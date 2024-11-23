Бои батальона Момыш улы в районе станции Матренино 17 и 18 ноября 1941 г.

17 ноября 1941 г.

«…2. 17.30 отметка 231,5. 2-я стр. рота вступила в бой с пехотой пр-ка с одним танком . Атака пр-ка отбита, пр-к бежал, оставив в поле боя одну автомашину (портфель с документами, несгораемый ящик), один тягач, одно противотанковое орудие. Трофеи (автомашина, тягач, орудие) в полной исправности…».

«…23.30 – до двух рот с танками пытались атаковать ст. МАТРЕНИНО, контратакой 1/1073 сп и ротой мотопехоты 1 Гвард. Тбр. противник был смят и бежал, оставив на поле боя: 1 автомашину, несгораемый ящик с документами, 1 тягач, 1 ор. ПТО и много другого оружия . Уничтожено два танка противника…».

«…Р-не отметка 231,5 находится б-н 23 мото мех бригады с танками. Считаю целесообразным снять 2 ю роту с отметки 231,5 и ею усилить оборону Горюны. Жду вашего распоряжения…».



Дивизионный командир, находящийся в боевых порядках группы Fricke, отправляет К.61 на Данилково. Батальон в 12.00 переходит Ламу и перед закатом вместе с уже прибывшим в это село II-м батальоном S.R.14 (5 Pz.D.) ведет бой с упорно обороняющимся неприятелем в Копытово и лесу южнее.

S.R.110 вместе с остатками танкового полка и «…В 10.30 боевая группа Fricke совместно с II./S.R.111 перешла в наступление на широком фронте, преодолела Ламу. После короткого тяжелого боя с обороняющимся на хорошо укрепленных позициях неприятелем в 13.00 взято село Морозово, в 15.20, также после тяжелого боя, – Иванково.Дивизионный командир, находящийся в боевых порядках группы Fricke, отправляет К.61 на Данилково. Батальон в 12.00 переходит Ламу и перед закатом вместе с уже прибывшим в это село II-м батальоном S.R.14 (5 Pz.D.) ведет бой с упорно обороняющимся неприятелем в Копытово и лесу южнее.S.R.110 вместе с остатками танкового полка и артиллерии прибывает поздно вечером в район восточнее Спасское. Из-за обледенелых дорог и тяжелых условий марша в бой может быть введена только небольшая часть S.R.110...»

18 ноября 1941 г.

«4. 18.11.41 г. в 9.00 ГОРЮНЫ подверглись сильному минометному обстрелу. В 9.30 пр-к до роты пехоты с 3 танками на плечах отходящих частей 50-й кд из д. МАТРЕНИНО совершил налет на мой КП /отд. дом, что вост. 300 метров от разъезда АНИНО/. КП в упор обстреливался из танков, налет был отбит фланговым огнем станк. пулемета под командой мл. политрука БОГДАНОВА и мл. к-ра тов. ГОРЕЛИНОВА. Пр-к, подавив КП и ст. пулемет, 1 противотанковое орудие под (неразборчиво) подоспевшей к этому времени 2-й стр. роты /из отм. 231,5/ отошел на юго-вост. В 11.00 положение было восстановлено, 2-я стр. рота заняла оборону разъезда АНИНО и шоссе. В 12.00 пр-к до батальона пехоты, роты автоматчиков с 5 танками повел наступление на ГОРЮНЫ с вост., сев. вост. Прибывшее орудие 763-го ап было подавлено, пока устанавливалось на позиции. 2-я и 3-я стр. роты упорно удерживали свои позиции, неоднократно контратаковывая пехоту пр-ка. Бой был ожесточенный, обе стороны несли большие потери. Я трижды обратился за помощью к командиру группы 1-й танк. бригады /подполковнику, фамилии не знаю/, который находился в р-не ст. МАТРЕНИНА с 8 танками и с 2-мя батальонами мотопехоты. Командир танк. группы отказал в помощи, мотивируя, что у него легкие и средние танки не могут бороться с тяжелыми танками пр-ка /«Вы держитесь, а мы вечером их выбьем», заявил он моему делегату связи политруку тов. ТОЛСТУНОВУ/.



Бой велся до 17.00. Пр-к, имея перевес, окружил 3-ю стр. роту, выбил из позиции 2-ю стр. роту /он еще не успел окопаться/ и 2-мя колоннами атаковал ГОРЮНЫ, где находился мой новый КП с 2-мя танками, в результате пр-к овладел ГОРЮНЫ, отрезав мне тыл и 2-ю стр. роту. Пр-к потерял 3 танка /подбитые нашими истребителями/, потери живой силы с обоих сторон не поддаются подсчету, но ориентировочно пр-к потерял до 200 солдат и офицеров, я потерял 100–150 человек.



5. 19.11.41 г. в 5.00 командир группы 1-й танк. бригады подполковник вызвал меня к себе и сказал, что «Я выхожу из окружения, Вам тоже необходимо пробираться к своим, я вызвал Вас предупредить об этом…»

«18.11. Боевая группа Fricke левофланговым батальоном переходит в наступление в 7.30. В 8.45 Матресино взято. Отсюда танки в 10.45 прорываются к шоссе и перекрывают его. Оставшийся в охранении в Иванцово и Матресино ослабленный стрелковый батальон с 14.45 наступает на село Горюны на шоссе и к 16.00 захватывает его, после чего организует здесь круговую оборону. Вечером и ночью здесь успешно отбито несколько попыток прорыва с запада на восток отдельных отрезанных танков противника, несколько танков при этом уничтожено».

Источники:



[1] ОС штаба 316 сд №33 01.11.41.

[2] Штат №04/601 Стрелкового полка сокращенной стрелковой дивизии.

[3] Отчетная карта штаба Западного фронта с 11.11 по 15.11.41.

[4] Боевое донесение штаба 43 кп б/н 15.11.41 к 14.15.

[5] ОС штаба 316 сд №58 15.11.41.

[6] БД штаба 1075 сп №17 15.11.41.

[7] Рапорт командира 1/1073 сп Б. Момыш-улы командиру 8 гв. сд 20.11.41.

[8] Указания по применению боевых групп Оперативного отдела 2 тд вермахта от 13.11.41.

[9] ЖБД 2 тд вермахта запись за 16.11.41.

[10] Приказ оперативного отдела 2-й стрелковой бригады 2 тд вермахта от 15.11.41.

[11] БД №22 штаба 316 сд 16.11.41 к 13.00.

[12] ЖБД 2 стрелкового полка 2 тд вермахта запись за 16.11.41.

[13] БД 50 кд №154 16.11.41 к 9 ч. 40 мин.

[14] БД штаба кавгруппы Доватора №79 16.11.41 к 19.00.

[15] ОС штаба 16 А №51 17.11.41 к 5.00.

[16] ОС штаба 1073 сп №83 18.11.41 к 23.00.

[17] Боевое распоряжение штаба кав. группы Доватора №29 16.11.41 19.00.

[18] ОС штаба 316 сд №60 к 20.00 17.11.41

[19] БД командира 1/1073 сп 17.11.41 б/н предположительно после 18.00.

[20] ЖБД 2 тд вермахта запись за 17.11.41.

[21] ЖБД 11 тд вермахта записи за 17-18.11.41.

[22] БД штаба 27 тбр №013 19.11.41 к 14.00.

[23] М.Е. Катуков. На острие главного удара.

[24] БД №19 штаба 316 сд 2.11.41 к 19.00.

[25] БД №25 штаба 316 сд 19.11.41 к 20.00.

[26] ОС №62 штаба 316 сд 20.11.41 к 24.00.