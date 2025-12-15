Патрульные и разведывательные летательные аппараты ВМС и Таможенно-пограничной службы США
Военно-морские силы США обладают крупнейшим по численности в мире парком палубных боевых самолётов. Однако по сравнению с ВВС США тактические и стратегические разведывательные возможности флотской авиации далеки от желаемых, и американские адмиралы вынуждены в этом отношении больше полагаться на другие технические средства и налаживать активный обмен оперативной информацией с другими родами войск и разведывательными агентствами.
Помимо ВМС США, летательные аппараты, предназначенные для разведки и наблюдения, также имеются в распоряжении Береговой охраны и Таможенной службы, которые в основном используются для пресечения нелегальной миграции и доставки в страну наркотических веществ.
Палубные самолёты ДРЛО Northrop Grumman E-2С/D Hawkeye/ Advanced Hawkeye
Важной составляющей в обеспечении боевой деятельности американской морской авиации являются самолёты дальнего радиолокационного дозора Northrop Grumman E-2С/D Hawkeye/Advanced Hawkeye. По состоянию на 2024 год в ВМС США эксплуатировалось 83 самолёта ДРЛО, и ещё 25 машин модификации E-2D было заказано. Примерно два десятка самолётов Е-2С находится на хранении, но эти машины, выработавшие большую часть ресурса и оснащённые устаревшей аппаратурой, уже вряд ли вернуться в строй, но могут служить источником запасных частей и уникальных деталей.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты Northrop Grumman E-2C Hawkeye, находящиеся на базе хранения в Девис-Монтен. Снимок сделан в феврале 2024 года
В то же время до сих пор эксплуатируются палубные самолёты ДРЛО, выпущенные в 1980-е годы, прошедшие модернизацию и капитально отремонтированные. Примерно 20 лет назад старые «Хокай» начали оснащать БРЛС AN/APS-145, и вместо прежних четырёхлопастных винтов самолёты постройки 1980–1990-х годов получили новые восьмилопастные винты NP2000 из углепластика, усиленные стальными вставками. Также была модернизирована система управления двигателями, оснащённая цифровыми контролерами и датчиками. Что позволило значительно сократить время реакции на изменение тяги и улучшить топливную эффективность. На модернизированных самолётах улучшились взлётно-посадочные характеристики, возросли дальность и продолжительность полёта. Многие самолёты Е-2С, имевшие большой остаточный ресурс, были доведены до уровня Hawkeye 2000.
Наиболее совершенным из американских палубных самолётов ДРЛО по состоянию на сегодняшний день является E-2D Advanced Hawkeye. На этой машине, впервые поднявшейся в воздух в 2007 году, внедрены самые современные разработки по улучшению условий работы экипажа. Помимо новой связной, навигационной и аппаратуры отображения и обработки данных, наиболее заметным нововведением стала установка РЛС AN/APY-9 с АФАР, которая способна видеть высотные воздушные цели на дальности более 600 км и благодаря высокому энергетическому потенциалу эффективно контролировать полёты летательных аппаратов, выполненных по технологии малой радиолокационной заметности.
Этот вариант имеет максимальный взлётный вес 26 082 кг. Масса пустого самолёта – 18 234 кг. Длина – 17,57 м, размах крыла – 24,56 м. Два турбовинтовых двигателя Allison/Rolls-Royce T56-A-427A мощностью 5100 л.с. каждый обеспечивают максимальную скорость 650 км/ч. Крейсерская скорость – 474 км/ч. Летающий радарный пикет может вести патрулирование в течение 6 часов. Перегоночная дальность – 2 700 км. Экипаж состоит из двух пилотов и трёх операторов РТК.
Помимо обзорного радиолокатора, самолёты E-2С/D оснащены аппаратурой радиотехнической разведки, способной принимать высокочастотные сигналы, классифицировать их и определять координаты. Известно, что в прошлом палубные «Хокай» задействовали в разведывательных полётах, в которых использовалась только пассивная приёмная аппаратура, без включения БРЛС.
Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: самолёты Northrop Grumman E-2С/D Hawkeye/ Advanced Hawkeye и конвертопланы Bell Boeing CMV-22В Osprey на авиабазе Норфолк Чамберс-Филд. Снимок сделан в ноябре 2025 года
Самолёты радиолокационного дозора на постоянной основе эксплуатируются в составе десяти эскадрилий раннего предупреждения. Пять из них приписаны к авиабазе Норфолк Чамберс-Филд в штате Вирджиния, а четыре – к авиабазе Пойнт-Мугу в Калифорнии.
Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: самолёты Northrop Grumman E-2С/D Hawkeye/ Advanced Hawkeye на авиабазе Пойнт-Мугу. Снимок сделан в марте 2021 года
Самолёты E-2D Advanced Hawkeye 125-й палубной эскадрильи управления (VAW-125), входящей в постоянный состав 5-го авиакрыла, прикреплены к авианосцу USS Ronald Reagan (CVN-76) и в качестве берегового аэродрома используют авиабазу Ивакуни в Японии.
Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: самолёты Northrop Grumman E-2D Advanced Hawkeye и Boeing F/A-18E/F Super Hornet на авиабазе Ивакуни
Самолёты палубного авиакрыла после возвращения из похода перебазируются на береговые аэродромы, на которых имеется необходимая для текущего обслуживания авиатехники инфраструктура.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты на верхней палубе авианосца USS Carl Vinson (CVN-70), пришвартованного к пирсу военно-морской базы Перл-Харбор на Гаваях. Снимок сделан в феврале 2024 года
Также четыре модернизированных самолёта Е-2С имеется в Центре боевого применения, расположенном на авиабазе Фаллон в штате Невада, которая также известна как «Top Gun». Эти «Хокай» используются для слежения за учебными воздушными схватками и отработки боевого взаимодействия с палубными самолётами ДРЛО.
Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: самолёты Northrop Grumman E-2С Hawkeye и Boeing F/A-18E/F Super Hornet на авиабазе Фаллон. Снимок сделан в ноябре 2025 года
Ещё несколько «Хокаев» имеется в составе в 20-й тестово-испытательной эскадрильи на авиабазе Патаксент-Ривер, штат Мэриленд, и в 30-й тестово-испытательной эскадрилье на авиабазе Пойнт-Мугу, штат Калифорния.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёт Northrop Grumman E-2D Advanced Hawkeye, установленный на наземной испытательной катапульте на авиабазе Лэйкхёрст. Снимок сделан в мае 2019 года
Также два самолёта, принадлежащие этим эскадрильям, замечены на авиабазе Лэйкхёрст в Нью-Джерси, где построено несколько катапульт различного типа, используемых для отработки взлёта, и наземный лабораторный комплекс для тестирования и отладки различных бортовых электронных систем. В 2019 году здесь осуществлялся запуск с электромагнитной катапульты доработанного E-2D Advanced Hawkeye.
Дозорно-разведывательные самолёты Lockheed P-3 LRT Orion и Lockheed P-3 AEW Orion, эксплуатируемые Пограничной таможенной службой США
Таможенно-пограничная служба является крупнейшим правоохранительным агентством Министерства внутренней безопасности США. Помимо других задач, на это федеральное ведомство возложены задачи по пресечению контрабанды наркотиков, оружия и других нелегально ввозимых грузов, а также воспрепятствование нелегальной миграции.
В 1980-е годы прошлого столетия резко увеличился поток незаконно ввозимых в США наркотических веществ. Помимо традиционных способов доставки, контрабандисты стали широко использовать легкомоторные самолёты, пересекающие границу на малой высоте. Для эффективного обнаружения маловысотных целей наземных РЛС, с помощью которых главным образом регулировалось воздушное движение, было явно недостаточно, к тому же американская наземная радиолокационная сеть на юге США в начале 1970-х была сильно сокращена. В данном случае контролировать воздушное пространство со стороны Мексики и Мексиканского залива, откуда шел основной поток наркотиков, могли самолёты ДРЛО. Но использовать для этого на постоянной основе тяжёлые самолёты системы AWACS было слишком дорого, а относительно экономичные Е-2 Hawkeye командование флота выделяло крайне неохотно.
По мере поступления в палубные авиакрылья новых модификаций «Хокаев», старые Е-2В и Е-2С раннего выпуска переводились в береговые резервные эскадрильи. Именно эти самолёты задействовали в интересах Береговой охраны и Таможенной службы. Однако сказывался возраст машин и несовершенство их радиоэлектронной аппаратуры. В ряде случаев экипажам приходилось прерывать патрулирование из-за отказа БРЭО или проблем с изношенными двигателями.
