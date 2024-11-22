Высадочные средства китайской морской пехоты: малые десантные корабли, катера на воздушной подушке и вертолёты
Формирование подразделений для участия в морских десантах произошло вскоре после прихода к власти коммунистов и образования КНР. Первой крупной успешной операцией стала высадка на острове Хайнань в апреле 1950 года, для чего коммунисты мобилизовали 2130 джонок и более 4000 гражданских моряков. Для захвата острова была сформирована группировка из 100 000 человек, а непосредственно в десантной операции участвовало более 15 000 человек. В феврале 1954 года силы НОАК захватили острова Дачэнь и Ицзяншань у побережий провинций Чжэцзян, расположенных примерно в 400 км к северу от Тайбэя. Однако на этом успехи китайских коммунистов закончились, и освободить от войск Чан Кайши другие острова не удалось до сих пор.
Остров Тайвань и другие территории, контролируемые правительством в Тайбэе
Во многом пыл Пекина охлаждала позиция Вашингтона, который на определённом этапе угрожал вмешаться в конфликт напрямую. Кроме того, у КНР не имелось сильного флота и необходимого количества десантных средств, способных доставить морскую пехоту на неподготовленное для высадки побережье, без чего проведение операции такого рода было обречено на провал.
Нельзя сказать, что китайское военно-политическое руководство ничего не делало для усиления боевого потенциала своих амфибийных сил. Но внутренние потрясения, случившиеся в КНР в 1950–1960-е годы, не позволили полностью реализовать программу строительства десантных кораблей и создать специализированные высадочные средства.
Плавающий транспортёр LVT3 в экспозиции Военного музея китайской революции
За неимением лучшего до середины 1970-х в НОАК эксплуатировались трофейные гусеничные амфибии американского производства LVT(A)-1 и плавающие транспортёры LVT3.
После того как экономика КНР в результате реформ перешла к устойчивому росту и появилась возможность существенного увеличения военного бюджета, началось качественное обновление ВМС НОАК, включающих в себя морскую пехоту.
Малые десантные корабли
Помимо средних и больших десантных кораблей, а также многоцелевых доков-вертолётоносцев, речь о которых шла в предыдущей публикации, в ВМС НОАК эксплуатируются малые десантные корабли водоизмещением 58-600 т, построенные в 1970-1990-е годы. Хотя сейчас суда такого класса в значительной степени вытесняются более скоростными десантными катерами на воздушной подушке, в китайском флоте до сих пор остаётся весьма значительное количество малых десантных кораблей.
В 1960-1990-е годы в Шанхае, Чжунхуа, Ханчжоу и Гуанчжоу велось строительство малых десантных катеров Type 068 (по классификации НАТО Yuqin-class). Всего сдано около 300 катеров этого типа.
Type 068
Полное водоизмещение составляет 86 т, длина – 24,8 м, ширина – 5,2 м. Осадка – 1,2 м. На борту можно разместить до 150 вооруженных солдат. Два 230-сильных дизеля позволяют идти со скоростью 11 уз. Дальность – до 450 морских миль. Грузоподъёмность 36 т. Экипаж – 12 человек.
На борту можно разместить до 150 вооруженных солдат. Один средний танк Type 59 (китайская версия Т-54) или два автомобиля. Катер вооружен двумя 14,5-мм спаренными пулемётными установками Type 69.
ЗПУ Type 69
Некоторые катера Type 068, предназначенные для огневой поддержки десанта, вооружались двумя 25-мм спаренными артиллерийскими автоматами и 130-мм РСЗО Type 68. Помимо ВМС НОАК, катера Type 068 поставлялись в Бангладеш и Танзанию.
С 1968 по 1992 год в КНР было построено более 280 малых десантных кораблей (самоходных плашкоутов) Type 067 (по классификации НАТО Yunnan-class).
Type 067
Этот корабль длиной 28,6 м имеет полное водоизмещение 137 т. Ширина – 5,4 м. Максимальная грузоподъёмность – 46 т, что позволяет транспортировать танк Type 59. Плоское дно в сочетании с осадкой 1,5 м даёт возможность оперировать на мелководье, осуществлять высадку техники и морских пехотинцев на берег.
