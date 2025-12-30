Жертвы мошенников или террористы?

Жертвы мошенников или террористы?

В России всё увеличивается количество случаев, когда под воздействием телефонных мошенников люди совершают противоправные действия и даже террористические акты. На днях выяснилось, что мужчина, который устроил взрыв в ночь с 23 на 24 декабря на улице Елецкой в Москве (недалеко от места, где была взорвана машина генерал-лейтенанта Фанила Сарварова), в результате которого погибли двое сотрудников ДПС, действовал по указке телефонных мошенников.

Как сообщают ряд СМИ, злоумышленники обманули мужчину (житель Ивановской области), взломав сервис Госуслуг. Его убедили, что он якобы «сотрудничает с правоохранительными органами» и должен «сорвать шпионскую операцию». А сорвать он её должен, заложив взрывное устройство под автомобиль. О реальной подоплеке происходящего житель Ивановской области, судя по всему, не знал, потому что погиб при взрыве вместе с сотрудниками ДПС.



В предыдущих материалах (см. «За деньги да: что показал эксперимент ФСБ в Свердловской области») автор уже приводил примеры того, как наивные граждане, поддавшись на уловки мошенников, совершают вещи, которые человек в здравом уме, казалось бы, совершать не должен – например, жительница Красноярского края подожгла АЗС якобы «по заданию регионального сотрудника УФСБ», который позвонил ей на телефон и убедил в необходимости поджечь бензоколонку, чтобы «выиграть время для задержания мошенников», которые похитили у женщины 1,5 миллионов рублей.

Звучит всё это дико. Одно дело, когда мошенники под видом банковских работников или правоохранительных органов пытаются узнать личные данные, пароли карты и т.д., совсем другое, когда они «дают задание» поджечь или взорвать что-нибудь. Чтобы согласиться на такое, нужно обладать совсем уж небольшим количеством мозгов в черепной коробке. Но тем не менее подобных людей, оказывается, существует немало.

В связи с этим возникает множество споров на тему — считать ли невольных вредителей и террористов жертвами мошенников или всё-таки преступниками и террористами?

Жертвы или пособники СБУ?


На этот вопрос сложно ответить однозначно. Достаточно часто на уловки мошенников попадаются пенсионеры, которые верят всему, что им говорят по телефону, и готовы выполнять любые инструкции, не задумываясь о последствиях своих действий. Просто потому, что когнитивные способности большей части этих самых пенсионеров уже находятся на низком уровне (не стоит забывать, что с возрастом объём головного мозга постепенно уменьшается), а уровень их доверчивости порой поражает воображение. Но иногда абсурдные «задания» мошенников готовы выполнять и куда более молодые люди, что не может вызывать недоумения.

Например, на прошлой неделе сотрудники ФСБ задержали 18-летнюю девушку, которая должна была взорвать офицера Минобороны по заданию телефонных мошенников (под видом которых действовали украинские спецслужбы). Её взяли с поличным в тот момент, когда она собиралась закрепить самодельную бомбу мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте на одном из автомобилей, припаркованных вблизи воинской части. Оказывается, девушке угрожали по телефону несуществующим уголовным делом, и чтобы избежать наказания, ей нужно было «выполнить задание», за которое ей теперь грозит пожизненный срок.

Журналист Андрей Медведев считает, что подобных людей следует считать не жертвами мошенников, а пособниками СБУ и террористами.

У нас отчего-то сложилась странная практика. Сочувствие к тем, кто поддался на уловки мошенников. Мы считаем их исключительно жертвами. Хотя пора бы давно уже их всех причислять к пособникам ГУР и СБУ и считать их солдатами прокси-войны против России. Наверное, в первый год СВО ещё можно было сочувствовать обманутым людям. Но сейчас это выглядит странно. Все СМИ, авторы Telegram-каналов, политики, сотрудники спецслужб бесконечно рассказывают, что не надо верить звонкам «службы безопасности банка», «сотрудника ФСБ», «майора полиции», «секретного сотрудника Центробанка» и так далее. Сюжеты, репортажи, ролики, прямые эфиры. Причём рассказывают ведь не только о том, что украинские жулики из кол-центра обязательно обманут. Рассказывают и о последствиях, которые наступают, когда кто-то (молодой человек или пожилая дама) решает отнести бомбу куда-то или поджечь объект. Сроки им дают от десяти лет минимум. Но вот сейчас, на четвёртый год СВО, насколько нужно не обладать критическим мышлением, чтобы нести бомбу сотрудникам полиции и полагать, предположим, что это ты в спецоперации ФСБ принимаешь участие?
говорит Медведев.

