Бои батальона Момыш улы в районе станции Матренино 17 и 18 ноября 1941 г.
17 ноября 1941 г.
События, происходящие в этот день на оборонительном рубеже Горюны, ст. Матренино, отм. 231,5, в документах КА освещены очень скудно, и в ОС штаба 316 сд [18] они уместились в паре строк: «1/1073 – занимает прежнее положение. В 15.50 противник бомбил расположение 1/1073 сп».
В БД 1 гв. тбр к 11:50 17.11.41 сведения о боестолкновениях тоже не содержатся, но зато очень подробно указано, где держали оборону подразделения бригады:
Из документа следует, что позиции 1 гв. тбр и 27 тбр находились в тех же пунктах, что и позиции 1/1073 сп, т. е. с 17.11 батальон Момыш-улы оборонял занимаемый район не в одиночку. Но почему-то в документах отсутствуют сведения о заранее оговоренном взаимодействии батальона с соседями и даже о налаживании «локтевой связи» между ними.
К исходу дня 17.11. Момыш улы доносил командиру 316-й сд [19]:
Скорее всего, на позицию у отм. 231,5 случайно наткнулась какая-то стихийно сформировавшаяся, не готовая к бою тыловая колонна противника, следовавшая из Морозово в Иванцово и проскочившая нужный поворот направо.
В ОС штаба 16 А к 24.00 17.11.41 имеется следующее сведение:
Совершенно очевидно, что здесь описан тот же боевой эпизод, однако, как это часто случалось, «за время пути собака успела подрасти»: к трофеям 2-й ср добавились два уничтоженных танка, да еще в бой ошибочно «вписали» роту мотопехоты 1-й гв. тбр.
Таким образом, скоротечная боевая стычка превратилась в громкий бой и в таком виде «ушла» в штаб ЗапФ.
К исходу этого дня Момыш-улы письменно обратился к командиру 316-й сд со следующим предложением [19]:
В тексте ошибка, речь идет о 27-й тбр, которая с пятью танками Т-60 и одним Т-34, имея в качестве пехоты свой мотострелковый батальон, в 13:00 17.11 заняла позиции в районе отм. 231,5, имея задачу уничтожать из засады подходящие танки противника [22].
Также имеется возможность прояснить обстановку, изучив документы противника.
Как было указано выше, 15–16 ноября немецкое командование произвело перегруппировку. Действовавшая в этом районе 5-я танковая дивизия к концу дня 15.11 переместилась восточнее, а 2-я танковая дивизия 16.11 прорвалась через боевые порядки 1075-го стрелкового полка и 2-го батальона 1073-го стрелкового полка и в итоге вышла севернее Волоколамского шоссе в район Лысцево, Рождественно [9], [12]. Где и продолжила наступление 17.11, действуя севернее шоссе [20].
А в ранее занимаемый 2-й тд р-н сосредоточения Шитьково, Васильевское к концу дня 16.11 подошла 11-я тд, которая в начале светового дня 17.11 перешла в наступление по оси Морозово, Иванцово [21].
ЖБД 11-й тд описывает действия боевых групп дивизии 17.11 следующим образом:
Дивизионный командир, находящийся в боевых порядках группы Fricke, отправляет К.61 на Данилково. Батальон в 12.00 переходит Ламу и перед закатом вместе с уже прибывшим в это село II-м батальоном S.R.14 (5 Pz.D.) ведет бой с упорно обороняющимся неприятелем в Копытово и лесу южнее.
S.R.110 вместе с остатками танкового полка и артиллерии прибывает поздно вечером в район восточнее Спасское. Из-за обледенелых дорог и тяжелых условий марша в бой может быть введена только небольшая часть S.R.110...»
Здесь необходимо отметить, что рельеф местности в этом районе сложный: многочисленные ручьи, овраги, болота, высоты, и всё это вдобавок поросло лесом. А немецкие танки имели посредственную проходимость, что вынуждало боевые группы противника при развитии наступления придерживаться дорог и прилегающей к ним полосы.
Видимо, и БГ Fricke, начав наступление из Шитьково, далее проследовала по дороге к Морозово, а после его захвата, опять же используя несколько грунтовых дорог, повернула на восток и захватила Иванцово. Эти деревни обороняли части 50-й кд, и ее документы подтверждают приведенные сведения из ЖБД 11-й тд.
В итоге 17.11 наступление 11-й тд приостановилось на левом фланге в д. Ивацово, а на правом в окрестностях д. Копытцево, пока еще не захваченной немцами.
Таким образом, сведения, содержащиеся в документах КА и вермахта, вполне согласуются меж собой, позволяют отсеять ошибочные данные и в итоге дают возможность сделать вполне объективный вывод: 17.11.41 1/1073 сп (как и остальные части 16 А, находящиеся в р-не Горюны, ст. Матренино, отм. 231,5) тяжелых боёв с противником не вели и потерь не имели. И могли использовать сложившееся затишье для укрепления своих позиций.
