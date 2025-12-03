А ведь когда-то «правила морями»...
«Убийцы городов»… (продолжение).
Верным партнером США и традиционным противником Российской империи, СССР, Российской Федерации было и продолжает оставаться Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, или проще – Великобритания, а в простонародье – Англия.
Являясь третьей страной НАТО по могуществу флота, на сегодняшний день она располагает лишь морской СЯС, состоящей из четырех подводных ракетоносцев класса «Вэнгард», вооруженных БРПЛ «Трайдент II» D-5.
После снятия в марте 1998 года с вооружения свободно падающих термоядерных авиабомб WE.177, подводные ракетоносцы класса «Вэнгард» (Vanguard (S28), 1993 г. – «Авангард»; Victorious (S29), 1995 г. – «Победоносный»; Vigilant (S30), 1996 г. – «Бдительный» и Vengeance (S31), 1999 г. – «Мститель») являются единственными платформами для ядерного оружия Соединённого Королевства.
Руководство Великобритании сознательно отказалось от МБР шахтного и подвижного базирования, стратегических бомбардировщиков, посчитав их более уязвимыми для островного государства, нежели подводные ракетоносцы, сильными сторонами которых являются:
- высокая живучесть и скрытность действий;
- система единого планирования применения ядерного оружия совместно с партнерами по НАТО;
- экономия средств на неполной загрузке ПЛАРБ ракетами и боеголовками, а также
- экономия эксплуатационного ресурса носителей и средств поражения.
Морские стратегические ядерные силы Великобритании
Начиная с конца 1960-х годов для ядерного противостояния СССР Великобритания располагала четырьмя ПЛАРБ класса «Резолюшн», каждая из которых была вооружена 16 американскими ракетами UGM-27 «Поларис». Однако уже к началу 80-х годов прошлого века носители этих БРПЛ (дальность до 4500 км) не могли обеспечивать свою устойчивость в акватории Северной Атлантики и Гренландского моря при действиях противолодочных сил (ПЛС) советского Северного флота. Необходимо было отодвинуть районы боевого патрулирования подальше в Ирландское море и Бискайский залив, под защиту флота НАТО.
Поэтому в начале 1980-х годов возникла необходимость замены ПЛАРБ класса «Резолюшн» и их ракет «Поларис», срок службы которых тоже уже подходил к концу, на новые ПЛАРБ с разрабатываемыми американцами новыми БРПЛ.
В октябре 1980 года правительство Великобритании приняло решение о строительстве ПЛАРБ класса «Вэнгард», и Министерство обороны приступило к проектированию нового ракетоносца. Затем для детальной проработки все чертежи и материалы по проекту были переданы компании Vickers Shipbuilding and Engineering (VSEL) в Барроу-ин-Фернесс (ныне — BAE Systems Maritime — Submarines). Работа предстояла объемная.
Первоначально предполагалось создавать ракетоносцы на основе ударных ПЛА класса «Трафальгар». При этом новые ПЛАРБ проектировались как носители 16 БРПЛ типа UGM-133 «Tрайдент II» D5. Но из-за размеров нового ракетного оружия от идеи «перелицовки» «Трафальгара» отказались. После утверждения проекта началось финансирование строительства ракетоносцев, на которое было выделено 11,5 млрд долларов. Однако, по подсчетам военного ведомства, уже в июне 1983 года стоимость программы перевалила за 13,35 млрд долларов.
В марте 1984 года отделению Electric Boat Div. (General Dynamics) был выдан заказ в 64 млн долларов на проектирование ракетного отсека под систему «Трайдент II» D5.
Для строительства новых ракетоносцев расширяли и модернизировали судостроительные мощности. Компания Vickers Shipbuilding and Engineering Ltd. с 1983 по 1987 год провела модернизацию верфи с учетом новых требований к производству работ, организация которых во многом повторяла технологические процессы на верфи General Dynamics в Гротоне при постройке ПЛАРБ типа «Огайо».