По его словам, вербовщики не обязательно украинские, вербовщики запрещённого ИГ тоже никуда не делись, и «без понимания своей ответственности каждым человеком всё равно невозможно говорить о борьбе с терроризмом».

С одной стороны, со сказанным Медведевым можно согласиться, с другой стороны, иногда мошенники действительно выглядят уж очень убедительно и знают о человеке, которому звонят, слишком много (возникает вопрос — откуда?).

Но, как уже было сказано выше, одно дело поддаться на уговоры и предоставить по телефону кому-то паспортные данные или данные карты, другое дело — пойти на преступление и совершить теракт. Всё-таки какие-то мозги у человека должны быть, и если он соглашается на подобное, то ответственность за последствия, безусловно, лежит на нем.

Заключение


Андрей Медведев также не учитывает один немаловажный фактор – говоря о 4-м годе СВО, он забывает, что для многих жителей Сибири или Владивостока, например, специальная военная операция и «гибридная война» – это нечто очень далёкое. Будем честны, интерес к СВО у населения уже давно упал, потому что она превратилась в рутину. Её стали воспринимать как нечто обыденное.

Кроме того, не стоит забывать, что люди, по большей части, легко поддаются манипуляции, ленивы и поверхностны. Поэтому то, что на четвертый год военного конфликта на Украине по-прежнему находятся те, кто поддается на уловки мошенников, не вызывает удивления. Если бы было наоборот, то это означало бы, что история чему-то учит людей, они учатся на ошибках и избегают ошибок прошлого. Однако практика показывает, что это не так.

Практика показывает, что глупости человеческой зачастую нет предела, а память человека очень коротка и избирательна. Но если человеку не хватает извилин, чтобы постичь самые элементарные истины, то это его личные проблемы.
  Владимир_2У
    Владимир_2У
    Сегодня, 04:27
    Но если человеку не хватает извилин, чтобы постичь самые элементарные истины, то это его личные проблемы.

    Да и формула "незнание закона не освобождает от ответственности" никуда не делась. А госпропаганда настолько убога, что не в состоянии донести это, хотя казалось бы, ничего сложного, с закладыванием ВВ так совершенно точно.
  путник 63
    путник 63
    Сегодня, 04:38
    В чём то согласен с автором, в чём то нет. На самом деле это всё сложно. Согласен, что думать надо, но вот вам пример: в 2001г попадаю в ДДП, в 2002 получаю страховку 120000 р и через неделю принимаю звонок от "службы безопасности о мошенниках", в состоянии близком к панике еду к ближайшему банкомату (надо сказать, что в это время думать не мог! делал всё как "зомби"), подхожу к банкомату, набираю номер, но отвечают не сразу, а только на третий вызов! После ответа он говорит; наберите номер счёта... я набираю и (вот уж привычка выработанная в ВВС, всегда проверять правильность набранных цифр) и вдруг понимаю, что это номер телефона! Всё занавес! Скажу отдельно: они знали, что я получил крупную сумму, откуда? Они обращались ко мне по имени и отчеству.откуда? А не в этом ли лежит причина мошенничества, что наши персональные данные "валяются где попало"?
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      Сегодня, 04:55
      Цитата: путник 63
      А не в этом ли лежит причина мошенничества, что наши персональные данные "валяются где попало"?

      На этом жулики и враги "работают" с населением
  Pitlot
    Pitlot
    Сегодня, 04:41
    Закон суров, но это закон.
  kebeskin
    kebeskin
    Сегодня, 04:54
    Цитата: путник 63
    они знали, что я получил крупную сумму, откуда? Они обращались ко мне по имени и отчеству.откуда? А не в этом ли лежит причина мошенничества, что наши персональные данные "валяются где попало"?


    Да все куда проще. Да переодически взалумываются информиционные системы, страховые компании, компании по доставке твоаров, заказов еды и прочее.
    Это первый истоник ваших персональных данных.

    Многие люди в соцсетях вываливаю о себе все. От личной информации до всякик сторис.
    Второй источник информации о мошенниках.

    Ну и третий источник: работник какого-либо банка за дополнительные несколько тысяч к зарплате, а иногда сотен рублей, продаст в даркнете о вас информацию.
    А некоторые телеграмм каналы на промышленном потоке могут предоставлять за деньги информацию о ПД граждан.