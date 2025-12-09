Основные принципы новой Стратегии

Соединённые Штаты не могут допустить, чтобы какая-либо страна стала настолько могущественной, что это стало бы угрозой нашим интересам. Мы будем сотрудничать с союзниками и партнёрами, чтобы поддерживать глобальный и региональный баланс сил и не допустить появления доминирующих противников. Поскольку Соединённые Штаты отвергают обречённую на провал концепцию глобального доминирования, мы должны препятствовать глобальному, а в некоторых случаях даже региональному доминированию других стран.

Приоритеты США

Восстановление энергетического доминирования Америки в области добычи нефти, газа, угля и атомной энергии является главным приоритетом для страны. Дешевая и доступная энергия создаст в Соединенных Штатах хорошо оплачиваемые рабочие места, снизит издержки для американских потребителей и предприятий и будет способствовать реиндустриализации. Это также поможет сохранить наше лидерство в области передовых технологий, таких как искусственный интеллект,

К более серьёзным проблемам, с которыми сталкивается Европа, относятся деятельность Европейского союза и других транснациональных организаций, которые подрывают политическую свободу и суверенитет; миграционная политика, которая меняет облик континента и приводит к конфликтам, цензура свободы слова и подавление политической оппозиции, снижение рождаемости и утрата национальной идентичности.

Россия в новом видении США

В интересах Соединённых Штатов провести переговоры о скорейшем прекращении боевых действий на Украине, чтобы стабилизировать европейскую экономику, предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение конфликта и восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Россией, а также обеспечить послевоенное восстановление Украины,

Заключение