Два дизельных двигателя общей мощностью 600 л.с. обеспечивают скорость до 12 уз. Дальность хода со скоростью 10 уз – 500 морских миль. Вооружение — две 14,5-мм спаренных пулемётных установки. Экипаж — 12 человек. Помимо ВМС НОАК, корабли Type 067 имеются в Шри-Ланке и Камеруне. В настоящее время эти корабли считаются устаревшими и в Китае выводятся из боевого состава.
После прекращения военно-технического сотрудничества с СССР в КНР во второй половине 1960-х была предпринята самостоятельная попытка создания малого десантного корабля Type 271 (Yupen-class), конструкция которого во многом была скопирована с американских танкодесантных кораблей, брошенных гоминдановскими войсками. Однако после опытной эксплуатации головного корабля от постройки массовой серии отказались, и проект отправили на доработку.
Однако «Культурная революция» сильно затормозила ход работ, и первый корабль Type 271II, построенный на верфи в Циндао, спустили на воду в 1975 году, а вступил он в строй в 1978 году. Грузоподъемность Type 271II составляет либо 3 танка Type 59, либо семь 5-тонных грузовиков.
Дальнейшим развитием проекта Type 271II стал Type 271IID с большей степенью механизации процессов погрузки-разгрузки, улучшенным управлением и рубкой, защищённой противопульной бронёй.
В декабре 1989 года в состав китайского флота вступил корабль Type 271III, построенный в Чаньша. От предшественников он отличался широким использованием западного оборудования. В частности, на этом корабле были установлены два немецких дизеля фирмы MAN. Также улучшилась мореходность в условиях сильного волнения.
Type 271III
Водоизмещение Type 271III достигает 600 т, длина – 54 м, ширина – 9,4 м, осадка – 1,8 м. Скорость – 14 уз. Вооружение – три 14,5-мм ЗПУ Type 69.
Последним в этом семействе стал Type 271IIIА с водоизмещением, увеличенным до 800 т.
Type 271IIIА
Длина корабля составляет 56,5 м, ширина – 10,4 м, осадка – 2,2 м. Два дизельных двигателя MAN 8L20/27 мощностью по 1142 л.с. обеспечивают скорость хода 15 уз. Дальность хода – 1000 морских миль. Автономность – 20 дней. Экипаж – 56 человек. Вдобавок к трём 14,5-мм ЗПУ Type 69 на борту имеется площадка для спаренной установки ПЗРК.
Максимальная грузоподъёмность – 150 т. На борт можно взять 3 средних танка и до 70 десантников, либо 6 легких плавающих танков, либо 200 полностью экипированных солдат.
Хотя проекты, ведущие свою родословную от прототипа, созданного в 1960-е годы, морально во многом устарели, около трёх десятков кораблей Type 271IID и Type 271IIIА всё ещё находятся в составе ВМС НОАК.
Десантные катера и малые десантные корабли на воздушной подушке
По сравнению с «классическими» десантными катерами и кораблями, суда на воздушной подушке (СВП) обладают рядом преимуществ: более высокой скоростью движения и лучшей манёвренностью, а также способностью выходить на берег и преодолевать противотанковые минные заграждения. В то же время СВП, во многом построенные по авиационным технологиям, являются достаточно дорогостоящими и более «нежными» по сравнению с водоизмещающими десантными кораблями аналогичной грузоподъёмности.
В конце 1960-х Главное управление материально-технического обеспечения НОАК поручило 708-му научно-исследовательскому институту разработать катер на воздушной подушке, предназначенный для доставки грузов на прибрежные острова. Однако из-за спада производства, вызванного политическими потрясениями, постройка первого прототипа была завершена только в середине 1970-х.
Катер проекта Type 716 (Dagu-class), в котором использовались наработки по опытному Type 708, имел длину 17,64 м, ширину – 8,3 м и водоизмещение 18,6 т. Он мог перевозить груз весом 2 т или 32 человека. Скорость – около 60 уз.
Доработанный вариант получил обозначение Type 716I, но в ходе опытной эксплуатации выяснилось, что бензиновый авиационный двигатель склонен к самовоспламенению, и на катере Type 716II его заменили дизельным. Также на этом проекте была переделана юбка и схема подвода воздуха от винта.
Китайский флот получил несколько катеров Type 716II, но военных не устраивала их малая грузоподъёмность и небольшой радиус действия. В связи с этим 708-й научно-исследовательский институт приступил к созданию более крупного катера Type 722 (Jingsha I-clas), который имел длину 27 м и ширину 9,6 м, водоизмещение 60 т, грузоподъемность 15 т и был спущен на воду в 1979 году.
