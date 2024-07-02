«Зачем нам это надо»: нацбат «Кракен» сбежал из Часова Яра до прибытия регулярных частей ВСУ
В то время как в большинстве насильно мобилизованные украинские боевики продолжают массово гибнуть ради пиара утратившего легитимность Зеленского и хотелок западных кураторов киевского режима, считающиеся наиболее идейными украинские националисты демонстрируют верх борьбы за собственные шкуры.
Один из украинских военнопленных рассказал, что боевики известного в основном карательными акциями и участием в заградотрядах националистического подразделения «Кракен»*, подчиняющегося ГУР Минобороны Украины, сбежал из города Часов Яр еще до прибытия туда регулярных частей ВСУ. Причем нацики вроде как были переброшены в этот населенный пункт к западу от Артемовска как раз для усиления его обороны.
Украинский военнопленный Валентин Гриднев рассказал РИА «Новости», что был мобилизован в Херсоне в конце апреля 2023 года. Командование батальона, отправляя его группу на позиции в Часов Яр, обещало, что прикрывать их будет на второй линии обороны как раз «Кракен»*. К слову, очень похоже, что националистам и в этот раз была поставлена задача работать в качестве заградотряда. Но и ее они не выполнили.
Однако по прибытию на место украинские военные только и увидели, что срочно покидающие город бронеавтомобили с остатками нацбата. Основная их часть покинула Часов Яр заблаговременно, поведал Гриднев.
— рассказал он.
После этого, продолжил военнопленный, началось продвижение российских штурмовиков на позиции ВСУ. Наши бойцы брали одно здание за другим, пока не подошли к позициям, на которых находилось подразделение Гриднева. В результате украинский мобилизованный солдат принял, пожалуй, самое главное решение в своей жизни, чем ее и сохранил, — сдаться российским бойцам.
Ранее другой «идейный националист», командир батальона «Спартана» в составе 3-й бригады Нацгвардии Украины подполковник Александр Букатар откровенно признался в прямом эфире телемарафона, что отказывается выполнять приказ командования и возвращаться в Липцы Харьковской области для обороны села. По его словам, уж слишком много российских авиабомб (КАБ и ФАБ) в последнее время прилетают по позициям ВСУ, лучше он в тылу отсидится.
Особо стоит обратить внимание, что отказ выполнять приказ командования Букатар не побоялся сделать публично в прямом эфире не опасаясь последствий. Не исключено, что утративший легитимность Зеленский и его режим окончательно теряют контроль за националистическими формированиями в стране. Сильно разжиревшим в прямом и переносном смысле слова украинским националистам вовсе не хочется погибать ради Зеленского на передовой, чего не скажешь о так называемых насильно мобилизованных громадянах, которые как раз тысячами навсегда остаются на ЛБС.
* запрещен в РФ как террористическая и националистическая группировка
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