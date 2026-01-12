Под ударами ВС РФ противник потерял северо-восток Купянска-Узлового
На востоке Харьковской области идут бои за Купянск-Узловой – юго-восточный пригород Купянска с ключевой для региона железнодорожной станцией. Накануне, как сообщало «Военное обозрение», российские войска вошли в Купянск-Узловой со стороны ранее освобождённого села Подолы и перевели под свой контроль улицу Железнодорожная.
Противник под ударами наступающих российских подразделений откатился в центральную часть Купянска-Узлового.
Успешные действия ВС РФ на этом участке фронта в определённой мере снизили риски для бойцов, которые находятся в южной части Купянска. Противник, концентрируя силы, мог бы нанести сходящиеся удары с северо-запада и с юго-востока, чтобы занять правобережную часть города полностью и одновременно создать угрозу для наших войск в левобережной части Купянска.
Напомним, что накануне в своей сводке Минобороны фактически опровергло продвижение противника в Купянске, назвав действия ВСУ «попытками прорваться в город». Там же, напомним, было заявлено, что ВСУ с помощью дрона попытались установить флаг на здании районной администрации, но операция была нашими войсками сорвана.
Насколько слова о «попытках прорваться в город» стыкуются с объективной реальностью, вопрос открытый. Ряд источников сообщает о том, что ВСУ в Купянске присутствуют и что ожесточённые бои идут на городских улицах при постоянных атаках со стороны украинских сил, включая иностранных наёмников.
На текущий момент противник потерял контроль над стыком железнодорожных веток в районе переулка Лозовского в Купянске-Узловой. Дальнейшее продвижение ВС РФ способно привести к окружению группировки ВСУ в районе Ковшаровки, что южнее Купянска-Узлового – на левом берегу Оскола.
Это если считать частью конфигурации окружения саму реку Оскол. Именно она сейчас отрезает подразделения ВСУ на левом берегу от основных сил.
