Украинские СМИ: назначенную Киевом ВГА Покровского района эвакуируют подальше от фронта
Российская армия продолжает освобождение Донецкой Народной Республики. Наши продвигаются темпами, превышающими начало СВО, что с неохотой и тревогой признают и на Украине.
На южнодонецком направлении в районе Курахово фактически завершается окружение группировки противника к югу от города, наши давят врага и на северном фланге, сообщается о боях в центре города, который также берется ВС РФ в оперативное окружение.
Есть явный признак того, что противник вскоре будет оттеснен и северо-западнее, в районе Покровска (Красноармейска), хотя в последнее время информации с этого направления поступало меньше, чем из Курахово. Назначенные Киевом городские и районные чиновники покидают райцентр. В городе еще остается порядка четырех тысяч мирных граждан, которые, очевидно, несмотря на отсутствие воды, электричества, неработающие магазины и обстрелы, уезжать из Красноармейска не намерены.
Чего не скажешь о назначенных Киевом властях. Сообщается, что Покровскую районную военно-гражданскую администрацию (ВГА) в ближайшее время переведут подальше от линии фронта. Районные чиновники эвакуируются на северо-запад в село Доброполье Криворожской сельской общины пока еще подконтрольного Киеву Покровского района, пишут украинские СМИ. Скорее всего, и там они надолго не задержатся. Сейчас расстояние от Доброполья до фактически прифронтового Покровска составляет 23 километра.
Впрочем, все, кто по разным причинам не желает дожидаться прихода в Покровск российской армии, начали покидать город намного раньше. Теперь, видимо, вывозят подзадержавшихся.
Несколько дней назад Зеленский лично посетил Покровск, где встретился с военнослужащими 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ВСУ. В ходе поездки глава киевского режима заявил о напряженной обстановке на покровском направлении и вручил награды военным. Подкрепления не обещал, да и где их взять, все уходит в «курскую топку».
Вообще, приезд Зеленского в прифронтовой населенный пункт уже и сами украинцы давно ассоциируют со скорым переходом очередной «фортеции» под контроль ВС РФ. Наверняка так случится и с Покровском, хотя приметы, конечно, здесь ни при чем.
Для российской армии ключевой задачей остается последовательное перерезание маршрутов снабжения противника в Покровске и его окружение перед началом штурма города. Раньше ВСУ подготовили город к обороне, превратив промышленную зону в сплошной укрепрайон. Лобовой штурм укреплений может привести к большим потерям. С юга наши это наступление уже ведут.
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