Проект Type 722 стал значительным шагом вперёд по сравнению с Type 716II, но дизельные двигатели на кораблях такого класса уже не соответствовали современным реалиям, а корпус, выполненный из авиационных алюминиевых сплавов, под воздействием морской воды оказался сильно подвержен коррозии, что отрицательно сказывалось на эксплуатационном ресурсе.
Улучшенный вариант Type 722II (Jinsha II-class), построенный в единственном экземпляре, получил газотурбинные двигатели Type 409 мощностью 4000 л.с., созданные на базе авиационного ТВД WJ6. Доводка проекта Type 722II затянулась, и первый катер вступил в строй в 1989 году.
Type 722II
Водоизмещение Type 722II составило 75 т, а грузоподъёмность была доведена до 20 т. Скорость с грузом – более 50 уз. Дальность хода – 165 морских миль. Катер вооружен двумя 14,5-мм спарками.
Дальнейшим развитием проекта Type 722II стал Type 726 (Yuyi-class), вступивший в строй в 2011 году. С 2016 года строились улучшенные Type 726А. СВП этого типа имеет грузоподъемность 50 т, и его водоизмещение достигает 150 т. Длина – 33 м, ширина – 16,8 м. Экипаж – 5 человек.
Type 726
Type 726 может транспортировать лёгкий танк или 70 морских пехотинцев с вооружением. Справа от рубки управления на открытой площадке есть место для установки автоматического гранатомёта или крупнокалиберного пулемёта.
Десантные катера Type 726 обычно перевозятся транспортно-десантным кораблём Type 071, на борту которого может находиться до 4 единиц СВП. В настоящее время в распоряжении ВМС НОАК имеется три Type 726 и двенадцать Type 726А.
Ещё одной китайской разработкой, используемой с 1995 года, является лёгкий катер на воздушной подушке Type 724, предназначенный для доставки на берег отделения морских пехотинцев и небольших грузов.
Type 724
Длина этого катера составляет 12,4 м, ширина – 4,7 м, водоизмещение – 6 т. Два дизеля суммарной мощностью 310 л.с. обеспечивают максимальную скорость 45 уз. Дальность хода составляет 90 морских миль. Всего построено около 30 таких малых катеров, которые изначально предназначались для базирования на десантных кораблях Type 72.
В 2009 году Украина и Китай заключили соглашение на поставку двух десантных кораблей на воздушной подушке пр. 958. Данный проект был создан на основе пр. 12322 «Зубр» (Pomornik-class) с учётом требований заказчика.
Визуально десантные корабли украинской постройки почти не отличаются от российских «Зубров». Сумма сделки составила $315 млн. Первый корабль, построенный на предприятии «Море» в Феодосии, «Укрспецэкспортом» был отправлен в КНР 12 апреля 2013 года.
Полностью контракт закрыли в конце 2015 года. Украина передала необходимую техническую документацию, и четыре корабля данного проекта под обозначением Type 958 были построены в КНР. Последний корабль Type 958 ВМС НОАК приняли в 2019 году.
Согласно экспертному мнению, пр. 958 по основным характеристикам не отличается от исходного пр. 12322. Корабль имеет водоизмещение около 560 т. Длина составляет 57,3 м, ширина – 25,6 м. Пять газотурбинных двигателей обладают общей мощностью в 50 000 л.с. Скорость хода – 60 узлов. Дальность плавания – 300 морских миль. Экипаж – 27 человек. Грузоподъёмность – 150 т. На борту можно разместить 500 морских пехотинцев или три средних танка и 140 человек десанта, или 10 БТР и 140 десантников.
Спутниковый снимок Google Earth: СВП Type 958 на берегу
Корабли пр. 958 и пр. 12322 вооружены двумя 140-мм РСЗО А-22 «Огонь» и двумя 30-мм артустановками АК-630. Для обеспечения ПВО ближней зоны также можно использовать ПЗРК. Имеется информация, что на кораблях, построенных в КНР, установлены РСЗО китайского производства.
Десантные вертолёты
В конце 1970-х для ВМС НОАК китайский флот получил 14 вертолётов «Супер Фрелон» (4 противолодочных SA.321G и 10 транспортно-десантных SA.321Н), и при технической поддержке компании Sud-Aviation была налажена лицензионная сборка вертолётов SA.321 Super Frelon, которые на тот момент являлись весьма совершенными машинами. В КНР эксплуатировались как амфибийные варианты, так и те, которые не способны совершать посадку на воду.