«Хокай», предназначенный для базирования на авианосце, при использовании с берегового аэродрома обладал недостаточной продолжительностью полёта. Ситуация усугублялась тем, что старые самолёты ДРЛО, как правило, не имели аппаратуры для дозаправки в воздухе, да и собственных самолётов-заправщиков в распоряжении Пограничной таможенной службы не было.
Для того чтобы снять с себя эксплуатационные расходы, флот в конце 1980-х передал пограничникам несколько сильно потрёпанных Е-2С. Экипажи для этих машин комплектовались уволившимися из ВМС США пилотами и операторами, обслуживание самолётов осуществлялось бывшими флотскими техниками. Но после того как 24 августа 1990 года в ходе патрульного полёта из-за технической неисправности разбился «Хокай», закреплённый за Пограничной таможенной службой, а его экипаж погиб, все палубные самолёты ДРЛО вернули флоту.
Для закрытия бреши, образовавшейся в американском воздушном пространстве со стороны Мексиканского залива, срочно потребовалось создание недорогого патрульно-разведывательного самолёта, способного висеть в воздухе в течение 8-10 часов.
В середине 1980-х в американской морской авиации началась массовая замена морально устаревших, но ещё достаточно крепких базовых патрульных самолётов Lockheed P-3A/В Orion улучшенными Р-3С с совершенным по меркам того времени БРЭО и вооружением. Для обнаружения воздушных целей четыре P-3A, получившие после переоборудования обозначение P-3CS, оснастили бывшими в употреблении импульсно-доплеровскими РЛС Хьюз AN/APG-63, снятыми с истребителей F-15А/В, на которые в ходе модернизации ставили более совершенные радиолокационные станции AN/APG-70.
Таким образом, самолёт радиолокационного дозора P-3CS являлся исключительно бюджетным эрзац-вариантом, собранным из того, что было под рукой. Естественно, что возможности переделанных «Орионов» не могли сравниться с характеристиками радаров и систем обмена информацией полноценных самолётов ДРЛО. В связи с чем Береговая охрана и Пограничная служба, несмотря на меньшую стоимость самолётов, не были ими полностью удовлетворены. Однако американские федеральные ведомства, отвечающие за охрану границы и контроль над прибрежными водами, не отказались от использования патрульных самолётов с относительно малопроизводительными радарами. По мере списания переоборудованных P-3A с РЛС AN/APG-63 их место заняли P-3 LRT (англ. Long Range Tracker – слежение на большой дистанции), переделанные из отремонтированных Р-3В, находившихся на хранении в Дэвис-Монтен в Аризоне.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты Lockheed P-3 Orion на базе хранения Дэвис-Монтен
Основываясь на опыте эксплуатации P-3C, эти машины, помимо РЛС AN/APG-63V с дальностью обнаружения до 150 км, получили оптоэлектронные системы бокового обзора, способные обнаружить катер или легкомоторный самолёт на расстоянии нескольких десятков километров. К тому же «Орионы», эксплуатируемые Пограничной таможенной службой, сохранили оборудование, предназначенное для обнаружения подводных лодок, так как наркоторговцы начали использовать для проникновения в США малые субмарины.
Эта патрульная модификация, созданная на базе Р-3В, получила обозначение P-3 LRT и используется до сих пор. Экипаж P-3 LRT состоит из восьми человек (пилот, второй пилот, бортинженер, операторы радаров и оптоэлектронных систем). Оперативное обслуживание на передовом аэродроме осуществляется наземной командой из трёх человек. Судя по свежим спутниковым снимкам, в настоящее время в строю осталось три самолёта P-3 LRT.
Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: самолёты Lockheed P-3 LRT Orion на аэродроме Сесил-Филд. Снимок сделан в октябре 2025 года
Патрульные самолёты Авиационного и морского управления Таможенно-пограничной службы базируются на аэродромах Корпус-Кристи, штат Техас, Сесил-Филд, Пойнт-Мугу, Калифорния и Джексонвилл, штат Флорида. Отличительным знаком принадлежности этих самолётов к Таможенно-пограничной службе является зигзагообразная голубая полоса на фюзеляже, нанесённая перед плоскостями.
В целом патрульные P-3 LRT устраивали американских пограничников, но радиолокатор AN/APG-63V не позволял осуществлять круговой обзор воздушного пространства. Отчасти эта проблема решалась грамотным построением маршрута полёта, когда самолёт нарезал «восьмёрки» и «бублики» на наиболее вероятных направлениях проникновения нарушителей. Впрочем, и дальность обнаружения пусть и весьма компактного, но в то же время относительно маломощного радара, снятого с истребителя, оставляла желать лучшего. Но тут на помощь федеральным агентам, борющимся с контрабандой веществ, расширяющих сознание, пришла фирма Lockheed, создавшая в инициативном порядке самолёт ДРЛО P-3 AEW.
