Таким увидели И. Сорокина зрители фильма «Кочубей», 1958 г.

Красный командарм Иван Сорокин

Армия Сорокина, разбив лучшие в Добрармии войска Дроздовского и Казановича, изменила первоначальному плану ухода за Кубань и вместо этого, повернувшись под Кореновской на север, начала наступление на станцию Тихорецкую, где находился штаб Деникина. Десять дней уже длилась беспощадная битва. Одушевленные первыми успехами, сорокинцы сметали все заслоны перед Тихорецкой. Казалось, теперь ничто не могло остановить их стремительного движения. Деникин спешно стягивал разбросанные по Кубани силы. Ожесточение было так велико, что каждая стычка кончалась ударом в штыки.

Добровольческая армия, прокаленная насквозь железной дисциплиной, поражаемая и отступающая, но, как механизм, послушная воле единого командования, снова и снова переходила в контратаки, зацеплялась за каждую удобную складку земли, холодно и умело выбирала слабые места противника. И вот, двадцать пятого июля под Выселками, в 50 верстах от Тихорецкой, разыгрался последний, десятый день битвы… С севера марковцы и конный полк, с юга конница Эрдели врезались в перемешавшиеся полки. Поползли режущие огнем броневики, задымились бронепоезда белых.



Комкор 1-го ранга Иван Федорович Федько на фотографии середины 30-х гг.

Вывод Сорокиным основных сил армии через Краснодар в район Армавир, Майкоп, Ставрополь, Невинномысская и перевод правительственных органов в район Минеральные воды расценивался белыми генералами как весьма смелый и неожиданный маневр... Для каждого военного этот маневр Сорокина говорит о большом таланте его творца. Будучи прижатым к морю, отрезанным от базы, суметь вывернуться на 180 градусов и снова получить свободу действий, на это способен, безусловно, только одаренный человек... Если бы Сорокин остался жив, то этот его марш-маневр вошел бы в историю военного искусства как лучший образец смелого и весьма искусно проведенного маневра. С носом и большим конфузом остались царские генералы.

«Железный поток»



А. Кокорин «Героический поход Таманской армии в 1918 году». Картина 1950 г.



Памятник бойцам Таманской Красной Армии в г. Славянск-на-Кубани



Н. Алексеев в роли Кожуха, прототипом которого стал Епифан Ковтюх

Начала отступать с Таманского полуострова западная группа красных войск... На ее пути кругом восставали станицы, и тысячи иногородних — со скарбом и скотом — спасаясь от мести станичников, бежали под защиту таманцев. Дорогу преградила белая конница генерала Покровского. Таманцы в бешенстве разбили, рассеяли ее, но все равно двигаться дальше — на Екатеринодар — было уже невозможно, и Кожух (Ковтюх) повернул свою армию с обозами беженцев круто на юг, в пустынные и труднопроходимые горы.

Кто-то из наших командиров сказал тогда Дмитрию Петровичу Жлобе, что генерал Деникин в старой армии командовал бригадой, которая называлась «Железной». На что Жлоба ответил: «А моя бригада будет называться «Стальной».



Д. Жлоба на фотографии времен гражданской войны

Наши войска на Южном фронте соединились с войсками т. Жлобы и разбили неприятеля на левом фланге, уничтожив всю кавалерию противника, забраны орудия, пулеметы, снаряды, патроны, весь штаб и много пленных.

Или эта сволочь, или мы.

А. И. Рубин и др. не доверяли Сорокину, кубанскому казаку, офицеру в прошлом, пользующемуся большим авторитетом в армии. В армии они не бывали, и армия их не знала. Они побаивались и Сорокина, и армии, и всегда во всех мероприятиях Сорокина видели козни против себя... Версия о предательстве Сорокина подхвачена Троцким и его штабом, чтобы оправдать преступно-небрежное отношение свое к нуждам в снабжении 11-й армии… Эта клевета, вопреки фактам, стала официальной версией... В чем предательство Сорокина? Это Матвеев не выполнял приказы.. Жлоба снялся с Батайского фронта, ушел в тыл, в станицу и стал бороться с контрреволюцией, грабя по станицам и правого и виноватого, за что был объявлен вне закона и против него был выслан Выселковский полк и Кочубей. Жлоба ушел за Кубань... Возня с Матвеевым задержала выполнение приказа на две недели, чем воспользовался Деникин и собрал в район Ставрополя почти всю свою армию. И все же план Сорокина в первой части был выполнен. 10-я колонна и таманцы сокрушительными ударами овладели Ставрополем. От разгрома Деникина спасла смерть Сорокина.

Смело можно сказать, что Сорокин не предатель и не изменник, а есть жертва слепого интриганства со стороны слабого партийного руководства на Северном Кавказе.

Гибель Ивана Сорокина

Сорокин был талантливейший полководец, бесстрашный в бою и скромный в жизни. Товарищи, виновные в данной ситуации, должны понести заслуженные наказания.



Памятник Ивану Кочубею в Тихорецке