Головной корабль заложили 3 сентября 1986 года. Примечательно, что в закладке киля HMS «Вэнгард» (S28) в Девонширском доке принимала участие «железная леди» — премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер.
4 мая 1992 года субмарина была передана флоту для прохождения ходовых испытаний. 23 сентября 1993 года головная ПЛАРБ класса «Вэнгард» вошла в состав боеготовых сил КВМФ, а старая ПЛАРБ HMS «Ревендж» (S27) («Месть») была выведена из боевого состава флота.
ПЛАРБ класса «Вэнгард» имела следующие ТТХ:
Водоизмещение: надводное — 15 130 т; подводное — 15 900 т.
Длина — 149,9 м; ширина — 12,8 м; осадка — 12,0 м.
ГЭУ: 1 ВВР «Роллс-Ройс» «PWR 2» мощностью 220 МВт.
Скорость хода: надводная — 20,0 уз; подводная — до 25,0 уз.
Вооружение:
- ракетное — 16 БРПЛ «Трайдент II» D-5;
- торпедное: 4х533-мм НТА с БК 12 торпед «Спирфиш»;
- гидроакустическое: композитный ГАК 2054 (г/а системы типа 2082, 2046, 2043; система ГПД типа UAP Mk 3 и др.);
- средства РЛС, навигации, связи и РЭБ.
Экипаж — 135 чел. Автономность: 70 суток (по запасам).
ПЛАРБ класса «Вэнгард» построены по традиционной однокорпусной схеме. Фактически же лодка полуторакорпусная. На носу до рубки и по корме до ракетных шахт прочный корпус прикрыт легким корпусом. В этом пространстве располагаются цистерны главного балласта (ЦГБ). Тем самым высвобождается объем внутри прочного корпуса (ПК) для другого оборудования.
Прочный корпус собран из корабельной стали HY-80/100 и имеет форму цилиндра с концевыми сферическими переборками, равнопрочными ПК лодки. Диаметр корпуса в районе ракетных шахт — 12,8 метров. Вне прочного корпуса (в межкорпусном пространстве) в оконечностях лодки расположены цистерны главного балласта (ЦГБ). Выступающая часть ракетных шахт по длине ракетного отсека прикрыта т. н. ракетным банкетом, который плавно сопрягается с носовой частью корпуса лодки.
Конструктивной особенностью «Вэнгардов» является своеобразное размещение носовых горизонтальных рулей. Они неубирающиеся и сдвинуты ближе к парусу (ограждению рубки). Это обеспечивает более благоприятные условия для работы носовой антенны ГАК субмарины.
Для снижения акустической заметности на корпус лодки нанесено специальное полиуретановое противогидролокационное покрытие, выполненное в форме плиток размером 305×305 мм и толщиной 100 мм.
Для уменьшения шума корабельных механизмов было сокращено в два раза количество главных двухпроточных конденсаторов ЯЭУ. По одному конденсатору осталось на ГТЗА и на оба автономных турбогенератора. При этом их циркуляционные насосы были размещены внутри водяных камер теплообменников. Перегретый пар от ППУ подается на паротурбинную установку (ПТУ) тепловой мощностью 220 МВт. ПТУ вместе со всеми механизмами и оборудованием размещена на общей амортизационной платформе. Снижению акустической заметности также служит установленный на лодке водометный движитель с двумя винтами соосного вращения, заключенными в общую направляющую насадку.
Субмарина оснащена водо-водяным реактором (ВВР) типа PWR, работающим на U-235, обогащённом до 95 %. Перезагрузка активной зоны (АЗ) первых PWR проводилась через каждые шесть лет эксплуатации ЯЭУ, что было крайне неудобно. Поэтому для «Вэнгарда» фирма «Роллс-Ройс» разработала новый ВВР (Rolls-Royce PWR 2) со сроком эксплуатации АЗ, вдвое превышающим срок работы АЗ предыдущих моделей, чего хватило бы для 40 кругосветных переходов.
