Starlink на БПЛА «Герань»: новые возможности для уничтожения мостов через Днепр
Украина разделена. Разделена почти пополам широкими водами Днепра, при этом основа промышленной мощи Украины по большей части расположена на левом берегу.
Единственное, что связывает левобережную Украину и правобережную Украину, – это тоненькие ниточки транспортных сооружений через Днепр, которые включают в себя мосты и дамбы каскада днепровских гидроэлектростанций (ГЭС).
Транспортные сооружения на Днепре. Изображение t.me/rybar
Да, некоторые утверждают, что эти «ниточки» мостов перерезать весьма и весьма непросто – презираемое на Украине наследие Советского Союза строили на века, с устойчивостью к воздействию землетрясений интенсивностью 5–7 баллов и воздействию ядерного оружия.
Тем не менее «сложно» — это не значит «невозможно» — была бы политическая воля, а способ найдётся.
О необходимости и способах уничтожения транспортных сооружений через Днепр мы говорили уже неоднократно, например, в сентябре 2022 года в материале «Уничтожив транспортные сооружения через Днепр, можно денацифицировать половину Украины до конца текущего года» и в августе 2024 года в материале «И снова о мостах: возможность радикально изменить ход СВО, которая не используется».
Впрочем, тематику уничтожения украинских мостов за время проведения специальной военной операции (СВО) не поднимал только ленивый, но мосты как стояли, так и стоят. Ни руководство нашей страны, ни Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) комментариев на этот счёт не дают.
При посредничестве США уже некоторое время ведутся переговоры между Россией и Украиной, учитывая то, что проводятся они в закрытом режиме, вокруг этих переговоров возникает множество домыслов, в том числе и вокруг возможной сдачи уже захваченных ВС РФ территорий в обмен на вывод вооружённых сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса.
Если такие решения будут приняты, то это крайне негативно скажется на моральном духе как населения нашей страны в целом, так и бойцов Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) в частности, проливавших кровь за те земли.
С другой стороны, нельзя отрицать и то, что люди устали, а линия боевого соприкосновения смещается очень медленно. Благодаря поставкам из стран Запада Украина наносит значительный ущерб российской тыловой инфраструктуре, в первую очередь объектам нефтегазового комплекса. А теперь ещё и начался открытый грабёж российских танкеров теневого флота, в том числе и тех, что идут под российским флагом, что уже и вовсе ни в какие ворота не лезет.
Возникает вопрос: зачем тянуть время и торговаться за какие-то там территории, если можно освободить всю территорию левобережной Украины?
Для этого необходимо просто уничтожить транспортные сооружения через Днепр, и сейчас у ВС РФ для осуществления этого появились новые возможности, а именно БПЛА-камикадзе «Герань» со связью Starlink.
Термиты
На первый взгляд, применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) камикадзе семейства «Герань» для уничтожения транспортных сооружений через Днепр – это абсурд. Слишком мала у них боевая часть (БЧ), а невысокая скорость полёта не позволяет установить на БПЛА-камикадзе типа «Герань» проникающую, заглубляющуюся в бетон БЧ.
Но не так всё однозначно.
Некоторое время назад ресурсы противника стали жаловаться на то, что российские разведывательные БПЛА самолётного типа стали активно оснащаться терминалами Starlink для работы над украинской территорией, при этом украинский эксперт по дронам Сергей «Флеш» предположил, что появление связи Starlink на БПЛА-камикадзе типа «Герань» – это лишь вопрос времени.
Поставки терминалов Starlink дали Украине куда больше, нежели поставки танков и истребителей, впрочем, пока в эту игру можно играть вдвоём...
Долго ждать им не пришлось, уже 25 января 2026 года российскими БПЛА-камикадзе типа «Герань», оборудованными терминалами Starlink, на аэродроме базирования было уничтожено несколько украинских вертолётов, предназначенных как раз для охоты за нашими БПЛА-камикадзе большой дальности – роли поменялись, жертва превратилась в охотника.
Что даёт связь Starlink на БПЛА-камикадзе типа «Герань»?
Во-первых, высочайшую помехозащищённость – на текущий момент связь Starlink подавить крайне сложно, если вообще возможно.
Ну а во-вторых, возможность точного наведения БПЛА-камикадзе не просто на цель, а в конкретную часть цели, в её наиболее уязвимую точку. Бонусом идёт видеоподтверждение факта попадания, что важно не только с военной точки зрения, но и с точки зрения информационного противоборства.
Мост можно условно разбить на две основные части – полотно, по которому движется транспорт и пешеходы, а также опоры – «быки», на которых это полотно установлено.
Петровский железнодорожный мост через Днепр
Повреждённое полотно моста можно восстановить, конечно, если противник не наносит по нему удары практически непрерывно, как это было с Антоновским мостом, из-за серьёзных повреждений которого ракетами комплекса HIMARS ВС РФ пришлось оставить плацдарм в Херсоне, а вот разрушенные опоры моста восстановить гораздо сложнее.
Сквозные отверстия в Антоновском мосту от ракет комплекса HIMARS
Так вот, наличие на борту БПЛА-камикадзе типа «Герань» связи Starlink, позволяющей передавать видеоизображение с высокой скоростью и управлять БПЛА с низкими задержками, позволяет выбрать в конструкции моста одну-две опоры и осуществлять на них последовательное целевое воздействие необходимым количеством БПЛА-камикадзе типа «Герань» вплоть до полного разрушения целевой опоры (нескольких опор) и обрушения конструкции моста.
Пять-десять-пятьдесят «Гераней», может, больше, неважно — цель оправдывает средства. Если мы действительно производим их по 300-500 единиц в сутки, то на каждый мост можно хоть суточную партию выделить, и они, как термиты, «сожрут» опоры атакуемого моста до основания.
Где взять столько терминалов Starlink?
У сети Starlink уже более 9 млн абонентов, только на Украине их десятки тысяч – так что есть где купить, и затеряться в «незалежной» они вполне смогут, тем более что Илон Маск явно Украину не любит, так что «технической возможности» вычислить терминалы, используемые ВС РФ, скорее всего, не появится, по крайней мере до тех пор, пока мы не сцепимся с США или руководство Украины не кинется в ноги Дональду Трампу и компанию SpaceX не заставят это сделать.
Да, у БПЛА-камикадзе семейства «Герань» масса БЧ составляет максимум 90 килограмм, тогда как у крылатых и баллистических ракет масса БЧ составляет 500-1000 килограмм, но 50 «Гераней» с 90-килограмовой БЧ, примененных последовательно, это уже 4,5 тонны – это как последовательно бить ломом в одну точку.
Можно рассмотреть возможность применения на БПЛА-камикадзе типа «Герань», предназначенных для атаки опор мостов, нескольких типов БЧ, например, кумулятивные/мультикумулятивные БЧ могут создать в опоре несколько «шпуров», которые нарушат структурную целостность «быков», а затем в дело вступят осколочно-фугасные (ОФ) направленные БЧ, в которых основная энергия взрыва будет направлена вперёд, по ходу полёта БПЛА.
Мерефо-Херсонский железнодорожный мост
Можно рассмотреть применение зажигательных БЧ с «Напалмом-В» с присадками для повышения температуры горения, который затечёт в трещины, образовавшиеся после попадания кумулятивных и ОФ БЧ, – высокая температура горения такого напалма значительно снижает прочность бетона – вспоминаем, как горели и рушились башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.
Еще один вариант — установка на БПЛА-камикадзе семейства «Герань» вместо штатной БЧ по одной направляющей с неуправляемой авиационной ракетой (HAP) C-13T или C-13Б, способных пробивать метр бетона и шесть метров грунта, — такие ракеты также будут нарушать структурную целостность опор, делая их более уязвимыми для ОФ БЧ.
HAP C-13T
И всё это в цикле – кумулятивная/мультикумулятивная БЧ, ОФ БЧ, зажигательная БЧ, бетонобойная БЧ и так далее, по кругу...
Сочетание точного управляемого наведения, обеспечиваемого связью Starlink, а также БЧ различного типа и достаточного количества БПЛА-камикадзе типа «Герань» в совокупности должны обеспечить нанесение опорам критических повреждений, достаточных для обрушения конструкций моста.
Вызываю огонь на себя
Возможность применения десятков БПЛА-камикадзе семейства «Герань» для разрушения опор мостов не исключает применения «классических» крылатых ракет (КР) и оперативно-тактических ракет (ОТР), более того, БПЛА-камикадзе типа «Герань», оборудованные связью Starlink, могут оказаться полезными и в этом случае.
Применение КР и ОТР для уничтожения мостов сопряжено с двумя связанными между собой проблемами: при попадании ракеты в полотно моста она зачастую просто пробивает его насквозь и взрывается под ним, оставляя за собой относительно небольшие повреждения, которые противник легко устраняет, при этом точности КР и ОТР недостаточно для того, чтобы попасть в участок полотна моста, под которым находятся несущие опоры.
Крюковский мост
Можно рассмотреть вариант применения БПЛА-камикадзе типа «Герань», оснащённых терминалом связи Starlink, для точного наведения КР и ОТР на опоры моста.
Существует несколько способов повышения точности наведения КР и ОТР – это наведение на радиомаяк или на оптическую контрастную метку (по сути, тот же маяк, но в оптическом видимом или тепловом диапазоне длин волн).
Для того чтобы поразить опоры моста, нам необходимо обеспечить круговое вероятное отклонение (KBO) порядка 1–2 метров, не более, и можно предположить, что оптическое донаведение при прочих равных будет точнее радиолокационного.
Кроме того, «доставка» маяка будет осуществляться с помощью БПЛА-камикадзе путём его падения в заданную точку, и далеко не факт, что радиомаяк в таких условиях уцелеет, а даже если и уцелеет, то не отлетит куда-нибудь в сторону от точки, в которую должна попасть КР или ОТР.
Каким образом БПЛА-камикадзе может создать «маяк» в оптическом видимом/тепловом диапазонах длин волн?
Предположительно, при оснащении такого БПЛА какой-то специальной «липкой» БЧ, например, зажигательной, с составом из магния, белого фосфора и клейкого связующего материала.
При попадании БПЛА-камикадзе «Герань» с такой БЧ в опору моста или в полотно в точке над опорой в этом месте образуется контрастное тепловое пятно, а в ночное время оно будет контрастным и в оптическом диапазоне. Точное наведение БПЛА обеспечит Starlink.
Самый сложный вопрос – это наличие на наших КР и ОТР оптических головок самонаведения (ГСН), в том числе и с тепловизионным каналом, или возможность такого их оснащения/доработки в минимальные сроки.
Х-101 – на данной КР имеется оптическая система наведения по спутниковым снимкам – неясно, можно ли использовать её для точного наведения на контрастное оптическое изображение на конечном участке и с какой точностью
Преимущество такой связки очевидно – мы задействуем минимум терминалов Starlink, при этом обеспечиваем максимальное воздействие на транспортные сооружения противника мощными боевыми частями КР и ОТР.
Для удара КР опоры моста, скорее всего, оптимальнее «подсветить» сбоку, тогда как для ОТР лучше нанести «маяк» на полотно над опорой моста.
Кстати, таким способом можно разрушать дамбы и плотины ГЭС – бить в них сверху ОТР, а для КР «подсвечивать» точку у кромки воды, при этом заранее запрограммированная система управления КР сама занизит точку попадания относительно точки подсветки, для того чтобы максимальные повреждения были ниже уровня воды.
По данным ресурсов противника на ракете 9М723 комплекса «Искандер-М» устанавливается оптическая корреляционная ГСН 9Э436
Целеуказатель
Как и в случае с оптическим маяком, в данном случае может быть использовано сочетание БПЛА-целеуказателя и КР/ОТР. Только вместо того, чтобы врезаться в определённую точку полотна или опоры моста, для того чтобы обозначить её тепловым и световым излучением специальной зажигательной боевой части, на БПЛА-целеуказателе должно быть установлено оборудование лазерного подсвета цели.
Такое оборудование в ВС РФ имеется, активно применяется в зоне СВО, хорошо освоено промышленностью и устанавливается на различные модели разведывательных БПЛА с возможностью выдачи целеуказания боеприпасам с лазерными полуактивными головками самонаведения (ЛПГСН).
ЛПГСН на управляемом артиллерийском снаряде (УАС)
Соответственно, на КР и ОТР должны быть установлены ЛПГСН, способные наводиться на лазерное излучение, отражённое от цели, — такой способ наведения многие считают устаревшим, тем не менее он может показывать очень высокие результаты по точности, недостижимые или сложно-достижимые с помощью иных способов наведения.
В остальном в варианте «целеуказатель» будет всё то же самое, как и в случае с «вызываю огонь на себя».
Выводы
Как мы видим, у нас появились новые способы разобраться с украинскими мостами – на самом деле, можно не сомневаться, что их куда больше, как говорится – твори, выдумывай, пробуй.
Вот только у нас почему-то возникает проблема с пунктом «пробуй» – как-то не заметно пока со стороны ВС РФ системного и целеустремлённого желания разрушить украинские мосты через Днепр.
Может, имеет место быть какой-то «договор», типа мы не трогаем их мосты через Днепр, а они наш мост в Крым?
Дарницкий мост
Если да, то обмен явно неравноценный — возможность освободить половину Украины стоит куда больше любого моста. В случае чего его и восстановить можно, да и сухопутный путь в Крым теперь у нас есть.
А взятие под контроль всей левобережной Украины — это уже почти победа, просто так кормить дармоедов с правобережной Украины, потерявших половину своей страны, мало кто захочет.
Такими возможностями нам пренебрегать никак нельзя – рано или поздно «окно возможностей», открытое связью Starlink, может и закрыться.
