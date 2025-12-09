«Мир через силу» и «гибкий реализм»: основные тезисы новой стратегии нацбезопасности США
5 декабря на сайте Белого дома была обнародована новая Стратегия национальной безопасности США (National Security Strategy), которая, как и следовало ожидать, коренным образом отличается от стратегии предыдущей администрации Джо Байдена. Это базовый документ, выпускаемый каждой американской администрацией, который определяет контуры внешней политики страны. Некоторые СМИ и политологи уже назвали данную стратегию «революционной», поскольку она означает серьезные трансформации американской политики. Эти трансформации, впрочем, мы наблюдаем ещё с момента прихода Трампа к власти и формирования им новой администрации.
Если в предыдущей стратегии Россия была названа «непосредственной и постоянной угрозой региональному порядку и безопасности в Европе», то в стратегии администрации Дональда Трампа восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией является приоритетной задачей. Основная критика новой американской администрации направлена на Европу, которую обвиняют в «попирании базовыми принципами демократии».
Основные тезисы новой американской стратегии и разберем в данном материале.
Основные принципы новой Стратегии
О том, как «правоконсервативный проект» в США, который олицетворяет Дональд Трамп, видит будущий миропорядок, автор уже неоднократно писал ранее. Например, в материале «Мир будет разделен на два лагеря» автор отмечал, что в случае победы республиканцев Вашингтон будет стараться сохранить ведущую роль США в мире, при этом склоняясь к изоляционизму и поддержке высокого уровня протекционизма, а международные организации, с высокой вероятностью, утратят свое значение.
А в материале «США возвращаются к политике старого империализма» автор указывал, что Штаты возвращаются к империалистической политике в ее старом виде (т. е. системе управления, основанной преимущественно на военной силе), попутно будут стремиться к возврату промышленного производства в Америку и «выкачке мозгов» со всего мира в США. Также трамписты будут стремиться поощрять институты, на которых базировались и все еще базируются американский дух и американская мощь (религия и христианские ценности, поощрение индивидуальной активности и независимости, семья, самоуправление, патриотизм и пр.). Основным противником/конкурентом США будет Китай, и американцы будут пытаться всячески ослабить его. В принципе, всё это в той или иной степени отражено в новой Стратегии национальной безопасности.
Основными принципами стратегии новой администрации названы: «Мир через силу» (поскольку «сила может помочь достичь мира, ибо стороны, которые уважают нашу силу, часто обращаются к нам за помощью и с пониманием относятся к нашим усилиям по урегулированию конфликтов»), «Гибкий реализм» («мы стремимся к хорошим и мирным отношениям со всеми народами мира, не навязывая им никаких демократических или социальных изменений») и «Приоритет наций» («для всех наций естественно и справедливо ставить свои интересы на первое место и защищать свой суверенитет»).
Иначе говоря, Белый дом отказывается от стратегии смены неугодных режимов путем «демократических революций» – теперь в отношении с авторитарными режимами будет «гибкий реализм», иначе говоря, развитие отношений без навязывания демократических ценностей и либерализации.
Кроме того, в Стратегии говорится, что «времена, когда Соединённые Штаты поддерживали весь мировой порядок, подобно Атланту, прошли». Вместо глобальной гегемонии предлагается баланс сил – союзники и партнёры США должны взять на себя ответственность за свои регионы и вносить гораздо больший вклад в коллективную оборону.
Данный пункт многие интерпретировали как отказ США от роли мирового жандарма. Отчасти в какой-то степени так оно и есть – новая администрация настроена явно антиглобалистски, однако доминирующую роль в мире она терять явно не намерена. Стоит обратить внимание на пункт «Баланс сил», в котором об этом прямо говорится.
То есть основная задача США — не допустить мир в скатывание в глобальную войну, но при этом допускать в нем достаточно нестабильности, чтобы не допускать развития альтернативных глобальных проектов. США также планируют «перестройку через мир», т. е. к посредничеству в заключении мирных соглашений между различными странами в целях усиления глобального влияния Америки.