Для увеличения срока работы ЯЭУ на одной загрузке ТВС в реактор при плановом капитальном ремонте ракетоносцев проводилась замена АЗ типа Core Z на АЗ типа Core H2. В результате кампания реактора PWR-2 увеличилась до 20-25 лет. Это позволило использовать ПЛАРБ без перезагрузки АЗ в течение всего жизненного цикла и существенно сэкономить средства, т. к. перезагрузка АЗ стоила более 300 млн фунтов стерлингов.
ЯЭУ обеспечивает подводный ход ПЛАРБ порядка 25,0 узлов (46,3 км/ч), что позволяет оперативно развертывать ракетоносцы в районы огневых позиций, своевременно выходить из полосы поиска ПЛС противника, быстро совершать переходы и межтеатровые маневры подводными силами флота.
При аварии либо выводе реактора из работы ход кораблю обеспечивают два дизель-генератора мощностью 905 кВт. На субмарине также имеются две выдвижных движительно-рулевых колонки (ВДРК), которые вместе с приводами находятся в проницаемых оконечностях и обеспечивают ход 3-4 узла в аварийной ситуации.
Основу ПТУ составляют две паровые турбины GEC общей мощностью 27 500 л.с. Электричество для корабельных потребителей вырабатывают два турбогенератора WH Allen общей мощностью 6 МВт.
Лодка имеет один гребной вал, вращающий водометный движитель.
Оружие и вооружение подводных ракетоносцев «Вэнгард»
Основным оружием ПЛАРБ класса «Вэнгард» являются трехступенчатые твердотопливные БРПЛ «Трайдент II» D-5, размещенные в 16 ШПУ Mk14. При этом пусковые шахты являются частью ПК лодки, прикрытого легким корпусом.
11 марта 1982 года было подписано соглашение между правительствами США и Великобритании о покупке ракет «Tрайдент II» D-5 у компании «Lockheed Martin Missiles and Space». В марте 1984 года МО Великобритании выдало заказ стоимостью 64 млн долларов отделению Electric Boat Div (General Dynamics) на проектирование ракетного отсека под новые ракеты. А в феврале 1984 года британская компания Vickers Shipbuilding and Engineering Ltd. получила контракт на поставку флоту 48 шахтных ПУ под «Tамагавки». Стоимость контракта составила 61 млн долларов. Эти ШПУ были установлены на трех серийных ракетоносцах. На головной корабль они были установлены позже, в ходе капитального ремонта. Разработка, производство и установка ШПУ проводились с марта 1984 года и до конца 80-х годов.
Британский подводный ракетоносец уходит на боевое патрулирование
Четыре субмарины класса «Вэнгард» могут нести 64 ракеты «Трайдент II», каждая из которых может нести восемь-двенадцать боевых блоков мощностью до 150 кт. Однако из-за экономии средств Управление закупок МО Великобритании приобрело только 58 ракет из расчета обеспечить полным боекомплектом три ПЛАРБ. Такое решение было принято исходя из цикла использования ракетоносцев: одна лодка на боевом патрулировании, одна в доковом ремонте, еще две в готовности к выходу находятся в пункте базирования (ноябрь 1993 г.).
По ряду причин в 2010 году военно-политическое руководство Соединенного Королевства приняло решение содержать развернутыми по восемь БРПЛ с 40 боевыми блоками на каждой ПЛАРБ. Это составляет порядка 120 боеголовок на три корабля из 180 боеголовок британского ядерного арсенала. Также была снижена готовность к запуску ракет с «минут до дней».
Однако уже с 2018 года подход к использованию ракетоносцев изменился. Теперь в боеготовом состоянии постоянно находятся три ПЛАРБ. Одна из них осуществляет боевое патрулирование в Северо-Восточной Атлантике, а две другие несут боевое дежурство в ВМБ Клайд. Четвертая лодка находится на капитальном ремонте либо подлежит модернизации.
