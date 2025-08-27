Удары по нефтепроводу «Дружба» и российским НПЗ выходят Украине боком

Российские Вооружённые силы минувшей ночью в плане нанесения ударов вглубь территории противника сосредоточились на его энергетической инфраструктуре. Тот случай, когда удары по нефтепроводу «Дружба» и российским НПЗ выходят киевскому режиму боком, обходясь слишком дорого во всех смыслах слова.

Так, стало известно о прилёте и вспыхнувшем в результате этого прилёта пожаре на ЭПС (электроподстанции) 330 кВ в Сумах.



Ставленник киевского режима в Сумской области:

В результате ударов значительная часть города Сумы оказалась обесточена, без электроснабжения остались многие промышленные потребители.

Также сам противник сообщает о повреждении газотранспортной инфраструктуры в Полтавской области. Вероятно, речь идёт об ударе по инфраструктуре управления магистральными газопроводами в районе Диканьки, о чём «Военное обозрение» сообщало в утренней сводке по ударам. Напомним, что по объектам в районе этого посёлка городского типа на Полтавщине было нанесено порядка тридцати ударов «Геранями».

Также «Герани» поразили электроподстанцию в Черниговской области. Речь идёт об ЭПС в Новгороде-Северском. В результате удара в районе пропало электричество и мобильная связь. Это в значительной степени влияет на военные возможности войск киевского режима на Черниговщине.

Также поражены энергетические мощности в Харьковской области и на территории оккупированной противником части Запорожья.

В Минэнерго Украины заявляют, что «принимают меры по устранению последствий прилётов и аварий».
  ZovSailor
    ZovSailor
    +5
    Сегодня, 11:49
    Удары по нефтепроводу «Дружба» и российским НПЗ выходят Украине боком


    В преддверии зимы для сговорчивости жыдо наркофюрера и всей хунты Квартала-95 готовить подарки от русского Деда Мороза, обнулять электроэнергетику- деэлектрификацией ОРУ 750 КВ и узлов синхронизации с гейропой и ГТС - декоммунизацией.
    Лешак
      Лешак
      +5
      Сегодня, 12:07
      В преддверии зимы для сговорчивости жыдо наркофюрера и всей хунты Квартала-95 готовить подарки от русского Деда Мороза
      hi
      Жидонаркофюрер и его банда из хрюстага точно не замёрзнут и не потеряют никаких благ, а проблемы народа зелю не сильно волнуют. Для хунты главное чтобы, оставшееся, производство военного назначения не встало.
      ZovSailor
        ZovSailor
        +4
        Сегодня, 12:24
        Лешак
        Сегодня, 12:07
        Жидонаркофюрер и его банда из хрюстага точно не замёрзнут и не потеряют никаких благ, а проблемы народа зелю не сильно волнуют. Для хунты главное чтобы, оставшееся, производство военного назначения не встало.

        hi Весь цымес в том, что и всё внутреннее производство и логистика ( ж/д, авто ) завязаны на электороэнергетике, ГТС, нефтепродуктах.
        Поэтому близость обнуления энергетики позволит сохранить жизни ВС РФ в СВО-КТО и мирных россиян.
    matwey
      matwey
      +3
      Сегодня, 12:08
      В преддверии зимы для сговорчивости жыдо наркофюрера и всей хунты Квартала-95

      Да ладно, им боятся не чего... Народу достанется, но они то на народ давно положили.
      Uncle Lee
        Uncle Lee
        +3
        Сегодня, 12:38
        речь идёт об ударе по инфраструктуре управления магистральными газопроводами в районе Диканьки,
        Вечера на хуторе близ Диканьки !
  ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67
    +5
    Сегодня, 11:49
    стало известно о прилёте и вспыхнувшем в результате этого прилёта пожаре на ЭПС (электроподстанции) 330 кВ в Сумах.

    Давно пора вынести все ПС хо хлам!
    Пусть в жмурки играют днем и ночью
    ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67
      +7
      Сегодня, 11:54
      Речь идёт об ЭПС в Новгороде-Северском

      Запомнился мне этот Новгород-Северский! Что ни спросишь у продавцов по русски, а в ответ, в лучшем случае, тишина, в худшем - демонстративно задом повернется! И это 1998 год!
      Почаще бы им надо напоминать о России и русских!
    Монтесума
      Монтесума
      +5
      Сегодня, 12:04
      Цитата: ваш вср 66-67
      стало известно о прилёте и вспыхнувшем в результате этого прилёта пожаре на ЭПС (электроподстанции) 330 кВ в Сумах.