Первая построенная машина имела такой же радар, как на Е-2С, — AN/APS-125, с антенной во вращающемся тарелкообразном обтекателе. Эта станция могла увидеть на фоне моря «Сессну» контрабандистов на дальности более 250 км. Первоначально P-3 AEW предлагался на экспорт в качестве более дешевой альтернативы Е-3А Sentry. Однако иностранных покупателей не нашлось, и единственным заказчиком стала американская Таможенно-пограничная служба.
В комплект бортового оборудования вошли средства связи, работающие не только на частотах Береговой охраны и Пограничной службы, но и способные осуществлять прямое наведение перехватчиков. Самолёты позднего выпуска получили новые радиолокаторы AN/APS-139 и AN/APS-145, более приспособленные для обнаружения малоскоростных воздушных и надводных целей. Первые P-3 AEW несли яркую красно-белую окраску. Последнюю такую машину списали ориентировочно в 2018 году.
Спутниковый снимок Google Еаrth: базовые патрульный самолёт Lockheed P-3 Orion, самолёт ДРЛО раннего выпуска P-3 AEW, военно-транспортные Lockheed C-130Н Hercules и истребители Hawker Hunter на авиабазе Пойнт-Мугу
Для продления срока службы самолёты ДРЛО на базе «Ориона» ремонтируют и модернизируют в рамках программы Mid-Life Upgrade. P-3 AEW проходят полную диагностику планера и замену элементов, подвергшихся усталостному износу и коррозии. При этом срок службы самолётов продляется ещё на 20–25 лет. Устанавливается новая навигационная и аппаратура, а также средства связи и отображения информации, аналогичные тем, что используются на E-2D Advanced Hawkeye. В перспективе P-3 AEW могут быть оснащены новейшими РЛС AN/APY-9 и по своим возможностям превзойти палубные E-2D. Четырёхдвигательный P-3 AEW является гораздо более крупной машиной, способной намного дольше находиться на патрулировании. «Орион» имеет большие внутренние объёмы, что позволяет разместить дополнительную разведывательно-поисковую аппаратуру.
Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: самолёты Lockheed P-3 LRT Orion и Lockheed P-3 AEW Orion на аэродроме Сесил-Филд. Снимок сделан в январе 2021 года
Десять лет назад в пограничных авиационных подразделениях служило 14 самолётов P-3 LRT и P-3 AEW. В настоящее время их число снизилось до 9 единиц. Для восполнения численности парка P-3 AEW и P-3 LRT могут быть использованы Р-3В/С, имеющиеся на «кладбище костей» Девис-Монтен в Аризоне, которых там храниться более 180 экземпляров.
БПЛА General Atomics MQ-9В Reaper эксплуатируемые Пограничной таможенной службой США
Министерство внутренней безопасности США заинтересовалось БПЛА среднего класса в 2003 году и получило первый MQ-9В осенью 2005 года. В 2012 году Таможенно-пограничная служба эксплуатировала девять MQ-9В. Два базировались в Северной Дакоте на авиабазе Гранд-Форкс, четыре — в Аризоне, в Форт-Хуачук, и один — на военно-морской авиабазе Корпус-Кристи, штат Техас.
Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: самолёты Lockheed P-3 LRT Orion и Lockheed P-3 AEW Orion и БПЛА General Atomics MQ-9В SeaGuardian на авиабазе Корпус-Кристи. Снимок сделан в январе 2017 года
В настоящее время для охраны морской и сухопутной границы используются невооруженные беспилотники MQ-9B SeaGuardian с продолжительностью полёта более 18 часов. Этот дрон может патрулировать восемь часов на удалении 2200 км от своего аэродрома. БПЛА MQ-9B SeaGuardian оснащен оптоэлектронными инфракрасными датчиками MTS-B от компании Raytheon и радаром Leonardo Seaspray 7500E V2 AESA с синтезированной апертурой, который может обнаруживать надводные цели, включая корабли, перископы подводных лодок и людей.
