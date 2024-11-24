Стратосферные БПЛА – псевдоспутники: новые горизонты высотной разведки
В настоящее время пилотируемые высотные самолёты-разведчики во многом заменили стратегические разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), например, такие, как RQ-4 Global Hawk, которые могут находиться в воздухе порядка суток.
Стратегические разведывательные БПЛА RQ-4 Global Hawk – это сложные и дорогие в производстве машины, аналогов которых у России нет, да и ни у кого пока нет, есть только опытные образцы машин такого класса у Китая. В принципе у России есть все возможности для того, чтобы создать БПЛА, сравнимый по характеристикам с БПЛА RQ-4 Global Hawk, или даже превосходящий его, впрочем, это тема отдельного разговора, к которой мы ещё вернёмся впоследствии.
Преимуществом стратегических разведывательных БПЛА является не только их способность оставаться в воздухе продолжительное время, но и то, что пилота сбитого БПЛА уже не допросить по причине его отсутствия.
А сегодня мы поговорим о другом перспективном направлении, которое в настоящий момент активно развивается ведущими странами мира, – стратосферных БПЛА, или, как их ещё называют, псевдоспутниках.
Псевдоспутники
Стратосферные БПЛА или псевдоспутники – это высотные БПЛА, обладающие максимально лёгкой конструкцией, оснащённые электрическими двигателями, работающими от водородных топливных элементов или литиевых аккумуляторов, подзаряжаемых от солнечных батарей, расположенных на огромных крыльях, простирающихся на десятки метров.
Предполагается, что стратосферные БПЛА – псевдоспутники смогут месяцами парить в небе на высоте порядка 25 километров. Ранее мы уже рассматривали одно возможное направление применения стратосферных БПЛА в материале «Найти авианосец: взгляд из стратосферы», с тех пор эта тематика продолжает активно развиваться.
Стоит отметить, что стратосферные БПЛА имеют куда более низкий «порог вхождения», нежели многотысячные низкоорбитальные группировки спутников разведки, связи и навигации.
Концепт стратосферного БПЛА Hawk 30
В них могут использоваться коммерчески доступные модели аккумуляторов и топливных элементов, которые устанавливаются в электромобили, – их удельная ёмкость непрерывно возрастает, поскольку в это направление сейчас вкладываются просто огромные средства.
То же самое и с электродвигателями – они сейчас крайне интенсивно развиваются как в рамках автомобильной тематики, так и в рамках тематики полностью электрических и гибридных пилотируемых самолётов и БПЛА. Повышается и эффективность солнечных батарей, например, за счёт создания гибридных многослойных решений с использованием перовскитных элементов их КПД может превысить 35%.
Есть и ещё один момент – практически все конструктивные элементы корпусов стратосферных БПЛА изготавливаются из композитных радиопрозрачных материалов, таким образом, заметность псевдоспутников для РЛС может быть весьма незначительной.
Преимущества и недостатки
Стратосферные БПЛА могут не только нести разведывательную аппаратуру, но и ретрансляторы связи и даже оборудование для передачи навигационных сигналов, своего рода «стратосферный GPS».
К недостаткам стратосферных БПЛА можно отнести невозможность их работы в глубине территории противника при условии, что у того имеются современные средства ПВО.
Однако стратосферные БПЛА могут быть весьма эффективны при работе вдоль границ страны противника до начала боевых действий или в районе линии боевого соприкосновения после начала боевых действий, где они могут обеспечить высокоэффективное квазинепрерывное ведение разведки, ретрансляцию сигналов связи и обеспечение навигации на расстояние до нескольких сотен километров в глубину территории противника.
А ещё псевдоспутники могут патрулировать нейтральные территории, например над морями и океанами, а также нагло нарушать границы тех стран, которые будут неспособны их сбить.
Разумеется, высота полёта стратосферных БПЛА, составляющая порядка 20–25 километров и более, обеспечит как большую дальность видимости средств разведки, работы ретрансляторов или передачи сигналов навигации, так и их меньшую уязвимость от зенитных ракетных комплексов (ЗРК).
