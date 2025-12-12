Царский генерал Николай Юденич
Сегодня мы продолжим рассказ о белогвардейских генералах, оставивших значительный след в истории нашей страны, и поговорим о Николае Юдениче. Он неплохо показал себя во время I мировой войны, в верноподданнической прессе тех лет его называли «мастером импровизации» и даже «вторым Суворовым».
Всё же заметим, что сражался он тогда всё же не против немцев и даже не с войсками Австро-Венгрии, а против турецкой армии, которая высокими боевыми качествами не отличалась. Однако после неудачи наступления на Петроград в 1919 году Юденич подвергся уничтожающей критике, и его заместитель генерал-лейтенант А. Родзянко назвал его «человеком безвольным и упрямым», «дряхлым стариком» и даже «мумией». Алексей Толстой в романе «Эмигранты» пишет о Юдениче как о «тупом, упрямом, свирепом человеке и кабинетном генерале».
Сражения на Кавказском фронте уже практически забыты, все помнят Юденича именно по его участию в гражданской войне и неудачному походу на Петроград.
Николай Юденич: происхождение и начало военной службы
Часто приходится читать, что по отцовской линии предками будущего генерала были не слишком знатные и богатые дворяне Минской губернии (фамилия Юденич довольно распространена в Белоруссии). Однако в «Алфавитном списке дворянских родов» Минской губернии фамилия «Юденич» не встречается, нет ее и в российском гербовнике. Зато фамилия «Юденич» встречается в «Гербарже» Тадэуша Гала. Дворянское происхождение Юденича все же сомнений не вызывает, иначе его бы не приняли в Александровское военное училище, в которое он поступил в 1789 году.
Известно, что дед будущего белого генерала в середине XIX века жил в Москве и занимал должность дистанционного смотрителя провиантских магазинов этой губернии. Дослужился до чина титулярного советника, который в Табели о рангах соответствовал чину армейского капитана и давал право на личное дворянство. А вот отец в 1889 году стал действительным статским советником – этот чин соответствовал генерал-майорскому в армии и контр-адмиральскому на флоте и давал право уже на потомственное дворянство. Будущий белый генерал в это время в чине штабс-капитана гвардии командовал ротой в лейб-гвардейском Литовском полку в Варшаве.
Родился Николай Юденич 18 (30) июля 1862 г. в Москве, его отец в то время был коллежским советником (чин VI класса). Мать мальчика, Агния Никитична, согласно семейному преданию, была родственницей знаменитого Владимира Даля – составителя «Толкового словаря живого великорусского языка», и Николай Юденич якобы был его троюродным племянником. Однако, согласно документам, ее дед в 70-х гг. XVIII века прибыл в Россию не из Дании, а из Франции, дворянским род стал в 1839 году.
Помимо сына Николая в этой семье родились еще две девочки.
По совету отца, Николай Юденич начал учиться в Межевом институте, но менее чем через год (в 1879 году) 17-летний юноша поступил в московское пехотное Александровское военное училище – то самое, в котором через 10 лет будет учиться Александр Куприн, позже он напишет о нем в романе «Юнкера». Любопытно, что преподавателем истории в этом училище некоторое время был В. О. Ключевский.
В эмиграции Куприн оставит такой отзыв о Юдениче:
После первого года обучения Николай Юденич стал портупей-юнкером, то есть командиром взвода учащихся своего курса. В августе 1881 года он был выпущен из этого училища подпоручиком и направлен в лейб-гвардейский Литовский полк, местом дислокации которого была Варшава, и потому столичные гвардейцы иронично называли его офицеров «варшавской гвардией».
В 1881 г. получил звание поручика, после чего поступил на учебу в Николаевскую Академию Генерального штаба, которую «по первому разряду» окончил в апреле 1887 года. Получил звание штабс-капитана гвардии – чин IX класса (в российской армии – ниже капитанского). Интересно, что, в отличие от армейских штабс-капитанов, гвардейские имели право величаться «Высочеством». Снова был направлен в Польшу – в штаб Варшавского военного округа, но уже через полгода его перевели в Генеральный штаб на должность старшего адъютанта штаба 14-го армейского корпуса.