Базовый патрульно-противолодочный самолёт Lockheed P-3С Orion и специальные разведывательные модификации созданные на его базе
В течение длительного периода времени основным американским патрульным и противолодочным самолётом берегового базирования был турбовинтовой Lockheed P-3С Orion. Эта машина является эволюционным вариантом развития предыдущей модификации Р-3В, который сменил в строевых эскадрильях Р-3А, ведущего свою родословную от авиалайнера Lockheed L-188 Electra, впервые поднявшегося в воздух в 1957 году. Помимо борьбы с субмаринами, доработанные Р-3С могли осуществлять минные постановки, загоризонтное целеуказание и оповещение в интересах надводных кораблей, вести разведку и наносить удары по наземным и морским целям управляемыми ракетами.
Самолёт Р-3С имеет максимальный взлётный вес 61 235 кг. Длина – 35,61 м. Размах крыльев – 30,38 м. Четыре турбовинтовых двигателя Allison T56-A-14 мощностью 4910 л.с. каждый позволяют на высоте 4500 м развивать скорость 760 км/ч. Крейсерская скорость на высоте 7600 м – 607 км/ч. Скорость патрулирования на высоте 460 м – 382 км/ч. Перегоночная дальность – 8950 км. Продолжительность полёта – до 17 часов. На наружных узлах и во внутренних отсеках может быть размещена боевая нагрузка массой до 9100 кг. На борту есть место для 11 человек.
Самолёт серийно производился до 1990 года. Фирма Lockheed построила 650 экземпляров всех модификаций. Еще 107 «Орионов» выпустила по лицензии японская Kawasaki. В данный момент практически все Р-3С в американской морской авиации вытеснены самолётами нового поколения Boeing P-8А Poseidon.
Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: самолёты Lockheed P-3С Orion и Boeing P-8А Poseidon на авиабазе Джексонвилл
Согласно справочным данным, три самолёта Р-3С и один NP-3D имеются в составе 30-й испытательно-оценочной эскадрильи, дислоцированной на авиабазе Пойнт-Мугу в Калифорнии.
Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: самолёты Lockheed P-3С Orion, а также истребители IAI Kfir и Hawker Hunter на авиабазе Пойнт-Мугу
1-я научно-исследовательская эскадрилья также эксплуатирует два самолёта NP-3D на авиабазе Патаксент-Ривер в штате Мэриленд.
Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: самолёты Lockheed NP-3D Orion и Lockheed P-3 AEW Orion на авиабазе Патаксент-Ривер
Самолёты NP-3D оснащены радиолокационной станцией бокового обзора Billboard и оптоэлектронными датчиками. В прошлом машины этого типа отслеживали ракетные испытания. Во время присутствия в Афганистане американских войск два NP-3D осуществляли подробное радиолокационное картографирование территории этой страны.
В 2025 году на вооружении 1-й морской разведывательной эскадрильи, дислоцированной на авиабазе Уидби-Айленд, штат Вашингтон, имелось несколько самолётов радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E Aries II. Также одна такая машина эксплуатировалась в 20-й тестово-испытательной эскадрилье на авиабазе Патуксент-Ривер, штат Мэриленд.
Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: самолёты Lockheed EP-3E Aries II, Lockheed P-3С Orion, Boeing P-8А Poseidon и Boeing EA-18G Growler на авиабазе Уидби-Айленд. Снимок сделан в августе 2020 года
Самолёты EP-3E создавались в 1990-е годы путём переоборудования базовых патрульных Р-3С, имевших малый налёт. Всего флотская авиация получила 12 таких машин. Последний самолёт этого типа заказчик принял в 1997 году.
Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: самолёт Lockheed EP-3E Aries II на авиабазе Патуксент-Ривер. Снимок сделан в июне 2022 года
От обычного «Ориона» самолёт радиотехнической разведки, созданный на базе P-3С, внешне отличается крупной продольной антенной, расположенной в задней верхней части фюзеляжа, и антенной в обтекателе за хвостовым оперением, установленной вместо датчика магнитных аномалий. Из всей поисковой аппаратуры самолёта Р-3С на борту разведчика осталась лишь РЛС AN/APS-115, зато добавились системы радиоразведки и станции постановки помех в электромагнитном и инфракрасном диапазонах. По основным данным EP-3E близок к базовой машине, но численность экипажа и операторов РТК на борту может превышать 20 человек.
Флотские самолёты EP-3E эксплуатировались очень интенсивно, и их присутствие отмечалось в разных регионах планеты. До недавнего времени они активно работали на Ближнем Востоке, регулярно сканировали средства ПВО России, Кубы, Китая и Северной Кореи, осуществляли радиоперехват и следили за проведением морских учений.