      И появились некоторые подробности по прилётам прошедшей ночи:
      - Сумы, подстанция 330 кВ (01:05–01:25)
      Массированный удар — до 10 попаданий «Герань-2». Поражены:
      • два силовых трансформатора ТДТН-200000 330;
      • распределительные устройства 330 кВ и 110 кВ;
      • кабельные линии связи и автоматики;
      • охладители трансформаторных блоков и маслонаполненные вводы;
      • возник пожар, охвативший трансформаторное поле. Подстанция полностью обесточена.

      • Дополнительно поражён соседний позиционный район мобильной группы ПВО, которая прикрывала объект: уничтожена зенитная установка 2С6 «Тунгуска».

      - Диканька, Полтавская область (01:20)
      Второй массированный налёт по объекту.
      • На промышленной площадке Лубенского ЛПУМГ «Киевтрансгаз» поражены компрессорные агрегаты типа ГПА-Ц-16, трубопровод диаметром 100 мм, возник пожар площадью свыше 120 м². Уничтожены два автобуса и ремонтные мастерские.
      • По филиалу «Укргазенергосервис» АО «Укртрансгаз» нанесено 3 удара: сгорело административное здание, где велись работы по ремонту запорной арматуры и насосного оборудования.

      Удар серьёзно нарушил работу магистральных газопроводов в направлении Полтава – Киев, снизив возможности резервной перекачки и аварийного маневрирования в системе.

      - Ахтырка, Сумская область (01:25–01:35)
      Три попадания БпЛА пришлись на территорию бывшего завода «Промсвязь» (ул.Армейская, 1), где в момент удара находилось подразделение радиоэлектронной борьбы ВСУ. В цехах велась настройка станций подавления Bukovel-AD и Nota, а также обслуживались мобильные комплексы РЭБ на базе КамАЗ-5350. В результате ударов уничтожена часть аппаратуры, выведены из строя блоки питания и антенное оборудование.
      • Дополнительно повреждена рядом СТО, где ремонтировались военные автомобили (HMMWV, KrAZ-6322).
  Владислав Марков_2
    Владислав Марков_2
    0
    Сегодня, 12:15
    Цитата: ZovSailor
    Удары по нефтепроводу «Дружба» и российским НПЗ выходят Украине боком


    В преддверии зимы для сговорчивости жыдо наркофюрера и всей хунты Квартала-95 готовить подарки от русского Деда Мороза, обнулять электроэнергетику- деэлектрификацией ОРУ 750 КВ и узлов синхронизации с гейропой и ГТС - декоммунизацией.

    Обнулят только нам интернет и доступ к соц сетям и месенджерам
    Nastia Makarova
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 12:22
      зачем вам соцсети? ставьте макс
      Владислав Марков_2
        Владислав Марков_2
        -2
        Сегодня, 12:30
        Зочем вообще энтот инторонэт буржуйский!?
        Лучше на свежем воздухе газету "аргументы и факты" почитать, ну или спидинфо.
      Piramidon
        Piramidon
        +1
        Сегодня, 13:21
        Цитата: Nastia Makarova
        зачем вам соцсети? ставьте макс

        У них в/на Украине макс не работает. Пока только в России и в Белоруссии
  Лимон
    Лимон
    +2
    Сегодня, 12:18
    Без лишней помпы и понтов ВС РФ делают своё дело. Так держать.
  АА17
    АА17
    +4
    Сегодня, 12:28
    Дурдом.
    По другому это невозможно квалифицировать.
    РФ продаёт энергоносители в Венгрию и Словакию.
    Венгрия и Словакия поставляют электричество, топливо на Украину.
    Украина разрушает трубопровод, по которому поставляются энергоносители из РФ.

    Обязательства перед Евросоюзом (ЕС) не дают Словакии отвечать на атаки Украины на нефтепровод "Дружба". Об этом заявил глава комитета Национального совета по международным делам Словакии Мариан Кери.

    "Если бы я принимал решение, я бы остановил поставки электроэнергии. Но проблема в том, что есть указание Евросоюза о необходимости предоставления помощи Украине", – сказал он в беседе с "Известиями".