Возникает закономерный вопрос: почему англичане так «экономны» в отношении ракет для своих ПЛАРБ?
Все дело в том, что БРПЛ «Трайдент II» фактически арендуются у США. Лодки загружаются ими на американской военно-морской базе Кингс-Бей (штат Джорджия). А комплектация головных частей ракет боевыми блоками производится уже в Великобритании. Американские специалисты осуществляют авторский и гарантийный надзор и отвечают за техническое обслуживание БРПЛ, стыковку боевых блоков с носителями.
Ядерные боеголовки у англичан свои — Mk 4A. Разработаны они были в 70-х годах прошлого века на основе американских ядерных боевых блоков W76 в национальной Лаборатории по разработке атомного оружия (Atomic Weapons Establishment, AWE), расположенной в Олдермастоне на юге Великобритании.
Корабельная система управления ракетной стрельбой позволяет проводить пуски БРПЛ как по заранее назначенным для поражения целям, так и перенацеливать ракеты на новые объекты по переданным на лодку координатам. Для этого используются две основные ЭВМ и сеть периферийных БЦВМ. Пульт управления ракетной стрельбой установлен в центральном командном посту ракетоносца.
Старт ракет — подводный, с глубины до 30 м и скорости лодки до 5,0 уз. При помощи порохового аккумулятора давления БРПЛ массой 57,5 т выбрасывается на высоту не менее 10 м над поверхностью моря. Затем включается РДТТ первой ступени, и ракета уходит к цели по заложенной в нее программе. В головной части БРПЛ размещается до восьми (двенадцати) боевых блоков изменяемой мощности (0,5-150 кт). Но английские ЯБП почти на 50 см длиннее американских боевых блоков W76.
Инерциальная система наведения Mk6 и система астрокоррекции БРПЛ «Трайдент» обеспечивают точность поражения цели порядка 120 метров. Все ракеты для английских БРПЛ хранятся и проходят регулярное обслуживание на военно-морской базе Кингс-Бей (штат Джорджия, США).
Торпедное оружие размещается в носовом отсеке, где находятся четыре 533-мм торпедных аппарата для стрельбы торпедами «Тайгерфиш» и «Спирфиш» производства компании «BAE Systems». «Тайгерфиш» может управляться по проводам и имеет боевую часть массой 134 кг. Радиус действия при ТУ (наведении по проводу) — до 13 км, а при пассивном поиске цели — 29 км. Максимальная дальность хода «Спирфиш» — до 65 км. Это самая скоростная западная торпеда (до 70 узлов).
На лодке установлены две пусковые установки SSE Mk 10 для запуска ложных целей Type 2066 и Type 2071, а также система перехвата электронных средств поддержки (ESM) типа UAP Mk 3, другие средства РЭБ.
У локи имеется носовая, буксируемая кормовая и 2 боковые гидроакустические антенны.
Все «Вэнгарды» оснащены композитным ГАК типа 2054 фирмы «Талес». Это многорежимная, многочастотная система, включающая ГАС типа 2046, 2043 и 2082.
Тип 2043 — это установленная на корпусе активно-пассивная ГАС поиска подводных объектов. Тип 2082 — пассивная ГАС перехвата и определения дальности, а тип 2046 — буксируемая ГАС, работающая на очень низкой частоте в режиме пассивного поиска подводных целей.
В последнее время появились сообщения, что флот переходит на гидроакустические системы с открытой архитектурой и готовыми коммерческими технологиями от фирмы «Талес».
Освещение надводной обстановки и навигационную безопасность обеспечивает РЛС (I-диапазона) тип 1007. Лодка также оснащена двумя перископами: поисковым (обзорным) CK51 и командирским (атакующим) CH91. Помимо обычной оптики, оба перископа имеют телевизионные и тепловизионные камеры высокого разрешения.