18 ноября 1941 г.
Документов, позволяющих восстановить ход событий, происходящих 18.11.41 в исследуемом районе, сохранилось немного, поэтому считаю необходимым привести их содержание полностью, а потом произвести сопоставление содержащихся в них сведений.
В своем рапорте [7] Момыш улы сообщает:
Бой велся до 17.00. Пр-к, имея перевес, окружил 3-ю стр. роту, выбил из позиции 2-ю стр. роту /он еще не успел окопаться/ и 2-мя колоннами атаковал ГОРЮНЫ, где находился мой новый КП с 2-мя танками, в результате пр-к овладел ГОРЮНЫ, отрезав мне тыл и 2-ю стр. роту. Пр-к потерял 3 танка /подбитые нашими истребителями/, потери живой силы с обоих сторон не поддаются подсчету, но ориентировочно пр-к потерял до 200 солдат и офицеров, я потерял 100–150 человек.
5. 19.11.41 г. в 5.00 командир группы 1-й танк. бригады подполковник вызвал меня к себе и сказал, что «Я выхожу из окружения, Вам тоже необходимо пробираться к своим, я вызвал Вас предупредить об этом…»
(далее следуют подробности выхода из окружения, перепечатано дословно с сохранением пунктуации оригинала).
Сохранился еще один документ: схема, составленная 20.11.41 1-м адъютантом штаба 1/1073 сп ст. лейтенантом Рахимовым:
Если предположить, что на ней нанесена обстановка, сложившаяся утром 18.11, то получается, что один взвод, усиленный орудием, располагается на выс. 298,0 фронтом на север, другой — на северной окраине Горюны, одна из рот обороняет южную окраину Горюны фронтом на юг, и один взвод находится с северной стороны ж/д восточнее Горюны. Далее мы видим КП штаба батальона, которое прикрывает боевое охранение, развернутое на юг, а за ним рота развернута фронтом на юго-восток.
Противник наносит удар с юга и с востока сначала по КП, а потом по Горюны в правый фланг обороны 3-й ср.
В документе противника [21] события изложены более кратко:
(под Матресино подразумевается д. Матренино, время указано берлинское).
У противника тоже сохранилась схема боевых действий 17-18.11:
Из нее следует, что 18.11 район ст. Матренино, отм. 231,5, оказался за пределами полосы наступления противника, и находящиеся там в обороне красноармейцы (1 ср 1/1073 сп и «сидящие» в засадах 6 танков 27 тбр с МСБ) в боях дня не участвовали – немцы обошли их позиции восточнее, и к концу дня красноармейцы оказались в окружении.
Сопоставление сведений, изложенных в вышеуказанных документах, позволяют построить следующую версию.
17.11 Момыш-улы, опасаясь очередного авианалета противника, решил перенести свой КП в более (как ему представлялось) безопасное место к разъезду Аннино. И в итоге утром 18.11 оказался на левом фланге полосы наступления танков и мотопехоты БГ Fricke, которые выбили красноармейцев с занимаемых позиций и закрепились в районе разъезда Аннино.
Во второй половине дня (после 15:45) позиции 1/1073 сп у Горюны атаковал ослабленный стрелковый батальон противника, и в итоге к 17:00 Горюны были захвачены врагом [7], [21].
Видимо, затем остатки 3-й ср вместе со штабом батальона отошли на запад к ст. Матренино, после чего у комбата оставалось только 2 варианта действий: 1) занять круговую оборону, чтобы потом пасть почетной, но совершенно бессмысленной смертью храбрых; 2) оставить позицию у станции и выводить остатки людей из окружения, прорываясь на восток.
Из истории войны известно, что Момыш улы выбрал вариант 2 и правильно поступил – в итоге сохранил свою и чужую жизни, что позволило командованию дивизии использовать остатки батальона в последующих боях.
А безымянный подполковник из рапорта комбата, отказавшийся поддержать роты 1/1073 сп, скорее всего, командир 27 тбр Федор Михайлович Михайлин, который 18 и 19 ноября находился в р-не отм. 231,5 и лично командовал своими людьми [22].
Фрагмент из ЖБД 11-й тд «Вечером и ночью здесь успешно отбито несколько попыток прорыва с запада на восток отдельных отрезанных танков противника, несколько танков при этом уничтожено», по всей видимости, зафиксировал попытку прорыва двух танков из группы Бурды. Бывший командир 1-й гв. тбр М.Е. Катуков после войны вспоминал, что при попытке выхода из окружения через Горюны танки Т-34 ст. лейтенанта А.Ф. Бурды и лейтенанта С.С. Ивченко были подбиты и загорелись. Экипажу Бурды удалось покинуть танк, а Ивченко погиб [23]. Достоверно ли это воспоминание, установить уже не удастся…
Полагаю интересным рассмотреть вопрос о потерях батальона Момыш-улы за период с 16 по 19 ноября.