Приоритеты США
Основные приоритеты США – во-первых, возвращение к принципам доктрины Монро и обеспечение стабильности в Западном полушарии, в том числе в целях предотвращения массовой миграции в Соединенные Штаты. Проблема массовой миграции была не раз упомянута в Стратегии. В ней прямо указывалось, что эра массовой миграции должна закончиться, и любая страна, которая считает себя суверенной, обязана сама определять своё будущее; во-вторых, достижение экономического и технологического лидерства; в-третьих, противостояние с Китаем.
В Стратегии также указывается на необходимость возрождения военно-промышленной базы, которая необходима для сильной и боеспособной армии, которая, в свою очередь, необходима для реализации стратегии «Мир через силу».
В рамках более широкой мировой повестки США видят свою миссию в том, чтобы поддерживать союзников, а также не допустить доминирования Ирана на Ближнем Востоке и противодействовать усилению глобального влияния Китая (путем экономической конкуренции и военного сдерживания).
Но главным объектом критики в Стратегии выступила Европа (что неудивительно, учитывая, что она на данный момент является оплотом глобалистского проекта, альтернативного американскому правоконсервативному) – в тексте указывалось, что Соединенные Штаты будут «противостоять антидемократическим ограничениям основных свобод, навязанных элитами в Европе, англоязычных странах и остальном демократическом мире, особенно среди наших союзников».
В Стратегии указывается, что доля Европы в мировом ВВП сократилась с 25% в 1990 году до 14% в настоящее время, однако эта проблема меркнет на фоне реальной и более серьёзной угрозы исчезновения цивилизации.
Нельзя не признать, что критика Европы со стороны американцев достаточно справедлива и точна. Также нельзя не согласиться с прогнозом, который дан американской администрацией: в случае если нынешние тенденции сохранятся, то через 20 лет или даже раньше Европа перестанет быть собой.
Достаточно много места в Стратегии уделено России – урегулирование украинского конфликта является приоритетом Вашингтона. Но об этом – ниже.
Россия в новом видении США
В документе указывается, что в результате военного конфликта на Украине отношения между Европой и Россией сильно ухудшились, и многие европейцы считают Россию экзистенциальной угрозой. Для того чтобы снизить риски прямой конфронтации России с другими странами Европы, необходимо активное дипломатическое участие США.
В Стратегии также указывается, что «администрация вступила в противоречие с европейскими чиновниками, которые возлагают нереалистичные надежды на войну, ведущуюся нестабильными правительствами, многие из которых попирают основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию».
Иначе говоря, завершение военного конфликта на Украине является для США стратегическим приоритетом, а следовательно, американцы не планируют прекращать свои усилия в качестве переговорщиков, а, напротив, интенсифицировать их. Россия в видении новой администрации не является угрозой – о ней написано в нейтральном, а не негативном ключе.
Более того, американцы заявляют о том, что готовы «не допустить реальности НАТО как постоянно расширяющегося альянса», что, безусловно, является еще одним благоприятным сигналом для России.
Заключение
Помимо вышесказанного, в Стратегии также указывается, что для «процветания американской нации» необходимо «растущее число крепких, традиционных семей, которые воспитывают здоровых детей». Эта отсылка к традиционным ценностям достаточно типична для новой правоконсервативной (а скорее национал-консервативной) американской администрации. Это отчасти пересекается с некоторыми российскими политическими тезисами (хотя они порой не всегда соответствуют реалиям), что недавно отметил Дмитрий Песков, заявив, что «корректировки, которые мы видим, я бы сказал, они соответствуют во многом и нашему видению».
В целом, для белого консервативного американца новая Стратегия нацбезопасности США подобна музыке для американских ушей. Нельзя не отметить, что выглядит она адекватно для любого здравомыслящего человека. В этой связи неудивительно, что Трамп пользуется популярностью у многих правых консерваторов и националистов в Европе, которые хотели бы, чтобы их национальные правительства также стремились к чему-то подобному.