Пост управления подводной лодкой
Для подводных лодок «Вэнгард» была разработана специализированная система управления ПЛ (СУПЛ), которая впоследствии устанавливалась на ударных ПЛА класса «Трафальгар». А в декабре 2008 года было завершено их оснащение боевыми информационно-управляющими системами «Submarine Command System Next Generation» (SMCS NG). Основой SMCS NG являются многофункциональные компьютерные терминалы с особой операционной системой.
Предполагалось, что английские ПЛАРБ будут эксплуатироваться в весьма щадящем режиме. Средний расчетный срок боевого патрулирования для них был определен в 12 недель. При этом коэффициент оперативной напряженности их использования не должен был превышать 0,23-0,25. Однако недавно английские СМИ опубликовали снимок подводной лодки «???» класса «Вэнгард», вернувшейся из 6-месячного похода.
Джон Хили, министр обороны Великобритании, наблюдавший за этим, приветствовал «исключительные жертвы» моряков. Однако такие длительные патрули также символизируют кризис в подводных силах Великобритании,
— написал еженедельник «Экономист».
На фото видно сильное обрастание корпуса ПЛАРБ морскими водорослями, что, скорее всего, может свидетельствовать о пребывании подлодки в водах теплых морей. Учитывая, что патрулирование по времени совпадало с нанесением воздушных ударов по Ирану, то вероятным районом патрулирования вполне могли быть воды Индийского океана либо Красного моря. И, скорее всего, это было согласовано с Пентагоном. Но это всего лишь мои предположения.
Для грамотного и оперативного использования морских СЯС в различных условиях обстановки этими силами необходимо управлять.
На боевом патрулировании лодки находятся в готовности к применению оружия по приказанию руководства, а при отсутствии связи с берегом — в соответствии с указаниями в «Письме последней надежды».
Командир английской ПЛАРБ у сейфа, где хранится «Письмо последней надежды»
Приказ на применение ядерного оружия отдает исключительно премьер-министр. Хотя, по мнению специалистов, такое решение все-таки принимается коллегиально. Из специальной комнаты в бункере под Уайтхоллом приказ отправляется через ряд промежуточных звеньев на борт ПЛАРБ, при этом на каждом этапе в «прохождении сигнала» участвует два человека. Считается, что команда на применение ЯО может быть передана и с борта самолета премьер-министра, однако все равно она должна пройти через КП управления ПЛАРБ-ами, находящимися на боевом патрулировании.
Считается, что премьер-министр может лично назначить до трех своих «ядерных заместителей» из числа министров в правительстве, чьи личности остаются в тайне, и которые в соответствии с разработанной процедурой наделяются правом отдавать команды на применение ЯО. Эксперты полагают, что «ядерными замами премьера» во времена холодной войны были: министр иностранных дел, министр обороны и министр внутренних дел. По окончании «холодной войны» эта практика была упразднена, однако в 2001 году ее вновь восстановили.
Особенностью системы боевого управления британскими СЯС является традиция письменного изложения порядка действий и поражаемых целей в случае начала ядерной войны. Письмо собственноручно пишет премьер-министр. После написания оно запечатывается в конверт и кладется в сейф на борту ПЛАРБ. При смене премьер-министра старые «письма» уничтожаются без вскрытия конверта, и на борт ПЛАРБ в запечатанном виде передаются новые.
Варианты приказания, которые может получить в таком письме командир ПЛАРБ:
- «применить ядерные силы»,
- «не применять ядерные силы»,
- «принять наиболее разумное решение»,
- «перейти под командование союзников» (скорее всего, США или Австралии).
Возникает вопрос: а насколько британская СЯС эффективна и готова к действиям по прямому предназначению?
Приведу некоторые «штрихи к портрету» английских морских ядерных сил. А делать выводы — дело каждого.
1. Подводные ракетоносцы.