Поскольку для получения должности в генштабе требовалось некоторое время прослужить командиром роты («цензовое командование»), с ноября 1889 по декабрь 1890 гг. снова служил в Литовском полку. После этого вернулся в Генеральный штаб уже как офицер по особым поручениям штаба 14-го корпуса, а в январе 1892 года мы видим его старшим адъютантом штаба Туркестанского военного округа. Наконец, в апреле 1892 года был повышен до подполковника.
Памирская экспедиция
Первым серьёзным делом, в котором принял участие Юденич, стала Памирская экспедиция генерала М. Ионова — того самого, что перешёл на сторону советской власти и преподавал в одном из военных училищ, а его сыновья оказались по разные стороны фронта. Об этом было рассказано в статье Борис Анненков. Один из самых одиозных белых атаманов гражданской войны.
Генерал М. Ионов на фотографии 1892 г. из «Военной энциклопедии» И. Сытина/size]
Во время этой экспедиции в 1891-1894 гг. проводилась демаркация западного участка северной границы Афганистана. Надо отметить, что этот поход, помимо того, что проходил в крайне сложных природных условиях, ещё и сопровождался постоянными стычками с афганцами, отряды которых порой имели пятикратное преимущество. В одном из боев в августе 1893 года русскими впервые была применена знаменитая «трёхлинейка Мосина» (но по другой версии, в боевых условиях эта винтовка была испытана в 1900-1901 гг. – во время подавления «Боксерского» восстания в Китае).
К Памирскому отряду Юденич присоединился в 1894 году, став начальником его штаба.
По итогам этой экспедиции весной 1895 г. было заключено Англо-русское соглашение «О разграничении сфер влияния в области Памиров».
Женитьба
В 1895 году Юденич женился на Александре Николаевне Сычевой, которая родилась в Ташкенте в 1871 году, то есть была младше Юденича на 9 лет, однако уже успела развестись с первым мужем – неким штабс-ротмистром, о котором мало что известно.
Александра Николаевна Юденич
Девичья фамилия жены Юденича — Жемчужникова, ее отец прославился в так называемом Исанском бою, который произошел близ Чимкента в 1865 году: подчиненная ему сотня уральских казаков есаула Серова (105 человек и одна пушка) разогнала 10-тысячный кокандский конный отряд. Он стал первым русским комендантом Ташкента, где его жена, Елизавета Христиановна Жемчужникова, владела тремя кабаками на Воскресенском базаре, который местные жители называли «Пьяным». Неудивительно, что приданое их дочери было так велико, что решило все материальные проблемы Николая Юденича. А потом эта чета получила еще и наследство. Поскольку деньги заблаговременно были переведены в иностранные банки, материальных проблем в эмиграции Николай и Александра Юденичи не испытывали. Но детей в этом браке не было.
Продолжение службы
В марте 1896 года Юденич получил звание полковника и в декабре того же года был назначен штаб-офицером штаба Туркестанской стрелковой бригады. В мае-октябре 1900 года он снова проходил цензовое командование – уже батальоном 12-го гренадерского Астраханского полка (первым сражением которого в 1700 году стала знаменитая Нарвская битва): четырехмесячный ценз такой службы требовался для получения должности командира полка, которую он и получил в июле 1902 года.
Н. Юденич на Русско-японской войне
Во время русско-японской войны 1904-1905 гг. Николай Юденич командовал 18-м стрелковым полком 6-й Восточно-Сибирской дивизии. В январе 1905 года он принял участие в битве при Сандепу, в котором Куропаткин попытался разбить японские войска до того, как их усилит идущая от капитулировавшего Порт-Артура армия генерала Ноги. Юденич тогда лично водил солдат в штыковую атаку, а затем заменил неудачно упавшего с лошади командира бригады, был ранен в руку, но остался в строю.
