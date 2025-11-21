Кровавый атаман Григорий Семенов

Наполеоновские планы есаула Семенова

Атамана Семенова, этого истого самурая, мы никому не выдадим и будем защищать его всеми силами.



Японские интервенты в Приморье, фотография сделана между 1919-1920 гг.

Убийца, грабитель и самый отъявленный негодяй, который не просуществовал бы в Сибири и одной недели без защиты со стороны Японии.

Солдаты Семёнова и Калмыкова под защитой японских войск бродили по стране как дикие звери, убивая и грабя людей… Условия в Восточной Сибири были ужасными, и там не было ничего дешевле человеческой жизни.



И. Калмыков – еще один самозваный атаман (на самом деле – сотник), которого называли «кровавым диктатором Хабаровска»

Полковник Морроу (командовавший американскими войсками в забайкальском секторе) доложил о самом жестоком, бессердечном и почти невероятном убийстве целой деревни Семеновым. Когда его войска подошли к деревне, жители, по-видимому, попытались убежать из своих домов, но солдаты Семенова стреляли в них – мужчин, женщин и детей – как будто охотились на кроликов, и бросили их тела на месте убийства. Они застрелили не кого-то одного, но всех в этой деревне.

Буду далёк от всякого преувеличения, если скажу, что на каждого убитого большевиками в Восточной Сибири приходится сто убитых антибольшевистскими элементами.

только на потеху собственной жадности, распущенности, разврату и общей нравственной мерзости.

Творимые у Семёнова безобразия не поддаются никакому описанию; за две недели застрелилось семь офицеров; расстрелы идут сотнями, и начальники состязаются в числе расстрелянных.

Об Унгерне ходили легенды. Он был очень жесток. Не щадил ни женщин, ни детей. По его приказанию уничтожалось население целых деревень. И сам он лично с наслаждением расстреливал обречённых на смерть. Таким же жестоким был и начальник особой карательной дивизии семёновской армии генерал Тирбах.



Сибирские партизаны



Щетинкин Пётр Ефимович



Новосибирск, памятник Петру Щетинкину



Г. Семёнов – третий слева в первом ряду, около 1919 г.

Поражение кровавого атамана



Г. Семенов на фотографии 1920 г.

Эмиграция

Семёнов несет ответственность за истребление целых деревень, развязав преднамеренную кампанию убийств, изнасилований и грабежа, стоившую жизни 100 тысячам мужчин, женщин и детей.

В 1926 году при встрече со мной (генерал) Танака сказал, что когда он станет премьером, то направит деятельность японского правительства на осуществление давно намеченного им плана отторжения Восточной Сибири от СССР и добьется создания на этой территории «буферного государства». Танака обещал мне пост руководителя будущего дальневосточного правительства. Танака указал, что при выборе окончательного плана нападения на СССР будут учтены также возможности русских белоэмигрантов, проживающих в сфере японского влияния. Танака порекомендовал мне активизировать подготовку белоэмигрантов к войне против СССР с таким расчетом, чтобы они могли сыграть в ней свою роль.

Нам, русским националистам, нужно проникнуться сознанием ответственности момента и не закрывать глаза на тот факт, что у нас нет другого правильного пути, как только честно и открыто идти с передовыми державами «оси» – Японией и Германией.

Сроки приблизятся, когда мы, русские националисты, встанем на путь реализации наших идей освобождения России… в тесной кооперации с Великой императорской Японией и Маньчжурской империей, являющимися для нас источником сил, необходимых для осуществления наших задач.

Расплата



Генерал-майор Алексей Александрович Яманов на фотографии 1946 г.



Арестованный Г. Семенов, 1945 г.



Г. Семенов (на переднем плане) и К. Родзаевский во время заседания суда

Мы вспоминаем кошмарный разгул белогвардейско-семеновских и интервентских банд, организованные ими Читинские, Маковеевские, Даурские застенки, где погибли от рук палачей без суда и следствия тысячи наших лучших людей. Не можем также забыть смертников из числа красногвардейцев и красных партизан, которых расстреливали из пулеметов, а случайно оставшихся в живых уничтожали самым зверским способом.