В последнее время серьезной проблемой ПЛАРБ стало поддержание их технической готовности. Свидетельством тому факты аварийности, навигационные происшествия, пожары:
- В ночь на 4 февраля 2009 года в Атлантическом океане в подводном положении столкнулись британская ПЛАРБ HMS «Вэнгард» и французская ПЛАРБ «Триумфан». Обе субмарины несли баллистические ракеты с ядерными боеголовками. В результате столкновения никто не пострадал, утечки радиации не произошло. HMS «Вэнгард» получила повреждения корпуса и была отбуксирована на базу в Шотландии, а «Триумфан» добралась до порта самостоятельно, но с повреждённым гидролокатором.
- 7 ноября 2022 года Минобороны Великобритании подтвердило информацию о пожаре на борту HMS «Викториус» (S29), произошедшем около шести недель ранее. В момент возгорания лодка несла ракеты «Трайдент II», выполняла сверхсекретную миссию в Северной Атлантике. Для борьбы за живучесть корабля ПЛАРБ была вынуждена всплыть и была отбуксирована на базу «Клайд» в Шотландии для проведения ремонтно-восстановительных работ.
- HMS «Вэнгард» (S28) (с 1993 г.) провела девять лет в ремонте. В феврале 2023 года разразился крупный скандал вокруг сломанных болтов на трубах ядерного реактора ПЛАРБ, головки которых были срезаны после чрезмерной затяжки, а рабочие фирмы Babcock не нашли ничего лучшего, как приклеить головки болтов обратно. Вместо того чтобы полностью их заменить. По счастливой случайности это было обнаружено до ввода реактора в работу.
- 19 ноября 2023 года британская ПЛА класса «Вэнгард» с экипажем из 135 человек и с ядерными ракетами «Трайдент-2» чуть не затонула в Атлантике из-за неисправности глубиномера. Отмечалось, что экипажу удалось вернуть лодку с критической глубины.
2. Надежность оружия английских ПЛАРБ:
- В период с 2000 по 2025 год британские ПЛАРБ провели лишь семь контрольно-боевых пусков БРПЛ «Трайдент II» американского производства (в 2000, 2005, 2009, 2012, 2016, 2024 годах), что явно недостаточно для подтверждения их тактико-технических характеристик.
Устройство для запуска БПРЛ "Трайдент" выполнено в виде ручки пистолета Кольт 45
- В июне 2016 г. у побережья Флориды английская ПЛАРБ «Vengeance» произвела учебный пуск МБР «Трайдент II». Ракета потеряла управление и вместо цели в море полетела в сторону Флориды. Зарядов не было, и ракета была уничтожена самоликвидатором. Однако МО Британии заявило об успешном пуске.
- 30 января 2024 г. ПЛАРБ «Вэнгард» у восточного побережья США провалила тестовый пуск БРПЛ «Trident-II». Ракета вышла из пусковой шахты ракетоносца, но после отказа двигателей первой ступени упала в море в нескольких метрах от подлодки. На борту подлодки находились министр обороны Грант Шэппс и первый лорд Адмиралтейства, адмирал сэр Бен Ки.
3. Радиационная безопасность и инциденты с ядерным оружием:
В официальных источниках инциденты не зафиксированы. Однако английские СМИ минимум дважды поднимали тревогу по поводу повышенного уровня радиации в местах ремонта ПЛА и хранения ядерных материалов. Однако всякий раз официальный Лондон опровергал их как чрезмерно преувеличенные либо недостоверные. Но все знают, что дыма без огня, как и повышенного уровня радиации без протечек р/а материалов, не бывает.
Новая английская ПЛАРБ класса «Дредноут»
В марте 2021 года правительство Её Величества представило Парламенту Соединенного Королевства документ под названием «Глобальная Британия в эпоху конкуренции».
В нем содержался план развития страны на ближайшие 10 лет, по которому, в частности, предусматривалось увеличение количества ЯБП для подводных лодок Королевского Военно-морского флота со 180 до 260 единиц.