Разгромить японцев не удалось, и в конце февраля началось неудачное для русской армии 19-дневное Мукденское сражение, после которого японцы захватили всю Южную Маньчжурию. Юденич был тяжело ранен и за проявленное мужество получил Георгиевское оружие. Другими его наградами на той войне стали ордена святого Владимира 3-й степени и святого Станислава 1-й степени.
Юденич на Кавказе
В июне 1905 года Юденич был повышен до генерал-майора и назначен командиром бригады. В 1907 г. получил должность генерала-квартирмейстера штаба Кавказского военного округа, 6 декабря 1912 года повышен в звании до генерал-лейтенанта и назначен начальником штаба Казанского военного округа. А в начале 1913 года вернулся на Кавказ – стал начальником штаба Кавказского военного округа (командующим был 76-летний М. Воронцов-Дашков, его помощником – А. З. Мышлаевский).
Между делом получил ордена Святой Анны 1-й степени и Святого Владимира 2-й степени. На сослуживцев он произвел хорошее впечатление, генерал Веселорезов, например, писал:
Однако имеются и свидетельства иного рода. Генерал-лейтенант Филатьев характеризует Юденича следующим образом:
Известно также, что штабные офицеры «за глаза» называли своего командующего «Кирпичом».
Пик карьеры Н. Юденича
Карта Кавказского фронта, 1914-1916 гг.
Юденич и штабные офицеры Кавказской армии, 1914 г.
До начала I мировой войны Юденич был мало известен – и в России, и в войсках. Теперь же он оказался на посту начальника штаба Кавказской армии, и первым успешным сражением, в котором он принял участие, стала Саракамышская битва. Османскими войсками командовал Исмаил Энвер (Энвер-паша) – военный министр империи и муж османской принцессы Наджие-султан (внучки Абдул-Меджида I), один из лидеров Младотурецкой революции 1908 года и государственного переворота 1913 года.
Свадебная фотография Энвера-паши и Наджие-султан
Позже он станет одним из руководителей басмаческого движения в Средней Азии.
Энвер-паша на раскрашенной фотографии 1917 года
В феврале 1922 года Исмаил Энвер захватит Душанбе и большую часть территории бывшего Бухарского ханства, но уже в мае будет полностью разбит и 4 августа убит в кишлаке Чагана на территории современного Таджикистана.
Надо отметить, что в России изначально рассматривали Кавказский фронт как второстепенный, и потому часть войск округа была переброшена на запад – против германской армии. А 9 декабря 1914 года турецкие войска, имея двукратное численное преимущество, перешли в наступление в районе города Сарыкамыш. Энвер-паша и его немецкие советники предполагали окружить и разгромить два русских корпуса с дальнейшим продвижением на Тифлис. Командовавший российскими войсками на этом направлении помощник главнокомандующего Кавказской армией генерал А. Мышлаевский дал приказ на отступление и отбыл в Тифлис, однако Юденич отказался отводить войска.
Русские солдаты под Сарыкамышем
В развернувшемся сражении, которое продолжалось с 9 (22) декабря 1914 по 5 (18) января 1915 гг., османская армия была разгромлена, потеряв от 70 до 90 тысяч человек. Русские войска потеряли до 20 тысяч человек убитыми и ранеными, и около 6 тысяч солдат выбыли из строя по причине тяжелых обморожений. После этого Юденич был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени, стал генералом от инфантерии и получил должность командующего Кавказской армией.
Российский плакат, посвящённый Сарыкамышскому сражению
Любопытно, что в ходе Сарыкамышской операции Энвер-паша во время одного из боёв в январе 1915 года был спасён офицером-армянином, после чего отправил армянскому архиепископу Коньи письмо с выражением благодарности армянам за их лояльность. Это не помешало ему потом обвинить армян в поражении, разоружить солдат армянской национальности и выступить с инициативой выселения армян из областей, соседствующих с Российской империей. Начались массовые репрессии и убийства – вначале в Киликии, а затем в провинции Ван (где были убиты до 50 тысяч человек).
