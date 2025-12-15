Патрульные и разведывательные летательные аппараты ВМС и Таможенно-пограничной службы США

Палубные самолёты ДРЛО Northrop Grumman E-2С/D Hawkeye/ Advanced Hawkeye



Спутниковый снимок Google Earth: самолёты Northrop Grumman E-2C Hawkeye, находящиеся на базе хранения в Девис-Монтен. Снимок сделан в феврале 2024 года



Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: самолёты Northrop Grumman E-2С/D Hawkeye/ Advanced Hawkeye и конвертопланы Bell Boeing CMV-22В Osprey на авиабазе Норфолк Чамберс-Филд. Снимок сделан в ноябре 2025 года



Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: самолёты Northrop Grumman E-2С/D Hawkeye/ Advanced Hawkeye на авиабазе Пойнт-Мугу. Снимок сделан в марте 2021 года



Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: самолёты Northrop Grumman E-2D Advanced Hawkeye и Boeing F/A-18E/F Super Hornet на авиабазе Ивакуни



Спутниковый снимок Google Earth: самолёты на верхней палубе авианосца USS Carl Vinson (CVN-70), пришвартованного к пирсу военно-морской базы Перл-Харбор на Гаваях. Снимок сделан в феврале 2024 года



Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: самолёты Northrop Grumman E-2С Hawkeye и Boeing F/A-18E/F Super Hornet на авиабазе Фаллон. Снимок сделан в ноябре 2025 года



Спутниковый снимок Google Earth: самолёт Northrop Grumman E-2D Advanced Hawkeye, установленный на наземной испытательной катапульте на авиабазе Лэйкхёрст. Снимок сделан в мае 2019 года

Дозорно-разведывательные самолёты Lockheed P-3 LRT Orion и Lockheed P-3 AEW Orion, эксплуатируемые Пограничной таможенной службой США



Спутниковый снимок Google Earth: самолёты Lockheed P-3 Orion на базе хранения Дэвис-Монтен



Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: самолёты Lockheed P-3 LRT Orion на аэродроме Сесил-Филд. Снимок сделан в октябре 2025 года



Спутниковый снимок Google Еаrth: базовые патрульный самолёт Lockheed P-3 Orion, самолёт ДРЛО раннего выпуска P-3 AEW, военно-транспортные Lockheed C-130Н Hercules и истребители Hawker Hunter на авиабазе Пойнт-Мугу



Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: самолёты Lockheed P-3 LRT Orion и Lockheed P-3 AEW Orion на аэродроме Сесил-Филд. Снимок сделан в январе 2021 года

БПЛА General Atomics MQ-9В Reaper эксплуатируемые Пограничной таможенной службой США



Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: самолёты Lockheed P-3 LRT Orion и Lockheed P-3 AEW Orion и БПЛА General Atomics MQ-9В SeaGuardian на авиабазе Корпус-Кристи. Снимок сделан в январе 2017 года

Базовый патрульно-противолодочный самолёт Lockheed P-3С Orion и специальные разведывательные модификации созданные на его базе



Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: самолёты Lockheed P-3С Orion и Boeing P-8А Poseidon на авиабазе Джексонвилл



Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: самолёты Lockheed P-3С Orion, а также истребители IAI Kfir и Hawker Hunter на авиабазе Пойнт-Мугу



Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: самолёты Lockheed NP-3D Orion и Lockheed P-3 AEW Orion на авиабазе Патаксент-Ривер



Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: самолёты Lockheed EP-3E Aries II, Lockheed P-3С Orion, Boeing P-8А Poseidon и Boeing EA-18G Growler на авиабазе Уидби-Айленд. Снимок сделан в августе 2020 года



Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: самолёт Lockheed EP-3E Aries II на авиабазе Патуксент-Ривер. Снимок сделан в июне 2022 года



Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: самолёты Lockheed EP-3E Aries II на базе хранения авиационной техники Девис-Монтен

Базовый противолодочный и разведывательный самолёт Boeing P-8А Poseidon



Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: территория завода Boeing в Рентоне. Снимок сделан в июле 2024 года



Спутниковый снимок Google Earth: самолёты Boeing P-8А Poseidon на авиабазе Джексонвилл. Снимок сделан в январе 2021 года



Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: самолёты Boeing P-8А Poseidon, Lockheed C-130Н Hercules и Northrop Grumman E-2D Advanced Hawkeye на авиабазе Патуксент-Ривер. Снимок сделан в июле 2022 года



Спутниковый снимок Google Earth: самолёты Boeing P-8А Poseidon на авиабазе Уидби-Айленд. Снимок сделан в апреле 2025 года



Спутниковый снимок Google Earth: самолёты Boeing P-8А Poseidon на британской авиабазе Лоссимут. Снимок сделан в апреле 2025 года



Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: самолёты Boeing P-8А Poseidon на авиабазе Кадена. Снимок сделан в мае 2019 года

БПЛА Northrop Grumman MQ-4C Triton



Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА Northrop Grumman MQ-4C Triton на аэродроме Палмдейл. Снимок сделан в апреле 2023 года



Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: БПЛА Northrop Grumman MQ-4C Triton и военно-транспортный Lockheed C-130Н Hercules на авиабазе Пойнт-Мугу. Снимок сделан в августе 2018 года



Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: БПЛА Northrop Grumman MQ-4C Triton и палубный истребитель Lockheed Martin F-35C Lightning II на авиабазе Патуксент-Ривер