В документе также содержалось намерение иметь четыре новых подводных ракетоносца с ядерным оружием, чтобы у Великобритании всегда была одна ПЛАРБ в море.
Изначально предполагалось, что лодки класса «Вэнгард» прослужат 25 лет. И затем планово до 2024 года они будут выведены из состава боеготовых сил флота. Однако «Вэнгарды» до сих пор в строю, и Лондон намерен поддерживать их в боеготовом состоянии до 2030 года, а ракеты «Трайдент II» до 2040-го. Заменить их должны ПЛАРБ нового поколения (12 ШПУ для новых БРПЛ «Трайдент II» D-5LE2) в рамках программы «Саксессор». И первой такой ПЛАРБ станет HMS «Дредноут».
Решение о строительстве серии из четырех ПЛАРБ нового поколения было принято в 2016 году. Были заключены контракты на проектирование и строительство лодок с передачей ВМС первого корпуса в 2030 году. Стоимость программы первоначально оценивалась в 39 млрд долларов. Таковы были планы. Однако действительность внесла свои коррективы.
О новой ПЛАРБ класса «Дредноут» я уже писал ранее в материале Мальбрук в поход собрался.
Проектирование новой ПЛАРБ вела фирма «Роллс-Ройс». Она же поставит для нового ракетоносца ядерный реактор третьей модификации — PWR3. Представление о внешнем облике новой английской ПЛАРБ дает натурный макет «Дредноута», который был выставлен в фойе Палаты общин парламента Великобритании в ходе проходившей «Ядерной недели».
Ракетоносец выполнен по однокорпусной схеме, со сдвинутой к носу рубкой, убирающимися носовыми горизонтальными рулями, Х-образным кормовым оперением, водометным движителем.
Основные ТТХ английского HMS «Дредноут»:
- Водоизмещение: 17 200 тонн, длина: 153,6 метра, ширина: 12,8 м, осадка: 12,0 м.
- Прочный корпус состоит из 16 блоков, объединенных в три отсека, поделенных пятью палубами.
- ЯЭУ: 1 ВВР «Роллс-Ройс» типа PWR-3 (Q=220-250 МВт); с турбоэлектрическим приводом и водометом в качестве движителя.
Скорость хода: надводная — 20,0 уз.; подводная — до 25,0 уз. Английская пресса отмечала, что ядерный реактор PWR-3 обеспечит большую производительность по сравнению с другими ЯЭУ, позволит сократить время технического обслуживания, повысит эксплуатационную готовность и будет работать в течение 20 лет без перезагрузки его активной зоны.
Еще в марте 2021 года в рамках программы «Комплексная система активного управления транспортным средством» (AVCM) компания BAE Systems начала работу над адаптацией электродистанционной системы управления применительно к новой субмарине. Предполагается, что подобная ЭДСУ будет контролировать курс, глубину, тангаж, плавучесть и другие параметры ПЛАРБ класса «Дредноут».
Вооружение HMS «Дредноут»:
- ракетное – 12 ШПУ для БРПЛ «Трайдент II» D-5LE2;
- торпедное: 4х533-мм НТА с БК 12 т-д «Спирфиш»;
- гидроакустическое: композитная ГА система типа Sonar 2076 (фирмы «Талес»),
(как на ударных ПЛА класса «Астьют»);
- система ГПД, аналогичная UAP Mk 3 и др.;
- модернизированные РЛС, системы навигации, связи и РЭБ;
- ГЭД: на постоянных магнитах из редкоземельных сплавов;
- резервное движение: 2 ВДРК;
Экипаж – 135 чел. Автономность: 70 суток (по запасам).
На корабле будет около 13 000 электропотребителей, 20 000 кабелей протяженностью более 347 километров и 42 километра трубопроводов.
В настоящее время компания BAE Systems Submarines ведет строительство трех первых ПЛАРБ: Dreadnought, Valiant и Warspite, и планируется начать постройку четвертой — King George VI.