24 апреля 1915 года 235 видных представителей армянской диаспоры были арестованы, а потом убиты в Константинополе, еще около 5 тысяч — высланы из столицы. Затем начались аресты армян в Адане, Александретте, Восточной Анатолии, а 30 мая 1915 года меджлис Османской империи утвердил «Закон о депортации», на основании которого расправы над армянами начались во всех других областях.
Между тем, к концу марта 1915 года русские войска заняли южную Аджарию и Батумскую область, но турки мечтали о реванше и 9 июля 60-тысячная армия Абдулкерима Опелими (Керим-паша) атаковала 4-й Кавказский корпус генерала П. Огановского, отступление которого поставило под угрозу левый фланг русской армии. Однако сформированная Юденичем из двух казачьих дивизий группа генерала Баратова в ночь на 23 июля ударила во фланг туркам, после чего перешел в контрнаступление и IV корпус Огановского. Османская армия отступила вниз по Евфрату, а русские войска продвинулись к озеру Ван. Затем была проведена Алашкертская операция, в ходе которой удалось сорвать планировавшееся турецким командованием наступление на Карсском направлении. Действия русской армии вынудили турок перебросить часть своих войск на русский фронт, что позволило действовавшему в Месопотамии британскому корпусу захватить Багдад.
Во время Хамаданской операции, проведенной в октябре-декабре 1915 г., корпус генерала Н. Баратова разгромил на территории Персии османские диверсионные отряды и установил связь с англичанами, что предотвратило проникновение турок в Афганистан.
А 28 декабря 1915 года началась Эрзерумская операция Кавказской армии, которая продолжалась 75 дней и завершилась победой русских войск: продвинуться тогда удалось на 150 километров. На этот раз войска Юденича численно превосходили османские – 180 тысяч против 130 тысяч, кроме того, имелся перевес в артиллерийских орудиях и пулемётах. Эрзерум был очень сильной крепостью, тем не менее, он пал через 4 дня после начала штурма – 16 февраля 1916 года. Османы потеряли до 53 тысяч человек убитыми и ранеными, в плен попали около 13 тысяч турецких солдат. Потери армии Юденича составили 2,3 тысячи человек убитыми и 14,7 тысячи ранеными.
Юденич в Эрзеруме, 1916 г.
Генерал Масловский позже писал:
А это мнение полковника генерального штаба (и сослуживца Юденича) Б. А. Штейфона:
Развивая успех, русские войска в апреле взяли Трапезунд (Трабзон), в июле – Эрзинджан. Именно в это время в прессе Юденича стали называть «вторым Суворовым». Кроме того, этот генерал последним награжденным орденом Святого Георгия 2-й степени.
Портрет Юденича в журнале «Летопись войны», 1916 г.
Осенью 1916 года боевые действия на Кавказском фронте практически прекратились, однако русская армия несла потери от тифа и цинги. Совсем плохо стало после Февральской революции, когда после выхода печально знаменитого «Приказа № 1» резко снизилась дисциплина и армия стала разлагаться на глазах. При этом «временщики» еще и выдвинули лозунг о «войне до победного конца» (что их стараниями было уже невозможно) и, назначив Юденича командующим Кавказским фронтом, требовали перейти в новое наступление. Его попытки объяснить ситуацию привели к отставке. Юденич отправился в Петроград, а турки в начале 1918 года сами перешли в наступление, практически без сопротивления заняв ранее потерянные территории.
В следующей статье мы продолжим рассказ и поговорим о том, чем занимался Юденич до Октябрьской революции, о его бегстве в Финляндию, походе Северо-Западной армии на Петроград, о жизни Юденича в эмиграции.
