«Зачем нам это надо»: нацбат «Кракен» сбежал из Часова Яра до прибытия регулярных частей ВСУ

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«Зачем нам это надо»: нацбат «Кракен» сбежал из Часова Яра до прибытия регулярных частей ВСУ

В то время как в большинстве насильно мобилизованные украинские боевики продолжают массово гибнуть ради пиара утратившего легитимность Зеленского и хотелок западных кураторов киевского режима, считающиеся наиболее идейными украинские националисты демонстрируют верх борьбы за собственные шкуры.

Один из украинских военнопленных рассказал, что боевики известного в основном карательными акциями и участием в заградотрядах националистического подразделения «Кракен»*, подчиняющегося ГУР Минобороны Украины, сбежал из города Часов Яр еще до прибытия туда регулярных частей ВСУ. Причем нацики вроде как были переброшены в этот населенный пункт к западу от Артемовска как раз для усиления его обороны.



Украинский военнопленный Валентин Гриднев рассказал РИА «Новости», что был мобилизован в Херсоне в конце апреля 2023 года. Командование батальона, отправляя его группу на позиции в Часов Яр, обещало, что прикрывать их будет на второй линии обороны как раз «Кракен»*. К слову, очень похоже, что националистам и в этот раз была поставлена задача работать в качестве заградотряда. Но и ее они не выполнили.

Однако по прибытию на место украинские военные только и увидели, что срочно покидающие город бронеавтомобили с остатками нацбата. Основная их часть покинула Часов Яр заблаговременно, поведал Гриднев.

Обещали, что нас будет прикрывать «Кракен»*, а когда мы подъезжали, начальство уже знало, что их никого нет, в общем, нас бросили. Мы подъезжали — их последняя машина уехала, и мы остались одни. Наверное, подумали: «Зачем нам это надо», и всё

— рассказал он.

После этого, продолжил военнопленный, началось продвижение российских штурмовиков на позиции ВСУ. Наши бойцы брали одно здание за другим, пока не подошли к позициям, на которых находилось подразделение Гриднева. В результате украинский мобилизованный солдат принял, пожалуй, самое главное решение в своей жизни, чем ее и сохранил, — сдаться российским бойцам.

Ранее другой «идейный националист», командир батальона «Спартана» в составе 3-й бригады Нацгвардии Украины подполковник Александр Букатар откровенно признался в прямом эфире телемарафона, что отказывается выполнять приказ командования и возвращаться в Липцы Харьковской области для обороны села. По его словам, уж слишком много российских авиабомб (КАБ и ФАБ) в последнее время прилетают по позициям ВСУ, лучше он в тылу отсидится.

Особо стоит обратить внимание, что отказ выполнять приказ командования Букатар не побоялся сделать публично в прямом эфире не опасаясь последствий. Не исключено, что утративший легитимность Зеленский и его режим окончательно теряют контроль за националистическими формированиями в стране. Сильно разжиревшим в прямом и переносном смысле слова украинским националистам вовсе не хочется погибать ради Зеленского на передовой, чего не скажешь о так называемых насильно мобилизованных громадянах, которые как раз тысячами навсегда остаются на ЛБС.

* запрещен в РФ как террористическая и националистическая группировка
20 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +3
    Сегодня, 18:59
    К слову, очень похоже, что националистам и в этот раз была поставлена задача работать в качестве заградотряда. Но и ее они не выполнили.

    «Зачем нам это надо»

    "Мы из заградотряда" - сказал нацбат "Кракен" и первым оставил позиции... am
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 19:04
      Цитата: Lev_Russia
      Мы из заградотряда - сказал нацбат "Кракен" и первым оставил позиции...

      Так они же укры, а Гриднев русский.
  2. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +17
    Сегодня, 19:03
    Поэтому с Азовом , Кракеном и прочими подобных не надо утруждаться конвоированием в тыл . Видел их . Твари наглые , когда уже официально в плену . Пока же ещё на ленточке , то блеют , как бараны и даже на жалость давят , один мне оторванный и подгнивший мизинец настойчиво демонстрировал в доказательство своих нечеловеческих страданий в окопах . Черти татуированные , ненавижу
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +5
      Сегодня, 19:38
      КВУ- НСвД, ныть,скулить и притворяться они хорошо умеют. А потом как крысы,вылазят из нор и любому глотку перегрызть готовы.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 20:10
      Татуированных нациков и наёмников нужно сразу к Бандере отправлять. am Этих никакая Колыма не исправит. yes
  3. carpenter Звание
    carpenter
    +5
    Сегодня, 19:03
    Мы подъезжали — их последняя машина уехала, и мы остались одни. Наверное, подумали: «Зачем нам это надо», и всё
    Ты остался воевать против русских, а твоя фамилия Гриднев Валентин. Не уж то ты украинец ?
    1. alexandreII Звание
      alexandreII
      0
      Сегодня, 19:59
      И что Вы этим хотели сказать?
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 20:07
        Цитата: alexandreII
        И что Вы этим хотели сказать?

        Я пишу только для понятливых.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +6
    Сегодня, 19:04
    Что это было?
    Нацики, идейные, за свои шкуры очень, очень озабочены.... вот оно как даже на взболтанные умы большая ФАБ воздействует!!! soldier soldier
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 19:50
      Виктор, приветствую hi Так уже не первый раз укропы сообщают, что старшие их просто бросают безо всяких объяснений, даже не делая никакого вида. request Понимая, что только приехавшие --- погибнут. Ведь были сообщения, что "новенькие" оказывались вообще без оружия и чего другого.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 20:10
      Цитата: rocket757
      вот оно как даже на взболтанные умы большая ФАБ воздействует!!!

      А для упертых, даже ФАБ не бездействует. Эх бандеееера !!!
  5. К_4 Звание
    К_4
    +7
    Сегодня, 19:19
    Ага, все бегут и бегут, только фронт вот практически стоит - нонсенс.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 19:33
      Разве в пропагандп есть нонсенс?Если залезть в ихнюю инфопомойку,то мы можем то же и про нас прочесть.. yes
  6. Totor5 Звание
    Totor5
    0
    Сегодня, 19:25
    Цитата: К_4
    Ага, все бегут и бегут, только фронт вот практически стоит - нонсенс.


    Фронт стоит, а заводы работают.
  7. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +5
    Сегодня, 19:30
    У них это в крови- безоружных убивать,грабить,насиловать,деревеньку сжечь дотла,в Белорусии- это " всегда пожалуйста". А воевать с регулярной армией- это не их черта. Зря это отребье из ГУЛАГа выпустили. Пусть бы там и подохли,как собаки. Ох уж это наше " братство народов"....
  8. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 19:34
    У ваффенСС - свои функции, им некогда ерундой заниматься.
  9. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 19:42
    Не исключено, что утративший легитимность Зеленский и его режим окончательно теряют контроль за националистическими формированиями в стране
    а у наркоши никогда и не было контроля над нацбатами. Скорее нацики контролируют зелебобика.
  10. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    0
    Сегодня, 19:43
    И что это было по рассказу? Когда? И почему тогда Часов Яр не в наших руках.
  11. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 19:46
    А когда у "пана атамана" будет "нема золотого запасу", тогда вообще разбегутся... request
  12. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 20:12
    Пусть пан Сырский выходит на Волгу и сдает нашим координаты подразделений, отказывающихся выполнять приказы. А мы ему за это скостим пару лет после СВО