Лодки этого типа строятся из 16 корпусных секций, предварительно собираемых в три «мегаблока» (отсека). Первый «мегаблок» корпуса «Дредноута» начали собирать в цеху BAE Systems Submarines в Барроу-ин-Фернёссе осенью 2023 года. Передача британскому флоту головной лодки «Дредноут» ожидается в 2030-2032 годах.
Церемония закладки HMS «Дредноут» на верфи BAE Systems Submarines в Барроу-ин-Фернёссе, 20.03.2025 г.
Из имеющихся 12 ШПУ при боевом патрулировании только в восемь шахт установят БРПЛ с 40 новыми боевыми блоками типа A21 (Astraea), поступление которых ожидается в 2030-х годах. Английская версия ЯЗУ создается параллельно с американским боевым блоком типа W-93 для БРПЛ «Трайдент II» D-5LE2. Оставшиеся четыре шахты будут заполнены водой. Сокращение количества ШПУ отражает аналогичную тенденцию при строительстве ПЛАРБ в американском, китайском и российском флотах.
Основу торпедного вооружения «Дредноутов» составят английские тяжелые торпеды «Спирфиш», которые будут запускаться из 4-х 533-мм носовых торпедных аппаратов. Боекомплект (предположительно) — 12 единиц, на три полных залпа: четыре торпеды в ТА, восемь — на стеллажах.
X-образные кормовые рули впервые устанавливаются на британской ПЛА. Водометный движитель отличается низким уровнем шума, особенно на высоких скоростях. Предполагается, что «Дредноут» станет самой тихой подводной лодкой английских ВМС. Максимальная малошумная скорость будет около 20,0 узлов, наибольшая подводная — порядка 25–28 узлов.
Экипаж «Дредноута» составят 135 человек, включая трех коков и одного врача. Освещение в отсеках будет имитировать смену дня и ночи. Впервые на подводных лодках Королевского ВМФ предусмотрены отдельные каюты, туалеты и душевые для женщин. Имеются бассейн длиной 6 метров на 3-х пловцов, прачечная, тренировочный «зал» и классная комната.
С учетом всех новшеств стоимость программы «Дредноут» выросла до 43 млрд долларов. И это без учета новых боеголовок для баллистических ракет. Из-за финансовых и технических трудностей, возникающих в ходе строительства новых субмарин, их передача флоту ожидается не ранее середины 2030-х годов. В их строительстве примут участие фирмы-субподрядчики, такие как Thales (гидроакустические системы), General Dynamics Mission Systems (системы управления огнём, пожаротушения, модернизация систем стратегического вооружения (ШПУ)), Babcock International Group, Lockheed Martin Space, Northrop Grumman и ряд других.
В заключение хотелось бы напомнить, что:
- Великобритания всегда была и ныне остается противником России. Англичанка не перестает нам гадить при всяком удобном случае, в том числе и в ходе СВО;
- Нынешнее военно-политическое руководство Великобритании, одержимо навязчивой идеей «сдерживания России», нанесения ей стратегического поражения, подстрекает страны ЕС к открытому противостоянию «российской угрозе»;
- Лондон и Париж приняли декларацию об объединении усилий в области ядерных вооружений для сдерживания России, расширяют военное сотрудничество в совершенствовании своих «ядерных сил сдерживания»;
- Строительство ПЛАРБ класса «Дредноут» призвано повысить ядерный потенциал английских СЯС. Это может вызвать у военно-политического руководства Соединенного Королевства ложное чувство безнаказанности при проведении военных авантюр против РФ с применением только конвенционального оружия;
- Парирование угрозы потребует повышения готовности российских СЯС к решительным и бескомпромиссным действиям по ее локализации с морских направлений. В связи с чем возникает острая необходимость в создании многоцелевых ПЛА нового поколения – охотников за подводными ракетоносцами противника;
- Строительство современных ПЛС – настоятельная потребность обеспечения безопасности РФ и ее союзников от ударов морских СЯС наших противников.