    Эти указания ЕС останавливают Словакию от ответа Украине...https://ren.tv/news/v-mire/1362133-politik-iz-slovakii-bratislava-ne-otvechaet-na-udary-kieva-po-druzhbe-iz-za-es

    "Из Венгрии на Украину поставляется несколько видов энергоносителей. Среди них особо выделяется электроэнергия, на которую ежемесячно приходится от 30 до 40% украинского импорта. Давайте задумаемся, к чему это приведет, если, скажем, 30-40% импорта электроэнергии в страну прекратится, какие последствия это будет иметь?" - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час"... https://ria.ru/20250826/vengrija-2037635824.html


    П.С.
    РФ могла бы "разрулить" этот "дурдом" - прекратить поставки энергоносителей в Европу.
    Хотелось бы понять в цифрах: сколько получает бюджет РФ от этих поставок, а сколько получают частные лица, оправдывая эти поставки стратегического сырья нашим потенциальным врагам во время проведения Россией СВО.
  Товарищ Берия
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 13:02

    Тот случай, когда удары по нефтепроводу «Дружба» и российским НПЗ выходят киевскому режиму боком, обходясь слишком дорого во всех смыслах слова.

    Так, стало известно о прилёте и вспыхнувшем в результате этого прилёта пожаре на ЭПС (электроподстанции) 330 кВ в Сумах.


    Восстановить подстанцию, и восстановить НПЗ - две большие разницы.

    Подстанция состоит из стандартных составляющих, а вот на НПЗ эти составляющие могут быть уникальны. К тому же система энергоснабжения Украины - советская, предусмотрены резервирование и дублирование, а для НПЗ удар обычно как нокдаун, а то и нокаут , говоря боксерскими терминами. Ну и кому дороже это обходится?

    То, что поражена подстанция 330 кВ - это хорошо, но вот сравнивать с поражением НПЗ, стоимость которого на порядки выше, это не от большого ума.
  Серик Бур
    Серик Бур
    +3
    Сегодня, 13:04
    Цитата: matwey
    Да ладно, им боятся не чего... Народу достанется

    А , народ то это кто ? Откуда берутся украинцевояки ? Это когда они в плен попадают , становятся лояльными "поварами" , а так глазки то у этого народа тигриные , с оттенком кружевных труселей. hi
  Алексей Лантух
    Алексей Лантух
    +1
    Сегодня, 13:11
    Надо опробовать свой электрогенератор. Два года назад пугнули ударами по подстанциям. Купил. Похоже снова наступает этот период. Наш город рядом с ЛБС. Удары по электроподстанциям мало что дают. Вот удары ТЯО по Зап Украине сразу бы ситуацию изменили. Hохлому не исправишь.
  alanery
    alanery
    +1
    Сегодня, 13:14
    Ну как же не могут в Кремле понять, что главарям страны 404 пофиг на ответку ВС РФ по энергетике незалежной! Зеля отрабатывает свою программу! Им там в Киеве пофиг на своё население.
  AdAstra
    AdAstra
    -1
    Сегодня, 13:31
    Странная подача новости. То есть если не били по нефтепроводу то и не прилетало бы по ЭПС 330 кВ в Сумах и сию пору?
  sdivt
    sdivt
    0
    Сегодня, 13:43
    ЭПС (электроподстанции) 330 кВ в Сумах ... поразили электроподстанцию в Черниговской области ...поражены энергетические мощности в Харьковской области и на территории оккупированной противником части Запорожья

    Всё это, конечно, неплохо, курочка по зёрнышку, и так далее
    Но, как мне представляется, намного эффективнее было бы серьёзное поражение электропитания самого Киева.
    Киев, как почти любая столица - самый крупный город страны. Плюс - в столицах обычно сосредоточены самые активные, во всех смыслах, жители страны. Обесточь Сумы, да хоть на месяц - это один эффект, в том же Киева просто пожмут плечами - ну война же, бывает.
    А вот обесточь Киев, полностью, даже на 2-3 дня, без света/интернета/связи и прочего - эффект будет совершенно другим
    Да, понимаю, что это сложнее, да и все ключевые места (правительство, министерства, кто-то ещё) имеют дублирующее автономное питание - но эффект превысит всё остальное, что мы поразили за последний год
  Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan
    0
    Сегодня, 14:04
    Российские Вооружённые силы минувшей ночью в плане нанесения ударов вглубь территории противника сосредоточились на его энергетической инфраструктуре.


    Надеюсь мы продолжим разносить подстанции и газовые станции противника в щепки.

    Сейчас наше блогородство выходит нам боком, бить надо нещадно по всему, что дает противнику воду, электричество, тепло, продовольствие. Никакой пощады.
  Голландец Михель
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 14:28
    Надо наносить удары и по азербайджанской инфраструктуре на Украине. Сразу можно убить двух зайцев