Много шума вызвал инцидент с участием EP-3E, произошедший 1 апреля 2001 года. В этот день расчёт китайской радиолокационной станции, расположенной в юго-восточной части острова Хайнань, обнаружил воздушную цель, летящую на высоте 6700 м со скоростью около 370 км/ч вдоль границы территориальных вод КНР. В сторону неопознанной воздушной цели с авиабазы Лингшуй, находящейся на восточном побережье острова, поднялись два перехватчика J-8D. После сближения с целью китайские пилоты опознали её как американский самолёт радиотехнической разведки EP-3E ARIES II.
Обнаружив рядом перехватчики, американцы снизились до 2400 м и сбросили скорость до минимума. Так как скорость сваливания у реактивного J-8D намного выше, чем у турбовинтового самолёта, по замыслу командира EP-3E это должно было вынудить китайцев набрать высоту и прекратить преследование. Однако расчёт не сработал, при третьем облёте самолёта-нарушителя, в ходе близкого маневрирования один из перехватчиков столкнулся с американским самолётом-разведчиком и упал в Южно-Китайское море. Его пилот пропал без вести и впоследствии был признан погибшим.
Самолёт EP-3E в результате столкновения фатальных повреждений не получил и смог продолжить полёт. Под угрозой применения оружия он был посажен на остров Хайнань. Американский экипаж не успел полностью уничтожить секретные материалы, имевшиеся на борту. В распоряжении китайских военных оказалась криптографическая и разведывательная аппаратура, ключи шифрования, позывные и списки радиочастот, информация, касающаяся работы радиолокационных постов КНР, Вьетнама, КНДР и России.
Представителю Госдепартамента США пришлось извиниться за случившееся и выплатить денежную компенсацию вдове погибшего лётчика. После чего китайское правительство отказалось от суда над американскими военными, и экипаж из 24 человек был освобождён. Самолёт радиоэлектронной разведки был разобран и 3 июля 2001 года вернулся в США на борту российского тяжёлого транспортника Ан-124, после чего выпотрошенный китайскими специалистами EP-3E списали.
Согласно имеющейся информации, все ЕР-3Е, имевшиеся в строю по состоянию на начало 2025 года, должны быть выведены из эксплуатации и перегнаны на базу хранения Девис-Монтен.
Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: самолёты Lockheed EP-3E Aries II на базе хранения авиационной техники Девис-Монтен
После списания Lockheed EP-3E Aries II обязанности по ведению радиотехнической разведки возложены на экипажи самолётов Boeing P-8А Poseidon и БПЛА Northrop Grumman MQ-4C Triton.
.
Базовый противолодочный и разведывательный самолёт Boeing P-8А Poseidon
Турбовинтовой «Орион» был отличной для своего времени машиной, и до сих пор такие самолёты активно эксплуатируются в двенадцати государствах. Однако к началу 21 века американские адмиралы пришли к пониманию, что морской базовой авиации необходим новый современный самолёт, который, помимо улучшения противолодочных возможностей, станет эффективной патрульно-разведывательной платформой, сможет нести различные средства поражения и взаимодействовать с БПЛА большой дальности.
Конкурс на замену Lockheed P-3С Orion был объявлен в 2000 году. Его победителем в 2004 году стала корпорация Boeing, предложившая самолёт, созданный на базе авиалайнера Boeing 737-800 и после принятия на вооружение получивший обозначение P-8А Poseidon. Первоначально контракт был заключён на 108 экземпляров, но потом командование ВМС США заказало дополнительную партию, и по состоянию на октябрь 2025 года в строю имелось 136 самолётов, а поставка ещё трёх ожидается. С учётом иностранных закупок по состоянию на май 2025 года было построено 185 бортов. Серийный выпуск «Посейдонов» осуществляется на предприятии корпорации Boeing в городе Рентон, штат Вашингтон. Основными субподрядчиками являются компании Raytheon, Northrop Grumman, Spirit AeroSystems, GE Aviation Systems, Marshall Aerospace and Defence Group, CFM International, BAE Systems и Marotta.
Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: территория завода Boeing в Рентоне. Снимок сделан в июле 2024 года
Для военного использования в базовую конструкцию внесли ряд изменений. С целью компенсации нагрузок при более частых по сравнению с базовой машиной полётах на малой высоте Р-8А оснастили более прочным крылом от модели Boeing 737-900. В связи с тем, что бортовое оборудование «Посейдона» по сравнению с гражданским самолётом имеет гораздо большее энергопотребление, на каждом двигателе CFM International CFM56 на P-8 установлен электрогенератор мощностью 180 кВт, заменивший генератор мощностью 90 кВт. Это потребовало перепроектирования гондол и их крыльевых креплений. На самолёте Р-8А используются скошенные законцовки крыла, аналогичные установленным на Boeing 767-400ER, вместо комбинированных законцовок, как на гражданских Boeing 737NG.
Самолет оснащен механическими противообледенительными системами. Внесены изменения в программное обеспечение оборудования управления полетом и оповещения, что позволило увеличить угол крена, использовать более отзывчивый автомат тяги и исключить звуковые предупреждения во время полетов на малой высоте. Увеличилась прочность планера, был добавлен бомбоотсек для торпед и других грузов.
При длине 39,47 м и размахе крыльев 37,64 м максимальная взлётная масса Р-8А составляет 85 820 кг. Два турбовентиляторных двигателя CFM56-7B27A имеют максимальную взлётную тягу 121 кН каждый. Максимальная скорость полёта 907 км/ч. Крейсерская скорость 815 км/ч. Боевой радиус 2 225 км. Перегоночная дальность – 8 300 км. Практический потолок – 12 500 м.
Полезная нагрузка массой до 9 000 кг размещается на шести внешних точках крепления и во внутреннем отсеке. Противолодочные торпеды Mark 54, оснащённые модулем планирования, могут использоваться с высоты более 9 000 м. В набор вооружения также входят управляемые ракеты AGM-84 Harpoon, AGM-84H/K SLAM-ER, AGM-88G AARGM-ER, AGM-158C LRASM, торпеды Sting Ray, морские мины и глубинные бомбы. В отличие от турбовинтового «Ориона», турбовентиляторный «Посейдон» не оснащён датчиком магнитных аномалий, но несёт гораздо более совершенное другое поисковое и разведывательное оборудование, которое обслуживают семь операторов. Лётный экипаж – два человека. На бортовом оборудовании работает семь операторов.
Первый серийный Р-8А был передан ВМС США 4 марта 2012 года и после перелёта на военно-морскую авиабазу Джексонвилл, штат Флорида, вошёл в состав 30-й учебной эскадрильи. Сейчас в Джексонвилле в составе 11-го патрульно-разведывательного авиакрыла на Восточном (Атлантическом) побережье США базируется шесть строевых, одна учебная и одна резервная эскадрилья, оснащённые «Посейдонами».
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты Boeing P-8А Poseidon на авиабазе Джексонвилл. Снимок сделан в январе 2021 года
На Военно-морской авиабазе Патуксент-Ривер в штате Мэриленд несколько Р-8А имеется в составе 1-й и 20-й тестово-испытательных эскадрилий.
Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: самолёты Boeing P-8А Poseidon, Lockheed C-130Н Hercules и Northrop Grumman E-2D Advanced Hawkeye на авиабазе Патуксент-Ривер. Снимок сделан в июле 2022 года
На военно-морской авиабазе Уидби-Айленд в штате Вашингтон на Западном (Тихоокеанском) побережье дислоцировано шесть строевых и одна резервная эскадрилья 10-го патрульно-разведывательного авиакрыла.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты Boeing P-8А Poseidon на авиабазе Уидби-Айленд. Снимок сделан в апреле 2025 года
Самолёты «Посейдон» имеют не только хорошие противолодочные, но высокие разведывательные возможности, которые постоянно улучшаются за счёт внедрения нового оборудования.
Спутниковый снимок Google Earth: самолёты Boeing P-8А Poseidon на британской авиабазе Лоссимут. Снимок сделан в апреле 2025 года
В настоящее время самолёты P-8А активно используются в разведывательных целях и во многом потеснили старые RC-135V/W Rivet Joint и RC-135U Combat Sent.
Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: самолёты Boeing P-8А Poseidon на авиабазе Кадена. Снимок сделан в мае 2019 года
На ротационной основе эскадрильи «Посейдонов» развёртываются в Великобритании, на японском острове Окинава, на Гавайях и на Ближнем Востоке.
