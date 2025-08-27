Удары по нефтепроводу «Дружба» и российским НПЗ выходят Украине боком
9 27022
Российские Вооружённые силы минувшей ночью в плане нанесения ударов вглубь территории противника сосредоточились на его энергетической инфраструктуре. Тот случай, когда удары по нефтепроводу «Дружба» и российским НПЗ выходят киевскому режиму боком, обходясь слишком дорого во всех смыслах слова.
Так, стало известно о прилёте и вспыхнувшем в результате этого прилёта пожаре на ЭПС (электроподстанции) 330 кВ в Сумах.
Ставленник киевского режима в Сумской области:
В результате ударов значительная часть города Сумы оказалась обесточена, без электроснабжения остались многие промышленные потребители.
Также сам противник сообщает о повреждении газотранспортной инфраструктуры в Полтавской области. Вероятно, речь идёт об ударе по инфраструктуре управления магистральными газопроводами в районе Диканьки, о чём «Военное обозрение» сообщало в утренней сводке по ударам. Напомним, что по объектам в районе этого посёлка городского типа на Полтавщине было нанесено порядка тридцати ударов «Геранями».
Также «Герани» поразили электроподстанцию в Черниговской области. Речь идёт об ЭПС в Новгороде-Северском. В результате удара в районе пропало электричество и мобильная связь. Это в значительной степени влияет на военные возможности войск киевского режима на Черниговщине.
Также поражены энергетические мощности в Харьковской области и на территории оккупированной противником части Запорожья.
В Минэнерго Украины заявляют, что «принимают меры по устранению последствий прилётов и аварий».
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация