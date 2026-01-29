Израильские противотанковые ракетные комплексы первого поколения
Находясь в окружении стран, желавших физической ликвидации еврейского государства, руководство Израиля уделяло особое внимание обеспечению собственных вооруженных сил самым современным оружием. Вполне логичным следствием этого стало то, что Армия обороны Израиля первой на Ближнем Востоке приняла на вооружение противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) первого поколения SS.10 с управляемыми ракетами, оснащёнными кумулятивной боевой частью.
К ПТРК первого поколения принято относить комплексы с ручной системой наведения, оно же наведение по методу трёх точек (прицел – ракета – цель), в которых наводчик-оператор, визуально наблюдая за целью, вручную корректирует траекторию полёта ракеты (вправо, влево, вверх, вниз) при помощи специального джойстика. Для лучшей визуальной заметности в условиях плохой видимости в задней части ПТУР имелся трассер или яркая лампочка. Как правило, команды на ПТУР первого поколения передавались по проводу, но также иногда использовалось и радиокомандное наведение.
ПТРК SS.10 и SS.11
Создание комплекса с противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) велось в нацистской Германии в годы Второй мировой (X-7 Rotkappchen). Однако немцы не успели наладить массовый выпуск ПТРК, и германскими наработками воспользовались инженеры французской компании Nord Aviation. Первый опытный образец, имевший фирменное наименование Nord-5203, был испытан в 1952 году. Доводку комплекса удалось завершить в 1955 году, и он поступил на вооружение французской армии под обозначением SS.10.
ПТУР SS.10 на пусковой установке
Команды управления передавались от джойстика на поверхности управления, установленные на задних кромках крыльев ракеты. Слежение за ракетой в полёте осуществлялось по трассеру. ПТУР доставлялись на позицию в лёгкой жестяной коробке, которая также служила пусковой установкой. Масса ракеты вместе с коробкой составляла 19 кг, что позволяло переносить её силами расчёта. Длина ракеты — 850 мм, размах крыла — 750 мм. Кумулятивная 5 кг боевая часть могла пробить по нормали 400 гомогенную броню. Первая серийная противотанковая ракета имела не слишком впечатляющие боевые характеристики. Дальность пуска находилась в диапазоне 500-1600 м. Максимальная скорость полёта управляемой вручную с помощью джойстика ПТУР составляла всего 80 м/с, и вражеский танк имел неплохие шансы от неё увернуться.
Процесс развёртывания ПТРК SS.10 был достаточно хлопотным делом и включал выбор позиции, выгрузку частей комплекса с транспортных средств, сборку ПТУР, установку на каждой ракете двух батарей, пристыковку боевой части, развёртывание кабелей и соединение с их помощью различных элементов комплекса. Каждая пусковая установка имела переднюю и заднюю крышки, которые надо было открыть, а также угломер, с помощью которого ПУ предавалось возвышение 12°. При наличии времени рылись окопы. Всем этим занимался расчёт из четырёх человек, включавший в себя наводчика (он же командир), водителя автомобиля, на котором осуществлялась транспортировка элементов ПТРК и расчёта, а также двух помощников наводчика.
В ходе боевой работы наводчик, располагавшийся обычно в 100-300 м впереди от огневой позиции ПТРК, при обнаружении цели давал команду подготовиться к стрельбе. Помощник наводчика на пульте управления осуществлял выбор ракеты, переключая генератор сигналов через распределительную коробку на одну из шести ПУ. Затем наводчик подавал команду «Огонь», и второй номер расчёта нажимал на кнопку пуска. Успех в применении ПТУР первого поколения в высшей степени зависел от квалификации наводчика. После того как ракета удалялась от позиции наводчика, он управлял её полётом, ориентируясь по трассеру. Наводчик должен был удерживать ракету на траектории так, чтобы в течение всего полёта трассер был виден на фоне цели. Переход с неуправляемого полёта ракеты после пуска на управляемый являлся самым критическим этапом процесса наведения. При этом требовалось очень плавно опустить ракету на линию прицеливания и удерживать в таком положении. После того как ПТУР удалялась, её визуальное сопровождение осуществлялось через бинокль, установленный на штативе.
Перевод ракеты на линию визирования требовал высокого уровня координации движений наводчика – если ракета слишком отклонялась вниз, она могла врезаться в землю ещё до того, как следующая команда внесёт поправку в её траекторию. Для подготовки и поддержания навыков наводчиков использовались специальные тренажёры.
Наводчиков ПТУР первого поколения тщательно отбирали. У них проверяли зрение и способность с большой точностью оценивать расстояние до цели, координацию движений, психологическую устойчивость, а также командные данные. Для поддержания необходимых навыков наводчики ежедневно занимались на тренажере не менее часа.
Выпуск ПТРК SS.10 во Франции завершился в начале 1962 года. Всего было изготовлено 29 849 ракет. Более половины выпущенных ПТУР экспортировали в 11 стран мира, включая Израиль. В 1955 году ракета стоила 340 франков, а блок управления – 1750 франков. На вооружение Армии обороны Израиля 36 комплексов SS.10 поступило в 1956 году, и их все свели в 755-й ракетный дивизион, подчинявшийся Артиллерийскому командованию.
Первоначально эти ПТРК были возимыми, но в 1958 году аппаратуру управления и ракеты SS.10 начали монтировать на автомобили повышенной проходимости Dodge WC-52. В задней части машины размещалось четыре готовые к применению ПТУР.
Также с самоходного комплекса можно было управлять несколькими ПУ, размещёнными на грунте.
Пуск ПТУР SS.10 с самоходного ПТРК на базе автомобиля Dodge WC-52
После того как все израильские ПТРК SS.10 стали самоходными, необходимость в трудоёмком оборудовании огневой позиции и рытье окопов отпала, после чего численность личного состава комплекса сократилась до трёх человек.
Широкой публике израильские SS.10 впервые продемонстрировали во время военного парада, прошедшего 2 мая 1960 года в Хайфе. Тогда были показаны восемь считавшихся до этого секретными самоходных ПТРК.
Фактически ПТРК SS.10 в ЦАХАЛ находились в опытной эксплуатации, были быстро вытеснены более совершенными комплексами и в реальных боевых действиях не использовались. Согласно имеющимся материалам, к середине 1962 года 755-й дивизион перевооружили на ПТРК SS.11, который был создан фирмой Nord Aviation на базе предыдущей модели.
При проектировании ПТРК SS.11 основное внимание уделялось улучшению боевых и служебно-эксплуатационных характеристик. На момент появления SS.11 обладал неплохими данными. Кумулятивная боевая часть массой 6,8 кг пробивала 500 мм броню, что гарантировало поражение любого существовавшего тогда танка. При максимальной скорости полёта ракеты 190 м/с предельная дальность стрельбы составляла 3000 м.
ПТУР SS.11
Принцип наведения был таким же, как на SS.10. Хорошо тренированный оператор наведения в среднем на полигоне 10 ракетами поражал 7 целей. Однако в реальных боевых действиях цель поражала в лучшем случае одна из трёх запущенных ракет, что было связано со стрессовым воздействием боевой обстановки.
В качестве переносного пехотного противотанкового средства ПТРК SS.11 не прижился. В первую очередь это было связано с массой и габаритами аппаратуры наведения и ракет. Так, управляемая ракета при длине 1190 мм и размахе крыла 500 мм весила 30 кг. В связи с этим элементы SS.11 устанавливались на полугусеничные бронетранспортёры M3 Halftrack. Публично самоходные ПТРК SS.11 были впервые показаны на военном параде, состоявшемся 29 апреля 1963 года в Хайфе.
На бронетранспортёре монтировалась аппаратура управления и четыре пусковые установки для ракет. Внутри боевой машины перевозилось ещё две запасные ракеты, а батарее из четырёх самоходных ПТРК придавался транспортёр ПТУР на шасси всё того же БТР М3.
Наведение противотанковых ракет можно было осуществлять с борта носителя или при помощи выносного пульта управления с длиной кабеля 50 м. Поскольку БТР М3 являлись слишком тяжелыми и громоздкими для использования в десантных операциях, несколько комплексов SS.11 установили на джипы.
Израильские самоходные ПТРК SS.11 использовались в войне 1967 года, но достоверно результаты их боевого применения не известны.
Имеется информация, что комплексы, размещённые на полугусеничных БТР, подавляли огневые точки при штурме Голан, и два бойца батареи погибли от огня стрелкового оружия противника. По неподтверждённым данным, в 1968 году ракетой SS.11 была поражена лодка с египетскими коммандос. При этом два египетских солдата погибли, двое других попали в плен.
В 1960-е годы управляемое ракетное оружие развивалось очень быстро, и уже через семь лет после принятия на вооружение израильские ПТРК SS.11 начали выводить из эксплуатации. Источники утверждают, что к октябрю 1973 года в строю оставалось несколько ПТРК на джипах, а их боекомплект составлял 27 ПТУР. Все они были выпущены по противнику, и к моменту окончания «Войны Судного дня» в ЦАХАЛ комплексов типа SS.11 не сохранилось.
ПТРК COBRA
После Второй мировой ФРГ в рамках репарационных выплат поставляла Израилю оружие. По политическим причинам стороны не разглашали информацию об этом, в связи с чем достаточно долго израильские власти отрицали наличие на вооружении ЦАХАЛ западногерманских противотанковых комплексов «КОБРА».
ПТРК, имевший полное наименование Bölkow BO 810 COBRA (нем. COBRA — Contraves, Oerlikon, Bölkow und Rakete), совместно разрабатывался швейцарскими компаниями Oerlikon, Contraves и западногерманской Bölkow GmbH. Комплекс, принятый на вооружение Бундесвером в 1960 году, являлся более лёгкой, компактной и дешёвой альтернативой французскому ПТРК SS.11.
ПТУР COBRA, рядом пульт управления и коммутатор
Ракета длиной 950 мм весила 10,3 кг и имела среднюю скорость полёта около 100 м/с. Её интересной особенностью была способность стартовать с грунта, без специальной пусковой установки. К коммутационному блоку можно подсоединить до восьми ракет, удалённых на 50 м от пульта управления. Наводчик-оператор во время стрельбы имел возможность выбрать с пульта ту ракету, которая находится в более выгодном положении относительно цели. После запуска стартового двигателя ПТУР практически вертикально набирала высоту 10-12 м, после чего запускался маршевый двигатель, и ракета переходила в горизонтальный полёт.
По своим характеристикам «Кобра» была очень близка к советскому ПТРК «Малютка», но имела меньшую дальность пуска. Первый вариант мог поражать цели на дистанции до 1600 м, в 1968 году появилась модификация ракеты COBRA-2000 с дальностью пуска 200-2000 м.
Ракеты оснащались двумя типами боевых частей: кумулятивно-осколочно-зажигательной и кумулятивной. Боеголовка первого типа имела массу 2,5 кг и снаряжалась прессованным гексогеном с добавкой алюминиевой пудры. Передний торец взрывчатого заряда имел коническую выемку, где находилась кумулятивная воронка из красной меди. По боковой поверхности боевого заряда были размещены четыре сегмента с готовыми убойными и зажигательными элементами в виде 4,5-мм стальных шариков и термитных цилиндриков. Бронепробиваемость такой боевой части была сравнительно невелика и не превышала 300 мм, но при этом она могла эффективно поражать живую силу, уничтожать легкобронированную технику и огневые точки, а также разрушать полевые укрепления. Кумулятивная боевая часть второго типа весила 2,3 кг и по нормали могла пробить 470-мм стальной бронелист. Боевые части обоих типов имели пьезоэлектрические взрыватели, состоявшие из двух узлов: головного пьезогенератора и донного детонатора.
Советские специалисты, сумевшие в середине 1970-х ознакомиться с ПТУР COBRA, отмечали, что немецкие ракеты, выполненные в основном из недорогого пластика и штамповочного алюминиевого сплава, были очень дёшевы в производстве. Хотя для эффективного применения ПТРК требовалась высокая натренированность оператора, а дальность пуска была относительно невелика, немецкие ПТРК первого поколения пользовались определённым успехом на мировом рынке вооружения. Всего до 1974 года было произведено более 170 000 ракет.
Израиль в 1964 году получил 1600 ПТУР COBRA и приблизительно 40 пультов управления на сумму $1,6 млн. В ЦАХАЛ этот комплекс получил наименование «Ашаф». В 1963 году группа израильских военных проходила обучение в Германии. В составе 755-го ракетного дивизиона была сформирована мобильная группа, вооруженная ПТРК COBRA. Для транспортировки расчётов и комплексов использовались внедорожники Jeep CJ-6.
Благодаря относительной компактности всех элементов ПТРК COBRA мог транспортироваться в заплечных рюкзаках и использовался израильскими десантниками в войне 1967 года.
Эти комплексы сыграли заметную роль в сражении в окрестностях озера Бутмия на юге Голанских высот. Джипы с ПТРК и 106-мм безоткатными орудиями М40А1 в район боевых действий доставлялись тяжелыми вертолетами SA 321 Super Frelon, что стало неожиданностью для противника и позволило эффективно поддержать огнём десантников, вооруженных стрелковым оружием.
Расчёты противотанковых комплексов нанесли удары по грузовикам с сирийской пехотой, пытавшейся помешать продвижению израильтян, и совместно с другими огневыми средствами сдерживали противника до прибытия основных сил с бронетехникой, после чего сирийцы, понеся тяжелые потери, отступили.
Израильтяне в конце 1960-х не без успеха применяли управляемые ракеты «Кобра» в ходе перестрелок с египетскими войсками через Суэцкий канал. В то же время ПТРК COBRA не пользовался популярностью в войсках. Наводчики-операторы считали, что ракетой трудно управлять в полёте, а точность наведения оставляет желать лучшего. К 1973 году ПТУР «Кобра» в войсках уже не было, и в «Войне Судного дня» они не использовались. Однако до начала 1980-х, даже после снятия с вооружения комплексов «Кобра», их использование ЦАХАЛ официально не признавалось.
ПТРК «Шмель»
Как и в случае с ручными противотанковыми гранатомётами РПГ-7, основными поставщиками противотанковых комплексов с управляемыми ракетами для израильской военщины стали Египет и Сирия.
ПТРК 2К15 «Шмель», созданный в 1960 году на базе французского SS.10, стал первым советским противотанковым комплексом с ПТУР. Но в отличие от Франции этот комплекс изначально выпускался только в самоходном варианте на шасси автомобиля повышенной проходимости ГАЗ-69 и бронированной машины БДРМ-1.
При дальности пуска от 600 до 2000 м ракета с кумулятивной боевой частью могла пробить 300 мм броню. Наведение ПТУР 3М6 осуществлялось в ручном режиме по проводам. Задачей оператора, как и на французском аналоге, было совместить трассер ракеты, летящей со скоростью около 110 м/с, с целью. Стартовая масса ПТУР составляла 24 кг, вес боевой части – 5,4 кг. Бронепробиваемость – 300 мм. Дальность стрельбы – 600-2000 м.
ПТУР 3М6 из состава ПТРК 2К15 «Шмель»
В середине 1960-х Советский Союз поставил Египту несколько десятков противотанковых комплексов «Шмель» на базе ГАЗ-69.
Самоходные пусковые установки 2П26 ПТРК 2К15 «Шмель» на параде в Каире в 1965 году
В передней части СПУ 2П26 располагались сиденья водителя и наводчика (он же командир расчёта), в задней – ПУ с 4 направляющими, в боевом положении направленная к заднему борту джипа, в походном – вверх. Наведение ракет было возможно с автомобиля или с выносного пульта с длиной кабеля 30 м.
В ходе войны 1967 года Армия обороны Израиля захватила свыше двух десятков самоходных пусковых установок 2П26 и около двух сотен ПТУР 3М6.
Трофейные противотанковые комплексы подвергли доскональным испытаниям, и в ходе стрельб на полигоне израильские специалисты пришли к выводу, что по основным характеристикам советский «Шмель» близок к французскому SS.11.
В 1969 году 755-й дивизион, подчинив пехоте, преобразовали в батальон, и две его роты вооружили ПТРК «Шмель».
Трофейные автомобили ГАЗ-69 страдали от частых поломок, и часть машин советского производства оснастили двигателем и коробкой передач от американских Jeep CJ-6.
6 октября 1973 года личный состав 755-го батальона был поднят по тревоге, и на следующий день одна из противотанковых рот, вооруженных ПТРК «Шмель», выдвинулась на Голанские высоты, в район Нафах. Роту разбили повзводно, и каждый взвод (4 машины) занял огневые позиции. Сирийцы засекли развёртывание израильских самоходных противотанковых комплексов, и по ним был нанесён жесткий артиллерийский удар.
В ходе сильного артиллерийского обстрела автомобили и ракеты побило осколками снарядов, и противотанковая рота как боевая единица прекратила своё существование.
Во время артиллерийского налёта личный состав находился в подземных укрытиях и потерь не понёс. Где в этот момент находилась вторая израильская рота, вооруженная ПТРК «Шмель», достоверно не известно. Возможно, её развернули на границе с Иорданией, на случай вступления этой страны в войну со своей территории. Имеется информация, что семь машин с ПТУР 3М6 было уничтожено и выведено из строя в ходе удара египетской авиации 21 октября 1973 года. Таким образом, можно констатировать, что противотанковые комплексы «Шмель», имевшиеся в Армии обороны Израиля, в ходе боевых действий по большей части были уничтожены или сильно повреждены, не сумев оказать никакого влияния на ход войны.
ПТРК «Малютка»
Наиболее массовым советским ПТРК первого поколения стал 9К11 «Малютка», принятый на вооружение в 1963 году. Комплекс содержал очень много новаторских решений, получился очень удачным и долго стоял на вооружении. В связи с чем стоит рассказать о нём подробней.
Для того чтобы уложиться в лимит массы противотанковой ракеты, разработчики пошли на упрощение системы наведения. ПТУР 9М14 стала первой в нашей стране ракетой с одноканальной системой управления, доведённой до серийного производства. В ходе разработки с целью снижения стоимости и трудоёмкости изготовления ракеты широко использовались пластмассы, из стеклопластика изготавливались чемоданы-ранцы, предназначенные для переноски элементов ПТРК.
По сравнению с ракетой 3М6, используемой в составе комплекса «Шмель», ПТУР 9М14 была более чем в два раза легче, весила 10,9 кг, и комплекс удалось выполнить переносным. Все элементы ПТРК 9К11 помещались в трёх чемоданах-ранцах. В «чемодане» массой 12,4 кг, который нёс командир расчёта, находился пульт управления с оптическим визиром и аппаратурой наведения.
Основные элементы переносного ПТРК 9К11 «Малютка»
Монокулярный визир 9Ш16 с восьмикратным увеличением и полем зрения 22,5° предназначался для наблюдения за целью и наведения ракеты. Два бойца противотанкового расчета транспортировали чемоданы-ранцы с двумя ракетами и пусковыми установками. Масса контейнера-пусковой установки с ПТУР — 18,1 кг. Пусковые установки с ПТУР соединялись кабелем с пультом управления и могли размещаться на удалении до 15 м.
Хорошо тренированный расчёт переводил комплекс из походного в боевое положение менее чем за две минуты. Наводчик-оператор мог за минуту обстрелять две цели.
ПТУР 9М14 способна поражать цели на дальности 500-3000 м. Боевая часть массой 2,6 кг по нормали пробивает 400 мм броню, при угле встречи 60° бронепробиваемость — 200 мм. Твердотопливный двигатель разгоняет ракету до максимальной скорости 140 м/с. Средняя скорость на траектории — 115 м/с. Время полёта на максимальную дальность — 26 с. Взведение взрывателя ракеты происходит через 1,5-2 с после старта. Для подрыва боевой части используется пьезоэлектрический взрыватель.
Противотанковая ракета 9М14 на пусковой установке
В транспортном положении крылья ракеты складывались навстречу друг другу, так что при размахе разложенного крыла 393 мм поперечные габариты не превышали 185х185 мм. В собранном состоянии длина ракеты составляет 860 мм, диаметр — 125 мм, размах крыла — 393 мм.
В ходе подготовки к боевому применению элементы ракеты, находящейся в разобранном состоянии, извлекались из стеклопластикового чемодана и состыковывались с использованием специальных быстроразъемных замков.
Боевая часть крепится к крыльевому отсеку, в котором располагаются: маршевый двигатель, рулевая машинка и гироскоп. В кольцевом пространстве вокруг маршевого двигателя размещается камера сгорания стартового двигателя с многошашечным зарядом, а за ней — катушка проводной линии связи. На наружной поверхности корпуса ракеты установлен трассер. На ракете 9М14 имеется всего одна рулевая машинка, перемещающая насадки на двух противоположных косонаправленных соплах маршевого двигателя. При этом за счёт вращения со скоростью 8,5 об/с попеременно осуществляется управление по тангажу и курсу. Первоначальное вращение придается при запуске стартового двигателя с косонаправленными соплами.
В полёте вращение поддерживается за счёт установки плоскости крыльев под углом к продольной оси ракеты. Для увязки углового положения ракеты с наземной системой координат применён гироскоп с механической раскруткой во время старта. На ракете нет собственных бортовых источников электроэнергии, единственная рулевая машинка запитывается от наземной аппаратуры по одной из цепей влагостойкого трёхжильного провода. Так как после пуска ракета управлялась вручную с помощью джойстика, вероятность попадания напрямую зависела от натренированности оператора. В идеальных полигонных условиях хорошо обученный оператор в среднем поражал 70% целей.
Помимо переносных ПТРК 9К11, Советский Союз поставлял Египту и Сирии самоходные ПТРК 9П122 на базе БРДМ-2, в составе которого также использовались ПТУР «Малютка». Вместо башни на этой машине была смонтирована поднимаемая гидравликой крыша боевого отделения, под которой размещалось две пусковые установки с тремя направляющими ракет. Кроме того, внутри машины перевозилось восемь запасных ПТУР.
Боевая машина самоходного противотанкового ракетного комплекса 9П122 захваченная ЦАХАЛ
Также перед войной 1973 года арабы получили гусеничные боевые машины пехоты БМП-1, в составе вооружения которых помимо 73-мм гладкоствольного орудия 2А28 «Гром» и спаренного с орудием 7,62-мм пулемёта ПКТ имелся противотанковый комплекс с ПТУР 9М14М (боекомплект 4 ракеты).
До октября 1973 года египетские и сирийские противотанковые подразделения были очень хорошо насыщены ПТРК «Малютка». Так, например, в составе пехотной дивизии вооруженных сил Египта имелось 30 переносных 30 9К11, 14 ПТРК на БРДМ-2 и батальон БМП-1. В сирийской пехотной дивизии находилось 15 переносных ПТРК 9К11, которые могли усиливаться отдельными дивизионами с самоходными 9П122.
По состоянию на 1973 год ПТРК на базе БРДМ-2 и БМП-2 являлись новейшими образцами, уровень насыщения которыми Сухопутных войск Советской Армии был ещё очень далёк от желаемого. Например, самоходный ПТРК 9П122 поступил на вооружение в 1968 году, а БМП-1 — в 1966 году. Тем не менее советское руководство в рамках глобального противостояния с Западом санкционировало фактически безвозмездные поставки очень крупных партий самого современного вооружения Египту и Сирии. Впрочем, это не помогло арабам уничтожить Израиль, и впоследствии значительная часть техники и оружия советского производства была в исправном виде захвачена ЦАХАЛ.
Справедливости ради стоит сказать, что ПТУР «Малютка» нанесли очень тяжелые потери израильской бронетехнике. В ходе «Войны Судного дня» насыщенность боевых порядков арабской пехоты противотанковыми средствами была весьма велика. Согласно американским оценкам, по израильским танкам было запущено более 1000 управляемых противотанковых ракет. Израильские танкисты за характерный внешний вид ранцев-чемоданов называли расчёты переносных противотанковых комплексов «туристами». Однако «туристы» оказались очень грозной силой, сумев сжечь и обездвижить приблизительно 300 танков М48 и М60. Даже при наличии активной брони примерно в 50% попаданий танки получали сильные повреждения или загорались.
Высокой результативности применения ПТРК арабам удалось добиться благодаря тому, что операторы наведения по требованию советских советников продолжали занятия на тренажерах даже в прифронтовой полосе. По официально не подтверждённым данным, всего в ходе «Войны Судного дня» было уничтожено и повреждено более 1000 танков ЦАХАЛ. Безвозвратные потери составили 407 танков (365 на юге и 42 на севере) — 243 танка остались на территории, занятой противником (229 на юге и 14 на севере), а из 820 эвакуированных в тыл 164 машины признали неремонтопригодными и в лучшем случае использовали в качестве донора запасных частей.
Широкое и весьма успешное применение противником ПТУР на начальном этапе войны стало неприятным сюрпризом для Армии обороны Израиля. Однако после того как израильские войска перешли к атакующим действиям, египтяне и сирийцы стали массово бросать технику и вооружение. По завершению активной фазы конфликта израильтянам достались очень значительные трофеи, в связи с чем арабов можно считать одним из основных поставщиков оружия для ЦАХАЛ в 1970-е годы.
Точное количество трофейных ПТРК неизвестно, но их было захвачено столько, что «Малютками» удалось полностью вооружить не только 755-й ракетный противотанковый батальон (после чего он стал 9304-м батальоном), но и ряд других подразделений. В том числе были сформированы отдельные противотанковые роты в бронетанковых дивизиях и противотанковые взводы в парашютно-десантных бригадах. Даже с учётом того, что Израиль получил от США очень значительное количество ПТРК второго поколения BGM-71A TOW, по меньшей мере до начала 1980-х носимые и самоходные противотанковые комплексы «Малютка» являлись самыми многочисленными в ЦАХАЛ.
Для тренировки расчётов и поддержания требуемого уровня боеготовности, помимо занятий на тренажерах, регулярно проводились стрельбы на полигонах, где в качестве мишеней использовались не пригодные к дальнейшему использованию танки советского производства.
В противотанковых взводах парашютно-десантных бригад и ротах бронетанковых дивизий эксплуатировались переносные ПТРК 9К11. К месту развёртывания комплексы и личный состав транспортировались на лёгких автомобилях повышенной проходимости. В Израиле также разрабатывался самоходный вариант на базе джипа, но дальше постройки одного опытного экземпляра дело не продвинулось. Масштабы использования трофейных ПТУР были настолько велики, что в Израиле для них выпускались системы управления. В конце 1970-х рассматривалась идея наладить производство ракет, но в связи с перевооружением на комплексы второго поколения с полуавтоматической системой наведения от этого отказались.
В 1973 году израильтяне захватили 53 бронеавтомобиля, вооруженных «Малютками», а в 1982 году было затрофеено ещё несколько сирийских самоходных ПТРК 9П122.
Самоходными противотанковыми комплексами на базе БРДМ-2 оснастили две роты (не менее 20 машин) 9304-го батальона. С учётом того, что техническая документация, необходимая для обслуживания машин, была на русском языке, в этом подразделении служило немало техников, являвшихся выходцами из СССР. Ремонт машин 9304-го батальона осуществлялся за счёт узлов и запчастей, снимаемых с других БРДМ-2, имевшихся на базах хранения трофейной техники.
Эксплуатация противотанковых комплексов с ПТУР «Малютка» в Израиле продолжалась по меньшей мере до конца 1980-х. Но ещё 20 лет назад работоспособные комплексы и ракеты для них имелись на полигоне, где отрабатывались активные средства защиты бронетехники и осуществлялось тестирование многослойной и динамической брони. Отработка защиты от этих, казалось бы, безнадёжно устаревших ракет остаётся актуальной, поскольку такие комплексы иранского и китайского производства до сих пор имеются в распоряжении военизированных исламистских движений, базирующихся в Ливане и секторе Газы.
Продолжение следует...
Информация