«Черный атаман» Борис Анненков

Кровавый диктатор Семиречья

Самые известные отряды грабителей находились под командованием атамана Анненкова, который «реквизировал» всё подряд: банковские сейфы, наследие русских и союзнических интендантств, дома, драгоценности, сырье.

Командами и партиями разъезжают по селам, деревням, казачьим поселениям, аулам и хуторам... и производят с населения поборы деньгами, лошадьми, кошмами, шубами и прочим на усиление средств отряда.

Искривившись, псом глядит

Борька Анненков, бандит.

Звал себя он атаманом,

Разговаривал наганом;

Офицерской злобой пьян,

Не щадя, губил крестьян,

Убивал их и тиранил,

Их невест и жен поганил.

Много сделано вреда,

Где прошла его орда.

Из Сибири дал он тягу.

Всё ж накрыли мы беднягу,

Дали суд по всей вине

И – поставили к стене.

Мундир английский,

Погон французский,

Табак японский…



Лозунг войска Анненкова на прожекторе

Дисциплина в Партизанской дивизии была чисто разбойничья, главным, если не единственным наказанием была казнь, носившая название «ликвидации», а лица, занимавшиеся этим из любви к искусству, – «ликвидаторами». Суд в дивизии существовал только на бумаге. «Ликвидировать», кроме самого Анненкова, могли по своему усмотрению и начальники частей и гарнизонов. Я знал нескольких «анненковцев» – молодых людей, за которыми насчитывалось по несколько сотен «ликвидаций».

Среди кадровых частей замечается нежелание служить в частях дивизии атамана Анненкова, так как они думают, что большевики сочтут их за добровольцев и обязательно убьют.



Афиша, нарисованная Анненковым

Мы, соратники, знали его (Анненкова) как человека, не курившего и не потреблявшего спиртных напитков, но много уничтожавшего конфет. Он не имел друзей, чуждался женщин — он был холост… В Киргизии Анненков любил покататься на автомобиле, любил задавить кошку, собаку, курицу, барана… Говорил, что хотелось бы задавить какого-нибудь киргизёнка.



Генерал-майор Анненков на фотографии 1919 г.

20 июля 1919 года анненковцы с боем овладели нашим селом. Крестьяне-старики с иконами пошли встречать их. Бандиты дали по ним залп и несколько человек уложили на месте. Потом начали рубить и расстреливать всех, кто попадался под руку. У моего старшего брата изнасиловали жену, и она вскоре умерла. Из окопов к нам в деревню приползли раненые – 8 человек. Бандиты закопали их живыми.

Чистку нужно произвести основательно. Здесь в одном селе уничтожено всё мужское население, а в двух — наполовину. Будут знать.

Способ командования и порядки в партизанских частях атамана Анненкова, где не соблюдались основные требования военной службы, отрицались законность и порядок, допускались невероятные бесчинства и грабежи как по отношению к мирному населению деревень и станиц, а равно и по отношению к чинам моего отряда, вследствие болезни не могущих постоять за себя, вызвало озлобление против партизан генерала Анненкова со стороны чинов моего отряда.

Всякий партизан имеет право расстреливать каждого, не служившего в моих частях, без суда и следствия.

Агония



Красноармейцы у вагона захваченного ими поезда Анненкова

Около сорока семейств офицеров и беженцев были безжалостно ограблены, женщины и девушки от 7 до 18 лет изнасилованы, а затем зарублены.

Борьба была жестокая, упорная и беспощадная… Кто бы ни был виноват в тех преступлениях, которые творились, я, как старший начальник, являюсь ответственным за каждого партизана, за каждого совершившего преступление в этой борьбе. В этой борьбе было много преступлений совершено. Большинство из этих преступлений лежат на моей душе. Но я не могу признать себя виновным в одном, что я своих партизан, которые в течение трех лет боролись вместе со мной против большевиков, я при прощании будто безобразно расстрелял. Этого не было, и я отрицаю это.

Б. Анненков в Китае



Анненков на фотографии, сделанной в китайской тюрьме около 1922 года



Б. Анненков на фотографии середины 1920-х гг.

Мы оттолкнули от себя население, заставили с оружием в руках подняться против нас.

Сочувствие населения было на стороне красных... Крестьянство и особенно рабочие в подавляющем большинстве пошли за красными, отшатнувшись от нас... Что касается буржуазии, то она проявила весьма мало жертвенности и больше зарабатывала на белых армиях, чем помогала им.

Белые своим произволом, террором и реквизициями сами себе создали врага – крестьянство.

Трудно бывало определить, где кончается политика и начинается заурядная, а то и незаурядная уголовщина. Термин «белобандиты» и впрямь подходил к этой среде.

Крестьянство вовсе не симпатизировало белой власти. Оно было на опыте знакомо с шомполами больших и малых атаманов.

Расплата

Белое движение немыслимо и не нужно… Советская власть признана всеми народами Советского Союза… Я вернулся добровольно и сейчас твердо стою на платформе Советской власти.



Б. Анненков на заседании суда

Я думал, что когда-нибудь советское правительство даст мне возможность загладить мою глубокую вину своей верной и преданной службой ему и отдать себя целиком и полностью на служение ему. Так я думал. После речей обвинения я понял, что я не нужен советскому правительству, я понял, что мне не может быть никакой пощады, мне не может быть никакого снисхождения за мою прошлую борьбу. Я отлично сознаю, что я не заслужил этой пощады, но я думаю, что имею право сказать, что я – атаман Анненков, жестоко боровшийся против советской власти, совершивший много преступлений против советской власти, я в конце концов осознал свою вину... Я ухожу из этой жизни раскаявшимся преступником, и я хочу думать, что я уйду из жизни со снятым проклятием с моего имени и фамилии.