К сожалению, опубликованные документы прямой ответ на него не дают, поэтому к истине снова приходится подбираться наощупь путем построения гипотез.
По состоянию на 2.11.41 в 1073 сп наличествовало 1416 человек [24]. Но нас интересует численность боевого состава — стрелковых батальонов. Общеизвестно, что в ходе боевых действий они (по сравнению с другими подразделениями) несли наибольшие потери, поэтому с поступлением маршевых пополнений их состав восстанавливался в первую очередь. Следовательно, можно вполне обоснованно предположить, что 2.11.41 в 1073 сп имелось как минимум 800 «активных штыков».
Такое количество позволяло командованию дивизии сформировать либо три небоеспособных сб, либо два боеспособных. Поскольку из документов следует, что к 16.11 в полку имелось только два сб, получается, что командование 316 сд выбрало второй вариант, уже зная по опыту, что в напряженной боевой обстановке спрос с небоеспособного батальона такой же, как с боеспособного, так что уж пусть лучше их будет два. Следовательно, скорее всего, 16.11 в батальоне Момыш-Улы наличествовало около 400 человек.
Имеются сведения, что к концу дня 19.11 во всём 1973 сп осталось только 200 человек [25], а к концу дня 20.11 уже стало 300 (в этот день потерь в полку не было) [26].
Допустим, что потери 1-го и 2-го батальонов за этот период были примерно одинаковыми, а увеличение на 100 человек произошло благодаря красноармейцам батальонов, которым удалось пробиться из окружения (есть еще вариант прибытия маршевого пополнения). Тогда получается, что к концу дня 20.11 численность 1/1073 сп составляла около 150 человек. Следовательно, за 2 дня боёв (16 и 19 ноября) и в ходе прорыва из окружения батальон Момыш-улы потерял около 250 человек (63% первоначального состава).
Вот такая выходит печальная статистика…
В последующие дни этот фактически небоеспособный полк продолжал вести тяжелые бои, отступал, частично пополнялся, потом снова отступал, неся большие потери. И в итоге благодаря величайшим стойкости, мужеству и героизму, проявленным бойцами и командирами, сбил темп немецкого наступления, нанес противнику значительные потери и остановил его у поселка Крюково (сейчас район г. Зеленоград), не позволив окружить Москву.
Но об этом этапе славного боевого пути 1073-го сп нужно вести отдельный сказ...
Источники:
[1] ОС штаба 316 сд №33 01.11.41.
[2] Штат №04/601 Стрелкового полка сокращенной стрелковой дивизии.
[3] Отчетная карта штаба Западного фронта с 11.11 по 15.11.41.
[4] Боевое донесение штаба 43 кп б/н 15.11.41 к 14.15.
[5] ОС штаба 316 сд №58 15.11.41.
[6] БД штаба 1075 сп №17 15.11.41.
[7] Рапорт командира 1/1073 сп Б. Момыш-улы командиру 8 гв. сд 20.11.41.
[8] Указания по применению боевых групп Оперативного отдела 2 тд вермахта от 13.11.41.
[9] ЖБД 2 тд вермахта запись за 16.11.41.
[10] Приказ оперативного отдела 2-й стрелковой бригады 2 тд вермахта от 15.11.41.
[11] БД №22 штаба 316 сд 16.11.41 к 13.00.
[12] ЖБД 2 стрелкового полка 2 тд вермахта запись за 16.11.41.
[13] БД 50 кд №154 16.11.41 к 9 ч. 40 мин.
[14] БД штаба кавгруппы Доватора №79 16.11.41 к 19.00.
[15] ОС штаба 16 А №51 17.11.41 к 5.00.
[16] ОС штаба 1073 сп №83 18.11.41 к 23.00.
[17] Боевое распоряжение штаба кав. группы Доватора №29 16.11.41 19.00.
[18] ОС штаба 316 сд №60 к 20.00 17.11.41
[19] БД командира 1/1073 сп 17.11.41 б/н предположительно после 18.00.
[20] ЖБД 2 тд вермахта запись за 17.11.41.
[21] ЖБД 11 тд вермахта записи за 17-18.11.41.
[22] БД штаба 27 тбр №013 19.11.41 к 14.00.
[23] М.Е. Катуков. На острие главного удара.
[24] БД №19 штаба 316 сд 2.11.41 к 19.00.
[25] БД №25 штаба 316 сд 19.11.41 к 20.00.
[26] ОС №62 штаба 316 сд 20.11.41 к 24.00.
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