжить продвижение в сторону Купянска с юго-востока.
По состоянию на текущий момент ВСУ отходят на западный (правый) берег реки Жеребец в Стельмаховке, пытаясь оборудовать там огневые позиции и линию обороны для противостояния ВС РФ в плане вхождения на Харьковщину на ещё одном участке – в районе населённого пункта Лозовая.
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