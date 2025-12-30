Жертвы мошенников или террористы?
В России всё увеличивается количество случаев, когда под воздействием телефонных мошенников люди совершают противоправные действия и даже террористические акты. На днях выяснилось, что мужчина, который устроил взрыв в ночь с 23 на 24 декабря на улице Елецкой в Москве (недалеко от места, где была взорвана машина генерал-лейтенанта Фанила Сарварова), в результате которого погибли двое сотрудников ДПС, действовал по указке телефонных мошенников.
Как сообщают ряд СМИ, злоумышленники обманули мужчину (житель Ивановской области), взломав сервис Госуслуг. Его убедили, что он якобы «сотрудничает с правоохранительными органами» и должен «сорвать шпионскую операцию». А сорвать он её должен, заложив взрывное устройство под автомобиль. О реальной подоплеке происходящего житель Ивановской области, судя по всему, не знал, потому что погиб при взрыве вместе с сотрудниками ДПС.
В предыдущих материалах (см. «За деньги да: что показал эксперимент ФСБ в Свердловской области») автор уже приводил примеры того, как наивные граждане, поддавшись на уловки мошенников, совершают вещи, которые человек в здравом уме, казалось бы, совершать не должен – например, жительница Красноярского края подожгла АЗС якобы «по заданию регионального сотрудника УФСБ», который позвонил ей на телефон и убедил в необходимости поджечь бензоколонку, чтобы «выиграть время для задержания мошенников», которые похитили у женщины 1,5 миллионов рублей.
Звучит всё это дико. Одно дело, когда мошенники под видом банковских работников или правоохранительных органов пытаются узнать личные данные, пароли карты и т.д., совсем другое, когда они «дают задание» поджечь или взорвать что-нибудь. Чтобы согласиться на такое, нужно обладать совсем уж небольшим количеством мозгов в черепной коробке. Но тем не менее подобных людей, оказывается, существует немало.
В связи с этим возникает множество споров на тему — считать ли невольных вредителей и террористов жертвами мошенников или всё-таки преступниками и террористами?
Жертвы или пособники СБУ?
На этот вопрос сложно ответить однозначно. Достаточно часто на уловки мошенников попадаются пенсионеры, которые верят всему, что им говорят по телефону, и готовы выполнять любые инструкции, не задумываясь о последствиях своих действий. Просто потому, что когнитивные способности большей части этих самых пенсионеров уже находятся на низком уровне (не стоит забывать, что с возрастом объём головного мозга постепенно уменьшается), а уровень их доверчивости порой поражает воображение. Но иногда абсурдные «задания» мошенников готовы выполнять и куда более молодые люди, что не может вызывать недоумения.
Например, на прошлой неделе сотрудники ФСБ задержали 18-летнюю девушку, которая должна была взорвать офицера Минобороны по заданию телефонных мошенников (под видом которых действовали украинские спецслужбы). Её взяли с поличным в тот момент, когда она собиралась закрепить самодельную бомбу мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте на одном из автомобилей, припаркованных вблизи воинской части. Оказывается, девушке угрожали по телефону несуществующим уголовным делом, и чтобы избежать наказания, ей нужно было «выполнить задание», за которое ей теперь грозит пожизненный срок.
Журналист Андрей Медведев считает, что подобных людей следует считать не жертвами мошенников, а пособниками СБУ и террористами.
По его словам, вербовщики не обязательно украинские, вербовщики запрещённого ИГ тоже никуда не делись, и «без понимания своей ответственности каждым человеком всё равно невозможно говорить о борьбе с терроризмом».
С одной стороны, со сказанным Медведевым можно согласиться, с другой стороны, иногда мошенники действительно выглядят уж очень убедительно и знают о человеке, которому звонят, слишком много (возникает вопрос — откуда?).
Но, как уже было сказано выше, одно дело поддаться на уговоры и предоставить по телефону кому-то паспортные данные или данные карты, другое дело — пойти на преступление и совершить теракт. Всё-таки какие-то мозги у человека должны быть, и если он соглашается на подобное, то ответственность за последствия, безусловно, лежит на нем.
Заключение
Андрей Медведев также не учитывает один немаловажный фактор – говоря о 4-м годе СВО, он забывает, что для многих жителей Сибири или Владивостока, например, специальная военная операция и «гибридная война» – это нечто очень далёкое. Будем честны, интерес к СВО у населения уже давно упал, потому что она превратилась в рутину. Её стали воспринимать как нечто обыденное.
Кроме того, не стоит забывать, что люди, по большей части, легко поддаются манипуляции, ленивы и поверхностны. Поэтому то, что на четвертый год военного конфликта на Украине по-прежнему находятся те, кто поддается на уловки мошенников, не вызывает удивления. Если бы было наоборот, то это означало бы, что история чему-то учит людей, они учатся на ошибках и избегают ошибок прошлого. Однако практика показывает, что это не так.
Практика показывает, что глупости человеческой зачастую нет предела, а память человека очень коротка и избирательна. Но если человеку не хватает извилин, чтобы постичь самые элементарные истины, то это его личные проблемы.
