Украинские СМИ: назначенную Киевом ВГА Покровского района эвакуируют подальше от фронта

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Украинские СМИ: назначенную Киевом ВГА Покровского района эвакуируют подальше от фронта

Российская армия продолжает освобождение Донецкой Народной Республики. Наши продвигаются темпами, превышающими начало СВО, что с неохотой и тревогой признают и на Украине.

На южнодонецком направлении в районе Курахово фактически завершается окружение группировки противника к югу от города, наши давят врага и на северном фланге, сообщается о боях в центре города, который также берется ВС РФ в оперативное окружение.



Есть явный признак того, что противник вскоре будет оттеснен и северо-западнее, в районе Покровска (Красноармейска), хотя в последнее время информации с этого направления поступало меньше, чем из Курахово. Назначенные Киевом городские и районные чиновники покидают райцентр. В городе еще остается порядка четырех тысяч мирных граждан, которые, очевидно, несмотря на отсутствие воды, электричества, неработающие магазины и обстрелы, уезжать из Красноармейска не намерены.

Чего не скажешь о назначенных Киевом властях. Сообщается, что Покровскую районную военно-гражданскую администрацию (ВГА) в ближайшее время переведут подальше от линии фронта. Районные чиновники эвакуируются на северо-запад в село Доброполье Криворожской сельской общины пока еще подконтрольного Киеву Покровского района, пишут украинские СМИ. Скорее всего, и там они надолго не задержатся. Сейчас расстояние от Доброполья до фактически прифронтового Покровска составляет 23 километра.

Впрочем, все, кто по разным причинам не желает дожидаться прихода в Покровск российской армии, начали покидать город намного раньше. Теперь, видимо, вывозят подзадержавшихся.



Несколько дней назад Зеленский лично посетил Покровск, где встретился с военнослужащими 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ВСУ. В ходе поездки глава киевского режима заявил о напряженной обстановке на покровском направлении и вручил награды военным. Подкрепления не обещал, да и где их взять, все уходит в «курскую топку».

Вообще, приезд Зеленского в прифронтовой населенный пункт уже и сами украинцы давно ассоциируют со скорым переходом очередной «фортеции» под контроль ВС РФ. Наверняка так случится и с Покровском, хотя приметы, конечно, здесь ни при чем.

Для российской армии ключевой задачей остается последовательное перерезание маршрутов снабжения противника в Покровске и его окружение перед началом штурма города. Раньше ВСУ подготовили город к обороне, превратив промышленную зону в сплошной укрепрайон. Лобовой штурм укреплений может привести к большим потерям. С юга наши это наступление уже ведут.

3 комментария
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  1. BAI Звание
    BAI
    -7
    Сегодня, 20:34
    Наши продвигаются темпами, превышающими начало СВО, что с неохотой и тревогой признают и на Украине.



    Я очень уважаю наши темпы продвижения, странно, что они вобще есть, но в начале СВО темпы продвижения измерялись десятками километров (что привело к катастрофе), а не десятками метров, как сейчас.
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      -1
      Сегодня, 21:12
      Иди, покажи пример, вояка) Спать ложись, пацан
  2. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    -1
    Сегодня, 21:01
    Русских людей мы не дадим в обиду этим западным дебилам, которые сиськи и письки себе отрезают. Это однозначно.