В КНР SA.321 Super Frelon получил обозначение Z-8. Выпуск осуществлялся невысокими темпами (собиралось 5–7 экземпляров в год). Всего было построено около 150 вертолётов данного типа. В настоящее время, согласно справочным данным, в ВМС НОАК эксплуатируется 28 Z-8.
Китайский транспортно-десантный Z-8 может перевозить 27 полностью экипированных десантников. Максимальная масса полезной нагрузки – 5000 кг. Экипаж – 3 человека. Максимальная взлётная масса достигает 13 000 кг. Силовая установка – три турбовальных двигателя WZ-6 (копия Turboméca Turmo IIIC) мощностью по 1156 л.с. Максимальная скорость полёта – 250 км/ч, крейсерская – 230 км/ч, дальность – 820 км.
Вертолёт Z-8, являющийся китайской версией французской винтокрылой машины, созданной в начале 1970-х, в ХХI веке уже не в полной мере удовлетворял современным требованиям, и на его базе в КНР был спроектирован улучшенный Z-18. При разработке вертолёта Z-18 использовались технические решения, реализованные в модели Avicopter AC313. В конструкции широко используются титановые сплавы, композитные материалы и новая западная авионика.
Максимальный взлётный вес вертолёта Z-18 составляет 13 800 кг. Максимальная скорость – 336 км/ч. Дальность полёта – около 1000 км. Экипаж – 4 человека. В транспортно-десантном варианте внутри помещается до 30 вооружённых военнослужащих или 5000 кг груза на внешней подвеске.
Вертолёты Z-8 и Z-18 базируются на авианосцах «Ляонин» и «Шаньдун» (по 6 единиц), на транспортно-десантных кораблях Type 071 (4 вертолёта) и на десантных вертолётоносцах Type 075 (возможно размещение более 20 вертолётов).
Для доставки на берег небольших групп десантников и огневой поддержки морской пехоты в ВМС НОАК применяются вертолёты Z-9.
Производство различных модификаций Z-9 осуществлялось на основе пакета документов, полученных от французской компании Aerospatiale. В настоящее время срок лицензионного соглашения, заключённого с Aerospatiale относительно серийного строительства многофункциональных вертолётов, созданных на базе французского «Дельфина», давно истёк. Тем не менее, китайская корпорация НАМС продолжает выпуск вертолётов семейства Z-9, что стало предметом спора между Францией и КНР.
Фактически, первые 50 машин, собранных в начале 1980-х из импортных комплектующих, ничем не отличались от вертолётов AS.365N Dauphin II. Однако позже, по мере локализации производства на территории КНР, вертолёты местной сборки стали существенно отличаться от первоначального варианта, и с 1994 года в войска стали поступать модернизированные Z-9В.
Максимальная взлётная масса Z-9В составляет 3900 кг. Дальность полёта – 910 км. Винтокрылая машина имеет очень обтекаемую форму, что в сочетании с двумя двигателями WZ-8 (копия Turbomeca Arriel 2) мощностью по 830 л. с. обеспечивает скорость полёта до 306 км/ч.
Версия для ВМС НОАК известна как Z-9C. Морские вертолёты оснащены радаром надводного поиска KLC-1 миллиметрового диапазона, который применяется для обнаружения надводных целей за пределами досягаемости корабельных радиолокационных систем при выполнении поисково-спасательных и противолодочных задач.
В 2011 году была официально представлена модификация Z-9WA, предназначенная для действий в тёмное время суток. Вертолёт оснащён системой ночного видения и новым лазерным дальномером-целеуказателем.
В распоряжении экипажа появились многофункциональные плоские дисплеи и система вывода информации на лобовое стекло. Вертолёты Z-9WA, вооружённые ПТУР HJ-9 с лазерным наведением, блоками с 57-90-мм НАР, контейнерами с 12,7-мм пулемётами и 23-мм пушками, могут использоваться для огневой поддержки десанта, уничтожения надводных и сухопутных целей. С учётом относительно небольших габаритов и массы вертолёты Z-9 способны действовать с площадок десантных кораблей относительно небольшого водоизмещения.
Продолжение следует…
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