БПЛА Northrop Grumman MQ-4C Triton
Практически одновременно с оформлением заказа на патрульно-разведывательный самолёт нового поколения, ВМС США объявили конкурс на дальний беспилотник, который мог бы в рутинных патрульных полётах заменить устаревающий «Орион». Победу в конкурсе одержал БПЛА, созданный на базе аппарата Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk. По сравнению с исходным высотным разведывательным дроном на морской модификации были усилены планер и крыло, внедрена противообледенительная система и молниезащита. Это позволяет аппарату летать ниже облачности, чтобы лучше видеть корабли и другие объекты на морской поверхности. Бортовое оборудование позволяет отслеживать и классифицировать корабли, определять их скорость и координаты.
Беспилотник, получивший обозначение MQ-4C Triton, рассматривается в качестве дополнения к морскому патрульному самолету Boeing P-8А Poseidon и предназначен для обеспечения разведывательных и рекогносцировочных миссий над обширными океанскими и прибрежными регионами с трансляцией полученных данных в режиме реального времени, непрерывного морского наблюдения и проведения поисково-спасательных операций.
Основным средством обнаружения морских целей при полётах на большой высоте является РЛС АФАР Х-диапазона с синтезированной апертурой, имеющая круговой обзор. Радар может делать радиолокационные снимки высокой чёткости, а затем использовать бортовой вычислительный комплекс для автоматического распознавания и классификации цели без участия операторов.
«Тритон», в отличие от «Глобал Хока», благодаря более прочной конструкции и молниезащите способен быстро снижаться и лететь на малой высоте. В этом случае основным разведывательным инструментом является многоспектральная оптоэлектронная система Raytheon MTS-B, совмещенная с лазерным дальномером-целеуказателем. БПЛА MQ-4C также оснащён приёмной модульной аппаратурой, которая по своим возможностям близка к той, что использовалась на самолёте радиотехнической разведки Lockheed EP-3E Aries II. Это позволяет в пассивном режиме фиксировать, классифицировать и геолоцировать слабые радиолокационные сигналы и передавать информацию другим потребителям.
MQ-4C также способен выступать в качестве сетевого ретранслятора и центра обработки данных. Он может принимать и передавать сообщения со всего театра военных действий с самолётов, кораблей и наземных пунктов, находящихся вне прямой видимости друг от друга, и объединять эту информацию для создания общей «картины» боевого пространства. Это значительно повышает оперативную совместимость, ситуационную осведомленность и является альтернативой спутниковым системам связи.
Полный взлётный вес БПЛА MQ-4C Triton составляет 14 630 кг. Длина 14,5 м, размах крыльев — 39,9 м. Турбовентиляторный двигатель Rolls-Royce AE 3007, выдающий тягу до 39,66 кН, обеспечивает максимальную скорость 575 км/ч. Дальность — до 15 200 км. Продолжительность полёта — 30 часов. Практический потолок — 17 000 м.
MQ-4C Triton совершил свой первый полёт 22 мая 2013 года, поднявшись в воздух с ВПП аэродрома Палмдейл в штате Калифорния. Сборка опытных и серийных аппаратов осуществлялась на заводе Northrop Grumman в Палмдейле.
Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА Northrop Grumman MQ-4C Triton на аэродроме Палмдейл. Снимок сделан в апреле 2023 года
Основным отличительным признаком MQ-4C Triton от очень похожего на него RQ-4 Global Hawk является фюзеляж и плоскости однотонного белого цвета.
Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: БПЛА Northrop Grumman MQ-4C Triton и военно-транспортный Lockheed C-130Н Hercules на авиабазе Пойнт-Мугу. Снимок сделан в августе 2018 года
По состоянию на середину 2025 года американская морская разведывательная авиация получила 30 из 68 заказанных тяжелых беспилотных летательных аппаратов Northrop Grumman MQ-4C Triton.
Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: БПЛА Northrop Grumman MQ-4C Triton и палубный истребитель Lockheed Martin F-35C Lightning II на авиабазе Патуксент-Ривер
БПЛА MQ-4C Triton оснащены: 11-я беспилотная патрульная эскадрилья на авиабазе Уидби-Айленд, штат Вашингтон, 19-я беспилотная патрульная эскадрилья и 20-я тестово-испытательная эскадрилья на авиабазе Патаксент-Ривер, штат Мэриленд. Также используются авиабазы Пойнт-Мугу (штат Калифорния), Кадена (Гавайи), Сигонелла (Италия) и Андерсен (остров Гуам).
Информация