В настоящее время в России только начинают получать распространение среднеразмерные БПЛА (класса МАLЕ), например, БПЛА «Орион», которые, по открытым данным, достаточно успешно работают в районе линии боевого соприкосновения (ЛБС) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. При этом максимальная рабочая высота полёта БПЛА «Орион» составляет всего 7500 метров.
БПЛА «Орион»
Что касается стратосферных БПЛА, то, например, из ЗРК западного производства, имеющихся у вооружённых сил Украины (ВСУ), сбить таковые на высотах, составляющих порядка 20–25 километров, фактически может только ЗРК Patriot, а на высотах порядка 30 километров и выше шансы их уничтожить имеются только у российских ЗРК семейства С-400/С-500 и корабельных американских ЗРК с зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) Standard.
За рубежом
В странах Запада тематика псевдоспутников развивается очень активно.
В частности, в октябре 2024 года американская компания Skydweller Aero провела испытания БПЛА Skydweller массой 2550 килограмм, с размахом крыльев 72 метра, его грузоподъёмность составляет 363 килограмма. Корпус БПЛА Skydweller выполнен из углеродного волокна, а подзарядка осуществляется от солнечных батарей.
БПЛА Skydweller
В ходе испытательного полёта, который продлился 22,5 часа, БПЛА Skydweller поднялся на высоту до 13,7 тысяч метров, предполагается, что в перспективе он сможет находиться в воздухе неделями, а то и месяцами.
Финансированием проекта занимаются Военно-морские силы США – похоже, они-то понимают разведывательную ценность таких машин в условиях всё возрастающего противостояния на море с Китаем, а также частные инвесторы.
Ещё больших результатов достигла британская компания BAE Systems, которая завершила испытания стратосферного БПЛА PHASA-35, потенциально способного находиться в небе целый год. Компания BAE Systems называет свой БПЛА ультралёгким высотным псевдоспутником (High Altitude Pseudo Satellite, или HAPS).
В ходе испытаний БПЛА PHASA-35 поднялся на высоту чуть более 20 км и провёл там 24 часа.
БПЛА PHASA-35
БПЛА PHASA-35 весит всего 150 кг и имеет размах крыльев в 35 метров. С одной стороны, это ограничивает его полезную нагрузку, с другой стороны, такие сверхлёгкие БПЛА будут стоить дешевле и их можно будет производить в больших количествах, например, применяя как ретрансляторы связи или носители оборудования радиотехнической разведки.
Ещё большие показатели были достигнуты в 2022 году стратосферным испытательным БПЛА Airbus Zephyr, который провёл в воздухе 64 дня на высоте свыше 20 километров, работая от солнечной энергии.
БПЛА Airbus Zephyr
Испытывают свой стратосферный БПЛА Qimingxing-50 («Утренняя звезда-50») и в Китае, его первый полёт состоялся ещё в июне 2022 года.
Оснащенный шестью электромоторами БПЛА Qimingxing-50, общий размах крыльев которого составляет 50 метров, может летать на высоте более 20 километров и оставаться в воздухе в течение длительного времени, в том числе и ночью.
Стратосферный БПЛА Qimingxing-50
Выводы
Стратосферные БПЛА или псевдоспутники – это перспективное направление развития беспилотной техники, причём ничего запредельно сложного в этих машинах нет, почти все технологии, необходимые для их разработки и изготовления, являются коммерчески доступными.
Можно не сомневаться, что стратосферные БПЛА появятся не только у США, Великобритании и Китая, но и многих других стран, например, таких, как Турция, Иран или Южная Корея. Даже на Украине стратосферные БПЛА могут быть разработаны и производиться при поддержке стран Запада.
В то же время собрать все комплектующие в готовое, а главное, серийное изделие – это достаточно сложная инженерная задача, которую не решить без многочисленных испытаний, потери опытных образцов, отладки производства и многого другого. Так что, не уделяя внимание этому направлению сегодня, завтра Россия будет в отстающих в ещё одном перспективном сегменте беспилотных средств вооружённой борьбы.
Впрочем, определённый задел в этом направлении у нас имеется, но об этом мы поговорим в следующем материале.
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