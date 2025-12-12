Царский генерал Николай Юденич

Николай Юденич: происхождение и начало военной службы

Доблестный, храбрый солдат, честный человек и хороший военачальник.

Памирская экспедиция



Генерал М. Ионов на фотографии 1892 г. из «Военной энциклопедии» И. Сытина/size]

Женитьба



Александра Николаевна Юденич

Продолжение службы

Н. Юденич на Русско-японской войне

Юденич на Кавказе

В самый краткий срок он стал и близким, и понятным для кавказцев. Точно всегда он был с нами. Удивительно простой, в котором отсутствовал яд под названием «генералин», снисходительный, он быстро завоевал сердца. Всегда радушный, он был широко гостеприимен. Его уютная квартира видела многочисленных сотоварищей по службе, строевое начальство и их семьи, радостно спешивших на ласковое приглашение генерала и его супруги.

Прямота и даже резкость суждений, определённость решений и твёрдость в отстаивании своего мнения и полное отсутствие склонности к каким-либо компромиссам.

Пик карьеры Н. Юденича



Карта Кавказского фронта, 1914-1916 гг.



Юденич и штабные офицеры Кавказской армии, 1914 г.



Свадебная фотография Энвера-паши и Наджие-султан



Энвер-паша на раскрашенной фотографии 1917 года



Русские солдаты под Сарыкамышем



Российский плакат, посвящённый Сарыкамышскому сражению



Юденич в Эрзеруме, 1916 г.

Генерал Юденич обладал необычайным гражданским мужеством, хладнокровием в самые тяжёлые минуты и решительностью. Он всегда находил в себе мужество принять нужное решение, беря на себя и всю ответственность за него, как это было в Сарыкамышских боях и при штурме Эрзерума. Обладал несокрушимой волей. Решимостью победить во что бы то ни стало, волей к победе был проникнут весь генерал Юденич, и эта воля в соединении со свойствами его ума и характера являли в нем истинные черты полководца.

Каждый смелый маневр генерала Юденича являлся следствием глубоко продуманной и совершенно точно угаданной обстановки. Риск генерала Юденича – это смелость творческой фантазии, та смелость, которая присуща только большим полководцам».



Портрет Юденича в журнале «Летопись войны», 1916 г.